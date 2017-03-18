Обзор смартфона Lenovo B
"Мой первый смартфон" с 4G. Модель Lenovo B можно купить менее чем за 100 евро. Его камера без автофокуса или TN-экран могут расстроить, но по крайней мере есть поддержка 4G, и вынимаемый аккумулятор. Достаточно ли этого для конкуренции с другими дешёвыми смартфонами - мы выясним в данном обзоре.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Lenovo явно продолжает наступление, целью которого является захват существенной доли рынка смартфонов в Европе. Среди продуктов компании есть все варианты - от самых дешёвых до премиальных, и иногда в одной и той же категории встречаются даже 2 модели (если вспомнить "модную" серию Moto).
Сегодня у нас в руках смартфон Lenovo B, который выглядит вполне незатейливо для своей розничной цены менее 100 евро. Возникает вопрос: может, перед нами - настоящая находка? Или это просто-напросто смартфон с урезанными характеристиками, 4.5-дюймовым экраном, модемом с поддержкой 4G, и вынимаемым аккумулятором? Для этого придётся сравнить его с предложениями конкурентов. В соперники данной модели мы выбрали LG K4, Wiko Jerry, Archos 50 Platinum 4G и Huawei Y5 II.
фронт. камера: 2 Мп нет автофокуса
1 | Дизайн и особенности корпуса
Когда берёшь этот смартфон в руки, то с первой минуты обращаешь внимание на деталь, которая не видна на официальных рекламных фото компании: с обратной стороны присутствует логотип "Moto", хотя он моментально начинает стираться (по крайней мере, на нашем тестовом экземпляре, обычном телефоне, купленном в онлайн-магазине "notebooksbilliger.de"). Кажется, что логотип не на своём месте - ведь можно предположить, что Lenovo хотела бы сохранять некий водораздел между своими недорогими устройствами, и модными продуктами Motorola? Является ли этот факт первым сигналом о том, что грядёт слияние двух брендов?
Как бы там ни было, настолько дешёвая реализация логотипа просто поражает. За исключением этого момента, обратная сторона корпуса немного текстурирована (что приятно на ощупь, но не даёт особых преимуществ на скользких поверхностях). Его компактные габариты и округлые углы гарантируют, что смартфон будет хорошо лежать даже в небольших ладонях.
Из-за высоты в 9.9 мм телефон выглядит довольно массивным, но его легко держать - даже несмотря на вес в 144 г. Нажатие спереди приводит к появлению на экране цветной точки, от которой идут волны (искажение изображения сохраняется несколько секунд). Нажатие с задней стороны не влияет на экран, а корпус не издаёт никаких скрипящих звуков. В целом у этого телефона неплохая стабильность (можно покритиковать только излишнюю чувствительность экрана к нажатиям).
2 | Порты и коммуникации
В смартфоне Lenovo B установлен всего 1 ГБ оперативной памяти, и 8 ГБ для хранения данных (медленный чип eMMC). Для этой ценовой группы такие параметры считаются средними, но в некоторых моделях встречается уже 16 ГБ. В нашем смартфоне была возможность использования двух сим-карт (но за ту же цену продаётся и односимочная конфигурация, так что при покупке следует обращать внимание на этот параметр). Наличие поддержки дополнительной micro-SIM и поддержка карт micro-SD существенно повышают ценность этого смартфона. Расширение памяти является очевидной необходимостью: из встроенных 8 ГБ пользователю доступно лишь 3.75 ГБ, которое нужно делить между своими файлами, и местом для используемых приложений! Хотя Lenovo указывает максимальный объём карт в 32 ГБ, наша карта на 64 ГБ нормально работала.
Набор сенсоров в этом смартфоне очень скуден. Явно не хватает датчика яркости освещения, а также сенсора приближения - который очень помогает избежать нечаянного запуска приложений во время звонков. По крайней мере, у соперников вроде Wiko Jerry или Huawei Y5 II они есть. Также в нашем телефоне есть FM-радио.
