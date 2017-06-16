Microsoft сделала "современную" клавиатуру со сканером отпечатков
Премиальные клавиатуры Microsoft — и в особенности клавиатура Surface — получили много хвалебных отзывов. Они известны практичным минималистичным дизайном, который удачно подходит как к премиальным ПК, так и к дорогим Макам, и к тому же у них всегда есть блок цифровых клавиш.
Недавно на сайте Microsoft появилась ещё одна клавиатура, в которую встроен сканер отпечатков пальцев, поддерживающий Windows Hello. Microsoft решила не стесняться и дала новому продукту довольно громкое название "Современная клавиатура" (Microsoft Modern Keyboard). Также появился её компаньон с аналогичным названием, "Современная мышь" (The Modern Mouse).
Представленная "Современная клавиатура", скорее всего, очень похожа на уже известную клавиатуру Surface, так что стоит ожидать те же самые плюсы и минусы. Клавиатуру Surface обычно хвалили за качество сборки и хорошую эргономику, но ругали за высокую цену в 100 долларов (почти 6 тыс. рублей). Похоже, современную клавиатуру будут критиковать ещё сильнее, т.к. она стоит ещё дороже - 130 долл. (почти 8 тыс. рублей). Если вам нужна неплохая клавиатура с функцией биометрической идентификации, то этот продукт может стать неплохим выбором. Новая мышь стоит 50 долл. (3 тыс. рублей).
Пока неясно, когда именно начнутся продажи новых устройств - но веб-сайт Microsoft обещает, что "скоро".
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https://www.microsoft.com/accessories/en-us/products/keyboards/microsoft-modern-keyboard-with-fingerprint-id?tduid=(c9ba779c8d8b7d78a1922a1f74352c1b)(259740)(2542549)(UUwpUdUnU48987)()