Samsung Galaxy S8 можно разблокировать фотографией владельца

Возможностям биометрической идентификации Samsung Galaxy S8 было спето много дифирамб - в особенности, распознаванию лица владельца и сканированию радужной оболочки глаз (iris scanner technology), которые позволяют разблокировать телефон без использования рук. В дополнение к этому, Bixby (цифровой помощник Samsung) позволяет разблокировать телефон голосом. В комплексе, эти функции позволяют смартфонам Galaxy S8 и S8+ стать первыми устройствами, которыми на самом деле можно пользоваться вообще без рук.

Однако похоже, что в технологии распознавания лиц, используемой Samsung, есть существенный минус: в то время как Windows Hello использует инфракрасную камеру, которая распознаёт тепло - и поэтому её сложно одурачить, просто показав фотографию человека - то новый флагман Samsung использует обычную камеру. В результате, похоже, смартфон можно разблокировать, просто показав ему фотографию владельца (см. видео ниже).

Разумеется, даже телефон с инфракрасной камерой тоже можно было бы разблокировать, поднеся его к спящему (или даже просто ничего не подозревающему) владельцу. Такие риски вовсе не новы, и существуют с того момента, как в смартфонах появились сканеры отпечатков пальцев (или функция распознавания лиц). Хотя в теории можно заставить кого-то разблокировать телефон своим пальцем, в случае фотографии риски гораздо выше и реальней, потому что фотографии гораздо более широко доступны в интернете. Брэнд Линдер (Brand Linder) из Liliputing отмечает, что существование этой проблемы напоминает о деликатном характере баланса между удобством и безопасностью. Если она очень важна - то лучше использовать длинный пароль. Но большинство людей предпочитают делать вещи проще, при этом жертвуя безопасностью.