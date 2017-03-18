Notebookcheck

Обзор смартфона Lenovo B

Florian Wimmer (перевод - Andrei Manzhov), 31/03/2017

"Мой первый смартфон" с 4G. Модель Lenovo B можно купить менее чем за 100 евро. Его камера без автофокуса или TN-экран могут расстроить, но по крайней мере есть поддержка 4G, и вынимаемый аккумулятор. Достаточно ли этого для конкуренции с другими дешёвыми смартфонами - мы выясним в данном обзоре.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Lenovo явно продолжает наступление, целью которого является захват существенной доли рынка смартфонов в Европе. Среди продуктов компании есть все варианты - от самых дешёвых до премиальных, и иногда в одной и той же категории встречаются даже 2 модели (если вспомнить "модную" серию Moto).

Сегодня у нас в руках смартфон Lenovo B, который выглядит вполне незатейливо для своей розничной цены менее 100 евро. Возникает вопрос: может, перед нами - настоящая находка? Или это просто-напросто смартфон с урезанными характеристиками, 4.5-дюймовым экраном, модемом с поддержкой 4G, и вынимаемым аккумулятором? Для этого придётся сравнить его с предложениями конкурентов. В соперники данной модели мы выбрали LG K4, Wiko Jerry, Archos 50 Platinum 4G и Huawei Y5 II.

Неплохо (73%) Lenovo B Mediatek MT6735MARM Mali-T720 v6 - 18/03/2017
Тестовое устройство: notebooksbilliger.de
(download rating image as PNG or SVG)
Lenovo B (Vibe Серия)
Процессор
Mediatek MT6735M 1 GHz
Графический адаптер
ARM Mali-T720
Оперативная память
1024 Мбайт 
Дисплей
4.5 дюйм. 16:9, 854x480 пикс. 218 точек/дюйм, ёмкостный экран с поддержкой 2-х прикосновений, TN LED, глянцевое покрытие: да
Хранение данных
8 GB eMMC Flash, 8 Гбайт 
, 3.75 Гбайт свободно
Интерфейсы
1 USB 2.0, Аудиоразъёмы: 3.5-мм аудиопорт, картридер: поддержка карт Micro SD до 32 ГБ, Датчики и сенсоры: сенсор приближения
Коммуникации
802.11 b/g/n (b/g/n), Bluetooth 4.0, 2G (850/​900/​1800/​1900), 3G (850/​900/​1900/​2100), 4G LTE (B1/​B3/​B5/​B7/​B8/​B20/​B38/​B40/​B41); Скорость (приём/передача): 150/​50 Мб/с (4G), 21/​5,76 Мб/с (3G); SAR: 1,557 Вт/кг , Dual SIM, LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 9.9 x 132.5 x 66
Аккумулятор
7.6 Вт⋅ч, 2000 мА⋅ч литий-ион., с возможностью замены, время разговора в сети 3G (сведения производителя): 11.3 час., время ожидания в сети 3G (сведения производителя): 170 час.
Операционная система
Android 6.0 Marshmallow
Камера
осн. камера: 5 Мп LED-вспышка, камера с фиксированным фокусом
фронт. камера: 2 Мп нет автофокуса
Дополнительно
акустическая система: монофонический динамик (сбоку), клавиатура: виртуальная клавиатура, блок питания, кабель USB , Android 6, 24 мес. гарантии в Европе, FM-радио, пассивное охлаждение
Вес
144 г, адаптер питания: 70 г
Стоимость
100 евро
Ссылки
Lenovo - сайт производителя

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Когда берёшь этот смартфон в руки, то с первой минуты обращаешь внимание на деталь, которая не видна на официальных рекламных фото компании: с обратной стороны присутствует логотип "Moto", хотя он моментально начинает стираться (по крайней мере, на нашем тестовом экземпляре, обычном телефоне, купленном в онлайн-магазине "notebooksbilliger.de"). Кажется, что логотип не на своём месте - ведь можно предположить, что Lenovo хотела бы сохранять некий водораздел между своими недорогими устройствами, и модными продуктами Motorola? Является ли этот факт первым сигналом о том, что грядёт слияние двух брендов?

