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Microsoft сделала "современную" клавиатуру со сканером отпечатков

Сканер отпечатков встроен в клавишу, следующую за правым Alt. (Изображение: Microsoft)
Сканер отпечатков встроен в клавишу, следующую за правым Alt. (Изображение: Microsoft)
Новый продукт получил громкое название "Современная клавиатура (The Modern Keyboard)". Клавиатура поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, и стоит немало: 130 долл. (7700 руб.)
by Douglas Black / Andrei Manzhov, 16.06.2017
компьютеры Windows рабочие станции аксессуары

Премиальные клавиатуры Microsoft  и в особенности клавиатура Surface  получили много хвалебных отзывов. Они известны практичным минималистичным дизайном, который удачно подходит как к премиальным ПК, так и к дорогим Макам, и к тому же у них всегда есть блок цифровых клавиш.

Недавно на сайте Microsoft появилась ещё одна клавиатура, в которую встроен сканер отпечатков пальцев, поддерживающий Windows Hello. Microsoft решила не стесняться и дала новому продукту довольно громкое название "Современная клавиатура" (Microsoft Modern Keyboard). Также появился её компаньон с аналогичным названием, "Современная мышь" (The Modern Mouse)

Представленная "Современная клавиатура", скорее всего, очень похожа на уже известную клавиатуру Surface, так что стоит ожидать те же самые плюсы и минусы. Клавиатуру Surface обычно хвалили за качество сборки и хорошую эргономику, но ругали за высокую цену в 100 долларов (почти 6 тыс. рублей). Похоже, современную клавиатуру будут критиковать ещё сильнее, т.к. она стоит ещё дороже - 130 долл. (почти 8 тыс. рублей). Если вам нужна неплохая клавиатура с функцией биометрической идентификации, то этот продукт может стать неплохим выбором. Новая мышь стоит 50 долл. (3 тыс. рублей).

Пока неясно, когда именно начнутся продажи новых устройств - но веб-сайт Microsoft обещает, что "скоро".

 

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Douglas Black / Andrei Manzhov, 2017-06-16 (Update: 2017-06-20)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 