3 | Программное обеспечение
Смартфон работает на ОС Android 6 с последними пакетами обновления от 5 октября 2016 г. - это почти полгода назад (на момент публикации обзора). Для такого бюджетного продукта лучше даже не надеяться на какие-либо обновления. В телефоне есть фирменные приложения Lenovo: SHAREit и SYNCit, которые помогают переносить данные между устройствами, а также обмениваться фалами с облаком. Приложение Lenovo Companion содержит средства диагностики и инструменты, помогающие начать пользоваться смартфоном. То, что Lenovo установила несколько промо-приложений, немного удивляет, поскольку в этом телефоне весьма маленькое количество свободной памяти.
4 | Коммуникации и GPS
Смартфон Lenovo B поддерживает работу в сетях 4G LTE. само по себе это не удивляет, но всё ещё не является повсеместным среди устройств начальной ценовой категории. Используемый модем может работать в 9 разных диапазонах 4G. Во время тестов смартфон использовался в немецкой сети Vodafone, и мы всегда наблюдали не меньше 50% - в городе, за городом, в зданиях, или на дорогах.
Поддержка беспроводных стандартов WLAN ограничена 802.11 b/g/n; в устройствах этой группы вы не увидите поддержки более быстрого 802.11 ac. К тому же, более быстрый диапазон Wi-Fi 5 ГГц не поддерживается ни одним из смартфонов в данном обзоре. Но даже в сравнении Lenovo B с соперниками одного калибра, скорости обмена данными по Wi-Fi выглядят весьма скромно: всего лишь 39.5 Мб/с приём и только 47.7 Мб/с передача.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo C2
Mali-T720 MP2, MT6735, 8 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
50.5 Мбит ∼100% +28%
|Lenovo Moto E3
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
47 Мбит ∼93% +19%
|Lenovo B
Mali-T720, MT6735M, 8 GB eMMC Flash
|
39.5 Мбит ∼78%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo C2
Mali-T720 MP2, MT6735, 8 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
53.3 Мбит ∼100% +12%
|Lenovo Moto E3
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
49.3 Мбит ∼92% +3%
|Lenovo B
Mali-T720, MT6735M, 8 GB eMMC Flash
|
47.7 Мбит ∼89%
Модуль GPS оказался вполне производительным: хотя внутри зданий местоположение не определяется, на открытом воздухе определение происходит быстро и с хорошей точностью 3 м.
Чтобы лучше оценить возможности смартфона для навигации, мы взяли Lenovo B на короткую велопрогулку вместе с профессиональным навигатором Garmin Edge 500. Lenovo B записал маршрут, который был на 400 м короче зафиксированного профессиональным навигатором - что объясняется меньшим количеством контрольных точек, которые определяют непрофессиональные устройства. Большинство из соперников справились с задачей хуже. Для повседневного использования, где не требуется абсолютная точность определения, такой модуль GPS будет хорошим инструментом.
5 | Телефон и качество голоса
Lenovo модифицирована стандартное приложение телефона Google, но не добавила каких-либо заметных улучшений или новых функций. Самой необычной функцией, возможно, должна считаться "ртутная клавиатура": когда смартфон наклоняется, то клавиатура наклоняется пропорционально. Увеличение перспективы цифрового блока скорее всего, задумано повысить удобство использования одной рукой. Похоже, нет адаптации к центру, поэтому клавиши никогда не выглядят по-настоящему прямоугольными.
Качество голосовых звонков в целом вполне нормальное. Уровень приёма и качество динамиков способны обеспечить высокую громкость и чёткость голосов собеседников как при громкой связи, так и в обычном режиме. Собеседникам было хорошо нас слышно, даже в тех случаях, когда мы понижали голос. В режиме громкой связи воспроизводится постоянный фоновый шум, в котором тонут все слабые голоса.
6 | Камеры
Поскольку наш смартфон Lenovo стоит очень немного - очень ограниченные возможности камер вполне ожидаемы. Обе камеры с фиксированным фокусом, со скудным 5 МП разрешением основной камеры (расположенной сзади), и всего 2 МП у фронтальной. По крайней мере, у основной камеры хотя бы есть светодиодная вспышка.