Как бы там ни было, настолько дешёвая реализация логотипа просто поражает. За исключением этого момента, обратная сторона корпуса немного текстурирована (что приятно на ощупь, но не даёт особых преимуществ на скользких поверхностях). Его компактные габариты и округлые углы гарантируют, что смартфон будет хорошо лежать даже в небольших ладонях.
Из-за высоты в 9.9 мм телефон выглядит довольно массивным, но его легко держать - даже несмотря на вес в 144 г. Нажатие спереди приводит к появлению на экране цветной точки, от которой идут волны (искажение изображения сохраняется несколько секунд). Нажатие с задней стороны не влияет на экран, а корпус не издаёт никаких скрипящих звуков. В целом у этого телефона неплохая стабильность (можно покритиковать только излишнюю чувствительность экрана к нажатиям). 

2 | Порты и коммуникации

В смартфоне Lenovo B установлен всего 1 ГБ оперативной памяти, и 8 ГБ для хранения данных (медленный чип eMMC). Для этой ценовой группы такие параметры считаются средними, но в некоторых моделях встречается уже 16 ГБ. В нашем смартфоне была возможность использования двух сим-карт (но за ту же цену продаётся и односимочная конфигурация, так что при покупке следует обращать внимание на этот параметр). Наличие поддержки дополнительной micro-SIM и поддержка карт micro-SD существенно повышают ценность этого смартфона. Расширение памяти является очевидной необходимостью: из встроенных 8 ГБ пользователю доступно лишь 3.75 ГБ, которое нужно делить между своими файлами, и местом для используемых приложений! Хотя Lenovo указывает максимальный объём карт в 32 ГБ, наша карта на 64 ГБ нормально работала.

Набор сенсоров в этом смартфоне очень скуден. Явно не хватает датчика яркости освещения, а также сенсора приближения - который очень помогает избежать нечаянного запуска приложений во время звонков. По крайней мере, у соперников вроде Wiko Jerry или  Huawei Y5 II они есть. Также в нашем телефоне есть FM-радио.

3 | Программное обеспечение

Смартфон работает на ОС Android 6 с последними пакетами обновления от 5 октября 2016 г. - это почти полгода назад (на момент публикации обзора). Для такого бюджетного продукта лучше даже не надеяться на какие-либо обновления. В телефоне есть фирменные приложения Lenovo: SHAREit и SYNCit, которые помогают переносить данные между устройствами, а также обмениваться фалами с облаком. Приложение Lenovo Companion содержит средства диагностики и инструменты, помогающие начать пользоваться смартфоном. То, что Lenovo установила несколько промо-приложений, немного удивляет, поскольку в этом телефоне весьма маленькое количество свободной памяти.

4 | Коммуникации и GPS

Смартфон Lenovo B поддерживает работу в сетях 4G LTE. само по себе это не удивляет, но всё ещё не является повсеместным среди устройств начальной ценовой категории. Используемый модем может работать в 9 разных диапазонах 4G. Во время тестов смартфон использовался в немецкой сети Vodafone, и мы всегда наблюдали не меньше 50% - в городе, за городом, в зданиях, или на дорогах.

Поддержка беспроводных стандартов WLAN ограничена 802.11 b/g/n; в устройствах этой группы вы не увидите поддержки более быстрого 802.11 ac. К тому же, более быстрый диапазон Wi-Fi 5 ГГц не поддерживается ни одним из смартфонов в данном обзоре. Но даже в сравнении Lenovo B с соперниками одного калибра, скорости обмена данными по Wi-Fi выглядят весьма скромно: всего лишь 39.5 Мб/с приём и только 47.7 Мб/с передача.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Lenovo C2
Mali-T720 MP2, MT6735, 8 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
50.5 Мбит ∼100% +28%
Lenovo Moto E3
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
47 Мбит ∼93% +19%
Lenovo B
Mali-T720, MT6735M, 8 GB eMMC Flash
39.5 Мбит ∼78%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Lenovo C2
Mali-T720 MP2, MT6735, 8 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
53.3 Мбит ∼100% +12%
Lenovo Moto E3
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
49.3 Мбит ∼92% +3%
Lenovo B
Mali-T720, MT6735M, 8 GB eMMC Flash
47.7 Мбит ∼89%
тест GPS: внутри зданий
тест GPS: внутри зданий
тест GPS: на открытом воздухе
тест GPS: на открытом воздухе

Модуль GPS оказался вполне производительным: хотя внутри зданий местоположение не определяется, на открытом воздухе определение происходит быстро и с хорошей точностью 3 м.

