Обзор смартфона Lenovo P2

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Производительные смартфоны средней ценовой категории сейчас очень хорошо продаются. Что неудивительно, т.к. в этих аппаратах обычно современная начинка, качественный корпус и хорошие характеристики. Функции, которые раньше присутствовали только во флагманах - сегодня встречаются в аппаратах, которые стоят вдвое меньше (а то и дешевле). Таким образом, эта категория идеальна для покупателей, которых не волнует ареол престижа, окружающий iPhone или Galaxy S.

Lenovo доказала, что вполне способна делать более интересные (в плане характеристик) аппараты при тех же ценах. Данный смартфон Lenovo P2, находящийся в верхней части средней ценовой категории, опять радует хорошими характеристиками. В первую очередь он привлекает внимание своим огромным аккумулятором, хотя такие параметры, как 4 ГБ оперативной памяти или хорошая категория 4G LTE (cat.6), тоже приятно удивляют.

У него есть немало конкурентов, которые не замечены в слабости характеристик. Тот же Moto Z Play (тоже продукт Lenovo) можно дополнить модулями "Moto Mods"; Zenfone 3 от Asus отличается большим объёмом памяти для хранения данных, а Alcatel One Touch Idol 4S примечателен особо большим разрешением экрана. Из модельного ряда корейского гиганта конкурентом данному устройству можно считать Samsung Galaxy A5 (2017), у которого корпус с защитой от воды, и селфи-камера очень высокого разрешения.