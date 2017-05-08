Обзор ноутбука Lenovo Legion Y720 (7700HQ, Full HD, GTX 1060)
Неплохая идея. Lenovo достаточно просто описывает схему успеха своего нового игрового детища: мощность + компактность = совершенство. С данной арифметикой можно поспорить, но Lenovo хорошо знает, как создать настоящую игровую машину.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Новый Lenovo Legion очень похож на прошлые игровые варианты IdeaPad. Можно сказать, что Legion Y720 обладает всеми качествами для привлечения потенциального покупателя, подбирающего новую игровую машину. В дополнение к процессору Intel Core i7, оперативной памяти объемом 16 ГБ и видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1060, Lenovo уместила под капотом не только SSD-накопитель, но и классический жесткий диск объемом 1 ТБ. Цена вопроса - около 80 000 рублей. Выбрав конфигурацию с Core i5-7300HQ, получится сэкономить порядка 100 евро, которые можно потратить на игровые аксессуары.
Если сравнивать с другими ноутбуками с такими же характеристиками, герой обзора находится где-то посередине. К примеру, Acer Aspire V15 Nitro стоит дешевле и тем самым выгоднее, однако в нем установлено меньше оперативной и постоянной памяти. Другим серьезным конкурентом является Gigabyte P55W V7, который стоит почти столько же. Еще есть Asus FX502VM, который, при цене на сотню евро меньше, предлагает лишь TN-дисплей и меньше видеопамяти. MSI GS63VR стоит почти столько же, но предлагает опции в виде Ultra HD-дисплея и 32 ГБ предустановленной оперативной памяти.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Даже внешний вид Lenovo Legion Y720 говорит о его игровом потенциале. Визуально он весьма похож на прошлые ноутбуки Y-серии. Крышка дисплейной части и днище выполнены из текстурированного алюминия, которые, несмотря на привлекательность, довольно легко собирают следы от рук. Не спасает от появления следов от использования и матовое покрытие внутренних частей ноутбука. Таким образом, ноутбук довольно быстро начинает выглядеть "грязноватым".
Нам понравился простой дизайн дисплейной стороны, хотя рамки могли быть и потоньше. Для получения доступа под капот, приходится снимать всю нижнюю крышку - никаких дополнительных отсеков не предусмотрено. Ноутбук весит 3.1 кг вместе с аккумулятором. Блок питания увеличивает вес до 3.7 кг. Другими словами, Legion не очень-то подходит в качестве мобильного компаньона для транспортировки в школу или на работу. Устройства, с которыми ему придется соревноваться, весят гораздо меньше, тот же MSI GS63VR весит меньше 2 кг.
2 | Порты и коммуникации
В дополнение к неплохому набору стандартных портов, Legion Y720 также предлагает функционал Thunderbolt 3 и DisplayPort. Распределение портов удобное, а Ethernet и DisplayPort расположены ближе к задней части ноутбука и не будут мешать вставленными в них кабелями. Расстроило только то, что Lenovo не позаботилась о встроенном кардридере.
Коммуникации
Беспроводная связь представлена модулем Intel Dual-Band AC 8265, который, несмотря на теоретическую скорость передачи данных 867 Мбит/с, выдает в ноутбуке Lenovo всего 511 Мбит/с в режиме клиента на расстоянии в 1 метр от нашего тестового роутера. Средняя скорость передачи данных в качестве источника заметно выше - около 661 Мбит/с.
Согласно техническому описанию модуля и информации, полученной из диспетчера устройств, данный модуль поддерживает Bluetooth 4.2, но Lenovo указывает в качестве спецификации Bluetooth 4.1.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Gigabyte P55W v7
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
663 Мбит ∼100% +30%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
662 Мбит ∼100% +30%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
541 Мбит ∼82% +6%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Atheros/Qualcomm QCA6174 (I210-T1)
|
541 Мбит ∼82% +6%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I210-T1)
|
511 Мбит ∼77%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I210-T1)
|
661 Мбит ∼100%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Atheros/Qualcomm QCA6174 (I210-T1)
|
618 Мбит ∼93% -7%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
594 Мбит ∼90% -10%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
513 Мбит ∼78% -22%
|Gigabyte P55W v7
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
470 Мбит ∼71% -29%
Обслуживание
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Островная клавиатура с черно-красным оформлением выделяется крупными клавишами, что может помочь легко перейти с традиционной десктопной клавиатуры, разве что клавиши цифрового блока и левая клавиша Shift несколько уже. Не обошлось и без недостатков: клавиши Page Up и Page Down доступны только при совместном нажатии с Fn.
