Заблокированные на конкретного оператора смартфоны? Только не в Канаде
Канадский телекоммуникационный надзорный орган CRTC объявил о новом требовании для продающихся в стране смартфонов. С первого декабря все они должны продаваться в unlocked-виде, то есть, без любых ограничений функциональности со стороны оператора связи или производителя. Кроме того, уже проданные телефоны должны быть разблокированы бесплатно по требованию пользователя. Американским и российским потребителям пока можно лишь мечтать о подобном.
Кроме того, теперь от контрактов связи можно будет отказаться в течение пятнадцати дней после покупки без всяких штрафов. (Обычно контракты приобретаются одновременно с покупкой нового телефона, действуют год или два, стоят несколько десятков долларов ежемесячно и отчасти являются оплатой стоимости самого смартфона. Отказаться от них непросто, операторы делают всё возможное, чтобы привязать клиента к себе.)
Подобные меры являются признанием со стороны правительства того факта, что на потребителя оказывается излишнее давление со стороны телекоммуникационного бизнеса. Не новость для Северной Америки.