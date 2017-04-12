Apple не оставит iPhone 5 и 5C без обновлений
Журнал Forbes сегодня опубликовал статью, в которой утверждалось, что смартфоны iPhone 5 и iPhone 5C не получат нового обновления iOS 10.3.2 beta. Ожидалось, что начиная с iOS 11, Apple прекратит поддержку своих 32-битных смартфонов. Тем не менее, новость Forbes сообщала, что оба устройства приговорены к уходу на пенсию раньше срока.
К счастью для миллионов владельцев, продолжающих пользоваться этими устройствами, издание Mac Observer быстро прояснило ситуацию: по его словам, оба iPhones продолжат получать обновления (по крайней мере, какое-то время). Действительно, в первой версии обновления iOS 10.3.2 поддержки iPhone 5 или 5C не было — оно устанавливалось только на iPhone 5s. Но более новая бета-версия обновит и эти 2 телефона тоже.
Веб-сайт обращает внимание на то, что Apple "до сегодняшнего дня не была замечена в исключении поддержки каких-либо устройств из рядовых обновлений." Более того, говорится, что ничего не изменится даже в iOS 10.3.2. И в заключение, в Mac Observer заметили, на сайте Apple для разработчиков есть образ аварийного восстановления, предназначенный как раз для iPhone 5 и 5C - что доказывает неминуемость появления новых обновлений для них.
iOS 10.3.2 - рядовое обновление, поэтому iPhone 5 и 5C в любом случае вряд ли сильно пострадали от его недоступности. Если почитать список изменений, бета-версия обновления исправляет проблемы с VPN-сервисами других компаний, а также командами SiriKit для автомобилей (одновременно упоминая ряд новых проблем).