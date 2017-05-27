Обзор игрового ноутбука Lenovo Legion Y520 15IKBN (7700HQ, FHD, GTX 1050 Ti)
Непритязательный, тихий и недорогой... Интересный ноутбук для игр! Y520 - новейший игровой ноутбук Lenovo эконом-класса. Ему сложно сравниться с эффектным Legion Y720... зато его производительность стабильная и весьма достойная, а ценник относительно умеренный. Он вполне заслуживает тщательного исследования, о котором мы расскажем в этом (длинном) обзоре. Забегая вперёд, можно сказать, что у Lenovo получился отличный продукт.
Эту статью можно также прочитать на английском языке.
Всего лишь несколько недель назад мы протестировали новый Lenovo Legion Y720, который стал сильнейшим соперником среди игровых ноутбуков средней ценовой категории. Он примечателен не только разумной ценой при достойной конфигурации, но и продуманной конструкцией, которая обеспечивает стабильную производительность игр в течение продолжительного времени. И всё же найдётся немало тех, кто ищет более недорогой вариант, при этом не обращая особого внимания на эффектность внешнего вида или помпезные материалы отделки корпуса, либо же поддержку 4К-мониторов или виртуальной реальности. Как раз для вас мы рады опубликовать обзор более простого игрового ноутбука Y520 (младшего брата Y720).
Ноутбук в нашей конфигурации в настоящее время можно купить примерно за 1060 долларов. Характеристики Y520 неизбежно будут в чём-то компромиссными, но в целом "начинка" этой модели объективно неплохая: процессор Intel Core i7-7700HQ с дискретным видеоадаптером NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, в сочетании с твердотельным диском NVMe 256 Гб и 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Давайте посмотрим, как проявит себя эта модель при сравнении с другими бюджетными игровыми ноутбуками.
осн. камера: 1 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
Тогда как Y720 отличался крышкой экрана с алюминиевым покрытием, а также в целом весьма премиальным внешним видом, то Y520 пришлось "примерить" полностью пластиковый корпус (что продиктовано соображениями экономии). Стабильность клавиатурного блока от этого практически не пострадала, и явно лучше остальных конкурентов (особенно при нахождении на поверхности), благодаря расположенным снизу резиновым "лапкам". При этом крышка экрана выглядит несомненно хлипкой, и при первом же взгляде на корпус нельзя отделаться от мыслей, что перед нами - дешёвый продукт. Другими словами: в то время, как Asus ROG Strix GL553VD всеми силами (материалами корпуса и общей эстетикой) пытался оправдать свой ценник примерно в 1100 долларов, то конструкторы Y520 в этом плане совершенно расслабились и сфокусировались на том, что внутри.
К счастью, сразу же после открытия ноутбука опасения по поводу его конструкции забываются. Да, это явно не "кричащий" игровой ноутбук, но матовое покрытие области для рук и обрамление клавиатуры красных оттенков, а также подсветка клавиатуры - всё это сразу же безошибочно напоминает стиль Alienware/ASUS ROG. Мы уже предупреждали (в обзоре Y720), что эти области очень маркие и притягивают отпечатки пальцев как магнит. Как бы там ни было, на ощупь корпус очень приятный, а при нагрузке нагревается очень слабо.
Частично из-за пластиковых материалов корпуса, Y520 является одним из самых лёгких 15.6-дюймовых ноутбуков в своём классе: по нашим замерам, 2.524 кг. Петли экрана (расположенные в центре) тоже вполне годятся для работы в дороге. Они хорошо держат лёгкую крышку экрана, успешно гася вибрации и инерционные движения во время движения или печати. Крышку можно открыть одной рукой, поскольку практически весь вес сконцентрирован в базовом блоке.
2 | Порты и коммуникации
Y520 обладает довольно стандартным набором портов для крупного ноутбука с экраном 15.6 дюймов: но по меркам игровых ноутбуков их маловато. Есть 4 порта USB, 2 из которых USB 3.0, 1 USB 3.1 Type-C Gen 1, а также 1 порт USB 2.0. За исключением этого, стоит покритиковать отсутствие видеовыхода, за исключением единственного порта HDMI (хотя, в теории, для этого можно использовать порт USB Type-C), а также порт для полноразмерных карт SD (которые не помещаются полностью, и наполовину выступают из корпуса - то есть на такой вариант нельзя надёжно полагаться в качестве долгосрочного решения для расширения памяти для хранения данных).
Адаптер карт памяти SD
Хотя некоторые ноутбуки отличаются гораздо более быстрыми адаптерами карт памяти, адаптер в Legion Y520 в общем неплох. В нашем тесте он показал скорости копирования фотографий в 74.74 МБ/с и 89.74 МБ/с в тесте AS SSD Read, благодаря чему он оказался в первых рядах среди соперников из данного обзора. Но для сравнения: ноутбуки вроде Dell XPS 15-9560 копируют данные на 60...180% быстрее.
