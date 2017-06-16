Microsoft сделала "современную" клавиатуру со сканером отпечатков

Премиальные клавиатуры Microsoft — и в особенности клавиатура Surface — получили много хвалебных отзывов. Они известны практичным минималистичным дизайном, который удачно подходит как к премиальным ПК, так и к дорогим Макам, и к тому же у них всегда есть блок цифровых клавиш.

Недавно на сайте Microsoft появилась ещё одна клавиатура, в которую встроен сканер отпечатков пальцев, поддерживающий Windows Hello. Microsoft решила не стесняться и дала новому продукту довольно громкое название "Современная клавиатура" (Microsoft Modern Keyboard) . Также появился её компаньон с аналогичным названием, "Современная мышь" (The Modern Mouse) .

Представленная "Современная клавиатура", скорее всего, очень похожа на уже известную клавиатуру Surface, так что стоит ожидать те же самые плюсы и минусы. Клавиатуру Surface обычно хвалили за качество сборки и хорошую эргономику, но ругали за высокую цену в 100 долларов (почти 6 тыс. рублей). Похоже, современную клавиатуру будут критиковать ещё сильнее, т.к. она стоит ещё дороже - 130 долл. (почти 8 тыс. рублей). Если вам нужна неплохая клавиатура с функцией биометрической идентификации, то этот продукт может стать неплохим выбором. Новая мышь стоит 50 долл. (3 тыс. рублей).

Пока неясно, когда именно начнутся продажи новых устройств - но веб-сайт Microsoft обещает, что "скоро".