Обновление BIOS для XPS 9560 (1.2.4) может оказаться смертельным

Недавно Dell выпустила обновление BIOS для XPS 9560 (1.2.4), которое превращает многие ноутбуки в "кирпич". К счастью, есть 2 способа оживить ноутбук...

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Совсем недавно Dell выпустила новейшее обновление BIOS для ноутбука XPS 9560 (версия 1.2.4), после установки которого многие ноутбуки перестают загружаться. И смешно, и грустно: причиной этого обновления стала необходимость улучшить возможности загрузки с помощью адаптера Thunderbolt. Мы лично убедились в этом, установив BIOS 1.2.4 на наш XPS 9560, и получив "кирпич". Кстати, на момент публикации новости обновление почему-то всё ещё было доступно для загрузки на веб-сайте Dell, несмотря на то, что компания знает о проблеме уже несколько дней.

Если после установки обновления ноутбук перестал загружаться - есть 2 варианта действий. Во-первых, подержите кнопку питания нажатой (чтобы убедиться, что ноутбук выключен). Затем нажмите кнопку Fn, и удерживая её - нажмите на кнопку питания. Это запустит процедуру диагностической загрузки - которая, по сообщению некоторых пользователей, смогла устранить проблему.

Если же это не помогло, можно попробовать другой трюк: удерживать кнопку питания 25 секунд (должен начать мигать светодиод зарядки). Это должно перезапустить процедуру настройки BIOS с нуля. Нажмите F2, чтобы войти в BIOS - после этого нужно заново изменить настройки (если вы что-то меняли ранее).

И, если ничего из вышесказанного не помогает - пора звонить в Dell.