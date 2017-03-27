Phoenix OS 2.0 alpha: ОС на базе Android 7.1 для настольных ПК
Работа над проектом Phoenix OS идёт уже какое-то время, и сейчас этот интересный проект даёт возможность попробовать Android 7.1 всем интересующимся. В соответствии с FAQ на официальной странице проекта, "Phoenix OS поддерживает системы на базе x86 с процессорами Intel или AMD от 2010 года или позже (например, ноутбуки серии ThinkPad X)."
Новейшая версия Phoenix OS получила номер версии 2.0.0 Alpha, и основана на Android 7.1 Nougat. В ней реализована поддержка виртуальных машин, сетевых адаптеров 8188EU и 8723B, исправлены ошибки Linux kernel, есть руководство пользователя в меню Пуск, обновлён комплект предустановленных приложений, и добавлены несколько новых фонов рабочего стола.
Phoenix OS бесплатно доступна для всех. Её можно скачать и установить на жёсткий диск, либо напрямую запустить с USB-флэшки. Хотя проект до сих пор в начальной фазе развития, эта версия уже обладает всеми основными функциями графического интерфейса (по аналогии с Windows), а именно: меню Пуск, окнами, размер и положение которых можно менять, а также панелью задач.
Пользователи, предпочитающие пользоваться "вылизанным" ПО, могут попробовать стабильную сборку 1.2.3-277, основанную на Android 5.1 Lollipop.