Обзор ноутбука Alienware 15 R3
Возвращение инопланетян. У нас не было возможности протестировать первый вариант Alienware 15 R3 (Skylake + Pascal), зато модели на Kaby Lake не удалось ускользнуть. Посмотрим, как этот многообещающий 15-дюймовый игровой ноутбук покажет себя в деле?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Alienware (дочерняя компания Dell) предлагает возможность сконфигурировать Alienware 15 R3 по своему выбору, но не все компоненты сочетаются друг с другом. На немецком веб-сайте сейчас есть 4 базовых модели на Kaby Lake, в ценовом диапазоне от 1649 до 2459 евро, но замена некоторых компонентов может легко увеличить цену.
Для каждой модели есть базовые компоненты. Процессор - мощный четырёхъядерый Intel, с Hyper-Threading (i7-7700HQ) либо без него (i5-7300HQ). Объём памяти DDR4 можно варьировать от 8 до 32 ГБ (2400 или 2666 МГц), а из дисков доступны только обычный жёсткий, или он же в комбинации с твердотельным. Dell использует экраны с разрешением Full HD: IPS 60 Гц, либо TN 120 Гц - оба с поддержкой G-Sync.
В этом ноутбуке видеопроцессор высокого класса, из семейства Nvidia Pascal. В то время как в GeForce GTX 1060 6 ГБ видеопамяти GDDR5, в GeForce GTX 1070 - целых 8 ГБ GDDR5. Самый мощный (на сегодняшний день) вариант GeForce GTX 1080 зарезервирован для 17-дюймового близнеца Alienware 17 R4 (в который также ставится видеоадаптер AMD - R9 470).
За беспроводные коммуникации отвечает Wi-Fi адаптер Killer 1435 (или 1535 - который в данный момент, февраль 2017, можно выбрать бесплатно). Также можно выбрать раскладку клавиатуры. За смену ОС с Windows 10 Home на Windows 10 Pro придётся доплатить.
Наша тестовая конфигурация относится к высокой ценовой категории и стоит примерно 2459 евро.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Приятно начинать обзор с хороших новостей: эта обновлённая модель игрового ноутбука полностью соответствует ожидаемо высоким стандартам качества Alienware. Это в особенности верно для корпуса, сделанного из анодированного алюминия и магниевого сплава. Благодаря металлическим элементам крышки и нижней части основного блока, этот 15-дюймовый ноутбук в плане стабильности превосходит конкурентов.
Единственным минусом является вес: около 3,5 кг - весьма много даже для очень мощного ноутбука. Предыдущая модель Alienware 15 R2 (3,1 кг) была легче, как и работающие на GTX 1070 соперники MSI GT62VR 6RE и Schenker XMG P507 (2,9 кг). Asus GL502VS весит всего 2,6 кг.
Другой проблемой является глубина корпуса. В то время как у конкурентов она всего 27 сантиметров, в нашем ноутбуке Alienware 15 R3 мы замерили целых 30, что очень напомнило 17-дюймовые модели. Выступающая на 3,5 см область вентиляторов выглядит так себе.
За исключением этого, дизайн можно назвать "удобным". Несмотря на то, что некоторые элементы смотрятся довольно игриво (и однозначно сигнализируют об игровом предназначении ноутбука), эта модель выглядит в целом благородно и не банально. Одна из характерных отличительных черт - заметное свечение корпуса - также присутствует. Подсветка боковых сторон корпуса (см. фотографии) сначала может показаться пижонской, но в темноте будет очень полезной (т.к. станут видны порты и мышь). Кстати, о мыши: Alienware подсвечивает не только клавиатуру, но и тачпад - что значительно упрощает управление в темноте.
Нравится ли вам прорезиненное покрытие области для рук, или нет - это дело вкуса. Такая поверхность очень удобна, но быстро собирает грязь. При своих 2,5 см, Alienware 15 R3 на удивление тонкий. Другим приятным моментом являются петли - они выглядят прочными, и отлично фиксируют экран в нужной позиции - при этом можно открывать его одной рукой. Максимальный угол раскрытия крышки составляет ~180 градусов.