Чтобы лучше оценить возможности смартфона для навигации, мы взяли Lenovo B на короткую велопрогулку вместе с профессиональным навигатором Garmin Edge 500. Lenovo B записал маршрут, который был на 400 м короче зафиксированного профессиональным навигатором - что объясняется меньшим количеством контрольных точек, которые определяют непрофессиональные устройства. Большинство из соперников справились с задачей хуже. Для повседневного использования, где не требуется абсолютная точность определения, такой модуль GPS будет хорошим инструментом.

GPS Lenovo B: маршрут
GPS Lenovo B: маршрут
GPS Lenovo B: поворот
GPS Lenovo B: поворот
GPS Lenovo B: берег
GPS Lenovo B: берег
GPS Garmin Edge 500: обзор
GPS Garmin Edge 500: обзор
GPS Garmin Edge 500: поворот
GPS Garmin Edge 500: поворот
GPS Garmin Edge 500: берег
GPS Garmin Edge 500: берег

5 | Телефон и качество голоса

Lenovo модифицирована стандартное приложение телефона Google, но не добавила каких-либо заметных улучшений или новых функций. Самой необычной функцией, возможно, должна считаться "ртутная клавиатура": когда смартфон наклоняется, то клавиатура наклоняется пропорционально. Увеличение перспективы цифрового блока скорее всего, задумано повысить удобство использования одной рукой. Похоже, нет адаптации к центру, поэтому клавиши никогда не выглядят по-настоящему прямоугольными.

Качество голосовых звонков в целом вполне нормальное. Уровень приёма и качество динамиков способны обеспечить высокую громкость и чёткость голосов собеседников как при громкой связи, так и в обычном режиме. Собеседникам было хорошо нас слышно, даже в тех случаях, когда мы понижали голос. В режиме громкой связи воспроизводится постоянный фоновый шум, в котором тонут все слабые голоса. 

6 | Камеры

Снимок фронтальной камерой
Снимок фронтальной камерой

Поскольку наш смартфон Lenovo стоит очень немного - очень ограниченные возможности камер вполне ожидаемы. Обе камеры с фиксированным фокусом, со скудным 5 МП разрешением основной камеры (расположенной сзади), и всего 2 МП у фронтальной. По крайней мере, у основной камеры хотя бы есть светодиодная вспышка.

Фотографии, сделанные основной камерой, выглядят нечёткими, и им не хватает деталей - это настолько очевидно, что увеличивать масштаб не требуется. Цвета выглядят выцветшими. Недостаток освещения утопит фотографию в море шума. Запись видео происходит в разрешении до 720p со скоростью 20 к/с - результатом будет дёргающееся видео с различными артефактами, искажёнными цветами, и кучей шума в тёмных областях. По крайней мере, автоматическое изменение экспозиции работало хорошо.
 
Хотя фронтальная камера тоже записывает тусклые цвета - её чёткость вполне приемлема (а тёмные и светлые области были хорошо различимы).

Интерактивное сравнение фото-образцов

Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.

Scene 1Scene 2Scene 3
Нажмите здесь для загрузки изображений

Фотографирование эталонных объектов основной камерой в условиях стандартизированного освещения  выявило недостатки в чёткости, причём чёткие области соседствовали с размытыми. Текст на цветных областях явно сложен для камеры, равно как и высоко контрастные границы, что приводит бахроме и разбросу цветов.

Основная камера настолько плоха, что нельзя рекомендовать её даже для случайных фото, которые очень часто получаются слишком размытыми.

измерительная таблица (основная камера)
измерительная таблица (основная камера)
измерительная таблица - увеличение (основная камера)
измерительная таблица - увеличение (основная камера)
ColorChecker: оригинальные цвета внизу.
ColorChecker: оригинальные цвета внизу.

7 | Устройства ввода

В качестве клавиатуры используется стандартная от Google, являющаяся частью Android 6. Несмотря на маленький размер клавиш на экране, точность печати была высокая. Те, кто печатает быстро, могут заметить небольшую задержку в реакции клавиатуры, но непосредственно на скорость печати это никак не влияет.

В редких случаях клавиатура не распознавала нажатие пробела. Возможно, это вызвано тем, что экран способен распознавать лишь 2 прикосновения одновременно. Помимо этого, тачскрин вполне нормальный, без снижения чувствительности по углам. У пользователей уйдёт некоторое время на то, чтобы привыкнуть к необычному расположению виртуальных кнопок меню. С правой стороны смартфона есть кнопки регулировки громкости, а также кнопка включения - и они хорошо нажимаются.