В плане набора текста клавиатура вполне удобна: ход клавиш слегка коротковат, но они обладают неплохой отдачей и нажатия легко ощущаются. В угоду дизайну, Lenovo наделила клавиатуру ярко-красной подсветкой, но в качестве опции будет доступен вариант с RGB-подсветкой.
Тачпад
Тачпад имеет физические габариты 10.5 x 7 см и красную обводу, согласно дизайну ноутбука. Его поверхность очень гладкая и легко собирает отпечатки пальцев. Последнее свойственно большинству ноутбуков данной категории и никак не влияет на чувствительность поверхности. К слову о ней: управление точное, прикосновения распознаются мгновенно, разве что по краям ситуация похуже, но это свойственно тачпадам большинства ноутбуков.
Клавиши мыши встроены в тачпад, обладают заметной отдачей, но величина хода отличается в разных точках поверхности.
4 | Дисплей
Тестируемый ноутбук оснащен Full HD-матрицей, в то время как MSI GS63VR можно укомплектовать Ultra HD-дисплеем, что не позволить надеяться на плавную картинку в большинстве современных игр. Lenovo также планирует предлагать в качестве опции 4K-дисплей, но на данный момент подробной информации об этом нет. Y720 использует IPS-матрицу от LG Display.
Средняя зарегистрированная яркость составляет 275 кд/м2, что является достаточно распространенным показателем среди конкурирующих решений. Поскольку дисплей имеет матовое покрытие, блики ему особо не страшны. Если сравнивать с конкурентами, то лидером является Acer Aspire V15 Nitro с яркостью дисплея в 300 кд/м2, а аутсайдером - Asus FX502VM с крайне низким значением в 205 кд/м2.
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
LG Philips LGD0533 LP156WF6-SPK3, , 1920x1080, 15.6
|MSI GS63VR 7RF-228US
3840x2160, 15.6
|Asus FX502VM-AS73
1920x1080, 15.6
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
LG Display LP156WF6-SPP1, , 1920x1080, 15.6
|Gigabyte P55W v7
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), , 1920x1080, 15.6
|Response Times
-19%
21%
-19%
5%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
43
28
35%
28.4
34%
41
5%
37
14%
|Response Time Black / White *
24
23.6
2%
22.4
7%
34
-42%
25
-4%
|PWM Frequency
21000
1351
-94%
|Параметры экрана
-18%
-13%
25%
21%
|Brightness
275
263
-4%
205
-25%
297
8%
289
5%
|Brightness Distribution
86
92
7%
92
7%
86
0%
87
1%
|Уровень чёрного *
0.36
0.44
-22%
0.69
-92%
0.31
14%
0.29
19%
|Контрастность
800
623
-22%
304
-62%
1039
30%
990
24%
|Colorchecker DeltaE *
5.29
8
-51%
4.7
11%
4.73
11%
4.92
7%
|DeltaE для серого *
4.5
9.1
-102%
1.8
60%
2.99
34%
3.66
19%
|Гамма
2.39 100%
2.24 107%
2.23 108%
2.32 103%
2.32 103%
|CCT
6839 95%
5020 129%
6975 93%
6905 94%
6482 100%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
37
45.7
24%
36.2
-2%
56
51%
54
46%
|Color Space (Percent of sRGB)
57
72.1
26%
56.6
-1%
85
49%
82
44%
|Среднее значение
-19% / -18%
4% / -6%
3% / 16%
13% / 18%
* ... меньше = лучше
Изучим возможности цветопередачи матрицы. Отклонения Delta-E как для цветов, так и для оттенков серого составляет порядка 5. Калибровка хорошо сказывается на оттенках серого - величина отклонений в таком случае снижается до 0.67. А вот для профессионалов, работающих с графикой, такой матрицы будет недостаточно: покрытие AdobeRGB всего 37%, а sRGB - 57%. Справедливости ради стоит сказать, что у конкурентов дисплеи не особо лучше, лидерство же достается Gigabyte P55W (AdobeRGB 54%, sRGB 82%).
