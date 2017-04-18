Розовые экраны Samsung возвращаются. Теперь и в Galaxy S8

Первые владельцы смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+ из Южной Кореи жалуются на проблемы с экранами: фиолетовые оттенки AMOLED снова с нами. Samsung пока утверждает, что это не дефект.

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В прошлом году немало покупателей прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy S7 Edge столкнулись с целым рядом проблем, касавшихся качества изображения на экране своих новых смартфонов. Теперь же (как сообщает издание ZDNet) на похожие симптомы начали жаловаться корейские пользователи, которые успели получить новейшие Galaxy S8 и Galaxy S8+.

В южнокорейских IT-сообществах Ruliweb и Ppomppu опубликовано уже немало фотографий об этих проблемах. Поисковый запрос "Galaxy S8 красный (розовый) экран" стал одним из самых популярных в топе южнокорейского поисковика Naver. В ZDNet также добавили, что "представитель Samsung по связям с общественностью объяснил местной прессе, что розоватость экрана не является производственным дефектом: пользователи могут просто-напросто зайти в меню настроек и изменить конфигурацию."

С другой стороны, в сервис-центрах, куда успели обратиться некоторые из пользователей с проблемными телефонами, им сказали, что телефоны будут заменены. В Samsung этого пока не подтвердили, но в течение нескольких ближайших дней наверняка поступит дополнительная информация.

Стоит добавить, что розоватость изображения довольно часто встречается на некоторых устройствах с экранами Super AMOLED (но сильно зависит от конкретного экрана, уровня яркости, и чаще заметна только при взгляде с боков). Проблема не обошла стороной многие популярные устройства, в том числе смартфоны Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 4, планшеты Galaxy Tab S, и другие): некоторые из них обладали подобной чрезмерной "розоватостью" или "фиолетовостью" при любой яркости, и даже если смотреть на них перпендикулярно. Такие экраны становились неприятным сюрпризом для интернет-покупателей - ведь у них не было возможности проверить экран заранее. Если погуглить "samsung pink tint" или "samsung purple tint", то масштаб проблемы в мировом масштабе становится очевиден. Впрочем, в сервис-центрах Samsung такие экраны меняли бесплатно (разве что приходилось ждать нового экрана пару недель). Поскольку в данных случаях изображение было явно искажено - его можно считать производственным дефектом, который можно (и нужно было бы) выявить ещё до выхода устройства с фабрики.