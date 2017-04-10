Galaxy Tab S2 8.0 и 9.7 получили Android 7.0
Во второй половине января мы заметили, что планшет Galaxy Tab S2 был упомянут в списке устройств Samsung, для которых планировалось выпустить первое обновление до ОС Android Nougat. После этого, уже всего лишь через 2 недели, два планшета Galaxy Tab S2 с Android 7.0 на борту начали проходить сертификацию Wi-Fi. Затем, в середине февраля, на Geekbench появился Galaxy Tab S2 8.0, работавший на Nougat. И вот - официальное обновление появилось на некоторых планшетах!
Согласно SamMobile, "Началось обновление устройств Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T715) в Италии, и Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T810) в Германии." Оба планшета получат обновление прошивки с новейшими обновлениями безопасности от Google (от этого месяца). В дополнение к более эффективному режиму экономии энергии Doze mode, улучшенному интерфейсу настроек и уведомлений, а также общим улучшениям в интерфейсе, в новых прошивках предустановлено приложение Samsung Game Launcher. Целью этой программы (по словам Samsung) является сделать так, чтобы играть в игры на устройствах компании стало удобнее - это приложение впервые появилось на смартфонах Galaxy S7 и Galaxy S6.
Хотя на первый взгляд кажется, что обновление ОС получают только WiFi-версии европейских планшетов, лично мы думаем, что все Galaxy Tab S2 обновятся до Android 7.0 Nougat до конца этого месяца (даже в США).