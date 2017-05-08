Обзор ноутбука Lenovo Legion Y720 (7700HQ, Full HD, GTX 1060)

Подсветка экрана мерцает с частотой 21000 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 90 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 21000 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.

Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1730 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).