Огромным минусом является то, что карта вставляется в адаптер только наполовину ("торчит из корпуса", так что её легко сломать при перевозке).
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
120.5 MB/s ∼100% +61%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
74.74 MB/s ∼62%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II Reference Card)
|
61.32 MB/s ∼51% -18%
|MSI GS63VR 7RF-228US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
23.59 MB/s ∼20% -68%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
21.2 MB/s ∼18% -72%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
252.6 MB/s ∼100% +181%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II Reference Card)
|
91.72 MB/s ∼36% +2%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
89.74 MB/s ∼36%
|MSI GS63VR 7RF-228US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
20.96 MB/s ∼8% -77%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
17.9 MB/s ∼7% -80%
Коммуникации
Возможно, не стоит удивляться тому, что используемый в Y520 беспроводной адаптер Realtek 8821AE Wireless-AC не может сравниться с адаптером Intel Dual Band Wireless-AC 8265 из Y720, либо адаптерами Killer Wireless (которые встречаются в системах Alienware/MSI). Тем не менее, скорости передачи в 307 МБ/с и приёма в 282 МБ/с, которые мы увидели в тестах, явно маловаты. Для обычных ситуаций этого достаточно, но если вам нужно будет срочно передать большой объём данных - в этом случае для ускорения процесса лучше будет использовать проводное соединение Ethernet.
Порт проводного адаптера Realtek Gigabit Ethernet в этом ноутбуке снабжён выдвигаемым элементом, и находится слева.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Alienware 15 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
681 Мбит ∼100% +122%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
662 Мбит ∼97% +116%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Wireless-AC 7265
|
661 Мбит ∼97% +115%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I210-T1)
|
511 Мбит ∼75% +66%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
|
343 Мбит ∼50% +12%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
|
307 Мбит ∼45%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I210-T1)
|
661 Мбит ∼100% +134%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
594 Мбит ∼90% +111%
|Alienware 15 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
560 Мбит ∼85% +99%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Wireless-AC 7265
|
434 Мбит ∼66% +54%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
|
341 Мбит ∼52% +21%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
|
282 Мбит ∼43%
Программное обеспечение
Y520 поставляется с комплектом дополнительных программ. В первую очередь это Lenovo Companion, которую можно использовать для обновления системы или драйверов, поддержки и диагностики. Настройки (Lenovo Settings) - это главный "пульт управления", который сводит воедино различные элементы управления аккумулятором, устройствами ввода, аудио, веб-камерой, и экраном. В Lenovo Nerve Sense есть радио-переключатели и некоторые дополнительные возможности включения режима экстремального охлаждения (Extreme Cooling), приоритетного использования сети игровыми приложениями, игнорирования пальцев и кнопки Windows во время игр, а также автоматическое улучшение звука с помощью Dolby sound (если поддерживается играми).
Аксессуары
Legion Y520 поставляется с блоком питания 135 Вт средних размеров (540 г).
Обслуживание
Для открытия корпуса требуется вывинтить 13 шурупов, после чего довольно плотно закреплённую нижнюю крышку Legion Y520 можно снять, получив доступ к компонентам, которые пользователь может заменить (или установить) самостоятельно. Среди них - 2 диска (2.5-дюймовый жёсткий, и твердотельный NVMe формата M.2), 2 модуля оперативной памяти (закрыты металлическим экраном), беспроводной адаптер, батарейка BIOS, элементы системы охлаждения (радиатор и вентилятор), а также внутренний аккумулятор.
Разборка этого ноутбука сложнее других игровых моделей, но нельзя сказать, что процесс представляет какие-либо трудности.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Клавиатура Y520 отличается клавишами хорошего размера, и с достаточным пространством между ними. Их поверхность приятно гладкая, но - как и другие материалы корпуса - они быстро покрываются отпечатками пальцев. Более крупные (чем обычно) клавиши управления курсором благодаря своему размеру лучше подходят для использования в играх, хотя расположенный справа цифровой блок находится немного в стеснённых условиях, и его ширина уменьшена. В целом клавиши отличаются средним ходом и комфортной отдачей. К тому же они весьма тихие. Единственное, что можно покритиковать - это видимость надписей на клавишах, поскольку они нанесены красным на чёрном фоне и благодаря этому менее контрастны. К счастью, в условиях слабого освещения эту проблему решает подсветка клавиатуры.
В этом ноутбуке есть специальная кнопка для записи видео, которая находится справа от правой клавиши CTRL. Записанные видео можно легко просматривать в приложении Lenovo Nerve Sense.
