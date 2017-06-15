Заблокированные на конкретного оператора смартфоны? Только не в Канаде

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Канадский телекоммуникационный надзорный орган CRTC объявил о новом требовании для продающихся в стране смартфонов. С первого декабря все они должны продаваться в unlocked-виде, то есть, без любых ограничений функциональности со стороны оператора связи или производителя. Кроме того, уже проданные телефоны должны быть разблокированы бесплатно по требованию пользователя. Американским и российским потребителям пока можно лишь мечтать о подобном.

Кроме того, теперь от контрактов связи можно будет отказаться в течение пятнадцати дней после покупки без всяких штрафов. (Обычно контракты приобретаются одновременно с покупкой нового телефона, действуют год или два, стоят несколько десятков долларов ежемесячно и отчасти являются оплатой стоимости самого смартфона. Отказаться от них непросто, операторы делают всё возможное, чтобы привязать клиента к себе.)

Подобные меры являются признанием со стороны правительства того факта, что на потребителя оказывается излишнее давление со стороны телекоммуникационного бизнеса. Не новость для Северной Америки.