Фотографии, сделанные основной камерой, выглядят нечёткими, и им не хватает деталей - это настолько очевидно, что увеличивать масштаб не требуется. Цвета выглядят выцветшими. Недостаток освещения утопит фотографию в море шума. Запись видео происходит в разрешении до 720p со скоростью 20 к/с - результатом будет дёргающееся видео с различными артефактами, искажёнными цветами, и кучей шума в тёмных областях. По крайней мере, автоматическое изменение экспозиции работало хорошо.
Хотя фронтальная камера тоже записывает тусклые цвета - её чёткость вполне приемлема (а тёмные и светлые области были хорошо различимы).
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Фотографирование эталонных объектов основной камерой в условиях стандартизированного освещения выявило недостатки в чёткости, причём чёткие области соседствовали с размытыми. Текст на цветных областях явно сложен для камеры, равно как и высоко контрастные границы, что приводит бахроме и разбросу цветов.
Основная камера настолько плоха, что нельзя рекомендовать её даже для случайных фото, которые очень часто получаются слишком размытыми.
7 | Устройства ввода
В качестве клавиатуры используется стандартная от Google, являющаяся частью Android 6. Несмотря на маленький размер клавиш на экране, точность печати была высокая. Те, кто печатает быстро, могут заметить небольшую задержку в реакции клавиатуры, но непосредственно на скорость печати это никак не влияет.
В редких случаях клавиатура не распознавала нажатие пробела. Возможно, это вызвано тем, что экран способен распознавать лишь 2 прикосновения одновременно. Помимо этого, тачскрин вполне нормальный, без снижения чувствительности по углам. У пользователей уйдёт некоторое время на то, чтобы привыкнуть к необычному расположению виртуальных кнопок меню. С правой стороны смартфона есть кнопки регулировки громкости, а также кнопка включения - и они хорошо нажимаются.
8 | Дисплей
Технология производства экрана, установленного в Lenovo B, становится всё менее распространённой: в этом году TN-матрицы встречаются только в самых дешёвых смартфонах, потому что микроскопическая разница в цене по сравнению с чуть более дорогими матрицами IPS не оправдывает гигантского ухудшения углов обзора TN-матриц. Разрешение 854 x 480 пикселей для 4.5-дюймового экрана до сих пор можно считать приемлемым, хотя мелкий текст явно выглядит нечётко. Такой экран, на котором слишком видны одиночные пиксели, портит общее впечатление от смартфона. В соперниках Archos 50 Platinum или Huawei Y5 II используются экраны 720p - при том, что цена смартфонов аналогична.
Максимальная яркость экрана довольно низкая; мы измерили в среднем 302 Кд/м². Этот параметр у конкурентов намного лучше. Чего нет у всех смартфонов данного обзора - так это датчика уровня освещения (из-за чего ярксть экрана приходится регулировать вручную). Равномерность подсветки составляет 96%, что делает равномерность отображения закрашенных объектов почти образцовой.
|Lenovo B
TN LED, 854x480, 4.5
|Archos 50 Platinum 4G
IPS, 1280x720, 5
|Huawei Y5 II
IPS, 1280x720, 5
|LG K4
TN-TFT, 854x480, 4.5
|Wiko Jerry
IPS, 854x480, 5
|Параметры экрана
6%
-2%
3%
15%
|Brightness
302
349
16%
443
47%
342
13%
436
44%
|Brightness Distribution
96
89
-7%
90
-6%
92
-4%
91
-5%
|Уровень чёрного *
0.46
0.65
-41%
0.84
-83%
0.44
4%
0.57
-24%
|Контрастность
672
529
-21%
554
-18%
766
14%
758
13%
|Colorchecker DeltaE *
9.8
5.8
41%
7.8
20%
11.4
-16%
7
29%
|DeltaE для серого *
11.5
5.7
50%
8.4
27%
11
4%
7.6
34%
|Гамма
2.33 103%
2.1 114%
2.07 116%
2.19 110%
2.1 114%
|CCT
12460 52%
7792 83%
8438 77%
9372 69%
8368 78%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1032 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Уровень чёрного в 0.46 Кд/м² довольно приемлем, что приводит к достаточному уровню контраста в 672:1. Возможности коррекции настроек экрана нет; цветные изображения выглядят уверенно.