Редкое зрелище: Lenovo Legion Y720 на улице. Редкое, потому-что ноутбук большой и тяжелый, что ставит крест на его комфортном использовании в пути. Отметим, что матовый дисплей неплохо себя ведет в облачную погоду.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|24 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 12 ms стадия 1
|↘ 12 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 26% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|43 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 22 ms стадия 1
|↘ 21 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 54% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|21000 Hz
|90 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 21000 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 90 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 21000 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1730 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Когда дело доходит до углов обзора, преимущество IPS-матриц над TN становится очевидным. Дисплей Lenovo Y720 не стал исключением и обладает приличными углами обзора без существенной потери в качестве цветопередачи и яркости подсветки.
5 | Производительность
Новичок способен справиться с играми в Full HD-разрешении, благодаря процессору последнего поколения и видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. В зависимости от конфигурации, Y720 может оснащаться либо Intel Core i7-7700HQ, либо Core i5-7300HQ. Герой обзора оснащен процессором Core i7, что делает его дороже на ~100 евро по сравнению с Core i5-вариантом.
Процессор
Сердцем любого компьютера все еще остается центральный процессор. В Lenovo с этим все в порядке, благодаря четырехъядерному Intel Core i7-7700HQ с TDP 45 Вт, работающему на частоте 2.8 ГГц, с поддержкой Turbo Boost до 3.8 ГГц. Несмотря на то, что это достаточно распространенный в данном сегменте процессор, его производительность во многом определяется возможностями системы охлаждения. Бенчмарк Cinebench R15 является хорошим доказательством этого: наш ноутбук оказался лидером по количеству набранных баллов (737), опередив конкурентов от Acer и Gigabyte на ~60 баллов.
Отметим, что переход на автономное питание не снижает производительность процессора.
Многократный прогон теста Cinebench R15 выявил интересную особенность. Процессор то работает на максимальной частоте в 3.8 ГГц, то на базовой. Картина повторяется циклически, так что результат составляет то 700, то 610 баллов. Тот же MSI GS63VR набирает 700 очков только в течение первого прогона, все дальнейшие итерации теста заканчиваются результатом в районе 660 баллов.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
162 Points ∼73% +1%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Intel Core i7-7700HQ
|
160 Points ∼72%
|Gigabyte P55W v7
Intel Core i7-7700HQ
|
156 Points ∼70% -2%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Intel Core i7-7700HQ
|
152 Points ∼68% -5%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
140 Points ∼63% -12%
|CPU Multi 64Bit
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
742 Points ∼40% +1%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Intel Core i7-7700HQ
|
737 Points ∼40%
|Gigabyte P55W v7
Intel Core i7-7700HQ
|
733 Points ∼39% -1%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Core i7-7700HQ
|
725 Points ∼39% -2%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Intel Core i7-7700HQ
|
673 (min: 660) Points ∼36% -9%
Общая производительность системы
Lenovo Legion Y720 демонстрирует ожидаемый уровень производительности: в дополнение к могучим процессору и видеокарте, машина укомплектована быстрым твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe для обеспечения отзывчивости системы. Солидный уровень производительности героя обзора подтверждает тест PCMark 8. В свою очередь, Gigabyte P55W на ~6% быстрее в подтесте "Work", а MSI GS60VR вырывается вперед с разницей почти в 200 баллов.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|
5317 Points ∼82% +5%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
5268 Points ∼81% +4%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
5083 Points ∼78%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
2722 Points ∼42% -46%
|Home Score Accelerated v2
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
4765 Points ∼80% +16%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
4141 Points ∼69% +1%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
4115 Points ∼69%
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|
4013 Points ∼67% -2%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|4115 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|5083 баллов
Хранение данных
Основное хранилище представлено накопителем формата M.2 SSD. 256-гигабайтный диск работает через интерфейс PCIe, поэтому демонстрирует куда более высокие скоростные показатели, нежели SSD-накопители SATA. В тесте CrystaDiskMark, SSD выдал внушительные 2.2 ГБ/с и 1.14 ГБ/c при чтении и записи соответственно. MSI GS63VR оказался еще быстрее: он способен обеспечить скорость чтения на ~500 МБ/с выше.
