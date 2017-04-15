Новый “ночной” режим на YouTube:

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Смотреть любимые (да и вообще почти любые) видео на YouTube в темноте неудобно. Очень уж жизнерадостное, яркое оформление использует практически каждая страница.

Справиться с этим отчасти помогают соответствующие расширения, существующие почти для любого браузера. Но с недавних пор сами разработчики озаботились решением данного вопроса и придумали ночной режим (Dark Mode). При его активации, в частности, белый цвет, заполняющий практически всё пространство вокруг окошек с видео или с превью, превращается в чёрный. Официально данная feature пока не доступна, но включить её всё равно можно - достаточно современной версии Chrome для macOS либо Windows. (Возможно, также и Linux).

Открываем YouTube

Открываем в меню Chrome "инструменты разработчика" ( Developer Tools )

( ) Переключаемся в консоль, вводим и исполняем следующий код:

document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE"

Перезагружаем страницу YouTube , на которой находимся

, на которой находимся Нажимаем на иконку своей учётной записи в правом верхнем углу и активируем Dark Mode!

При необходимости можно быстро переключиться обратно на белую цветовую схему, нажав повторно на иконку аккаунта справа сверху и выключив ночной режим. Эта штука работает только для того браузера, где были произведены перечисленные операции.