С помощью спектрофотомера и программного комплекса CalMAN наглядно видны недостатки экрана: весьма сильная синева, которая приводит к искажению всех цветов по сравнению с эталонными sRGB. Но вряд ли это важно: кто будет критиковать фотографии на таком экране?
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|32 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 14 ms стадия 1
|↘ 18 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 79% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|276 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ ms стадия 1
|↘ ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 100% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.3 миллисек.)
На открытом воздухе пользоваться телефоном сложно, поскольку на глянцевом экране очень видны отражения, а уровень яркости экрана довольно низкий. Плохие углы обзора ещё сильнее ухудшают изображение. Максимальные искажения возникают при наклоне по вертикали - достигая даже негативных значений!
9 | Производительность
Lenovo B работает на процессоре MediaTek MT6735M (который является урезанной версией MT6735 с более низкими тактовыми частотами процессора и видеоадаптера). Все 4 ядра процессора работают на частоте всего лишь в 1 ГГц. Такой урезанный процессор MT6735 установлен также в LG K4 и Archos 50 Platinum, так что любые различия в производительности будут микроскопическими.
Видеопроцессор начального уровня Mali-T720 MP2 встроен в процессор MediaTek. Единственный кластер работает на частоте 450 МГц. При такой сравнительно низкой производительности, Lenovo B нельзя использовать для каких-либо серьёзных задач. При использовании смартфона придётся мириться с задержками и подвисаниями. 1 ГБ памяти также явно недостаточно, чтобы позволить прожорливым приложениям работать в фоновом режиме.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo B
|
23464 Points ∼13%
|Archos 50 Platinum 4G
|
23657 Points ∼13% +1%
|Huawei Y5 II
|
23795 Points ∼13% +1%
|LG K4
|
22998 Points ∼12% -2%
|Wiko Jerry
|
15185 Points ∼8% -35%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Lenovo B
|
1209 Points ∼5%
|Archos 50 Platinum 4G
|
1206 Points ∼5% 0%
|Huawei Y5 II
|
1573 Points ∼6% +30%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Lenovo B
|
431 Points ∼8%
|Archos 50 Platinum 4G
|
428 Points ∼8% -1%
|Huawei Y5 II
|
561 Points ∼10% +30%
|3DMark
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Lenovo B
|
7072 Points ∼10%
|Archos 50 Platinum 4G
|
6902 Points ∼10% -2%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0% -100%
|LG K4
|
7018 Points ∼10% -1%
|Wiko Jerry
|
7748 Points ∼11% +10%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Lenovo B
|
2239 Points ∼0%
|Archos 50 Platinum 4G
|
2681 Points ∼1% +20%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0% -100%
|LG K4
|
2171 Points ∼0% -3%
|Wiko Jerry
|
2481 Points ∼1% +11%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Lenovo B
|
2640 Points ∼1%
|Archos 50 Platinum 4G
|
3103 Points ∼2% +18%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0% -100%
|LG K4
|
2565 Points ∼1% -3%
|Wiko Jerry
|
2922 Points ∼1% +11%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Lenovo B
|
4.1 fps ∼0%
|Archos 50 Platinum 4G
|
8.7 fps ∼1% +112%
|Huawei Y5 II
|
8.4 fps ∼1% +105%
|LG K4
|
4.1 fps ∼0% 0%
|Wiko Jerry
|
4.4 fps ∼0% +7%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Lenovo B
|
11 fps ∼2%
|Archos 50 Platinum 4G
|
4.9 fps ∼1% -55%
|Huawei Y5 II
|
15 fps ∼3% +36%
|LG K4
|
11 fps ∼2% 0%
|Wiko Jerry
|