2 | Порты и коммуникации
Порты
Ходя всего лишь 2 порта USB 3.0 Type-A для игровой системы - довольно скромно, выбор портов обычно напрямую соответствует розничной цене. Слева есть порт USB 3.0 Type-C, а сзади Thunderbolt 3, который также поддерживает USB 3.1 и DisplayPort. Ситуация вполне сравнима с внешними мониторами, где обычно предлагается выбор между входом mini-DisplayPort и HDMI 2.0 выходом. Сзади расположены также сетевой разъём RJ45 и гнездо для блока питания. Разъём замка Noble lock (разновидность Kensington lock) и 2 аудиопорта (3.5 мм для наушников и микрофона) расположены на левой стороне.
Скорее всего, самым интересным является фирменный разъём для внешнего видеоадаптера. К нему подключается внешний адаптер, в который втыкается обычный настольный видеоадаптер. Скорее всего, ценность этого адаптера вырастет только через пару лет, поскольку мощность уже установленного GeForce GTX 1070 вполне достойная. Отсутствие оптического диска вполне понятно - во времена сервисов вроде Steam, громоздкий DVD или Blu-ray дисковод будет занимать много места, и наверняка повлияет на стабильность корпуса (с точки зрения веса). Единственное, что сложно понять - отсутствие карт-ридера.
Коммуникации
Для коммуникаций Dell использует продукты от Rivet Networks. Адаптер Gigabit Ethernet Killer E2500 и беспроводной адаптер Killer 1435 (WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, до 867 Мб/с) считаются оптимизированными для геймеров, и комплектуются весьма развитой утилитой управления Killer. Наш стандартный тест Wi-Fi на расстоянии 1 м между роутером и Alienware 15 R3, показал хорошие результаты: передача 560 Мб/с и приём 681 Мб/с в среднем даже немного превышают показатели Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 из XMG P507 (513 и 674 Мб/с, соответственно).
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Alienware 15 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
681 Мбит ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
674 Мбит ∼99% -1%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Alienware 15 R3
Killer Wireless-n/a/ac 1435 Wireless Network Adapter
|
560 Мбит ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
513 Мбит ∼92% -8%
Аксессуары
В комплекте поставляется только блок питания 240 Вт, который оказался на удивление тонким (2,5 см), как и сам ноутбук. но зато он крупнее (20 x 10 см). Конфигурации с GTX 1060 возможно, поставляются с более компактным блоком питания.
Обслуживание
Большинство настоящих геймеров не просто хотят иметь возможность настраивать максимум опций видеоадаптера. Им нужен полный контроль над возможностями апгрейда, а также чистки корпуса. В этом плане в Alienware 15 R3 заметны улучшения по сравнению с предыдущей моделью Alienware 15 R2. Раньше был доступ только к памяти, жёстким дискам и беспроводному адаптеру (через сервисный отсек), а теперь можно (хоть и с определёнными ограничениями) увидеть вентиляторы и систему охлаждения.
Как и прежде, чтобы подобраться к аккумулятору и остальным компонентам, потребуется разобрать весь корпус. Крышка сервисного отсека легко снимается, так как она держится "всего лишь" на 7 винтах (после чего её нужно поддеть). В Alienware 15 R3 есть 2 слота для памяти DDR4, один для 2.5-дюймового диска, два слота M.2 (2280) с поддержкой NVMe/PCIe, и один слот M.2 меньшего размера, поддерживающий твердотельные диски (об этом сообщает наклейка). Процессор и видеоадаптер не заменяемы, что довольно обычно в наше время.
Программное обеспечение
Комплект ПО довольно обширный. Помимо пробных версий Microsoft's Office 2016 и McAfee LiveSafe, а также Killer Performance Suite, есть ряд утилит от Alienware.
Утилита Command Center является объединяющей, и разделена на 4 подменю: AlienFX (позволяет настроить области свечения), AlienFusion (планы экономии энергии), AlienTactX (конфигурация макро клавиш), и AlienAdrenaline (проверяет статус внешнего видеоадаптера Graphics Amplifier). Ручная настройка вентиляторов или параметров разгона процессора или видеопроцессора - отсутствует. В этом плане другие производители (например, MSI, Asus и Clevo) предлагают больше возможностей.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
За исключением отсутствия блока цифровых клавиш (для которого явно хватает места), Dell разработала хорошую клавиатуру. Матово-чёрная, с близко расположенными немного прорезиненными клавишами (не плоскими), она обеспечивает высокое качество печати, которым знамениты ноутбуки Alienware. Клавиатура довольно мягкая, но при этом точная; ход и отдача клавиш не оставляют желать чего-то ещё. Только некоторые более широкие клавиши (в особенности Backspace) отличаются немного странной отдачей. Размер клавиш тоже сложно критиковать - основные клавиши размером 18 x 18 мм, а все остальные тоже достаточного размера.
