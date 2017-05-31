Asus GL702ZC - первый игробук с AMD Ryzen!

8-ядерный процессор (TDP = 65 Вт) и графическая карта с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, поддержка до 32 ГБ оперативной памяти и нескольких накопителей данных (типоразмера M.2 и 2.5 дюйма). Таковы ключевые параметры нового игрового ноутбука от Asus, получившего одним из первых за много лет аппаратные компоненты компании Advanced Micro Devices вместо связки NVIDIA + Intel.

17.3-дюймовый экран FHD совместим с FreeSync 2.0, а стоимость должна составить примерно полторы тысячи долларов США. Внешний вид ноутбука довольно типичен для представителя серии Asus ROG. Интересно, как успешно система охлаждения справится с весьма пылким темпераментом ЦП и ГП? Постараемся заполучить данный образец для тестирования как можно скорее!