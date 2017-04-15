Новый “ночной” режим на YouTube:
Смотреть любимые (да и вообще почти любые) видео на YouTube в темноте неудобно. Очень уж жизнерадостное, яркое оформление использует практически каждая страница.
Справиться с этим отчасти помогают соответствующие расширения, существующие почти для любого браузера. Но с недавних пор сами разработчики озаботились решением данного вопроса и придумали ночной режим (Dark Mode). При его активации, в частности, белый цвет, заполняющий практически всё пространство вокруг окошек с видео или с превью, превращается в чёрный. Официально данная feature пока не доступна, но включить её всё равно можно - достаточно современной версии Chrome для macOS либо Windows. (Возможно, также и Linux).
- Открываем YouTube
- Открываем в меню Chrome "инструменты разработчика" (Developer Tools)
- Переключаемся в консоль, вводим и исполняем следующий код:
document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE"
- Перезагружаем страницу YouTube, на которой находимся
- Нажимаем на иконку своей учётной записи в правом верхнем углу и активируем Dark Mode!
При необходимости можно быстро переключиться обратно на белую цветовую схему, нажав повторно на иконку аккаунта справа сверху и выключив ночной режим. Эта штука работает только для того браузера, где были произведены перечисленные операции.