Тачпад
Тачпад от Synaptics, как обычно, работает довольно хорошо. Он хорошо и точно реагирует на ввод, а поверхность гладкая и приятная. Разумеется, до стеклянных тачпадов - далеко, но среди пластиковых это очень неплохой вариант. Две отдельные физические кнопки - с креплением в центре, то есть левая часть правой кнопки (и правая часть левой кнопки) не нажимаются. К этому, возможно, придётся привыкать - но в целом кнопки довольно удобные.
4 | Дисплей
В отличие от своего старшего брата, у Legion Y520 нет опции с экраном разрешения 4K. В нашей конфигурации был IPS-экран с разрешением 1920x1080 и матовым покрытием, что означает плотность пикселей в 141 точек на дюйм (этого достаточно для многих сценариев). В отличие от 4K, разрешение 1080p подходит для игр в родном разрешении при использовании видеоадаптера GTX 1050 Ti. На первый взгляд, яркость и контраст кажутся посредственными, а насыщенность цветов тоже не выглядит сильным местом используемой матрицы.
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
LP156WF6-SPK3, IPS, 15.6, 1920x1080
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
LG Philips LGD0533 LP156WF6-SPK3, IPS, 15.6, 1920x1080
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
IPS, 15.6, 1920x1080
|MSI GS63VR 7RF-228US
IPS, 15.6, 3840x2160
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
BOE HF NV156FHM-N43, IPS, 15.6, 1920x1080
|Alienware 15 R3
HPJGK_B156HTN (AUO51ED), TN, 15.6, 1920x1080
|Response Times
19%
10%
-3%
-1%
62%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
58.8
43
27%
38.8
34%
28
52%
57.6
2%
25
57%
|Response Time Black / White *
36
24
33%
33.6
7%
23.6
34%
37.2
-3%
12
67%
|PWM Frequency
21550
21000
-3%
19230
-11%
1351
-94%
|Параметры экрана
9%
1%
-7%
42%
8%
|Brightness
244
275
13%
249
2%
263
8%
280
15%
382
57%
|Brightness Distribution
88
86
-2%
90
2%
92
5%
93
6%
93
6%
|Уровень чёрного *
0.35
0.36
-3%
0.48
-37%
0.44
-26%
0.29
17%
0.39
-11%
|Контрастность
683
800
17%
533
-22%
623
-9%
998
46%
990
45%
|Colorchecker DeltaE *
7.3
5.29
28%
5.9
19%
8
-10%
3.1
58%
10.2
-40%
|DeltaE для серого *
4.9
4.5
8%
5.6
-14%
9.1
-86%
2.1
57%
11.28
-130%
|Гамма
2.19 110%
2.39 100%
2.21 109%
2.24 107%
2.22 108%
2.23 108%
|CCT
7332 89%
6839 95%
7250 90%
5020 129%
6226 104%
11383 57%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
35
37
6%
44.8
28%
45.7
31%
59
69%
59
69%
|Color Space (Percent of sRGB)
55
57
4%
70.1
27%
72.1
31%
91
65%
90
64%
|Среднее значение
14% / 12%
6% / 3%
-5% / -6%
21% / 33%
35% / 18%
* ... меньше = лучше
Замеренная нами яркость подсветки находится на уровне 244.3 Кд/м², что в лучшем случае ниже среднего, хотя и подходит для использования в помещениях. Тем не менее, уровень чёрного в 0.35 Кд/м² приводит к посредственному контрасту всего в 683:1, что можно считать едва приемлемым. По крайней мере, распределение яркости по всей ширине экрана довольно однородное; определённый нами показатель в 88% относительно нормальный. Правая часть матрицы по приборам оказалась ярче левой, но на глаз этого не было заметно. А вот утечка подсветки на тёмных экранах была заметна невооружённым глазом, и её нельзя было игнорировать. На приведённой нами фотографии показано, как она выглядит в тёмной комнате (хотя это худший случай из возможных).
Насыщенность цветов, а также покрытие sRGB/AdobeRGB практически отсутствует. Всего лишь 55% цветового пространства sRGB означает, что цвета (и особенно фотографии) выглядят довольно тусклыми и выцветшими. Представление AdobeRGB, разумеется, ещё дальше от идеала: всего 35%. Экраны соперников отличались намного лучшими характеристиками.
Результаты теста CalMAN 5 не так ужасны, но тоже ничем не радуют. В тестах ColorChecker и Greyscale отклонения DeltaE в 7.3 и 4.9, что говорит о невысокой точности представления цветов. При этом общая гамма близка к 2.19 (идеал: 2.4), тогда как среднее значение CCT в 7332K находится в холодной половине (идеал: 6500K). Матрица хорошо подвергается калибровке (если кто-то хочет этим заниматься), после чего в тестах Colorchecker / Greyscale отклонения DeltaE снизились до 5.5 / 2.0, а усредненный CCT стал идеальным (6580).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|36 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 23.6 ms стадия 1
|↘ 12.4 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 88% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|58.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 33.6 ms стадия 1
|↘ 25.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 92% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43.9 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|21550 Hz
|99 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 21550 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 99 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 21550 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 2313 Гц (мин. 43 Гц, макс. 142900 Гц).
