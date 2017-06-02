Aorus Gaming Box:
Док-станции со встроенными видеокартами уже имеются в ассортименте многих производителей, и этот клуб продолжает расширяться. Новое предложение от Gigabyte Aorus является очень компактным с учётом поддержки графической карты desktop-сегмента. В устройстве используется ГП NVIDIA GeForce GTX 1070 с 1920 ядрами CUDA. Стоимость коробочки при этом составляет всего 599 долларов США.
Док-станция подключается к ноутбуку через TB3, но при этом имеет собственный адаптер питания (передача электропитания через шину Thunderbolt не используется). В распоряжении счастливого обладателя Gaming Box окажутся следующие интерфейсы:
- 2x DVI, 1x DP, 1x HDMI, 4x USB 3.0
Официальный список моделей, с которыми совместимость гарантируется, пока отсутствует. Доступность продукта в России на данный момент также остаётся под вопросом. Продукцию бренда Aorus непросто увидеть на полках отечественных магазинов. Так или иначе, через две-три недели ситуация должна проясниться. При отсутствии устройства в наших магазинах можно всегда попытать счастья с зарубежными.