8 | Дисплей

Матрица субпикселей
Матрица субпикселей

Технология производства экрана, установленного в Lenovo B, становится всё менее распространённой: в этом году TN-матрицы встречаются только в самых дешёвых смартфонах, потому что микроскопическая разница в цене по сравнению с чуть более дорогими матрицами IPS не оправдывает гигантского ухудшения углов обзора TN-матриц. Разрешение 854 x 480 пикселей для 4.5-дюймового экрана до сих пор можно считать приемлемым, хотя мелкий текст явно выглядит нечётко. Такой экран, на котором слишком видны одиночные пиксели, портит общее впечатление от смартфона. В соперниках Archos 50 Platinum или Huawei Y5 II используются экраны 720p - при том, что цена смартфонов аналогична.
Максимальная яркость экрана довольно низкая; мы измерили в среднем 302 Кд/м². Этот параметр у конкурентов намного лучше. Чего нет у всех смартфонов данного обзора - так это датчика уровня освещения (из-за чего ярксть экрана приходится регулировать вручную). Равномерность подсветки составляет 96%, что делает равномерность отображения закрашенных объектов почти образцовой.

297
cd/m²		299
cd/m²		299
cd/m²
300
cd/m²		309
cd/m²		302
cd/m²
302
cd/m²		310
cd/m²		297
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 310 cd/m² В среднем: 301.7 cd/m² Minimum: 14.76 cd/m²
Равномерность подсветки: 96 %
От батареи: 309 cd/m²
Контрастность: 672:1 (Уровень чёрного: 0.46 cd/m²)
ΔE Color 9.8 | - Ø
ΔE Greyscale 11.5 | - Ø
Gamma: 2.33
Lenovo B
TN LED, 854x480, 4.5		Archos 50 Platinum 4G
IPS, 1280x720, 5		Huawei Y5 II
IPS, 1280x720, 5		LG K4
TN-TFT, 854x480, 4.5		Wiko Jerry
IPS, 854x480, 5
Параметры экрана
6%
-2%
3%
15%
Brightness
302
349
16%
443
47%
342
13%
436
44%
Brightness Distribution
96
89
-7%
90
-6%
92
-4%
91
-5%
Уровень чёрного *
0.46
0.65
-41%
0.84
-83%
0.44
4%
0.57
-24%
Контрастность
672
529
-21%
554
-18%
766
14%
758
13%
Colorchecker DeltaE *
9.8
5.8
41%
7.8
20%
11.4
-16%
7
29%
DeltaE для серого *
11.5
5.7
50%
8.4
27%
11
4%
7.6
34%
Гамма
2.33 103%
2.1 114%
2.07 116%
2.19 110%
2.1 114%
CCT
12460 52%
7792 83%
8438 77%
9372 69%
8368 78%

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1032 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Уровень чёрного в 0.46 Кд/м² довольно приемлем, что приводит к достаточному уровню контраста в 672:1. Возможности коррекции настроек экрана нет; цветные изображения выглядят уверенно.

С помощью спектрофотомера и программного комплекса CalMAN наглядно видны недостатки экрана: весьма сильная синева, которая приводит к искажению всех цветов по сравнению с эталонными sRGB. Но вряд ли это важно: кто будет критиковать фотографии на таком экране? 

CalMAN ColorChecker
CalMAN ColorChecker
CalMAN насыщенность
CalMAN насыщенность
CalMAN оттенки серого
CalMAN оттенки серого
CalMAN Colorspace
CalMAN Colorspace

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
32 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 14 ms стадия 1
↘ 18 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 79% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
276 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ ms стадия 1
↘ ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 100% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.3 миллисек.)

На открытом воздухе пользоваться телефоном сложно, поскольку на глянцевом экране очень видны отражения, а уровень яркости экрана довольно низкий. Плохие углы обзора ещё сильнее ухудшают изображение. Максимальные искажения возникают при наклоне по вертикали - достигая даже негативных значений!

Углы обзора
Углы обзора
На открытом воздухе
На открытом воздухе

9 | Производительность

Lenovo B работает на процессоре MediaTek MT6735M (который является урезанной версией MT6735 с более низкими тактовыми частотами процессора и видеоадаптера). Все 4 ядра процессора работают на частоте всего лишь в 1 ГГц. Такой урезанный процессор MT6735 установлен также в LG K4 и Archos 50 Platinum, так что любые различия в производительности будут микроскопическими.

