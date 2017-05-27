Обзор игрового ноутбука Lenovo Legion Y520 15IKBN (7700HQ, FHD, GTX 1050 Ti)

Если вы ищете новый игровой ноутбук, но по каким-то причинам ограничены в бюджете, то Lenovo Legion Y520 будет очень интересным вариантом. У него хорошие процессор и дискретный видеоадаптер, которые к тому же обеспечивают стабильную производительность. Обслуживание и замена компонентов выполняются несложно, а набор портов также неплох. Хотя дизайн и материалы корпуса совершенно не выдающиеся - достойная начинка позволит быстро забыть об этом (особенно если ноутбук будет использоваться преимущественно дома). Неплохой ценник (1060 долл. для нашей конфигурации) должен повысить интерес ещё больше.

Дискретный видеоадаптер NVIDIA GTX 1050 Ti, разумеется, слабее, чем GTX 1070/1080 из игровых ноутбуков высшего класса, но его должно хватить для того, чтобы комфортно играть в большинство игр в комфортном разрешении 1080p на высоких настройках и с достойной частотой кадров. Стабильность при продолжительных игровых нагрузках (включая высокий уровень загрузки процессора) в целом очень неплохая - мы не обнаружили проблем с перегревом или принудительным ограничением производительности. Конфигурация Y520, которую мы рассмотрели в этом обзоре, также достойно проявила себя в плане скорости дисковой подсистемы: в ноутбуке установлен супер быстрый твердотельный диск NVMe объёмом 256 ГБ, а также механический жёсткий диск объёмом 2 ТБ.

Ноутбук Lenovo Legion Y520 — достойный выбор для любителей игр со стеснённым бюджетом. Он быстрый, надёжный и стабильно "держит" производительность. В нём есть только всё самое необходимое — при существенно меньшей цене, нежели в игровых ноутбуках более высокого уровня.

Самым большим минусом в данном случае является отсутствие возможности выбрать конфигурацию с более мощным видеоадаптером — хотя удивляться нечему, ведь Lenovo хочет, чтобы такие пользователи купили бы модель Y720. Помимо видеоадаптера среднего класса, конструкторы Y520 "срезали несколько углов", чтобы обеспечить доступную цену, которая очень важна для немалого количества любителей игр. Во-первых, это конструкция корпуса и его внешний вид; в этой модели вы не увидите прочных металлических поверхностей или клавиатуры с зонами подсветки RGB, которые есть в Y720 — корпус Y520 полностью сделан из пластика, и выглядит однозначно чёрно-красным. В других ноутбуках-конкурентах, вроде ASUS ROG Strix GL553VD, сделан акцент на корпусе и качестве оформления (то есть эти моменты посчитали важными), так что их дизайн более проработанный и заметный, чего нельзя сказать про банальный вид Y520. Другим ощутимым минусом является экран: он нормальный, но не более. Ему не хватает яркости и насыщенности цветов. В этой области ситуация повторяется: для Y720 доступны различные варианты на выбор, а для Y520 предлагается единственный вариант.

Если вы можете доплатить несколько сотен долларов сверху, то Y720 может стать даже более привлекательной покупкой (зависит, конечно, от вашей финансовой ситуации). Другие ноутбуки, вроде Dell Inspiron 15 7567, стоят примерно столько же, и на них тоже стоит обратить внимание. Мы считаем, что Y520 является интересным и удачным продуктом. Он быстрый, надёжный и со стабильной производительностью, а также содержит всё самое необходимое по гораздо меньшей цене, чем старшие модели.