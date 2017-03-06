Notebookcheck

Краткий обзор смартфона Lenovo Moto E3

Florian Wimmer (перевод - Антон Фёдоров), 17/03/2017

Moto, недорого. Доступный Moto E3 - водонепроницаемый смартфон начального уровня с емким аккумулятором. Бюджет в 130 евро достаточно ограничен, но Lenovo умеет делать устройства с хорошим сочетанием характеристик и стоимости.

Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.

В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.

Lenovo Moto E3
Процессор
Mediatek MT6735P 1 GHz
Графический адаптер
ARM Mali-T720
Оперативная память
1024 Мбайт 
Дисплей
5 дюйм. 16:9, 1280x720 пикс. 294 точек/дюйм, Емкостный, IPS, Corning Gorilla Glass 3, защита от пыли и воды, глянцевое покрытие: да
Хранение данных
8 GB eMMC Flash, 8 Гбайт 
, 4.84 Гбайт свободно
Интерфейсы
1 USB 2.0, Аудиоразъёмы: 3.5 мм аудио разъем, картридер: micro-SD до 32 Гб, датчик освещённости, Датчики и сенсоры: Акселерометр, датчик приближения
Коммуникации
802.11 b/g/n (b/g/n), Bluetooth 4.0, GSM (850/​900/​1800/​1900), UMTS (850/​900/​1900/​2100), LTE (B1/​B3/​B5/​B7/​B8/​B20/​B38/​B40/​B41); пропускная способность (получение - отправка): 150 Мбит/с - ​50 Мбит/с (LT, LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 8.5 x 143.8 x 71.6
Аккумулятор
10.6 Вт⋅ч, 2800 мА⋅ч литий-ион., с возможностью замены
Операционная система
Android 6.0 Marshmallow
Камера
осн. камера: 8 Мп автофокус, светодиодная вспышка, видеозапись в 720p
фронт. камера: 5 Мп
Дополнительно
акустическая система: На передней стороне, клавиатура: Экранная, Зарядное устройство, USB-кабель, 12 мес. гарантии в Европе, FM-радио, пассивное охлаждение
Вес
141 г, адаптер питания: 70 г
Стоимость
129 евро
Ссылки
Lenovo - сайт производителя

 

Справа: кнопка включения, регулятор громкости
Справа: кнопка включения, регулятор громкости
Вид слева
Вид слева
Снизу: micro-USB
Снизу: micro-USB
Сверху: 3.5 мм аудио разъем
Сверху: 3.5 мм аудио разъем
Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
257 Мбит ∼100% +447%
Lenovo P2
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
88.8 Мбит ∼35% +89%
Lenovo Moto E3
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
47 Мбит ∼18%
Blackview R6
Mali-T720 MP2, MT6737T, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
41.9 Мбит ∼16% -11%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
313 Мбит ∼100% +535%
Lenovo P2
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
216 Мбит ∼69% +338%
Blackview R6
Mali-T720 MP2, MT6737T, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
49.6 Мбит ∼16% +1%
Lenovo Moto E3
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
49.3 Мбит ∼16%
GPS Garmin Edge 500: маршрут
GPS Garmin Edge 500: маршрут
GPS Garmin Edge 500: путь
GPS Garmin Edge 500: путь
GPS Garmin Edge 500: мост
GPS Garmin Edge 500: мост
GPS Lenovo Moto E3: маршрут
GPS Lenovo Moto E3: маршрут
GPS Lenovo Moto E3: путь
GPS Lenovo Moto E3: путь
GPS Lenovo Moto E3: мост
GPS Lenovo Moto E3: мост
Снимок на переднюю камеру
Снимок на переднюю камеру

Интерактивное сравнение фото-образцов

Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.

