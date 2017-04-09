Игровой монстр Acer Predator 21 X стоит как 10 обычных ноутбуков

На Тайване начались продажи 21-дюймового игрового ноутбука с видеоадаптером GTX 1080 SLI, механической клавиатурой с подсветкой, и отслеживанием движений глаз Tobii. Цена - всего лишь 10 тысяч долларов.

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Первая информация от Acer об этом действительно странном 21-дюймовом "ноутбуке" появилась на выставке IFA 2016, и после этого - на CES 2017, где ноутбук стал центром всеобщего внимания. После этого, на протяжении многих месяцев, благодаря своей невероятной мощности и непревзойдённому размеру, новый продукт постоянно фигурировал в заголовках. И вот Predator 21 X наконец-то поступил в продажу в домашнем регионе Acer - по ошеломляюще высокой цене почти в 10 тысяч долларов.

Характеристики Predator 21 X уже давно являются секретом Полишинеля: 21-дюймовый экран с закруглёнными рамками формата 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS, 120 Гц, видеоадаптер GTX 1080 SLI с поддержкой G-Sync, до 64 ГБ памяти DDR4, разгоняемый процессор Core i7-7820HK, четыре динамика, камеры с поддержкой отслеживания движений глаз (Tobii), адаптер питания 330 Вт, а также механическая клавиатура Cherry MX Brown с подсветкой. Вес ноутбука составит ~ 8.5 кг при толщине ~8.4 см. Для сравнения: 18.4-дюймовый MSI GT83VR Titan весит "всего лишь" 5.5 кг при толщине ~ 6.9 см.

На бумаге, характеристики нового игрового ноутбука - просто прекрасны, и вправду поражают воображение. Тем не менее, уже сейчас мы видим несколько недостатков. Похоже, что не предлагается других конфигураций, помимо WFHD - что не позволит по-настоящему нагрузить видеоадаптеры GTX 1080 SLI, а выбранный процессор является мобильным с нормой тепловыделения 45 Вт. Например, в некоторых ноутбуках Eurocom устанавливаются также экраны с разрешением 4K и процессоры K-класса с нормой тепловыделения 91 Вт.

Ноутбук Predator 21 X будет поставляться в собственном влагозащищённом чемодане с ручкой и колёсами, что облегчит его транспортировку. Также покупатели получат трёхлетнюю гарантию в качестве стандартной опции.

Более подробная информация об этом монструозном игровом ноутбуке доступна на сайте Acer.