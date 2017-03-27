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Phoenix OS 2.0 alpha: ОС на базе Android 7.1 для настольных ПК

Альфа-версия Phoenix OS 2.0 на базе Android 7.1 работает на ПК и ноутбуках
Альфа-версия Phoenix OS 2.0 на базе Android 7.1 работает на ПК и ноутбуках
Хотя Android - мобильная ОС, те, кто хочет использовать её на ПК, теперь могут это сделать: в ранней версии Phoenix OS есть панель задач, меню, и многооконность.
by Codrut Nistor / Andrei Manzhov, 27.03.2017
Android Software компьютеры

Работа над проектом Phoenix OS идёт уже какое-то время, и сейчас этот интересный проект даёт возможность попробовать Android 7.1 всем интересующимся. В соответствии с FAQ на официальной странице проекта, "Phoenix OS поддерживает системы на базе x86 с процессорами Intel или AMD от 2010 года или позже (например, ноутбуки серии ThinkPad X)."

Новейшая версия Phoenix OS получила номер версии 2.0.0 Alpha, и основана на Android 7.1 Nougat. В ней реализована поддержка виртуальных машин, сетевых адаптеров 8188EU и 8723B, исправлены ошибки Linux kernel, есть руководство пользователя в меню Пуск, обновлён комплект предустановленных приложений, и добавлены несколько новых фонов рабочего стола. 

Phoenix OS бесплатно доступна для всех. Её можно скачать и установить на жёсткий диск, либо напрямую запустить с USB-флэшки. Хотя проект до сих пор в начальной фазе развития, эта версия уже обладает всеми основными функциями графического интерфейса (по аналогии с Windows), а именно: меню Пуск, окнами, размер и положение которых можно менять, а также панелью задач. 

Пользователи, предпочитающие пользоваться "вылизанным" ПО, могут попробовать стабильную сборку 1.2.3-277, основанную на Android 5.1 Lollipop.

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Codrut Nistor / Andrei Manzhov, 2017-03-27 (Update: 2017-03-30)

 