Хотя мы определили мерцание ШИМ/PWM на всех уровнях ниже 100%, высокая частота мерцания (21550 Гц) вряд ли будет заметной большинству пользователей.
На открытом воздухе экран читаем в тени (не в последнюю очередь благодаря антибликовому матовому покрытию и широким углам обзора IPS). При этом экран страдает от низкой яркости и едва приемлемого уровня контрастности, благодаря чему работать на этом ноутбуке в условиях яркого освещения будет некомфортно.
5 | Производительность
Несмотря на то, что Legion Y520 не отличается стильным дизайном или особо привлекательной конструкцией корпуса — в плане внутренних компонентов ему нечего стыдиться. В нашей конфигурации использовался 4х-ядерный процессор Intel Core i7-7700HQ, дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 16 ГБ видеопамяти DDR4 (2 канала), и твердотельный диск 256 ГБ NVMe. Хотя поиграть в режиме 4K точно не удастся, в разрешении 1080p этот ноутбук должен без проблем справиться с большинством игр.
Начальные конфигурации Y520 с процессором Core i5, 8 ГБ памяти и обычным жёстким диском (без твердотельного) прямо сейчас продаются за 780 долларов. Замена или добавление как памяти, так и твердотельного диска весьма просты, так что можно купить такую конфигурацию и после этого её проапгрейдить. Наша конфигурация, например, на данный момент продаётся за 1060 долларов.
Далее мы как следует посмотрим на производительность. Перед этим стоит прокомментировать следующее: как это обычно бывает с игровыми ноутбуками, производительность игр в автономном режиме существенно падает; второй цикл теста 3DMark Fire Strike показал результат в 5549 пунктов (что на 28% меньше первоначального результата в 7682 пунктов).
Утилита LatencyMon не показывает никаких задержек или проблем, так что этот ноутбук годится для потоковых аудио и видео трансляций в режиме реального времени.
Процессор
Мы в Notebookcheck уже успели изучить процессор Intel Core i7-7700HQ буквально под микроскопом. Эта 4-ядерная модель семейства Kaby Lake (14-нм) работает на частоте 2.8 ГГц с возможностью повышения до 3.8/3.6/3.4 ГГц (в одно-, двух, и четырёхъядерном режиме, соответственно), если этого позволит лимит тепловыделения. Норма тепловыделения в 45 Вт отлично подходит для ноутбуков этого размера.
Довольно странно, что производительность в одноядерном режиме находится на ожидаемом уровне, тогда как в двух- и четырёхъядерных она примерно на 10% ниже, чем у Y720 (при том, что оба ноутбука работают на одинаковом процессоре). К примеру, хотя Y720 — как и любые другие на этом процессоре — показывает 700 пунктов в этом тесте (737, чтобы быть точными), в то время как Y520 удаётся показать всего лишь 652. Сначала мы заподозрили возможные проблемы с лимитом тепловыделения, но после включения так называемого режима Экстремального охлаждения (Extreme Cooling) и понаблюдали за температурами во время повторного запуска теста, то результаты практически не изменились. Разумеется, результат 652 пунктов в Cinebench R15 весьма неплох, но он на 10...15% ниже, чем у остальных ноутбуков на таком же процессоре, что не может не расстраивать.
