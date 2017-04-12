Обновление BIOS для XPS 9560 (1.2.4) может оказаться смертельным
Совсем недавно Dell выпустила новейшее обновление BIOS для ноутбука XPS 9560 (версия 1.2.4), после установки которого многие ноутбуки перестают загружаться. И смешно, и грустно: причиной этого обновления стала необходимость улучшить возможности загрузки с помощью адаптера Thunderbolt. Мы лично убедились в этом, установив BIOS 1.2.4 на наш XPS 9560, и получив "кирпич". Кстати, на момент публикации новости обновление почему-то всё ещё было доступно для загрузки на веб-сайте Dell, несмотря на то, что компания знает о проблеме уже несколько дней.
Если после установки обновления ноутбук перестал загружаться - есть 2 варианта действий. Во-первых, подержите кнопку питания нажатой (чтобы убедиться, что ноутбук выключен). Затем нажмите кнопку Fn, и удерживая её - нажмите на кнопку питания. Это запустит процедуру диагностической загрузки - которая, по сообщению некоторых пользователей, смогла устранить проблему.
Если же это не помогло, можно попробовать другой трюк: удерживать кнопку питания 25 секунд (должен начать мигать светодиод зарядки). Это должно перезапустить процедуру настройки BIOS с нуля. Нажмите F2, чтобы войти в BIOS - после этого нужно заново изменить настройки (если вы что-то меняли ранее).
И, если ничего из вышесказанного не помогает - пора звонить в Dell.