Scene 1Scene 2Scene 3
Нажмите здесь для загрузки изображений
Тестовый снимок
Тестовый снимок
ColorChecker: исходные цвета приведены в нижней части каждого блока.
ColorChecker: исходные цвета приведены в нижней части каждого блока.
Фрагмент тестового снимка
Фрагмент тестового снимка
Структура пикселей (плотность 294 PPI)
Структура пикселей (плотность 294 PPI)
398
cd/m²		417
cd/m²		416
cd/m²
413
cd/m²		436
cd/m²		426
cd/m²
426
cd/m²		429
cd/m²		419
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 436 cd/m² В среднем: 420 cd/m² Minimum: 14.98 cd/m²
Равномерность подсветки: 91 %
От батареи: 436 cd/m²
Контрастность: 1063:1 (Уровень чёрного: 0.41 cd/m²)
ΔE Color 5.4 | - Ø
ΔE Greyscale 7 | - Ø
Gamma: 2.13
Lenovo Moto E3
IPS, 1280x720, 5		Huawei Y5 II
IPS, 1280x720, 5		TP-Link Neffos C5
IPS, 1280x720, 5		Wiko Lenny 3
IPS, 1280x720, 5		LG K7
IPS, 854x480, 5
Параметры экрана
-36%
-10%
-12%
-37%
Brightness
420
443
5%
491
17%
343
-18%
300
-29%
Brightness Distribution
91
90
-1%
89
-2%
85
-7%
93
2%
Уровень чёрного *
0.41
0.84
-105%
0.58
-41%
0.47
-15%
0.26
37%
Контрастность
1063
554
-48%
876
-18%
796
-25%
1185
11%
Colorchecker DeltaE *
5.4
7.8
-44%
7
-30%
6
-11%
12
-122%
DeltaE для серого *
7
8.4
-20%
6.1
13%
6.7
4%
15.3
-119%
Гамма
2.13 113%
2.07 116%
2.15 112%
2.19 110%
2.15 112%
CCT
8318 78%
8438 77%
8068 81%
8073 81%
22440 29%

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 780 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

CalMAN ColorChecker
CalMAN ColorChecker
CalMAN Saturation Sweeps
CalMAN Saturation Sweeps
CalMAN Grayscale
CalMAN Grayscale
CalMAN Colorspace
CalMAN Colorspace

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
38 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 11 ms стадия 1
↘ 27 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 92% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
90 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 36 ms стадия 1
↘ 54 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 98% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.4 миллисек.)
Углы обзора
Углы обзора
Поведения дисплея на улице при максимальной ...
Поведения дисплея на улице при максимальной ...
... автоматической ...
... автоматической ...
... средней ...
... средней ...
... и минимальной яркостях.
... и минимальной яркостях.
AnTuTu Benchmark v6 | Geekbench 4 | 3DMark | GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 | GFXBench 3.0 | GFXBench 3.1 | PCMark for Android | BaseMark OS II
AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
Lenovo Moto E3
20542 Points ∼11%
Huawei Y5 II
23795 Points ∼13% +16%
TP-Link Neffos C5
32681 Points ∼18% +59%
Wiko Lenny 3
25237 Points ∼14% +23%
LG K7
23997 Points ∼13% +17%
Geekbench 4
64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
Lenovo Moto E3
1205 Points ∼5%
Huawei Y5 II
1573 Points ∼6% +31%
64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
Lenovo Moto E3
428 Points ∼8%
Huawei Y5 II
561 Points ∼10% +31%
3DMark
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
Lenovo Moto E3
7156 Points ∼10%
Huawei Y5 II
Points ∼0% -100%
TP-Link Neffos C5
9291 Points ∼13% +30%
Wiko Lenny 3
7849 Points ∼11% +10%
LG K7
8913 Points ∼13% +25%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
Lenovo Moto E3
2694 Points ∼1%
Huawei Y5 II
Points ∼0% -100%
TP-Link Neffos C5
4223 Points ∼1% +57%
Wiko Lenny 3
2476 Points ∼1% -8%
LG K7
2473 Points ∼1% -8%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
Lenovo Moto E3
3127 Points ∼2%
Huawei Y5 II
Points ∼0% -100%
TP-Link Neffos C5
4906 Points ∼2% +57%
Wiko Lenny 3
2920 Points ∼1% -7%
LG K7
2946 Points ∼1% -6%
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
Lenovo Moto E3
5 fps ∼0%
Huawei Y5 II
8.4 fps ∼1% +68%
TP-Link Neffos C5
14 fps ∼1% +180%
Wiko Lenny 3
4.4 fps ∼0% -12%
LG K7
4.3 fps ∼0% -14%
T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
Lenovo Moto E3
9 fps ∼2%
Huawei Y5 II
15 fps ∼3% +67%
TP-Link Neffos C5
8.3 fps ∼2% -8%
Wiko Lenny 3
8 fps ∼2% -11%
LG K7
10 fps ∼2% +11%
GFXBench 3.0
off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
Lenovo Moto E3
1.8 fps ∼0%
Huawei Y5 II
fps ∼0% -100%
TP-Link Neffos C5
6.1 fps ∼1% +239%
Wiko Lenny 3
fps ∼0% -100%
LG K7
fps ∼0% -100%
on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
Lenovo Moto E3
4 fps ∼2%
Huawei Y5 II
6.1 fps ∼3% +53%
TP-Link Neffos C5
2.8 fps ∼1% -30%
Wiko Lenny 3
fps ∼0% -100%
LG K7
fps ∼0% -100%
GFXBench 3.1
off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
Lenovo Moto E3
1.2 fps ∼0%
Huawei Y5 II
fps ∼0% -100%
Wiko Lenny 3
fps ∼0% -100%
LG K7
fps ∼0% -100%
on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
Lenovo Moto E3
2.9 fps ∼2%
Huawei Y5 II
fps ∼0% -100%
Wiko Lenny 3
fps ∼0% -100%
LG K7
fps ∼0% -100%
PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
Huawei Y5 II
3237 Points ∼40%
TP-Link Neffos C5
3443 Points ∼42%
Wiko Lenny 3
2832 Points ∼35%
LG K7
2553 Points ∼31%
BaseMark OS II
Web (по убыванию)
Lenovo Moto E3
528 Points ∼34%
Huawei Y5 II
10 Points ∼1% -98%
TP-Link Neffos C5
638 Points ∼41% +21%
Wiko Lenny 3
632 Points ∼41% +20%
LG K7
541 Points ∼35% +2%
Graphics (по убыванию)
Lenovo Moto E3
177 Points ∼2%
Huawei Y5 II
283 Points ∼3% +60%
TP-Link Neffos C5
281 Points ∼3% +59%
Wiko Lenny 3
138 Points ∼2% -22%
LG K7
145 Points ∼2% -18%
Memory (по убыванию)
Lenovo Moto E3
401 Points ∼10%
Huawei Y5 II
375 Points ∼10% -6%
TP-Link Neffos C5
991 Points ∼26% +147%
Wiko Lenny 3
293 Points ∼8% -27%
LG K7
189 Points ∼5% -53%
System (по убыванию)
Lenovo Moto E3
817 Points ∼12%
Huawei Y5 II
1094 Points ∼17% +34%
TP-Link Neffos C5
1199 Points ∼18% +47%
Wiko Lenny 3
988 Points ∼15% +21%
LG K7
1011 Points ∼15% +24%
Overall (по убыванию)
Lenovo Moto E3
418 Points ∼13%
Huawei Y5 II
183 Points ∼6% -56%
TP-Link Neffos C5
683 Points ∼21% +63%
Wiko Lenny 3
399 Points ∼12% -5%
LG K7
350 Points ∼11% -16%