Наш новый цикличный тес Cinebench R15, который стремится показать приближенную к реальной стабильность производительности ноутбуков в условиях продолжительных нагрузок, показал позитивные результаты. Хотя на графике и заметны необъяснимые колебания, но общее отклонение в худшем случае не превышает 5%. Тест выполнялся с выключенной опцией Экстремального охлаждения, что оставляет надежду на возможность улучшения результатов при её включении. Такие результаты позволяют ожидать в целом стабильную производительность при использовании ноутбука в реальной жизни — так как по крайней мере, понятно, что термальные ограничения не являются проблемой для этого ноутбука. Подробнее см. раздел стресс-тестов.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
162 Points ∼73% +2%
|Alienware 15 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
160 Points ∼72% +1%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Intel Core i7-7700HQ
|
160 Points ∼72% +1%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Intel Core i7-7700HQ
|
159 Points ∼71%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
155 Points ∼70% -3%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
148 Points ∼66% -7%
|CPU Multi 64Bit
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
742 Points ∼40% +14%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
738 Points ∼40% +13%
|Alienware 15 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
737 Points ∼40% +13%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Intel Core i7-7700HQ
|
737 Points ∼40% +13%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
732 Points ∼39% +12%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Intel Core i7-7700HQ
|
652 Points ∼35%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
1.83 Points ∼83% +6%
|Alienware 15 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
1.82 Points ∼83% +6%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
1.77 Points ∼80% +3%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Intel Core i7-7700HQ
|
1.72 Points ∼78%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
1.7 Points ∼77% -1%
|CPU Multi 64Bit
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
8.18 Points ∼41% +15%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
8.17 Points ∼41% +15%
|Alienware 15 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
8.16 Points ∼41% +15%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
8.08 Points ∼40% +13%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Intel Core i7-7700HQ
|
7.12 Points ∼36%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
323.56 s * ∼4%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
236 s * ∼3%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
211.321 s * ∼2%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
579.909 Seconds * ∼3% -7%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Intel Core i7-7700HQ
|
543 Seconds * ∼2%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
541.28 Seconds * ∼2% -0%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
519.371 Seconds * ∼2% +4%
* ... меньше = лучше
Общая производительность системы
Субъективно, ноутбук Y520 работает плавно и без каких-либо задержек. Загрузка и выключение выполняются очень быстро, равно как вход и выход из сна. Из-за проблем с конфигурацией системы нам пока не получилось получить результаты в успешном тесте PCMark 8, но планируем устранить этот пробел в будущем.
Хранение данных
Минимальная конфигурация Y520 содержит простой жёсткий диск 1 ТБ 5400 об/с. Разумеется, результаты конфигураций с твердотельными дисками будут гораздо лучшими. Наша модель сочетала лучшее из двух миров: системный твердотельный диск NVMe M.2 объёмом 256 ГБ, и механический диск 2 ТБ для хранения данных. В данный момент такой апгрейд стоит 190 долл, а добавление только лишь твердотельного диска обойдётся в 160 долл. Впрочем, результаты говорят сами за себя.
Твердотельный диск PCIe из Legion Y520 уже сам по себе быстр, но для ещё большего увеличения производительности и получения более реалистичных результатов мы переключили интерфейс SATA RAID в режим AHCI (в меню system firmware setup), после чего в Windows 10 заменили драйверы RAID в AHCI (без переустановки ОС). В результате получили отличный общий результат в 2617 пунктов в тесте AS SSD (1232 чтение, 807 запись), и последовательная запись/чтение в 2649 и 1392 МБ/с, соответственно. В сочетании с также весьма высокими результатами тестов 4K-64, такие потрясающие скорости должны однозначно гарантировать плавную работу системы в ежедневных задачах.
Как мы уже упомянули ранее, пользователи Y520 смогут легко заменить диски - для этого нужно снять заднюю крышку (что не так сложно).
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|MSI GS63VR 7RF-228US
Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|Alienware 15 R3
|CrystalDiskMark 3.0
1%
-31%
20%
-22%
|Write 4k QD32
392.9
396.3
1%
176.4
-55%
526.9
34%
429.8
9%
|Read 4k QD32
457.7
485.4
6%
521.4
14%
631.7
38%
541.7
18%
|Write 4k
146.4
153.5
5%
143.1
-2%
158.2
8%
122.9
-16%
|Read 4k
58.93
60.07
2%
47.16
-20%
54.2
-8%
37.8
-36%
|Write 512
822
810
-1%
195.8
-76%
1531
86%
428.1
-48%
|Read 512
785.8
746.5
-5%
460.5
-41%
499.7
-36%
833.2
6%
|Write Seq
1202
1144
-5%
798.4
-34%
1621
35%
429.2
-64%
|Read Seq
2170
2196
1%
1518
-30%
2141
-1%
1123
-48%
Производительность видеоадаптера
Производительность видеоадаптера GTX 1050 Ti находится примерно между GTX 1050 и GTX 1060, чего должно быть достаточно для большинства игр в разрешении 1080p. 7682 пунктов, которые мы получили в тесте Fire Strike Graphics - это на 45% ниже GTX 1060 из Legion Y720, но результат всё равно вполне хороший.
