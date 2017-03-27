Apple iOS 10.3 доступна официально

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После выхода несколько публичных бета-версий, наконец, представлена официальная версия iOS 10.3, которая стала доступна для всех. Обновление уже можно установить на устройствах, которые в данный момент работают на iOS 10, включая iPhone 5 и более новые, iPad 4 и более новые, iPad Mini 2 и более новые, а также iPod Touch 6-го поколения.

Пожалуй, самым крупным нововведением в этой версии является замена файловой системы на новую Apple APFS. APFS (расшифровывается как Apple File System) заменит старую файловую систему HFS+ и умеренно повысит производительность как файловой системы, так и ОС в целом. Новая APFS оптимизирована для использования на твердотельных носителях (вроде флэш-памяти, используемой в смартфонах), и обладает довольно длинным, но скучным списком улучшений. В частности, будут улучшены возможности шифрования, обеспечения целостности данных, и стабильности системы. Пользователи также заметят незначительное (несколько мегабайт) увеличение дискового пространства, поскольку APFS более эффективно выделяет место на диске.

Среди других изменений в iOS 10.3 отметим новую функцию “найти мои беспроводные наушники Airpods”. По аналогии с “найти мой iPhone,” ОС покажет "последнее известное местонахождение ваших Airpods", и даже проиграет звук через Airpods, чтобы их было легче обнаружить. Улучшены ряд возможностей Siri, а также Apple CarPlay. В собственных приложениях Apple добавили новые функции, включая поддержку 3D Touch и интеграцию с другими приложениями Apple. Как обычно, обновлению сопутствует огромный список исправлений ошибок, и улучшений системы.

iOS 10.3 уже доступна для загрузки на всех совместимых устройствах. Полный список изменений можно прочитать здесь (на англ. языке).