Вероятно, скоро выйдет Microsoft CloudBook на базе Snapdragon 835

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Стало известно, что 2 мая Microsoft собирается провести мероприятие образовательной тематики. По всей видимости, оно станет попыткой ответа на растущую популярность недорогих нетбуков Google Chromebook. Microsoft пока не подтвердила, что работает над нетбуком Surface CloudBook - но источники, близкие к веб-сайту MSPoweruser, похоже, совершеннейшим образом уверены: такая модель существует и её анонсируют в самое ближайшее время. Если это действительно так, то подобный нетбук будет в несколько раз дешевле обычных ноутбуков на Windows (иначе ему не удастся составить конкуренцию хромбукам).

Одним из очевидных способов сократить расходы станет использование процессора ARM вместо традиционных x86/x64 (именно такие сейчас стоят в каждом ноутбуке и планшете на Windows PC). Это немедленно сократит тепловыделение, позволяя использовать менее мощную (и более лёгкую) систему охлаждения, что немедленно отразится на конечной цене устройства самым положительным образом. Наиболее вероятном кандидатом является Snapdragon 835 - его широкая доступность ожидается во второй половине 2017. Как сообщалось во время его выхода в феврале этого года, именно этот процессор станет ключевым компонентом "сотовых ПК". Такие "облачные ноутбуки" CloudBook на Windows, скорее всего, позволят запускать только ограниченный набор приложений из Windows Store или Universal Windows Platform (UWP). Возможно, при желании пользователи смогут обновить CloudBook (за дополнительную плату) до полной версии Windows.

Windows-ноутбукам с процессорами ARM пока только предстоит наделать шума на рынке. К примеру, платформа Windows RT получила чрезвычайно холодный приём, и очень недолго поддерживалась как разработчиками, так и самой Microsoft. Новое соглашение о сотрудничестве между Qualcomm и Microsoft намерено попытаться нивелировать эту проблему с помощью эмулятора процессора x86, который позволит запускать приложения Win32.