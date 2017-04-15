Notebookcheck

Новый “ночной” режим на YouTube:

Вот как его можно включить
by Сергей Тарасов, 15.04.2017

Смотреть любимые (да и вообще почти любые) видео на YouTube в темноте неудобно. Очень уж жизнерадостное, яркое оформление использует практически каждая страница. 

Справиться с этим отчасти помогают соответствующие расширения, существующие почти для любого браузера. Но с недавних пор сами разработчики озаботились решением данного вопроса и придумали ночной режим (Dark Mode). При его активации, в частности, белый цвет, заполняющий практически всё пространство вокруг окошек с видео или с превью, превращается в чёрный. Официально данная feature пока не доступна, но включить её всё равно можно - достаточно современной версии Chrome для macOS либо Windows. (Возможно, также и Linux).

 

  • Открываем YouTube
  • Открываем в меню Chrome "инструменты разработчика" (Developer Tools)
  • Переключаемся в консоль, вводим и исполняем следующий код:

document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE"

  • Перезагружаем страницу YouTube, на которой находимся
  • Нажимаем на иконку своей учётной записи в правом верхнем углу и активируем Dark Mode!

При необходимости можно быстро переключиться обратно на белую цветовую схему, нажав повторно на иконку аккаунта справа сверху и выключив ночной режим. Эта штука работает только для того браузера, где были произведены перечисленные операции. 

Подробнее

Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2017 04 > Новый “ночной” режим на YouTube:
Сергей Тарасов, 2017-04-15 (Update: 2017-04-15)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 