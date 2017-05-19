Notebookcheck

Компания Asus готовит к релизу игровой ноутбук с AMD Ryzen

Изображение: PC Mag / Asus
Изображение: PC Mag / Asus
Вероятно, его покажут через пару недель на выставке Computex
by Сергей Тарасов, 19.05.2017
AMD игры Ryzen (Zen) ноутбуки Windows

Похоже, первые за много лет по-настоящему игровые ноутбуки с аппаратными компонентами AMD появятся совсем скоро. Хотя представители компании и говорили, что ждать их стоит не раньше второй половины года.

Новый ноутбук серии Asus Republic of Gamers (ROG) должен быть представлен уже через считанные дни и будет основан, по всей видимости, на связке из процессора архитектуры Zen и видеокарты, или двух видеокарт, семейства Vega. По крайней мере, предположение возникает именно такое - а подтвердить или опровергнуть его возможности нет, ведь пока про новинку известен лишь сам факт её существования, почерпнутый из опубликованного на YouTube-канале Asus ROG низкокачественного видео продолжительностью несколько секунд. В нём видна лишь загадочная тень ноутбука.

Мы будем следить за развитием этой истории. Она интересна потому, что успешное пришествие AMD на игровой рынок не только настольных, но и портативных компьютеров однозначно повлечёт за собой падение цен на конкурирующие устройства на базе компонентов Intel + NVIDIA, и уже к началу учебного года, в крайнем случае ближе к НГ, многие из нас смогут позволить себе новую игровую машину. (─‿‿─)

Подробнее

Ещё по теме

  1. Asus GL702ZC - первый игробук с AMD Ryzen! Новости @ 31/05/2017
  2. Обзор игрового ноутбука Lenovo Legion Y520 15IKBN (7700HQ, FHD, GTX 1050 Ti) Обзор @ 27/05/2017
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2017 05 > Компания Asus готовит к релизу игровой ноутбук с AMD Ryzen
Сергей Тарасов, 2017-05-19 (Update: 2017-05-19)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 