Видеопроцессор начального уровня Mali-T720 MP2 встроен в процессор MediaTek. Единственный кластер работает на частоте 450 МГц. При такой сравнительно низкой производительности, Lenovo B нельзя использовать для каких-либо серьёзных задач. При использовании смартфона придётся мириться с задержками и подвисаниями. 1 ГБ памяти также явно недостаточно, чтобы позволить прожорливым приложениям работать в фоновом режиме.

AnTuTu Benchmark v6 | Geekbench 4 | 3DMark | GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 | GFXBench 3.0 | GFXBench 3.1 | PCMark for Android | BaseMark OS II
AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
Lenovo B
23464 Points ∼13%
Archos 50 Platinum 4G
23657 Points ∼13% +1%
Huawei Y5 II
23795 Points ∼13% +1%
LG K4
22998 Points ∼12% -2%
Wiko Jerry
15185 Points ∼8% -35%
Geekbench 4
64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
Lenovo B
1209 Points ∼5%
Archos 50 Platinum 4G
1206 Points ∼5% 0%
Huawei Y5 II
1573 Points ∼6% +30%
64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
Lenovo B
431 Points ∼8%
Archos 50 Platinum 4G
428 Points ∼8% -1%
Huawei Y5 II
561 Points ∼10% +30%
3DMark
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
Lenovo B
7072 Points ∼10%
Archos 50 Platinum 4G
6902 Points ∼10% -2%
Huawei Y5 II
Points ∼0% -100%
LG K4
7018 Points ∼10% -1%
Wiko Jerry
7748 Points ∼11% +10%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
Lenovo B
2239 Points ∼0%
Archos 50 Platinum 4G
2681 Points ∼1% +20%
Huawei Y5 II
Points ∼0% -100%
LG K4
2171 Points ∼0% -3%
Wiko Jerry
2481 Points ∼1% +11%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
Lenovo B
2640 Points ∼1%
Archos 50 Platinum 4G
3103 Points ∼2% +18%
Huawei Y5 II
Points ∼0% -100%
LG K4
2565 Points ∼1% -3%
Wiko Jerry
2922 Points ∼1% +11%
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
Lenovo B
4.1 fps ∼0%
Archos 50 Platinum 4G
8.7 fps ∼1% +112%
Huawei Y5 II
8.4 fps ∼1% +105%
LG K4
4.1 fps ∼0% 0%
Wiko Jerry
4.4 fps ∼0% +7%
T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
Lenovo B
11 fps ∼2%
Archos 50 Platinum 4G
4.9 fps ∼1% -55%
Huawei Y5 II
15 fps ∼3% +36%
LG K4
11 fps ∼2% 0%
Wiko Jerry
11 fps ∼2% 0%
GFXBench 3.0
off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
Lenovo B
1.5 fps ∼0%
Archos 50 Platinum 4G
3.6 fps ∼1% +140%
Huawei Y5 II
fps ∼0% -100%
LG K4
1.4 fps ∼0% -7%
on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
Lenovo B
5.5 fps ∼2%
Archos 50 Platinum 4G
1.2 fps ∼1% -78%
Huawei Y5 II
6.1 fps ∼3% +11%
LG K4
5.8 fps ∼3% +5%
GFXBench 3.1
off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
Lenovo B
1 fps ∼0%
Archos 50 Platinum 4G
2.7 fps ∼1% +170%
Huawei Y5 II
fps ∼0% -100%
on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
Lenovo B
4.2 fps ∼2%
Archos 50 Platinum 4G
1.2 fps ∼1% -71%
Huawei Y5 II
fps ∼0% -100%
LG K4
4.1 fps ∼2% -2%
PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
Lenovo B
2125 Points ∼26%
Archos 50 Platinum 4G
2807 Points ∼35% +32%
Huawei Y5 II
3237 Points ∼40% +52%
LG K4
2644 Points ∼33% +24%
Wiko Jerry
2636 Points ∼32% +24%
BaseMark OS II
Web (по убыванию)
Lenovo B
9 Points ∼1%
Archos 50 Platinum 4G
9 Points ∼1% 0%
Huawei Y5 II
10 Points ∼1% +11%
LG K4
536 Points ∼35% +5856%
Wiko Jerry
530 Points ∼34% +5789%
Graphics (по убыванию)
Lenovo B
145 Points ∼2%
Archos 50 Platinum 4G
175 Points ∼2% +21%
Huawei Y5 II
283 Points ∼3% +95%
LG K4
141 Points ∼2% -3%
Wiko Jerry
139 Points ∼2% -4%
Memory (по убыванию)
Lenovo B
311 Points ∼8%
Archos 50 Platinum 4G
354 Points ∼9% +14%
Huawei Y5 II
375 Points ∼10% +21%
LG K4
139 Points ∼4% -55%
Wiko Jerry
290 Points ∼8% -7%
System (по убыванию)
Lenovo B
799 Points ∼12%
Archos 50 Platinum 4G
838 Points ∼13% +5%
Huawei Y5 II
1094 Points ∼17% +37%
LG K4
816 Points ∼12% +2%
Wiko Jerry
966 Points ∼15% +21%
Overall (по убыванию)
Lenovo B
136 Points ∼4%
Archos 50 Platinum 4G
148 Points ∼5% +9%
Huawei Y5 II
183 Points ∼6% +35%
LG K4
304 Points ∼9% +124%
Wiko Jerry
379 Points ∼12% +179%

