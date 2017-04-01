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Новый iPad внутри подозрительно похож на старый, говорит iFixit

iPad Air рядом с новым iPad — вы сможете определить, кто есть кто? (Изображение: iFixit)
iPad Air рядом с новым iPad — вы сможете определить, кто есть кто? (Изображение: iFixit)
В разобранном виде новый iPad поразительно напоминает iPad Air первого поколения. Он отличается от него лишь несколькими изменениями в конфигурации.
by John Garcia / Andrei Manzhov, 01.04.2017
Apple iPad Pro

Вот, смотрите: новый iPad! и дешевле, чем раньше! Погодите-ка... может, это iPad Air?

По крайней мере, к такому мнению пришли в iFixit, открыв корпус нового iPad. Видя его в первый раз, многие наверняка отмечают его поразительную схожесть с оригинальным планшетом iPad Air. Как оказалось, схожесть не только внешняя. 

Внутри корпуса новый iPad обнаружен практически аналогичный дизайн - вплоть до идентичного размещения компонентов. Оба устройства даже используют одинаковую матрицу экрана, у которой нет многослойной конструкции и антибликового покрытия, как у iPad Air 2. Единственными заметными отличиями, найденными командой iFixit в новом iPad, оказались адаптер Wi-Fi немного большего размера, меньший микрофон (и отверстия динамиков),  а также отсутствие механического переключателя блокировки. В остальном оба планшета выглядят абсолютно одинаково.

В новой версии планшета есть ещё несколько аппаратных отличий. Во-первых, новый iPad теперь работает на процессоре Apple A9. Во-вторых, в его экран добавили возможность распознавания отпечатков пальцев (Touch ID). Помимо этого, добавлено вдвое больше памяти, а разрешение основной (задней) камеры увеличено.

Как обычно, по результатам исследования внутренностей корпуса iFixit присваивает устройствам рейтинг простоты обслуживания. К сожалению, этот планшет iPad получил рейтинг в 2 пункта из 10 (где 10 - наиболее просто).

Новые iPad были официально представлены в этом месяце. Его уже можно заказать напрямую у Apple в онлайне, так и купить в официальных магазинах. 

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John Garcia / Andrei Manzhov, 2017-04- 1 (Update: 2017-04- 5)

 