11 fps ∼2% 0%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Lenovo B
|
1.5 fps ∼0%
|Archos 50 Platinum 4G
|
3.6 fps ∼1% +140%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|LG K4
|
1.4 fps ∼0% -7%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Lenovo B
|
5.5 fps ∼2%
|Archos 50 Platinum 4G
|
1.2 fps ∼1% -78%
|Huawei Y5 II
|
6.1 fps ∼3% +11%
|LG K4
|
5.8 fps ∼3% +5%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Lenovo B
|
1 fps ∼0%
|Archos 50 Platinum 4G
|
2.7 fps ∼1% +170%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Lenovo B
|
4.2 fps ∼2%
|Archos 50 Platinum 4G
|
1.2 fps ∼1% -71%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|LG K4
|
4.1 fps ∼2% -2%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Lenovo B
|
2125 Points ∼26%
|Archos 50 Platinum 4G
|
2807 Points ∼35% +32%
|Huawei Y5 II
|
3237 Points ∼40% +52%
|LG K4
|
2644 Points ∼33% +24%
|Wiko Jerry
|
2636 Points ∼32% +24%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Lenovo B
|
9 Points ∼1%
|Archos 50 Platinum 4G
|
9 Points ∼1% 0%
|Huawei Y5 II
|
10 Points ∼1% +11%
|LG K4
|
536 Points ∼35% +5856%
|Wiko Jerry
|
530 Points ∼34% +5789%
|Graphics (по убыванию)
|Lenovo B
|
145 Points ∼2%
|Archos 50 Platinum 4G
|
175 Points ∼2% +21%
|Huawei Y5 II
|
283 Points ∼3% +95%
|LG K4
|
141 Points ∼2% -3%
|Wiko Jerry
|
139 Points ∼2% -4%
|Memory (по убыванию)
|Lenovo B
|
311 Points ∼8%
|Archos 50 Platinum 4G
|
354 Points ∼9% +14%
|Huawei Y5 II
|
375 Points ∼10% +21%
|LG K4
|
139 Points ∼4% -55%
|Wiko Jerry
|
290 Points ∼8% -7%
|System (по убыванию)
|Lenovo B
|
799 Points ∼12%
|Archos 50 Platinum 4G
|
838 Points ∼13% +5%
|Huawei Y5 II
|
1094 Points ∼17% +37%
|LG K4
|
816 Points ∼12% +2%
|Wiko Jerry
|
966 Points ∼15% +21%
|Overall (по убыванию)
|Lenovo B
|
136 Points ∼4%
|Archos 50 Platinum 4G
|
148 Points ∼5% +9%
|Huawei Y5 II
|
183 Points ∼6% +35%
|LG K4
|
304 Points ∼9% +124%
|Wiko Jerry
|
379 Points ∼12% +179%
Все смартфоны довольно быстро работают с веб-сайтами, включая Lenovo B - только Huawei Y5 II вырывается немного вперёд. Следует ожидать долгого времени открытия веб-страниц, и задержек при работе с продвинутыми веб-сайтами HTML5.
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo B (Chrome 56)
|
18130 ms * ∼30%
|Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
|
19092.2 ms * ∼32% -5%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
12505 ms * ∼21% +31%
|LG K4 (Chrome 50.0)
|
18213.5 ms * ∼31% -0%
|Wiko Jerry (Chrome 51)
|
14922.6 ms * ∼25% +18%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo B (Chrome 56)
|
1929 Points ∼4%
|Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
|
2122 Points ∼4% +10%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
2707 Points ∼5% +40%
|LG K4 (Chrome 50.0)
|
2049 Points ∼4% +6%
|Wiko Jerry (Chrome 51)
|
2075 Points ∼4% +8%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Lenovo B (Chrome 56)
|
12.64 Points ∼0%
|Archos 50 Platinum 4G (Chrome Browser Version 52)
|
12.755 Points ∼0% +1%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
18.47 Points ∼0% +46%
|LG K4 (Chrome 50.0)
|
13 Points ∼0% +3%
|Wiko Jerry (Chrome 51)
|
14 Points ∼0% +11%
* ... меньше = лучше
Даже для категории бюджетных устройств, Lenovo B очень медленно работает с внутренней памятью. По времени доступа к внутренней памяти, соперники оказались немного быстрее. Работа с картами памяти microSD также осуществляется медленно: наша эталонная карта Toshiba Exceria Pro M401 способна на гораздо лучшие скорости (да и соперники показали лучшие результаты).