А вот её расположение нам не очень понравилось. Клавиатуру разместили слишком близко к задней кромке, в результате чего области для рук получились гигантского размера, а основные клавиши находится в немного необычном месте - центре (из-за расположенного слева макро блока из 5 клавиш). Вначале при печати возникали ошибки, к этой клавиатуре определённо нужно привыкать. В плане подсветки не никаких ограничений. Четыре области, десятки цветов, различные профили и режимы - любители тюнинга будут довольны.
Тачпад
Поверхность тачпада не такая уж большая: 10 x 5.7 см, и подсвечивается. Нам не хватало ещё нескольких сантиметров, особенно в высоту (место для этого точно есть). Тем не менее, управление мышью работало хорошо. Характеристики скольжения и точность - очень приличные. жесты с использованием нескольких (2-4) пальцев настраиваются в собственной утилите Dell. Мы не заметили проблем с прокруткой или масштабированием.
Нам очень понравилось, что Alienware не реализовала кликпад; в этом ноутбуке совершенно обычный тачпад с отдельными клавишами управления мышью. Они нажимаются тихо и мягко (как и клавиши клавиатуры), но очень надёжно. Dell учла симметрию: тачпад расположен ровно посередине областей для рук. На наш взгляд, тачпад немного слишком вдавлен, что напомнило Acer Predator 15.
4 | Дисплей
Матрицы с частотой обновления 60 Гц являются стандартом уже много лет, но в последнее время всё чаще появляются варианты с более высокой частотой. Alienware тоже идёт в ногу со временем, и в некоторых 15-дюймовых моделях предлагает варианты с частотой 120 Гц. Самым значительным преимуществам является низкое время отклика. Большинству ноутбуков требуется 20 мс для переключения от чёрного к чёрному и более 30 мс от серого к серому, тогда как AW 15 R3 делает это быстрее - за 12 и 25 мс, соответственно. Такие же результаты могут быть у Schenker XMG P507, в котором установлена почти точно такая же матрица 120 Гц (AUO52ED vs. AUO51ED).
|Alienware 15 R3
HPJGK_B156HTN (AUO51ED), 1920x1080
|Alienware 15 R2 (Skylake)
Samsung 4NDDJ_156HL (SDC4C48), 1920x1080
|Asus Strix GL502VS-FY032T
LG Philips LP156WF6-SPB6 (LGD046F), 1920x1080
|MSI GT62VR-6RE16H21
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), 1920x1080
|Schenker XMG P507 PRO
AUO B156HTN05.2 (AUO52ED), 1920x1080
|Response Times
-114%
-72%
-60%
2%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
25
48.8
-95%
38
-52%
34
-36%
24
4%
|Response Time Black / White *
12
28
-133%
23
-92%
22
-83%
12
-0%
|PWM Frequency
200
|Параметры экрана
-1%
11%
16%
-8%
|Brightness
382
179
-53%
290
-24%
278
-27%
365
-4%
|Brightness Distribution
93
83
-11%
85
-9%
88
-5%
85
-9%
|Уровень чёрного *
0.39
0.19
51%
0.32
18%
0.27
31%
0.5
-28%
|Контрастность
990
947
-4%
984
-1%
1011
2%
714
-28%
|Colorchecker DeltaE *
10.2
6.74
34%
4.88
52%
3.67
64%
9.93
3%
|DeltaE для серого *
11.28
6.44
43%
4.17
63%
2.73
76%
10.32
9%
|Гамма
2.23 108%
2.29 105%
2.53 95%
2.49 96%
2.11 114%
|CCT
11383 57%
6465 101%
6683 97%
7029 92%
10096 64%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
59
38
-36%
55
-7%
55
-7%
58
-2%
|Color Space (Percent of sRGB)
90
60
-33%
83
-8%
84
-7%
89
-1%
|Среднее значение
-58% / -24%
-31% / -6%
-22% / 1%
-3% / -6%
* ... меньше = лучше
У этого 15-дюймового ноутбука очень хорошая яркость экрана: 382 Кд/м² (в среднем) позволяет комфортно работать на открытом воздухе, а равномерность подсветки (93%) тоже отличная. Невооружённым взглядом мы не увидели никаких затемнений. Уровень чёрного 0.39 Кд/м² не является идеальным, но контраст в 990:1 – очень хороший результат.
