Компания Asus готовит к релизу игровой ноутбук с AMD Ryzen
Похоже, первые за много лет по-настоящему игровые ноутбуки с аппаратными компонентами AMD появятся совсем скоро. Хотя представители компании и говорили, что ждать их стоит не раньше второй половины года.
Новый ноутбук серии Asus Republic of Gamers (ROG) должен быть представлен уже через считанные дни и будет основан, по всей видимости, на связке из процессора архитектуры Zen и видеокарты, или двух видеокарт, семейства Vega. По крайней мере, предположение возникает именно такое - а подтвердить или опровергнуть его возможности нет, ведь пока про новинку известен лишь сам факт её существования, почерпнутый из опубликованного на YouTube-канале Asus ROG низкокачественного видео продолжительностью несколько секунд. В нём видна лишь загадочная тень ноутбука.
Мы будем следить за развитием этой истории. Она интересна потому, что успешное пришествие AMD на игровой рынок не только настольных, но и портативных компьютеров однозначно повлечёт за собой падение цен на конкурирующие устройства на базе компонентов Intel + NVIDIA, и уже к началу учебного года, в крайнем случае ближе к НГ, многие из нас смогут позволить себе новую игровую машину. (─‿‿─)