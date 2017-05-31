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Asus GL702ZC - первый игробук с AMD Ryzen!

Изображение: Notebookcheck
17.3-дюймовая модель использует 8-ядерный процессор Ryzen 7 1700 и видеокарту Radeon RX 580
by Douglas Black / Sergey T., 31.05.2017
AMD бизнес игры Windows ноутбуки

8-ядерный процессор (TDP = 65 Вт) и графическая карта с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, поддержка до 32 ГБ оперативной памяти и нескольких накопителей данных (типоразмера M.2 и 2.5 дюйма). Таковы ключевые параметры нового игрового ноутбука от Asus, получившего одним из первых за много лет аппаратные компоненты компании Advanced Micro Devices вместо связки NVIDIA + Intel.

17.3-дюймовый экран FHD совместим с FreeSync 2.0, а стоимость должна составить примерно полторы тысячи долларов США. Внешний вид ноутбука довольно типичен для представителя серии Asus ROG. Интересно, как успешно система охлаждения справится с весьма пылким темпераментом ЦП и ГП? Постараемся заполучить данный образец для тестирования как можно скорее!

 

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Douglas Black / Sergey T., 2017-05-31 (Update: 2017-06- 1)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 