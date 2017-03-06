Краткий обзор смартфона Lenovo Moto E3
Moto, недорого. Доступный Moto E3 - водонепроницаемый смартфон начального уровня с емким аккумулятором. Бюджет в 130 евро достаточно ограничен, но Lenovo умеет делать устройства с хорошим сочетанием характеристик и стоимости.
Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.
В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.
фронт. камера: 5 Мп
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
257 Мбит ∼100% +447%
|Lenovo P2
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
88.8 Мбит ∼35% +89%
|Lenovo Moto E3
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
47 Мбит ∼18%
|Blackview R6
Mali-T720 MP2, MT6737T, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
41.9 Мбит ∼16% -11%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
313 Мбит ∼100% +535%
|Lenovo P2
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
216 Мбит ∼69% +338%
|Blackview R6
Mali-T720 MP2, MT6737T, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
49.6 Мбит ∼16% +1%
|Lenovo Moto E3
Mali-T720, MT6735P, 8 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
49.3 Мбит ∼16%
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
|Lenovo Moto E3
IPS, 1280x720, 5
|Huawei Y5 II
IPS, 1280x720, 5
|TP-Link Neffos C5
IPS, 1280x720, 5
|Wiko Lenny 3
IPS, 1280x720, 5
|LG K7
IPS, 854x480, 5
|Параметры экрана
-36%
-10%
-12%
-37%
|Brightness
420
443
5%
491
17%
343
-18%
300
-29%
|Brightness Distribution
91
90
-1%
89
-2%
85
-7%
93
2%
|Уровень чёрного *
0.41
0.84
-105%
0.58
-41%
0.47
-15%
0.26
37%
|Контрастность
1063
554
-48%
876
-18%
796
-25%
1185
11%
|Colorchecker DeltaE *
5.4
7.8
-44%
7
-30%
6
-11%
12
-122%
|DeltaE для серого *
7
8.4
-20%
6.1
13%
6.7
4%
15.3
-119%
|Гамма
2.13 113%
2.07 116%
2.15 112%
2.19 110%
2.15 112%
|CCT
8318 78%
8438 77%
8068 81%
8073 81%
22440 29%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 780 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|38 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 11 ms стадия 1
|↘ 27 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 92% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|90 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 36 ms стадия 1
|↘ 54 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 98% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.4 миллисек.)
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
20542 Points ∼11%
|Huawei Y5 II
|
23795 Points ∼13% +16%
|TP-Link Neffos C5
|
32681 Points ∼18% +59%
|Wiko Lenny 3
|
25237 Points ∼14% +23%
|LG K7
|
23997 Points ∼13% +17%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
1205 Points ∼5%
|Huawei Y5 II
|
1573 Points ∼6% +31%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
428 Points ∼8%
|Huawei Y5 II
|
561 Points ∼10% +31%
|3DMark
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
7156 Points ∼10%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
9291 Points ∼13% +30%
|Wiko Lenny 3
|
7849 Points ∼11% +10%
|LG K7
|
8913 Points ∼13% +25%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
2694 Points ∼1%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
4223 Points ∼1% +57%
|Wiko Lenny 3
|
2476 Points ∼1% -8%
|LG K7
|
2473 Points ∼1% -8%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
3127 Points ∼2%
|Huawei Y5 II
|
Points ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
4906 Points ∼2% +57%
|Wiko Lenny 3
|
2920 Points ∼1% -7%
|LG K7
|
2946 Points ∼1% -6%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
5 fps ∼0%
|Huawei Y5 II
|
8.4 fps ∼1% +68%
|TP-Link Neffos C5
|
14 fps ∼1% +180%
|Wiko Lenny 3
|
4.4 fps ∼0% -12%
|LG K7
|
4.3 fps ∼0% -14%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
9 fps ∼2%
|Huawei Y5 II
|
15 fps ∼3% +67%
|TP-Link Neffos C5
|
8.3 fps ∼2% -8%
|Wiko Lenny 3
|
8 fps ∼2% -11%
|LG K7
|
10 fps ∼2% +11%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
1.8 fps ∼0%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|TP-Link Neffos C5
|
6.1 fps ∼1% +239%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|LG K7
|
fps ∼0% -100%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
4 fps ∼2%
|Huawei Y5 II
|
6.1 fps ∼3% +53%
|TP-Link Neffos C5
|
2.8 fps ∼1% -30%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|LG K7
|
fps ∼0% -100%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
1.2 fps ∼0%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|LG K7
|
fps ∼0% -100%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
2.9 fps ∼2%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|LG K7
|
fps ∼0% -100%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Huawei Y5 II
|
3237 Points ∼40%
|TP-Link Neffos C5
|
3443 Points ∼42%
|Wiko Lenny 3
|
2832 Points ∼35%
|LG K7
|
2553 Points ∼31%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
528 Points ∼34%
|Huawei Y5 II
|
10 Points ∼1% -98%
|TP-Link Neffos C5
|
638 Points ∼41% +21%