Для хранения файлов в ноутбуке предусмотрен классический жесткий диск объемом 1 ТБ с типичными для своего класса характеристиками.
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|MSI GS63VR 7RF-228US
Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|Asus FX502VM-AS73
SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|Gigabyte P55W v7
Liteonit CV3-8D256
|CrystalDiskMark 3.0
19%
-63%
-96%
-60%
|Write 4k QD32
396.3
526.9
33%
99.74
-75%
0.274
-100%
240.1
-39%
|Read 4k QD32
485.4
631.7
30%
369.9
-24%
1.133
-100%
358.5
-26%
|Write 4k
153.5
158.2
3%
70.91
-54%
0.313
-100%
54.98
-64%
|Read 4k
60.07
54.2
-10%
29.36
-51%
0.473
-99%
25.4
-58%
|Write 512
810
1531
89%
137.8
-83%
84.36
-90%
254.8
-69%
|Read 512
746.5
499.7
-33%
343.5
-54%
37.83
-95%
252.5
-66%
|Write Seq
1144
1621
42%
138.2
-88%
101.8
-91%
261.9
-77%
|Read Seq
2196
2141
-3%
502.5
-77%
120.9
-94%
466.2
-79%
Производительность видеоадаптера
Не секрет, что ключевым компонентом игрового ноутбука является видеокарта. В Lenovo установлен видеоускоритель последнего поколения - NVIDIA GeForce GTX 1060. Он способен справиться со всеми современными играми при высоких настройках качества и разрешении Full HD. Поскольку производительность процессора несколько отличается от устройства к устройству, было интересно посмотреть, как это отражается на результатах в 3DMark. Герой обзора набрал порядка 11000 очков графики в тесте FireStrike. Данный показатель выше среднего, а конкуренты набрали примерно столько же.
При отсутствии питания от сети, ноутбук серьезно потерял в производительности. Согласно OpenGL-тесту в Cinebench R15, графическая производительность упала примерно на треть. При игре в Withcer 3 наблюдалось то же самое. Причина оказалась очевидной: при работе от аккумулятора, графический процессор снижает частоту на 300 МГц (в норме она составляет 1506 МГц).
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
14942 Points ∼29% +5%
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
14732 Points ∼29% +4%
|Gigabyte P55W v7
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
14693 Points ∼29% +3%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
14450 Points ∼28% +2%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
14233 Points ∼28%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
11633 Points ∼30% +4%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
11494 Points ∼29% +3%
|Gigabyte P55W v7
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
11426 Points ∼29% +3%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
11261 Points ∼29% +1%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
11134 Points ∼28%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
80496 Points ∼49% +20%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
66973 Points ∼41% 0%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
66856 Points ∼41%
|Gigabyte P55W v7
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
54719 Points ∼33% -18%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
32344 Points ∼20% -52%
|3DMark 11 Performance
|12067 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|21147 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|9527 баллов
Производительность в играх
Даже такие требовательные игры, как Doom не создают проблем для новичка. Играть на нем приятно, благодаря комфортной частоте кадров, нередко составляющих 90 к/с и более. В игре Witcher 3 наш Legion выдает около 60 к/с, правда "только" при высоких настройках. В целом, Legion Y720 не все легко дается, поскольку в том же Witcher 3 он выдает на 13% меньше кадров в секунду, чем конкуренты.