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|Lenovo B (Toshiba Exceria Pro M401)
|
16.8 MB/s ∼19%
|Archos 50 Platinum 4G (Toshiba Exceria Pro M401)
|
15.58 MB/s ∼18% -7%
|Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.03 MB/s ∼21% +7%
|LG K4 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.7 MB/s ∼21% +11%
|Wiko Jerry (Toshiba Exceria Pro M401)
|
19.12 MB/s ∼22% +14%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|Lenovo B (Toshiba Exceria Pro M401)
|
24.16 MB/s ∼25%
|Archos 50 Platinum 4G (Toshiba Exceria Pro M401)
|
31.85 MB/s ∼33% +32%
|Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
|
29.47 MB/s ∼31% +22%
|LG K4 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
28.52 MB/s ∼30% +18%
|Wiko Jerry (Toshiba Exceria Pro M401)
|
40.91 MB/s ∼42% +69%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|Lenovo B
|
4.2 MB/s ∼3%
|Archos 50 Platinum 4G
|
4.35 MB/s ∼3% +4%
|Huawei Y5 II
|
6 MB/s ∼4% +43%
|LG K4
|
4.97 MB/s ∼3% +18%
|Wiko Jerry
|
6.4 MB/s ∼4% +52%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|Lenovo B
|
12.4 MB/s ∼7%
|Archos 50 Platinum 4G
|
14.31 MB/s ∼8% +15%
|Huawei Y5 II
|
27.3 MB/s ∼16% +120%
|LG K4
|
16.05 MB/s ∼10% +29%
|Wiko Jerry
|
14.97 MB/s ∼9% +21%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|Lenovo B
|
8.1 MB/s ∼4%
|Archos 50 Platinum 4G
|
7.56 MB/s ∼4% -7%
|Huawei Y5 II
|
21.6 MB/s ∼11% +167%
|LG K4
|
8.07 MB/s ∼4% 0%
|Wiko Jerry
|
12.11 MB/s ∼6% +50%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|Lenovo B
|
115.6 MB/s ∼16%
|Archos 50 Platinum 4G
|
125.37 MB/s ∼17% +8%
|Huawei Y5 II
|
173.3 MB/s ∼23% +50%
|LG K4
|
120.84 MB/s ∼16% +5%
|Wiko Jerry
|
132.81 MB/s ∼18% +15%
10 | Игры
Смартфон Lenovo B не годится для игр, даже несмотря на низкое разрешение экрана. Требовательные игры вроде Asphalt 8 из-за задержек и подвисаний, практически не играбельны. Даже при уменьшении настроек, задержки остаются. С другой стороны, нетребовательные игры - например, Angry Birds 2,идут плавно и без проблем. Благодаря точной работе сенсоров GPS, ускорения, и распознавания прикосновений, играть может быть вполне весело.
|Asphalt 8: Airborne
|Настройки
|Значение
|high
|10 fps
|Temple Run 2
|Настройки
|Значение
|default
|59 fps
11 | Нагрев и шум
Нагрев
В режиме ожидания смартфон нагревается до 36.6 °C, что в основном заметно спереди. Под полной нагрузкой температура повысится несильно, максимум до 38.5 °C. Некоторое количество тепла распределится по корпусу, но пользователи Lenovo B не будут жаловаться на сильный нагрев.