|Wiko Lenny 3
|
632 Points ∼41% +20%
|LG K7
|
541 Points ∼35% +2%
|Graphics (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
177 Points ∼2%
|Huawei Y5 II
|
283 Points ∼3% +60%
|TP-Link Neffos C5
|
281 Points ∼3% +59%
|Wiko Lenny 3
|
138 Points ∼2% -22%
|LG K7
|
145 Points ∼2% -18%
|Memory (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
401 Points ∼10%
|Huawei Y5 II
|
375 Points ∼10% -6%
|TP-Link Neffos C5
|
991 Points ∼26% +147%
|Wiko Lenny 3
|
293 Points ∼8% -27%
|LG K7
|
189 Points ∼5% -53%
|System (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
817 Points ∼12%
|Huawei Y5 II
|
1094 Points ∼17% +34%
|TP-Link Neffos C5
|
1199 Points ∼18% +47%
|Wiko Lenny 3
|
988 Points ∼15% +21%
|LG K7
|
1011 Points ∼15% +24%
|Overall (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
418 Points ∼13%
|Huawei Y5 II
|
183 Points ∼6% -56%
|TP-Link Neffos C5
|
683 Points ∼21% +63%
|Wiko Lenny 3
|
399 Points ∼12% -5%
|LG K7
|
350 Points ∼11% -16%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo Moto E3 (Chrome 56)
|
2077 Points ∼4%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
2707 Points ∼5% +30%
|TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
|
2738 Points ∼6% +32%
|Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
|
2133 Points ∼4% +3%
|LG K7 (Chrome 50.0.2661.89)
|
2280 Points ∼5% +10%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo Moto E3 (Chrome 56)
|
16744 ms * ∼28%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
12505 ms * ∼21% +25%
|TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
|
12783.4 ms * ∼21% +24%
|Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
|
14862.9 ms * ∼25% +11%
|LG K7 (Chrome 50.0.2661.89)
|
14579.1 ms * ∼25% +13%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Lenovo Moto E3 (Chrome 56)
|
12.43 Points ∼4%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
18.47 Points ∼6% +49%
|TP-Link Neffos C5 (Chrome Version 51)
|
18.209 Points ∼6% +46%
|Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
|
14.068 Points ∼4% +13%
|LG K7 (Chrome 50.0.2661.89)
|
14.369 Points ∼4% +16%
* ... меньше = лучше
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|Lenovo Moto E3 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
17.49 MB/s ∼20%
|Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.03 MB/s ∼21% +3%
|TP-Link Neffos C5 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.89 MB/s ∼22% +8%
|Wiko Lenny 3 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
19.59 MB/s ∼22% +12%
|LG K7 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
19.27 MB/s ∼22% +10%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|Lenovo Moto E3 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
29.78 MB/s ∼31%
|Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
|
29.47 MB/s ∼31% -1%
|TP-Link Neffos C5 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
39.11 MB/s ∼41% +31%
|Wiko Lenny 3 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
40.59 MB/s ∼42% +36%
|LG K7 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
37.84 MB/s ∼39% +27%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
8 MB/s ∼5%
|Huawei Y5 II
|
6 MB/s ∼4% -25%
|TP-Link Neffos C5
|
6.85 MB/s ∼4% -14%
|Wiko Lenny 3
|
6.2 MB/s ∼4% -22%
|LG K7
|
5.33 MB/s ∼3% -33%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
16 MB/s ∼10%
|Huawei Y5 II
|
27.3 MB/s ∼16% +71%
|TP-Link Neffos C5
|
17.16 MB/s ∼10% +7%
|Wiko Lenny 3
|
15.1 MB/s ∼9% -6%
|LG K7
|
15.63 MB/s ∼9% -2%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
37.3 MB/s ∼20%
|Huawei Y5 II
|
21.6 MB/s ∼11% -42%
|TP-Link Neffos C5
|
52.43 MB/s ∼28% +41%
|Wiko Lenny 3
|
11.6 MB/s ∼6% -69%
|LG K7
|
8.2 MB/s ∼4% -78%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|Lenovo Moto E3
|
141.4 MB/s ∼19%
|Huawei Y5 II
|
173.3 MB/s ∼23% +23%
|TP-Link Neffos C5
|
145.77 MB/s ∼20% +3%
|Wiko Lenny 3
|
132.5 MB/s ∼18% -6%
|LG K7
|
128.21 MB/s ∼17% -9%
|Dead Trigger 2
|Настройки
|Значение
|high
|26 fps
|Asphalt 8: Airborne
|Настройки
|Значение
|high
|11 fps
|very low
|20 fps
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Moto E3
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.51 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 30% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 55% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 35% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 76% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 19% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei Y5 II
(+) | отличный уровень макс. громкости (87 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 29.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 13% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (34.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 91% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 5% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 96% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
|Выкл.