Легенда

 
Lenovo Moto E3 Mediatek MT6735P, ARM Mali-T720, 8 GB eMMC Flash
 
Huawei Y5 II Mediatek MT6735, ARM Mali-T720 MP2, 8 GB eMMC Flash
 
TP-Link Neffos C5 Mediatek MT6735, ARM Mali-T720 MP2, 16 GB eMMC Flash
 
Wiko Lenny 3 Mediatek MT6580M, ARM Mali-400 MP2, 16 GB eMMC Flash
 
LG K7 Mediatek MT6580M, ARM Mali-400 MP2, 8 GB eMMC Flash
Octane V2 | Mozilla Kraken 1.1 | JetStream 1.1
Octane V2 - Total Score (по убыванию)
Lenovo Moto E3 (Chrome 56)
2077 Points ∼4%
Huawei Y5 II (Chrome 50)
2707 Points ∼5% +30%
TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
2738 Points ∼6% +32%
Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
2133 Points ∼4% +3%
LG K7 (Chrome 50.0.2661.89)
2280 Points ∼5% +10%
Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
Lenovo Moto E3 (Chrome 56)
16744 ms * ∼28%
Huawei Y5 II (Chrome 50)
12505 ms * ∼21% +25%
TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
12783.4 ms * ∼21% +24%
Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
14862.9 ms * ∼25% +11%
LG K7 (Chrome 50.0.2661.89)
14579.1 ms * ∼25% +13%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
Lenovo Moto E3 (Chrome 56)
12.43 Points ∼4%
Huawei Y5 II (Chrome 50)
18.47 Points ∼6% +49%
TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
18.209 Points ∼6% +46%
Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
14.068 Points ∼4% +13%
LG K7 (Chrome 50.0.2661.89)
14.369 Points ∼4% +16%