12 | Акустическая система
Небольшой динамик, который находится с обратной стороны, вполне нормальный. Уровень громкости достаточный - но о басах мечтать не стоит! В целом, средние и высокие частоты вполне сбалансированы, поэтому изредка слушать музыку вполне можно - но для этого лучше перевернуть телефон динамиком вверх.
Звук, получаемый через 3.5-мм аудиопорт, очень чистый - равно как через Bluetooth.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo B
(+) | отличный уровень макс. громкости (82.31 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 28.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (30.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 70% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 18% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 85% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei Y5 II
(+) | отличный уровень макс. громкости (87 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 29.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 13% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (34.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 92% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 5% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 95% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 3% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Энергоэффективность
В режиме ожидания энергопотребление находится на хорошем уровне в 1.33 Вт, равно как и в режиме сна и в выключенном состоянии. Под нагрузкой потребление вырастает до 4.59 Вт -- что больше, чем у соперников.
|Выкл.
|0.05 / 0.12 Вт
|Ожидание
| 0.64 / 0.96 / 1.33 Вт
|Нагрузка
|
4.59 / 4.63 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo B
2000 мА⋅ч
|Archos 50 Platinum 4G
2200 мА⋅ч
|Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч
|LG K4
1940 мА⋅ч
|Wiko Jerry
2000 мА⋅ч
|Энергопотребление
-17%
-10%
-25%
-46%
|В простое, мин. *
0.64
0.59
8%
0.54
16%
1.15
-80%
0.8
-25%
|В простое, сред. *
0.96
1.68
-75%
1.58
-65%
1.76
-83%
2.02
-110%
|В простое, макс. *
1.33
1.79
-35%
1.7
-28%
1.82
-37%
2.19
-65%
|Нагрузка, сред. *
4.59
4.22
8%
2.98
35%
2.71
41%
5.02
-9%
|Нагрузка, макс. *
4.63
4.26
8%
4.98
-8%
3.15
32%
5.52
-19%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Номинал аккумулятора Lenovo B составляет 2000 мАч, или 7.6 Вт⋅ч - что стандартно в этой ценовой группе. Поскольку аккумулятор вынимается, то емкость аккумулятора легко удвоить, или утроить. В нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi, смартфон продержался 7 часов 22 минут. Это обычный результат для смартфонов эконом-класса, но соперники проработали немного дольше.
Стоит отметить, что полная зарядка длится очень долго: для этого потребовалось 3 часа (использовался штатный блок питания).
|Интернет через WiFi v1.3
|7час. 22мин.
|Lenovo B
2000 мА⋅ч
|Archos 50 Platinum 4G
2200 мА⋅ч
|Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч
|LG K4
1940 мА⋅ч
|Wiko Jerry
2000 мА⋅ч
|Время работы
-13%
14%
2%
7%
|В простое
1102
|Нагрузка и 100% яркости
253
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
442
384
-13%
503
14%
452
2%
475
7%
За
Против
Вердикт
При виде ценника с ценой менее 100 евро с первой минуты становится ясно, что в этом смартфоне Lenovo вряд ли использовала высококачественные компоненты с потрясающими воображение характеристиками. При всём при этом, выбор TN-экрана низкого разрешения с низкой яркостью и вопиющей синевой, а также камеры, которая способна только на выцветшие, размытые фотографии - это чересчур даже начальной ценовой категории! Производительность Lenovo B вполне на уровне соперников, равно как и время автономной работы (приятным плюсом в наше время является вынимаемый аккумулятор). Долгое время зарядки является существенным минусом.
Хотя требования и ожидания к смартфонам начального уровня могут быть весьма низкими - невооружённым глазом видно, что конкуренты предлагают лучшие характеристики за ту же сумму: больше памяти, лучшие камеры, или экран более высокого качества. Компактный размер делает Lenovo B вполне удобным для детских рук. Возможно, это и неплохой продукт - но он явно ничем не выделяется в своём классе.
Lenovo B - 18/03/2017 v6
Florian Wimmer