Легенда

 
Lenovo B Mediatek MT6735M, ARM Mali-T720, 8 GB eMMC Flash
 
Archos 50 Platinum 4G Mediatek MT6735, ARM Mali-T720, 8 GB eMMC Flash
 
Huawei Y5 II Mediatek MT6735, ARM Mali-T720 MP2, 8 GB eMMC Flash
 
LG K4 Mediatek MT6735, ARM Mali-T720, 8 GB eMMC Flash
 
Wiko Jerry Mediatek MT6580M, ARM Mali-400 MP2, 16 GB eMMC Flash

Все смартфоны довольно быстро работают с веб-сайтами, включая Lenovo B - только Huawei Y5 II вырывается немного вперёд. Следует ожидать долгого времени открытия веб-страниц, и задержек при работе с продвинутыми веб-сайтами HTML5.

Mozilla Kraken 1.1 | Octane V2 | JetStream 1.1
Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
Lenovo B (Chrome 56)
18130 ms * ∼30%
Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
19092.2 ms * ∼32% -5%
Huawei Y5 II (Chrome 50)
12505 ms * ∼21% +31%
LG K4 (Chrome 50.0)
18213.5 ms * ∼31% -0%
Wiko Jerry (Chrome 51)
14922.6 ms * ∼25% +18%
Octane V2 - Total Score (по убыванию)
Lenovo B (Chrome 56)
1929 Points ∼4%
Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
2122 Points ∼4% +10%
Huawei Y5 II (Chrome 50)
2707 Points ∼5% +40%
LG K4 (Chrome 50.0)
2049 Points ∼4% +6%
Wiko Jerry (Chrome 51)
2075 Points ∼4% +8%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
Lenovo B (Chrome 56)
12.64 Points ∼0%
Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
12.755 Points ∼0% +1%
Huawei Y5 II (Chrome 50)
18.47 Points ∼0% +46%
LG K4 (Chrome 50.0)
13 Points ∼0% +3%
Wiko Jerry (Chrome 51)
14 Points ∼0% +11%

* ... меньше = лучше

Даже для категории бюджетных устройств, Lenovo B очень медленно работает с внутренней памятью. По времени доступа к внутренней памяти, соперники оказались немного быстрее. Работа с картами памяти microSD также осуществляется медленно: наша эталонная карта Toshiba Exceria Pro M401 способна на гораздо лучшие скорости (да и соперники показали лучшие результаты).

