Notebookcheck

Aorus Gaming Box:

&quot;Gaming Box&quot; выделяется среди конкурентов своими компактными размерами. (Изображение: LaptopMag)
Внешняя док-станция для ноутбуков со встроенной видеокартой GTX 1070!
by Douglas Black / Sergey T., 02.06.2017
игры Geforce Windows рабочие станции

Док-станции со встроенными видеокартами уже имеются в ассортименте многих производителей, и этот клуб продолжает расширяться. Новое предложение от Gigabyte Aorus является очень компактным с учётом поддержки графической карты desktop-сегмента. В устройстве используется ГП NVIDIA GeForce GTX 1070 с 1920 ядрами CUDA. Стоимость коробочки при этом составляет всего 599 долларов США.

Док-станция подключается к ноутбуку через TB3, но при этом имеет собственный адаптер питания (передача электропитания через шину Thunderbolt не используется). В распоряжении счастливого обладателя Gaming Box окажутся следующие интерфейсы:

  • 2x DVI, 1x DP, 1x HDMI, 4x USB 3.0

Официальный список моделей, с которыми совместимость гарантируется, пока отсутствует. Доступность продукта в России на данный момент также остаётся под вопросом. Продукцию бренда Aorus непросто увидеть на полках отечественных магазинов. Так или иначе, через две-три недели ситуация должна проясниться. При отсутствии устройства в наших магазинах можно всегда попытать счастья с зарубежными. 

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Douglas Black / Sergey T., 2017-06- 2 (Update: 2017-06- 7)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 