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|Alienware 15 R3
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
8923 Points ∼56%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
8873 Points ∼56%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7440 Points ∼47%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7281 Points ∼46%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
6999 Points ∼44%
|1280x720 Performance GPU
|Alienware 15 R3
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
22810 Points ∼45%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
14450 Points ∼28%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
14233 Points ∼28%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
9725 Points ∼19%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7760 Points ∼15%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7457 Points ∼15%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Alienware 15 R3
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
17675 Points ∼45% +130%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
11261 Points ∼29% +47%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
11134 Points ∼28% +45%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7682 Points ∼20%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7646 Points ∼19% 0%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
6013 Points ∼15% -22%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
5990 Points ∼15% -22%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Alienware 15 R3
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
111106 Points ∼68% +118%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
66856 Points ∼41% +31%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
50981 Points ∼31%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
49539 Points ∼30% -3%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
38001 Points ∼23% -25%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
37840 Points ∼23% -26%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
32344 Points ∼20% -37%
|1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
103946 Points ∼27% +9%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
95568 Points ∼25%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
73576 Points ∼19% -23%
|3DMark Ice Storm Standard Score
|80136 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|19356 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|6554 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|3492 баллов
Производительность в играх
Наши тесты показали, что - впрочем, вполне ожидаемо - большинство современных игр хорошо идут в родном разрешении 1920x1080. Тем не менее, в плане производительности эта модель останется актуальной намного меньше, чем Y720, в которой используется видеоадаптер GTX 1060.
|BioShock Infinite
|1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
74 fps ∼34%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
99.51 fps ∼46% +34%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
63.6 fps ∼30% -14%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
100.6 fps ∼47% +36%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
62 fps ∼29% -16%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
72.8 fps ∼34% -2%
|1366x768 High Preset (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
174 fps ∼57%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
159.5 fps ∼52% -8%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
128 fps ∼42% -26%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
147 fps ∼48% -16%
|1366x768 Medium Preset (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
189 fps ∼59%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
171.12 fps ∼54% -9%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
154.1 fps ∼48% -18%
|1280x720 Very Low Preset (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
227 fps ∼63%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
204.3 fps ∼57% -10%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
182.1 fps ∼51% -20%
|Batman: Arkham Knight
|3840x2160 High / On (Interactive Smoke & Paper Debris Off) AA:SM AF:8x (по убыванию)
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
29 fps ∼50%
|1920x1080 High / On AA:SM AF:16x (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
41 fps ∼29%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
25 fps ∼18% -39%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
58 fps ∼41% +41%
|1920x1080 High / On (Interactive Smoke & Paper Debris Off) AA:SM AF:8x (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
64 fps ∼45%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
47 fps ∼33% -27%
|1366x768 Normal / Off AF:4x (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
101 fps ∼65%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
79 fps ∼51% -22%
|1280x720 Low / Off AF:Trilinear (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
113 fps ∼68%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
91 fps ∼55% -19%
|Rise of the Tomb Raider
|3840x2160 High Preset AA:FX AF:4x (по убыванию)
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
25.5 fps ∼33%
|1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
38 fps ∼24%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
33.4 fps ∼21% -12%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
64.1 fps ∼40% +69%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
30 fps ∼19% -21%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
38.3 fps ∼24% +1%
|1920x1080 High Preset AA:FX AF:4x (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
45 fps ∼25%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
38.7 fps ∼22% -14%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
36 fps ∼20% -20%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
46.6 fps ∼26% +4%
|1366x768 Medium Preset AF:2x (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
76 fps ∼34%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
70.1 fps ∼31% -8%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
86.6 fps ∼39% +14%
|1024x768 Lowest Preset (по убыванию)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
122 fps ∼42%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
117.5 fps ∼41% -4%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|227
|189
|174
|74
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|38
|fps
|Batman: Arkham Knight (2015)
|113
|101
|64
|41
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|122
|76
|45
|38
|fps
Нагрузочный тест
Для определения пределов производительности и возможных проблем с тепловыделением мы используем тесты FurMark и Prime95. В случае этого ноутбука мы увидели, что частота процессора стабильно держится на уровне 2.7 ГГц (и никогда не превышает его) с нагревом до 84 °C, в то время как видеоадаптер варьирует частоту около 1700 МГц (нагреваясь до 65 °C). Такая частота процессора даже чуть ниже базовой, что намекает на принудительное ограничение производительности (throttling). К сожалению, очень маловероятно, что пользователи столкнутся с подобными экстремальными нагрузками в реальной жизни.
С другой стороны, более реалистичным тестом производительности для определения поведения при продолжительных нагрузках (помимо цикличного Cinebench R15, уже упомянутого ранее), является наш новый тест Witcher 3 Ultra. Он работал 1 час, в течение которого мы записывали частоту кадров и данные о нагреве. Во время этого теста нагрев процессора держался в безопасном диапазоне 60 – 66 °C, тогда как нагрев видеопроцессора никогда не превышал 68 °C (большую часть времени держась на уровне 66 °C).
Во время всех тестов не было замечено никакого принудительного ограничения производительности.
6 | Нагрев и шум
Шум
Если не включать режим экстремального охлаждения (то есть почти всегда, поскольку этот режим автоматически выключается после перезагрузки или выхода из сна), то Legion Y520 является довольно тихим ноутбуком. Даже под высокой нагрузкой мы замерили уровень 40 дБ (с максимумом в 42.6 дБ). Это на несколько процентов отличается от показателей Y720, и намного лучше большинства других игровых ноутбуков в этом ценовом диапазоне — даже включая Samsung Odyssey, в котором используется лишь GTX 1050 (и который при этом в среднем на 23% громче под нагрузкой).