* ... меньше = лучше

AndroBench 3-5
Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
Lenovo Moto E3 (Toshiba Exceria Pro M401)
17.49 MB/s ∼20%
Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
18.03 MB/s ∼21% +3%
TP-Link Neffos C5 (Toshiba Exceria Pro M401)
18.89 MB/s ∼22% +8%
Wiko Lenny 3 (Toshiba Exceria Pro M401)
19.59 MB/s ∼22% +12%
LG K7 (Toshiba Exceria Pro M401)
19.27 MB/s ∼22% +10%
Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
Lenovo Moto E3 (Toshiba Exceria Pro M401)
29.78 MB/s ∼31%
Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
29.47 MB/s ∼31% -1%
TP-Link Neffos C5 (Toshiba Exceria Pro M401)
39.11 MB/s ∼41% +31%
Wiko Lenny 3 (Toshiba Exceria Pro M401)
40.59 MB/s ∼42% +36%
LG K7 (Toshiba Exceria Pro M401)
37.84 MB/s ∼39% +27%
Random Write 4KB (по убыванию)
Lenovo Moto E3
8 MB/s ∼5%
Huawei Y5 II
6 MB/s ∼4% -25%
TP-Link Neffos C5
6.85 MB/s ∼4% -14%
Wiko Lenny 3
6.2 MB/s ∼4% -22%
LG K7
5.33 MB/s ∼3% -33%
Random Read 4KB (по убыванию)
Lenovo Moto E3
16 MB/s ∼10%
Huawei Y5 II
27.3 MB/s ∼16% +71%
TP-Link Neffos C5
17.16 MB/s ∼10% +7%
Wiko Lenny 3
15.1 MB/s ∼9% -6%
LG K7
15.63 MB/s ∼9% -2%
Sequential Write 256KB (по убыванию)
Lenovo Moto E3
37.3 MB/s ∼20%
Huawei Y5 II
21.6 MB/s ∼11% -42%
TP-Link Neffos C5
52.43 MB/s ∼28% +41%
Wiko Lenny 3
11.6 MB/s ∼6% -69%
LG K7
8.2 MB/s ∼4% -78%
Sequential Read 256KB (по убыванию)
Lenovo Moto E3
141.4 MB/s ∼19%
Huawei Y5 II
173.3 MB/s ∼23% +23%
TP-Link Neffos C5
145.77 MB/s ∼20% +3%
Wiko Lenny 3
132.5 MB/s ∼18% -6%
LG K7
128.21 MB/s ∼17% -9%
Dead Trigger 2
 НастройкиЗначение
 high26 fps
Asphalt 8: Airborne
 НастройкиЗначение
 high11 fps
 very low20 fps
Макс.
 33 °C33.4 °C34.9 °C 
 33.3 °C33.5 °C35.9 °C 
 34 °C34.5 °C34.1 °C 
Максимум: 35.9 °C
В среднем: 34.1 °C
31.8 °C32.2 °C33.1 °C
32 °C32.1 °C34.1 °C
32.2 °C32.9 °C34.8 °C
Максимум: 34.8 °C
В среднем: 32.8 °C
Блок питания (макс)  29.1 °C | Темп. воздуха 21.4 °C | Voltcraft IR-260
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2031.639.52525.432.53125.335.24032.937.85033.633.46331.632.48028.431.11002728.412520.829.91602229.520021.333.725020.839.531521.250.540019.459.350019.565.363017.77180017.971.8100017.874.5125017.375.1160017.473.6200016.774.3250017.274.3315018.271.1400017.965.7500017.666.1630017.767.6800017.861.91000017.9541250018.149.31600018.253.6SPL3083.5N1.353.1median 17.9Lenovo Moto E3median 65.3Delta1.313.132.433.931.330.231.731.82632.939.440.236.235.328.629.825.428.321.33223.327.822.530.422.437.221.342.318.446.217.555.417.557.317.262.416.867.517.368.317.467.416.676.617.375.617.675.217.679.517.779.817.477.417.772.917.967.918.158.118.140.429.8871.359.8median 17.7Huawei Y5 IImedian 62.41.617.2hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Moto E3

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.51 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 30% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 55% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 35% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 76% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 19% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei Y5 II

