Обзор смартфона Lenovo B

Когда берёшь этот смартфон в руки, то с первой минуты обращаешь внимание на деталь, которая не видна на официальных рекламных фото компании: с обратной стороны присутствует логотип "Moto", хотя он моментально начинает стираться (по крайней мере, на нашем тестовом экземпляре, обычном телефоне, купленном в онлайн-магазине "notebooksbilliger.de"). Кажется, что логотип не на своём месте - ведь можно предположить, что Lenovo хотела бы сохранять некий водораздел между своими недорогими устройствами, и модными продуктами Motorola? Является ли этот факт первым сигналом о том, что грядёт слияние двух брендов?

Как бы там ни было, настолько дешёвая реализация логотипа просто поражает. За исключением этого момента, обратная сторона корпуса немного текстурирована (что приятно на ощупь, но не даёт особых преимуществ на скользких поверхностях). Его компактные габариты и округлые углы гарантируют, что смартфон будет хорошо лежать даже в небольших ладонях.

Из-за высоты в 9.9 мм телефон выглядит довольно массивным, но его легко держать - даже несмотря на вес в 144 г. Нажатие спереди приводит к появлению на экране цветной точки, от которой идут волны (искажение изображения сохраняется несколько секунд). Нажатие с задней стороны не влияет на экран, а корпус не издаёт никаких скрипящих звуков. В целом у этого телефона неплохая стабильность (можно покритиковать только излишнюю чувствительность экрана к нажатиям).

