Краткий обзор смартфона Lenovo Moto E3

Lenovo удается извлечь максимум из ограниченного бюджета даже в начальном секторе. Приемлемая камера, отличная автономность, нормальный динамик, прочный корпус, неплохой дисплей и почти полное отсутствие нагрева корпуса являются глотком свежего воздуха в бюджетном сегменте, поскольку обычно приходится сталкиваться с компромиссами как минимум в одном из перечисленных пунктов.



Однако есть большое "но": производительность смартфона Lenovo Moto E3 оставляет желать лучшего и уступает конкурентам своей ниши. О 3D-играх придется только мечтать, ибо во многих играх наблюдаются лаги и неиграбельный фреймрейт, которые не дадут насладиться игровым процессом. Добавим, что в устройстве нет распространенной в недорогом секторе поддержки двух SIM-карт.



Смартфон Moto E3 берет долгим временем работы от аккумулятора, хорошей камерой и приличным динамиком. То, что Lenovo удалось объединить все эти качестве в недорогом устройстве вызывает уважение. Разве что производительность несколько уступает некоторым равноценным конкурентам.



Поскольку конфигурация с поддержкой LTE и USB-OTG является достаточной, а "чистая" версия Android не захламлена и четко организована, Lenovo Moto E3 можно только рекомендовать, особенно если хорошая камера и качественный динамик важнее вычислительной производительности.