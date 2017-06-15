Notebookcheck

Заблокированные на конкретного оператора смартфоны? Только не в Канаде

Canadian Radio-television and Telecommunications (Изображение: Huffington Post)
Canadian Radio-television and Telecommunications (Изображение: Huffington Post)
Начиная с декабря этого года, любые подобные ограничения будут вне закона!
by John Garcia / Sergey T., 15.06.2017
телефоны бизнес

Канадский телекоммуникационный надзорный орган CRTC объявил о новом требовании для продающихся в стране смартфонов. С первого декабря все они должны продаваться в unlocked-виде, то есть, без любых ограничений функциональности со стороны оператора связи или производителя. Кроме того, уже проданные телефоны должны быть разблокированы бесплатно по требованию пользователя. Американским и российским потребителям пока можно лишь мечтать о подобном. 

Кроме того, теперь от контрактов связи можно будет отказаться в течение пятнадцати дней после покупки без всяких штрафов. (Обычно контракты приобретаются одновременно с покупкой нового телефона, действуют год или два, стоят несколько десятков долларов ежемесячно и отчасти являются оплатой стоимости самого смартфона. Отказаться от них непросто, операторы делают всё возможное, чтобы привязать клиента к себе.)

Подобные меры являются признанием со стороны правительства того факта, что на потребителя оказывается излишнее давление со стороны телекоммуникационного бизнеса. Не новость для Северной Америки. 

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John Garcia / Sergey T., 2017-06-15 (Update: 2017-06-18)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 