|0.06 / 0.31 Вт
|Ожидание
| 0.79 / 1.7 / 1.72 Вт
|Нагрузка
|
2.65 / 3.16 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo Moto E3
2800 мА⋅ч
|Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч
|TP-Link Neffos C5
2200 мА⋅ч
|Wiko Lenny 3
2000 мА⋅ч
|LG K7
2125 мА⋅ч
|Энергопотребление
-6%
-49%
-41%
6%
|В простое, мин. *
0.79
0.54
32%
0.72
9%
0.76
4%
0.61
23%
|В простое, сред. *
1.7
1.58
7%
1.87
-10%
2.16
-27%
1.36
20%
|В простое, макс. *
1.72
1.7
1%
2
-16%
2.35
-37%
1.38
20%
|Нагрузка, сред. *
2.65
2.98
-12%
5.99
-126%
4.65
-75%
3.11
-17%
|Нагрузка, макс. *
3.16
4.98
-58%
6.45
-104%
5.35
-69%
3.59
-14%
* ... меньше = лучше
|Без нагрузки
|22час. 05мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|10час. 21мин.
|1080p-видео
|10час. 49мин.
|Макс. расход энергии
|5час. 15мин.
|Lenovo Moto E3
2800 мА⋅ч
|Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч
|TP-Link Neffos C5
2200 мА⋅ч
|Wiko Lenny 3
2000 мА⋅ч
|LG K7
2125 мА⋅ч
|Время работы
-19%
-27%
-31%
-27%
|В простое
1325
1102
-17%
944
-29%
1000
-25%
|Нагрузка и 100% яркости
315
253
-20%
155
-51%
299
-5%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
621
503
-19%
453
-27%
549
-12%
453
-27%
|Воспр. видео H.264
649
311
-52%
За
Против
Lenovo удается извлечь максимум из ограниченного бюджета даже в начальном секторе. Приемлемая камера, отличная автономность, нормальный динамик, прочный корпус, неплохой дисплей и почти полное отсутствие нагрева корпуса являются глотком свежего воздуха в бюджетном сегменте, поскольку обычно приходится сталкиваться с компромиссами как минимум в одном из перечисленных пунктов.
Однако есть большое "но": производительность смартфона Lenovo Moto E3 оставляет желать лучшего и уступает конкурентам своей ниши. О 3D-играх придется только мечтать, ибо во многих играх наблюдаются лаги и неиграбельный фреймрейт, которые не дадут насладиться игровым процессом. Добавим, что в устройстве нет распространенной в недорогом секторе поддержки двух SIM-карт.
Смартфон Moto E3 берет долгим временем работы от аккумулятора, хорошей камерой и приличным динамиком. То, что Lenovo удалось объединить все эти качестве в недорогом устройстве вызывает уважение. Разве что производительность несколько уступает некоторым равноценным конкурентам.
Поскольку конфигурация с поддержкой LTE и USB-OTG является достаточной, а "чистая" версия Android не захламлена и четко организована, Lenovo Moto E3 можно только рекомендовать, особенно если хорошая камера и качественный динамик важнее вычислительной производительности.
Lenovo Moto E3 - 06/03/2017 v6
Florian Wimmer