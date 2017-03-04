Обзор ноутбука Asus FX502VM

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По аналогии с серией MSI GE, которая является удешевлённой версией более дорогой серии GT (практически без изменений в корпусе), ноутбук FX502VM является облегчённой версией модели GL502VM. У него практически идентичный корпус, за исключением незначительных изменений вроде цвета и портов, поэтому на нём в этом обзоре мы подробно останавливаться не будем (про корпус можно подробней почитать в обзоре GL502VM).

При рассмотрении облегчённых конфигураций обычно возникает вопрос: а изменили ли что-либо внутри FX502VM, чтобы уменьшить цену до уровня 1000 долларов? Да, Asus убрал несколько вещей (о чем стоит знать перед покупкой), но, к счастью, это не оказало большого эффекта на производительность в играх. В этом обзоре мы рассмотрим основные отличия между моделью FX502VM и её более дорогим близнецом-братом GL502VM.