Недюжинная производительность NVIDIA GeForce GTX 1060 проявляется при игре в самые современные игры. Дискретная видеокарта способна обеспечить плавную картинку при Full HD-разрешении и максимальных настройках качества.
|BioShock Infinite
|1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF)
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
103.1 fps ∼100% +4%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
100.6 fps ∼98% +1%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
99.51 fps ∼97%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
88 fps ∼85% -12%
|1366x768 High Preset
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
159.5 fps ∼100%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
128 fps ∼80% -20%
|The Witcher 3
|1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+)
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
39.4 fps ∼100% +11%
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|
38.4 fps ∼97% +8%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
38.3 fps ∼97% +8%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
35.5 fps ∼90%
|1920x1080 High Graphics & Postprocessing (Nvidia HairWorks Off)
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
76 fps ∼100% +15%
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|
70.4 fps ∼93% +7%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
68 fps ∼89% +3%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
66 fps ∼87%
|Doom
|1920x1080 Ultra Preset AA:SM
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
95.1 fps ∼100% +2%
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
93 fps ∼98%
|MSI GS63VR 7RF-228US
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e
|
92.3 fps ∼97% -1%
|1920x1080 High Preset AA:FX
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
97 fps ∼100%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|204.3
|171.12
|159.5
|99.51
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|182.6
|118
|66
|35.5
|fps
|Doom (2016)
|131.7
|125.1
|97
|93
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Одной из наиболее частых проблем, встречающихся в игровых ноутбуках, является высокий уровень шума, который может присутствовать даже при простое системы. Но с Lenovo Legion Y720 все иначе: во время простоя системы уровень шума находится в пределах комфортных 30 дБ; игровая машина остается практически бесшумной при работе в интернете и активированном профиле "Сбалансированный". В режиме высокой нагрузки в дело вступает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, а процессор работает на максимальной частоте. Такой сценарий привод к существенному более высокому тепловыделению и, как следствие, повышению уровня шума системы охлаждения.
Уровень шума
|Ожидание
|
31 / 30.9 / 31.5 дб
|Нагрузка
|
|38.7 / 41.9 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Voltcraft SL 320 (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.3 dB(A)
Нагрев
Legion 720 действительно неплохо справляется с тепловыделением компонентов: его корпус едва греется как при простое системы, так и в режиме максимальной нагрузки. Некоторые конкуренты, в числе которых Asus FX502VM, на такое не способны. Днище последнего нагревается до внушительных 57 градусов.
Мы также проверили температуру после часа игры в Witcher 3. Максимальная зарегистрированная температура в 43.5 °C не доставляла проблем, правда она регистрировалась прямо посередине клавиатурного блока. Фреймрейт составил 35-40 кадров в секунду. Что касается шума, то под нагрузкой он конечно стал заметным, что хорошо, потому-что температура процессора установилась в разумных пределах, правда на производительности это никак не сказалось.
7 | Акустическая система
Звуковая система представлена двумя 2-ваттными динамиками и одним 3-ваттным сабвуфером. Звук не очень громкий, но частоты неплохо распределены, хотя баланс определенно мог быть и получше.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
(-) | невысокий уровень макс. громкости (70 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 12.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.8% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (12.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 19% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 71% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 32%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 8% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 90% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Frequency Comparison (Checkbox selectable!)
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Во время простоя системы, наш игровой ноутбук потребляет не более 12 Вт и таким образом оказывается самым экономным, так как все соперники потребляют более 15 Ватт.
Во время максимальной нагрузки энергопотребление может достигнуть значения в 150 Вт, которое, учитывая производительность начинки, вполне соответствует ожиданиям. Ноутбук GS63VR потребляет не более 93 Вт, но такая удивительная скромность продиктована прежде всего занижением рабочих частот.
|Выкл.