AndroBench 3-5
Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
Lenovo B (Toshiba Exceria Pro M401)
16.8 MB/s ∼19%
Archos 50 Platinum 4G (Toshiba Exceria Pro M401)
15.58 MB/s ∼18% -7%
Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
18.03 MB/s ∼21% +7%
LG K4 (Toshiba Exceria Pro M401)
18.7 MB/s ∼21% +11%
Wiko Jerry (Toshiba Exceria Pro M401)
19.12 MB/s ∼22% +14%
Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
Lenovo B (Toshiba Exceria Pro M401)
24.16 MB/s ∼25%
Archos 50 Platinum 4G (Toshiba Exceria Pro M401)
31.85 MB/s ∼33% +32%
Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
29.47 MB/s ∼31% +22%
LG K4 (Toshiba Exceria Pro M401)
28.52 MB/s ∼30% +18%
Wiko Jerry (Toshiba Exceria Pro M401)
40.91 MB/s ∼42% +69%
Random Write 4KB (по убыванию)
Lenovo B
4.2 MB/s ∼3%
Archos 50 Platinum 4G
4.35 MB/s ∼3% +4%
Huawei Y5 II
6 MB/s ∼4% +43%
LG K4
4.97 MB/s ∼3% +18%
Wiko Jerry
6.4 MB/s ∼4% +52%
Random Read 4KB (по убыванию)
Lenovo B
12.4 MB/s ∼7%
Archos 50 Platinum 4G
14.31 MB/s ∼8% +15%
Huawei Y5 II
27.3 MB/s ∼16% +120%
LG K4
16.05 MB/s ∼10% +29%
Wiko Jerry
14.97 MB/s ∼9% +21%
Sequential Write 256KB (по убыванию)
Lenovo B
8.1 MB/s ∼4%
Archos 50 Platinum 4G
7.56 MB/s ∼4% -7%
Huawei Y5 II
21.6 MB/s ∼11% +167%
LG K4
8.07 MB/s ∼4% 0%
Wiko Jerry
12.11 MB/s ∼6% +50%
Sequential Read 256KB (по убыванию)
Lenovo B
115.6 MB/s ∼16%
Archos 50 Platinum 4G
125.37 MB/s ∼17% +8%
Huawei Y5 II
173.3 MB/s ∼23% +50%
LG K4
120.84 MB/s ∼16% +5%
Wiko Jerry
132.81 MB/s ∼18% +15%

10 | Игры

Смартфон Lenovo B не годится для игр, даже несмотря на низкое разрешение экрана. Требовательные игры вроде Asphalt 8 из-за задержек и подвисаний, практически не играбельны. Даже при уменьшении настроек, задержки остаются. С другой стороны, нетребовательные игры - например, Angry Birds 2,идут плавно и без проблем. Благодаря точной работе сенсоров GPS, ускорения, и распознавания прикосновений, играть может быть вполне весело.

Asphalt 8
Asphalt 8
Angry Birds 2
Angry Birds 2
Asphalt 8: Airborne
 НастройкиЗначение
 high10 fps
Temple Run 2
 НастройкиЗначение
 default59 fps

11 | Нагрев и шум

Нагрев

В режиме ожидания смартфон нагревается до 36.6 °C, что в основном заметно спереди. Под полной нагрузкой температура повысится несильно, максимум до 38.5 °C. Некоторое количество тепла распределится по корпусу, но пользователи Lenovo B не будут жаловаться на сильный нагрев.

Макс.
 35.3 °C35.6 °C33.9 °C 
 35 °C34.5 °C38.5 °C 
 34.3 °C34.4 °C36.3 °C 
Максимум: 38.5 °C
В среднем: 35.3 °C
33.6 °C35.3 °C36.3 °C
33.6 °C34.9 °C36.6 °C
30.7 °C34.5 °C35.9 °C
Максимум: 36.6 °C
В среднем: 34.6 °C
Блок питания (макс)  29.4 °C | Темп. воздуха 21.4 °C | Voltcraft IR-260
Нагрев спереди
Нагрев спереди
Нагрев с обратной стороны
Нагрев с обратной стороны

12 | Акустическая система

Тест динамика: Розовый шум
Тест динамика: Розовый шум

Небольшой динамик, который находится с обратной стороны, вполне нормальный. Уровень громкости достаточный - но о басах мечтать не стоит! В целом, средние и высокие частоты вполне сбалансированы, поэтому изредка слушать музыку вполне можно - но для этого лучше перевернуть телефон динамиком вверх.

Звук, получаемый через 3.5-мм аудиопорт, очень чистый - равно как через Bluetooth.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2031.638.42525.438.63125.333.24032.9315033.6386331.6338028.432.71002727.312520.826.51602225.720021.331.225020.836.431521.246.840019.45550019.561.163017.764.780017.968100017.873.4125017.375.2160017.474.2200016.773.8250017.270.9315018.267.8400017.966.2500017.663.6630017.762.6800017.859.41000017.955.61250018.153.31600018.244.2SPL3082.3N1.346.4median 17.9Lenovo Bmedian 61.1Delta1.311.832.433.931.330.231.731.82632.939.440.236.235.328.629.825.428.321.33223.327.822.530.422.437.221.342.318.446.217.555.417.557.317.262.416.867.517.368.317.467.416.676.617.375.617.675.217.679.517.779.817.477.417.772.917.967.918.158.118.140.429.8871.359.8median 17.7Huawei Y5 IImedian 62.41.617.2hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo B

(+) | отличный уровень макс. громкости (82.31 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 28.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (30.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 70% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 18% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 85% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei Y5 II