Экран стоит покритиковать за посредственную точность отображения цветов. Значение отклонения DeltaE-2000 более 10 (оттенки серого и ColorChecker) не обещает правдивых фотографий. Хотя нам удалось снизить его калибровкой до менее 3, так что рекомендуем настроить ваш ноутбук (наш файл icc доступен по ссылке выше). В плане цветовой гаммы возможности Alienware 15 R3 довольно средние: 90% sRGB и 59% AdobeRGB являются вполне рядовым результатом для экрана ноутбука.
Стабильность изображения при просмотре с разных углов находится где-то посередине между недорогой TN-матрицей и приличным IPS-экраном. Если вы - единственный пользователь этого ноутбука, и смотрите прямо на экран, то углы обзора в целом приемлемые. К сожалению, этот экран даже близко не может сравниться с современными матрицами OLED, одну из которых мы подробно рассматривали в обзоре Alienware 13 R3.
Примечание: Из-за G-Sync нельзя использовать встроенный в процессор видеоадаптер (HD Graphics 630). Соответствующая комбинация клавиш iGFX (Fn + F7) не работает. Во многих barebone-ноутбуках Clevo предлагается лучшее решение: там можно переключаться между G-Sync и Optimus программно, с помощью BIOS. Небольшим утешением служит дополнительная камера, которая отвечает за отслеживание движений глаз.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|12 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 4 ms стадия 1
|↘ 8 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 6% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|25 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 12 ms стадия 1
|↘ 13 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 7% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.4 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 780 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
5 | Производительность
Наша конфигурация включает компоненты, которые останутся актуальными по меньшей мере ещё несколько лет. Четырёхъядерный процессор Intel, один из самых мощных видеоадаптеров с 8 ГБ видеопамяти, 16 ГБ основной памяти DDR4, и в сумме 1.25 ТБ для хранения данных - вполне достойно на сегодняшний день.
Процессор
Несмотря на то, что Core i5-7300HQ довольно хороший и мощный мобильный процессор, настоящим геймерам мы рекомендуем Core i7-7700HQ. Благодаря технологии Hyper-Threading, этот процессор Kaby Lake может одновременно обрабатывать 8 потоков (а не 4), и это даст преимущества в целом ряде игр. К тому же, i7-7700HQ немного быстрее: его частоты 2.8-3.8, а не 2.5-3.5 ГГц.
Alienware 15 R3 очень хорошо реализует потенциал турбо режима. 14-нм процессор будет – в зависимости от количества активных ядер – работать на частоте 3.4-3.8 ГГц (если подключен адаптер питания и нет искусственно высокой загрузки процессора). В автономном режиме частоты будут сильно зависеть от загрузки видеопроцессора. Нагрузка процессора приводит к частотам 3.2-3.8 ГГц, а также в среднем 2.7 ГГц в 3D приложениях, что довольно обычно для ноутбуков.