При простое вентиляторы продолжают вращаться, но их практически не слышно.
Уровень шума
|Ожидание
|
30.5 / 30.5 / 30.6 дб
|Нагрузка
|
|40 / 42.6 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 27.7 dB(A)
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|Уровень шума
-2%
-4%
-12%
-15%
|off / environment *
27.7
30.3
-9%
28.1
-1%
30.6
-10%
30
-8%
|Мин. в простое *
30.5
31
-2%
28.1
8%
33.4
-10%
31
-2%
|В простое, сред. *
30.5
30.9
-1%
29.1
5%
33.4
-10%
32
-5%
|В простое, макс. *
30.6
31.5
-3%
29.1
5%
33.4
-9%
42
-37%
|Нагрузка, сред. *
40
38.7
3%
49.2
-23%
46.5
-16%
49
-23%
|Нагрузка, макс. *
42.6
41.9
2%
49.2
-15%
49.6
-16%
50
-17%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Даже учитывая низкий уровень шума Legion Y520, карта распределения нагрева не показывает каких-либо проблем. Под максимальной нагрузкой средний замеренный уровень нагрева составил 30.7 °C сверху и 29.9 °C снизу (при комнатной температуре в 21 °C), что для игрового ноутбука является более чем нормальным. Область для рук остаётся прохладной, и только цифровой блок клавиатуры заметно нагревается (до 40.6 °C). Единственной горячей точкой, о которой стоит упомянуть, является левый верхний квадрат в нижней части ноутбука - в этой точке нагрев поднимался до 55.8 °C, так что играть на этом ноутбуке, держа его на коленях, будет неприятно.
Температуры в режиме простоя были лишь немного больше комнатных (25.1 °C сверху / 24.7 °C снизу).
7 | Акустическая система
В Legion Y520 сверху установлены 2 динамика, обрамляющие центральную рамку экрана. В большинстве случаев звук довольно сбалансирован (если закрыть глаза на ожидаемое отсутствия басов). Предустановленная утилита Dolby Audio добавляет довольно раздражающий 3D-эффект "Surround Virtualizer", который мы немедленно отключили. Функция выравнивания громкости, возможно, более полезна, хотя при игре с надетыми наушниками, скорее всего, захочется отключить её, чтобы было больше динамичности.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
(-) | невысокий уровень макс. громкости (71.92 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 13.9% меньше медианы)
(-) | он недостаточно сбалансирован (есть провалы и "горбы")Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (19% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 61% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 33% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 32%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 35% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 60% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Alienware 15 R3
(+) | отличный уровень макс. громкости (82 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 19.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (20.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 71% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 17% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 32%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 42% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 50% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Legion Y520 удалось выйти в лидеры по минимальному потреблению практически во всех тестах (за исключением Samsung Odyssey, с которым они идут ноздря в ноздрю, и в котором стоит всего лишь GTX 1050). Энергопотребление в режиме простоя составляет 9.1 Вт - такой показатель просто отличный, если вспомнить размер и класс ноутбука. Даже под нагрузкой 79.9 Вт смотрятся вполне достойно. Максимальное энергопотребление составило 121.5 Вт, что ниже номинала блока питания (135 Вт). Остаётся надеяться, что такие показатели приведут к хорошему времени автономной работы.
|Выкл.
|0.3 / 0.6 Вт
|Ожидание
| 8.5 / 9.1 / 9.7 Вт
|Нагрузка
|
79.9 / 121.5 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR, IPS, 1920x1080, 15.6
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630, IPS, 1920x1080, 15.6
|Alienware 15 R3
7700HQ, GeForce GTX 1070 (Laptop), , TN, 1920x1080, 15.6
|Энергопотребление
-9%
2%
-10%
-108%
|В простое, мин. *
8.5
8
6%
6.7
21%
7.7
9%
19
-124%
|В простое, сред. *
9.1
10.9
-20%
8.9
2%
11.7
-29%
23
-153%
|В простое, макс. *
9.7
11.8
-22%
10.8
-11%
12
-24%
29
-199%
|Нагрузка, сред. *
79.9
70
12%
81.8
-2%
80.5
-1%
85
-6%
|Нагрузка, макс. *
121.5
148
-22%
122.7
-1%
128.4
-6%
192
-58%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
К сожалению, аккумулятор номиналом 45 Вт⋅ч (3 ячейки) маловат. Для Y520 недоступны опции и большего размера, так что для тех, кому нужна большая автономность, лучше смотреть в сторону Y720 (в нём установлен на 33% больший аккумулятор номиналом 60 Вт⋅ч). К счастью, большинству пользователей этот параметр малоинтересен, поскольку игровые ноутбуки вроде этого всё равно используются в основном как станционарный игровой ПК; очень маловероятно, что эта модель сможет заменить современные мобильные Dell XPS 13 или HP Spectre.
В нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi Legion Y520 продержался 4 часа, чего может хватить на недолгую поездку или непродолжительную работу вдали от розетки. Под нагрузкой Y520 проработал всего лишь 46 минут, тогда как тест Battery Eater Pro Reader показал 8 часов 29 минут.
|Без нагрузки
|8час. 29мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|4час. 00мин.
|Макс. расход энергии
|0час. 46мин.
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 45 Вт⋅ч
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 60 Вт⋅ч
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 43 Вт⋅ч
|MSI GS63VR 7RF-228US
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 65 Вт⋅ч
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 48 Вт⋅ч
|Alienware 15 R3
7700HQ, GeForce GTX 1070 (Laptop), 99 Вт⋅ч
|Время работы
50%
32%
12%
1%
36%
|В простое
509
707
39%
612
20%
386
-24%
440
-14%
382
-25%
|Нагрузка и 100% яркости
46
71
54%
76
65%
75
63%
47
2%
102
122%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
240
380
58%
263
10%
232
-3%
276
15%
264
10%
За
Против
Вердикт
Если вы ищете новый игровой ноутбук, но по каким-то причинам ограничены в бюджете, то Lenovo Legion Y520 будет очень интересным вариантом. У него хорошие процессор и дискретный видеоадаптер, которые к тому же обеспечивают стабильную производительность. Обслуживание и замена компонентов выполняются несложно, а набор портов также неплох. Хотя дизайн и материалы корпуса совершенно не выдающиеся - достойная начинка позволит быстро забыть об этом (особенно если ноутбук будет использоваться преимущественно дома). Неплохой ценник (1060 долл. для нашей конфигурации) должен повысить интерес ещё больше.
Дискретный видеоадаптер NVIDIA GTX 1050 Ti, разумеется, слабее, чем GTX 1070/1080 из игровых ноутбуков высшего класса, но его должно хватить для того, чтобы комфортно играть в большинство игр в комфортном разрешении 1080p на высоких настройках и с достойной частотой кадров. Стабильность при продолжительных игровых нагрузках (включая высокий уровень загрузки процессора) в целом очень неплохая - мы не обнаружили проблем с перегревом или принудительным ограничением производительности. Конфигурация Y520, которую мы рассмотрели в этом обзоре, также достойно проявила себя в плане скорости дисковой подсистемы: в ноутбуке установлен супер быстрый твердотельный диск NVMe объёмом 256 ГБ, а также механический жёсткий диск объёмом 2 ТБ.
Ноутбук Lenovo Legion Y520 — достойный выбор для любителей игр со стеснённым бюджетом. Он быстрый, надёжный и стабильно "держит" производительность. В нём есть только всё самое необходимое — при существенно меньшей цене, нежели в игровых ноутбуках более высокого уровня.
Самым большим минусом в данном случае является отсутствие возможности выбрать конфигурацию с более мощным видеоадаптером — хотя удивляться нечему, ведь Lenovo хочет, чтобы такие пользователи купили бы модель Y720. Помимо видеоадаптера среднего класса, конструкторы Y520 "срезали несколько углов", чтобы обеспечить доступную цену, которая очень важна для немалого количества любителей игр. Во-первых, это конструкция корпуса и его внешний вид; в этой модели вы не увидите прочных металлических поверхностей или клавиатуры с зонами подсветки RGB, которые есть в Y720 — корпус Y520 полностью сделан из пластика, и выглядит однозначно чёрно-красным. В других ноутбуках-конкурентах, вроде ASUS ROG Strix GL553VD, сделан акцент на корпусе и качестве оформления (то есть эти моменты посчитали важными), так что их дизайн более проработанный и заметный, чего нельзя сказать про банальный вид Y520. Другим ощутимым минусом является экран: он нормальный, но не более. Ему не хватает яркости и насыщенности цветов. В этой области ситуация повторяется: для Y720 доступны различные варианты на выбор, а для Y520 предлагается единственный вариант.
Если вы можете доплатить несколько сотен долларов сверху, то Y720 может стать даже более привлекательной покупкой (зависит, конечно, от вашей финансовой ситуации). Другие ноутбуки, вроде Dell Inspiron 15 7567, стоят примерно столько же, и на них тоже стоит обратить внимание. Мы считаем, что Y520 является интересным и удачным продуктом. Он быстрый, надёжный и со стабильной производительностью, а также содержит всё самое необходимое по гораздо меньшей цене, чем старшие модели.
Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS - 26/05/2017 v6
Steve Schardein