Motorola скоро представит новые недорогие смартфоны

Судя по новостям последних месяцев, Motorola (подразделение Lenovo) заинтересована в доминировании среди смартфонов начального уровня. По слухам, компания работает над новым семейством смартфонов Moto C, которая займёт место среди бюджетных продуктов компании - наряду с Moto E и Moto G.

Похоже, что будут представлены 3 различные модели: Moto C 3G, Moto C 4G и Moto C Plus. У всех трёх будет 5-дюймовый экран; но в случае Moto C Plus он будет разрешения 720p, тогда как у оставшихся двух Moto C оно составит всего 854x480 пикселей.

Moto C также получит в целом чуть более улучшенные характеристики. Он будет работать на 64-битном 4х-ядерном процессоре MediaTek с частотой 1.3 ГГц, 1 или 2 ГБ оперативной памяти (будет зависеть от региона) и 16 ГБ памяти для хранения данных. Moto C 4G тоже будет работать на 4х-ядерном 64-битном процессоре, но его частота составит 1.1 ГГц; в 3G-модели будет только 32-битный чип с такой же частотой, как у Moto C Plus. У обоих Moto C будет всего лишь 1 ГБ оперативной памяти, и 8 либо 16 ГБ для хранения данных. Во всех трёх смартфонах её можно будет расширить с помощью карт microSD.

Тех, кто надеется получить приличный телефон для селфи, порадовать особо нечем - скорее всего лучше поискать что-нибудь другое. Поскольку в бюджетных смартфонах на чём-то надо экономить - в этом семействе Motorola решила использовать 2-МП камеру (по крайней мере, со светодиодной вспышкой). В 3G-версии Moto C будет 5-МП основная камера с фиксированным фокусом, в то время как в 4G-версии будет автофокус; Moto C Plus получит камеру с более высоким разрешением 8 МП.

Ёмкости аккумулятора также будут отличаться: в обоих Moto C 2350 мАч, а в Moto C Plus почти вдвое больше, 4000 мАч.

Утёкшие в сеть изображения Moto C показывают 4 расцветки корпуса: чёрную, серебряную, золотую и красную. По информации Venture Beat (это издание первым опубликовало данную новость), Moto C разработан для пользователей, которые будут использовать смартфон впервые в жизни. Поэтому, скорее всего, сначала он поступит в продажу в развивающихся странах — например, в Азии и на Ближнем востоке (или вообще только там).