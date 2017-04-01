Новый iPad внутри подозрительно похож на старый, говорит iFixit
Вот, смотрите: новый iPad! и дешевле, чем раньше! Погодите-ка... может, это iPad Air?
По крайней мере, к такому мнению пришли в iFixit, открыв корпус нового iPad. Видя его в первый раз, многие наверняка отмечают его поразительную схожесть с оригинальным планшетом iPad Air. Как оказалось, схожесть не только внешняя.
Внутри корпуса новый iPad обнаружен практически аналогичный дизайн - вплоть до идентичного размещения компонентов. Оба устройства даже используют одинаковую матрицу экрана, у которой нет многослойной конструкции и антибликового покрытия, как у iPad Air 2. Единственными заметными отличиями, найденными командой iFixit в новом iPad, оказались адаптер Wi-Fi немного большего размера, меньший микрофон (и отверстия динамиков), а также отсутствие механического переключателя блокировки. В остальном оба планшета выглядят абсолютно одинаково.
В новой версии планшета есть ещё несколько аппаратных отличий. Во-первых, новый iPad теперь работает на процессоре Apple A9. Во-вторых, в его экран добавили возможность распознавания отпечатков пальцев (Touch ID). Помимо этого, добавлено вдвое больше памяти, а разрешение основной (задней) камеры увеличено.
Как обычно, по результатам исследования внутренностей корпуса iFixit присваивает устройствам рейтинг простоты обслуживания. К сожалению, этот планшет iPad получил рейтинг в 2 пункта из 10 (где 10 - наиболее просто).
Новые iPad были официально представлены в этом месяце. Его уже можно заказать напрямую у Apple в онлайне, так и купить в официальных магазинах.