Aorus Gaming Box:

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Док-станции со встроенными видеокартами уже имеются в ассортименте многих производителей, и этот клуб продолжает расширяться. Новое предложение от Gigabyte Aorus является очень компактным с учётом поддержки графической карты desktop-сегмента. В устройстве используется ГП NVIDIA GeForce GTX 1070 с 1920 ядрами CUDA. Стоимость коробочки при этом составляет всего 599 долларов США.

Док-станция подключается к ноутбуку через TB3, но при этом имеет собственный адаптер питания (передача электропитания через шину Thunderbolt не используется). В распоряжении счастливого обладателя Gaming Box окажутся следующие интерфейсы:

2x DVI, 1x DP, 1x HDMI, 4x USB 3.0

Официальный список моделей, с которыми совместимость гарантируется, пока отсутствует. Доступность продукта в России на данный момент также остаётся под вопросом. Продукцию бренда Aorus непросто увидеть на полках отечественных магазинов. Так или иначе, через две-три недели ситуация должна проясниться. При отсутствии устройства в наших магазинах можно всегда попытать счастья с зарубежными.