(+) | отличный уровень макс. громкости (87 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 29.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 13% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (34.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 91% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 5% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 96% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.06 / 0.31 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 0.79 / 1.7 / 1.72 Вт
Нагрузка midlight 2.65 / 3.16 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Lenovo Moto E3
2800 мА⋅ч		Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч		TP-Link Neffos C5
2200 мА⋅ч		Wiko Lenny 3
2000 мА⋅ч		LG K7
2125 мА⋅ч
Энергопотребление
-6%
-49%
-41%
6%
В простое, мин. *
0.79
0.54
32%
0.72
9%
0.76
4%
0.61
23%
В простое, сред. *
1.7
1.58
7%
1.87
-10%
2.16
-27%
1.36
20%
В простое, макс. *
1.72
1.7
1%
2
-16%
2.35
-37%
1.38
20%
Нагрузка, сред. *
2.65
2.98
-12%
5.99
-126%
4.65
-75%
3.11
-17%
Нагрузка, макс. *
3.16
4.98
-58%
6.45
-104%
5.35
-69%
3.59
-14%

* ... меньше = лучше

Автономная работа
Без нагрузки
22час. 05мин.
Интернет через WiFi v1.3
10час. 21мин.
1080p-видео
10час. 49мин.
Макс. расход энергии
5час. 15мин.
Lenovo Moto E3
2800 мА⋅ч		Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч		TP-Link Neffos C5
2200 мА⋅ч		Wiko Lenny 3
2000 мА⋅ч		LG K7
2125 мА⋅ч
Время работы
-19%
-27%
-31%
-27%
В простое
1325
1102
-17%
944
-29%
1000
-25%
Нагрузка и 100% яркости
315
253
-20%
155
-51%
299
-5%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
621
503
-19%
453
-27%
549
-12%
453
-27%
Воспр. видео H.264
649
311
-52%

За

+ Съемный аккумулятор
+ Прочный корпус
+ USB-OTG
+ "Чистый" Android 6.0
+ Поддержка LTE
+ Приемлемое качество снимков
+ Точный сенсор экрана
+ Относительно высокий уровень яркости
+ Достаточная громкость динамика
+ Скромное энергопотребление
+ Продолжительное время работы от аккумулятора

Против

- Поддержка только одной SIM-карты
- Низкая производительность, в том числе в играх
- Голубой оттенок изображения
- Среднее качество передаваемой микрофоном речи
- Малый размер встроенной памяти

Lenovo удается извлечь максимум из ограниченного бюджета даже в начальном секторе. Приемлемая камера, отличная автономность, нормальный динамик, прочный корпус, неплохой дисплей и почти полное отсутствие нагрева корпуса являются глотком свежего воздуха в бюджетном сегменте, поскольку обычно приходится сталкиваться с компромиссами как минимум в одном из перечисленных пунктов.    

Однако есть большое "но": производительность смартфона Lenovo Moto E3 оставляет желать лучшего и уступает конкурентам своей ниши. О 3D-играх придется только мечтать, ибо во многих играх наблюдаются лаги и неиграбельный фреймрейт, которые не дадут насладиться игровым процессом. Добавим, что в устройстве нет распространенной в недорогом секторе поддержки двух SIM-карт.

Смартфон Moto E3 берет долгим временем работы от аккумулятора, хорошей камерой и приличным динамиком. То, что Lenovo удалось объединить все эти качестве в недорогом устройстве вызывает уважение. Разве что производительность несколько уступает некоторым равноценным конкурентам.

Поскольку конфигурация с поддержкой LTE и USB-OTG является достаточной, а "чистая" версия Android не захламлена и четко организована, Lenovo Moto E3 можно только рекомендовать, особенно если хорошая камера и качественный динамик важнее вычислительной производительности.

Сегодня в обзоре: Lenovo Moto E3. Благодарим notebooksbilliger.de за тестовый образец.
Сегодня в обзоре: Lenovo Moto E3. Благодарим notebooksbilliger.de за тестовый образец.

Lenovo Moto E3 - 06/03/2017 v6
Florian Wimmer

Внешний вид
82%
Клавиатура
65 / 75 → 87%
Сенсорная панель
86%
Интерфейсы
33 / 60 → 55%
Портативность
93%
Автономность
92%
Дисплей
83%
Игры и 3D
5 / 63 → 8%
Процессор
23 / 70 → 32%
Охлаждение
92%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
59 / 91 → 65%
Камера
65%
Средний балл
68%
79%
Smartphone - Итоговый рейтинг
> Главная > Каталог обзоров > Краткий обзор смартфона Lenovo Moto E3
Florian Wimmer, 2017-03-17 (Update: 2017-03-18)

 