(+) | отличный уровень макс. громкости (87 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 29.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 13% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (34.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 92% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 5% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 95% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 3% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Энергоэффективность

В режиме ожидания энергопотребление находится на хорошем уровне в 1.33 Вт, равно как и в режиме сна и в выключенном состоянии. Под нагрузкой потребление вырастает до 4.59 Вт -- что больше, чем у соперников.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.05 / 0.12 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 0.64 / 0.96 / 1.33 Вт
Нагрузка midlight 4.59 / 4.63 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Lenovo B
2000 мА⋅ч		Archos 50 Platinum 4G
2200 мА⋅ч		Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч		LG K4
1940 мА⋅ч		Wiko Jerry
2000 мА⋅ч
Энергопотребление
-17%
-10%
-25%
-46%
В простое, мин. *
0.64
0.59
8%
0.54
16%
1.15
-80%
0.8
-25%
В простое, сред. *
0.96
1.68
-75%
1.58
-65%
1.76
-83%
2.02
-110%
В простое, макс. *
1.33
1.79
-35%
1.7
-28%
1.82
-37%
2.19
-65%
Нагрузка, сред. *
4.59
4.22
8%
2.98
35%
2.71
41%
5.02
-9%
Нагрузка, макс. *
4.63
4.26
8%
4.98
-8%
3.15
32%
5.52
-19%

* ... меньше = лучше

Время автономной работы

Номинал аккумулятора Lenovo B составляет 2000 мАч, или 7.6 Вт⋅ч - что стандартно в этой ценовой группе. Поскольку аккумулятор вынимается, то емкость аккумулятора легко удвоить, или утроить. В нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi, смартфон продержался 7 часов 22 минут. Это обычный результат для смартфонов эконом-класса, но соперники проработали немного дольше.

Стоит отметить, что полная зарядка длится очень долго: для этого потребовалось 3 часа (использовался штатный блок питания).

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3
7час. 22мин.
Lenovo B
2000 мА⋅ч		Archos 50 Platinum 4G
2200 мА⋅ч		Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч		LG K4
1940 мА⋅ч		Wiko Jerry
2000 мА⋅ч
Время работы
-13%
14%
2%
7%
В простое
1102
Нагрузка и 100% яркости
253
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
442
384
-13%
503
14%
452
2%
475
7%

За

+ эргономичный корпус
+ вынимаемый аккумулятор
+ динамик приличного качества
+ приемлемое качество звонков
+ быстрый модуль GPS
+ поддержка 4G LTE

Против

- TN-дисплей низкого качества, заметна синеватость
- ограниченные углы обзора
- камера ниже среднего
- низкая производительность
- долго заряжается

Вердикт

Смартфон Lenovo B. Предоставлен Notebooksbilliger.de
Смартфон Lenovo B. Предоставлен Notebooksbilliger.de

При виде ценника с ценой менее 100 евро с первой минуты становится ясно, что в этом смартфоне Lenovo вряд ли использовала высококачественные компоненты с потрясающими воображение характеристиками. При всём при этом, выбор TN-экрана низкого разрешения с низкой яркостью и вопиющей синевой, а также камеры, которая способна только на выцветшие, размытые фотографии - это чересчур даже начальной ценовой категории! Производительность Lenovo B вполне на уровне соперников, равно как и время автономной работы (приятным плюсом в наше время является вынимаемый аккумулятор). Долгое время зарядки является существенным минусом.

Хотя требования и ожидания к смартфонам начального уровня могут быть весьма низкими - невооружённым глазом видно, что  конкуренты предлагают лучшие характеристики за ту же сумму: больше памяти, лучшие камеры, или экран более высокого качества. Компактный размер делает Lenovo B вполне удобным для детских рук. Возможно, это и неплохой продукт - но он явно ничем не выделяется в своём классе.

Lenovo B - 18/03/2017 v6
Florian Wimmer

Внешний вид
71%
Клавиатура
61 / 75 → 82%
Сенсорная панель
79%
Интерфейсы
30 / 60 → 49%
Портативность
93%
Автономность
90%
Дисплей
77%
Игры и 3D
4 / 63 → 6%
Процессор
18 / 70 → 25%
Охлаждение
89%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
60 / 91 → 66%
Камера
35%
Средний балл
62%
73%
Smartphone - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор смартфона Lenovo B
Florian Wimmer, 2017-03-31 (Update: 2017-04- 1)

 