|0.5 / 0.7 Вт
|Ожидание
| 8 / 10.9 / 11.8 Вт
|Нагрузка
|
70 / 148 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6
|Asus FX502VM-AS73
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), SK Hynix HFS256G39TND-N210A, TN LED, 1920x1080, 15.6
|MSI GS63VR 7RF-228US
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e, IPS, 3840x2160, 15.6
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035, AH-IPS, Normally Black, Transmissive, 1920x1080, 15.6
|Gigabyte P55W v7
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), Liteonit CV3-8D256, IPS, 1920x1080, 15.6
|Энергопотребление
-41%
-55%
-9%
-16%
|В простое, мин. *
8
14.9
-86%
14.5
-81%
7.2
10%
8
-0%
|В простое, сред. *
10.9
15.1
-39%
17.3
-59%
10.5
4%
13
-19%
|В простое, макс. *
11.8
15.2
-29%
17.4
-47%
16
-36%
18
-53%
|Нагрузка, сред. *
70
105.8
-51%
93
-33%
82
-17%
76
-9%
|Нагрузка, макс. *
148
148.8
-1%
155
-5%
143
3%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Для достижения приличных результатов в автономности, Lenovo снабдила свой ноутбук 4-ячеечной литий-полимерной батареей емкостью 60 Вт-ч. Учитывая прожорливую начинку, заявленная продолжительность работы от аккумулятора составляет до 5 часов. Посмотрим, насколько данное утверждение справедливо.
Для начала оценим максимальную продолжительность работы. Для этих целей были задействован тест Battery Eater Reader, яркость дисплея выставлена на минимальный уровень, а схема питания на "Энергосбережение". Ноутбук проработал целых 12 часов, что даже превзошло заявления производителя. Факт остается фактом - герой обзора оказался более долгоиграющим ноутбуком, чем все остальные конкуренты, за исключением Gigabyte P55W, который продержался почти 13 часов.
Для оценки реальных показателей автономности был задействован специальный скрипт, имитирующий работу в браузере. С выставленной яркостью в 150 кд/м2 ноутбук продержался 6 часов и 20 минут, что ставит его на первое место среди конкурентов. Acer Aspire V15 Nitro отстал на каких-то полчаса. В заключение, для оценки автономности при максимальной нагрузке был проведен тест Battery Eater Classic. В итоге Legion Y720 продержался чуть больше часа, в то время как Aspire V15 Nitro выдержал целых 2.5 часа.
|Без нагрузки
|11час. 47мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|6час. 20мин.
|1080p-видео
|5час. 12мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 11мин.
|Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 60 Вт⋅ч
|Asus FX502VM-AS73
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 64 Вт⋅ч
|MSI GS63VR 7RF-228US
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 65 Вт⋅ч
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 69 Вт⋅ч
|Gigabyte P55W v7
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 63 Вт⋅ч
|Время работы
-29%
-26%
23%
14%
|В простое
707
363
-49%
386
-45%
501
-29%
789
12%
|Нагрузка и 100% яркости
71
64
-10%
75
6%
144
103%
98
38%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
380
277
-27%
232
-39%
357
-6%
346
-9%
|Воспр. видео H.264
312
За
Против
Вердикт
Legion Y720 удался - Lenovo выпустила достаточно конкурентоспособную игровую машину. Высокое качество сборки и привлекательный тематический дизайн позволят ей найти своего покупателя. Серьезным же недостатком можно считать очень маркую поверхность корпуса.
Важные для игрового ноутбука устройства не вызывают нареканий, а клавиатура получилась отличной, благодаря крупным клавишам и привлекательной подсветке. В будущих моделях хотелось бы, чтобы клавиши обладали чуть большим ходом и более четкой отдачей. Еще одним важным атрибутом игрового устройства является дисплей. Lenovo установила неплохой IPS-дисплей с Full HD-разрешением. В будущем же станут доступны конфигурации с 4K-экраном.
Что касается производительности, то она более чем приемлемая: Legion Y720, как и его конкуренты, слегка сбавляет обороты только при высокой нагрузке. А вот по части нагрева и шума ему есть чем похвастать - он отлично справляется с нагревом и при этом почти не шумит. В дополнение, ноутбук проявил себя и в плане автономности - более 6 часов при обычном использовании.
Lenovo Legion Y720 является тем, чем и должен быть: настоящим геймерским ноутбуком.
Таким образом, Lenovo Legion Y720 может быть отличным выбором для тех, кому нужна мощная машина, которая способна продержаться приличное время вдали от розетки.
Конкуренты никуда не делись. Прежде всего это гораздо более компактный MSI GS63VR, который также может быть оснащен превосходным Ultra HD-дисплеем. Для желающих сэкономить есть Acer Aspire V15 Nitro.
Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE - 04/05/2017 v6
Nino Ricchizzi