Результаты наших тестов ничем не удивили. Alienware 15 R3 вполне на уровне других ноутбуков на базе 7700HQ, вроде Schenker XMG P507 (в тесте Cinebench R15 и R11.5). Более старые системы на базе Skylake Core i7-6700HQ оказались в среднем на 10% медленнее, но на практике это будет сложно заметить.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Schenker XMG P507 PRO
Intel Core i7-7700HQ
|
161 Points ∼100% +1%
|Alienware 15 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
160 Points ∼99%
|Asus Strix GL502VS-FY032T
Intel Core i7-6700HQ
|
147 Points ∼91% -8%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
Intel Core i7-6700HQ
|
146 Points ∼91% -9%
|MSI GT62VR-6RE16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
143 Points ∼89% -11%
|CPU Multi 64Bit
|Schenker XMG P507 PRO
Intel Core i7-7700HQ
|
742 Points ∼100% +1%
|Alienware 15 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
737 Points ∼99%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
Intel Core i7-6700HQ
|
677 Points ∼91% -8%
|Asus Strix GL502VS-FY032T
Intel Core i7-6700HQ
|
676 Points ∼91% -8%
|MSI GT62VR-6RE16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
673 Points ∼91% -9%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Schenker XMG P507 PRO
Intel Core i7-7700HQ
|
1.82 Points ∼100% 0%
|Alienware 15 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
1.82 Points ∼100%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
Intel Core i7-6700HQ
|
1.67 Points ∼92% -8%
|MSI GT62VR-6RE16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
1.61 Points ∼88% -12%
|Asus Strix GL502VS-FY032T
Intel Core i7-6700HQ
|
1.56 Points ∼86% -14%
|CPU Multi 64Bit
|Schenker XMG P507 PRO
Intel Core i7-7700HQ
|
8.16 Points ∼100% 0%
|Alienware 15 R3
Intel Core i7-7700HQ
|
8.16 Points ∼100%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
Intel Core i7-6700HQ
|
7.43 Points ∼91% -9%
|MSI GT62VR-6RE16H21
Intel Core i7-6700HQ
|
7.41 Points ∼91% -9%
|Asus Strix GL502VS-FY032T
Intel Core i7-6700HQ
|
7.3 Points ∼89% -11%
Общая производительность системы
Благодаря сбалансированной конфигурации этому 15-дюймовому ноутбуку удалось показать хорошие результаты. Как в PCMark 7, так и в PCMark 8 наш Alienware 15 R3 оказался в начале списка. Интерфейс ОС очень быстр, загрузка тоже. Во время копирования файлов или установки приложений невооружённым глазом видно преимущество перед ноутбуками с обычными жёсткими дисками.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
5299 Points ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 500GB m.2 NVMe
|
5180 Points ∼98% -2%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
GeForce GTX 980M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D
|
5011 Points ∼95% -5%
|Asus Strix GL502VS-FY032T
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
5011 Points ∼95% -5%
|MSI GT62VR-6RE16H21
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
4924 Points ∼93% -7%
|Home Score Accelerated v2
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
4966 Points ∼100%
|Asus Strix GL502VS-FY032T
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4651 Points ∼94% -6%
|MSI GT62VR-6RE16H21
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
4541 Points ∼91% -9%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 500GB m.2 NVMe
|
4320 Points ∼87% -13%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
GeForce GTX 980M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D
|
3822 Points ∼77% -23%
|PCMark 7 - Score
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
6886 Points ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, Samsung SSD 960 Evo 500GB m.2 NVMe
|
6390 Points ∼93% -7%
|MSI GT62VR-6RE16H21
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
5926 Points ∼86% -14%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
GeForce GTX 980M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D
|
5846 Points ∼85% -15%
|PCMark 7 Score
|6886 баллов
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|4966 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|7678 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|5299 баллов
Хранение данных
Мы всё же немного разочарованы производительностью установленного твердотельного диска. В максимальную конфигурацию Dell устанавливает модель с 256 ГБ памяти, SK Hynix PC300, который работает через интерфейс PCIe/NVMe, но не способен полностью задействовать его потенциал. Хотя 1123 МБ/с при последовательном чтении (CrystalDiskMark) - безусловно, неплохой результат, 429 МБ/с при последовательной записи явно разочаровывает. Такой результат напоминает диск с интерфейсом SATA-III, который как раз ограничен ~500 МБ/с.
Другие диски с поддержкой PCIe/NVMe (вроде Samsung 960 Evo из XMG P507) тоже смогли показать более 1000 МБ/с во время записи. Короче: учитывая цену этого ноутбука, Dell следует использовать более быстрые твердотельные диски. Что касается второго диска - его критиковать не за что. Модель HGST Travelstar 7K1000 достаточно быстрая, это очень популярный жёсткий диск объёмом 1 ТБ (7200 об/с).
|Alienware 15 R3
|Alienware 15 R2 (Skylake)
Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D
|Asus Strix GL502VS-FY032T
SanDisk SD8SNAT256G1002
|MSI GT62VR-6RE16H21
Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|Schenker XMG P507 PRO
Samsung SSD 960 Evo 500GB m.2 NVMe
|CrystalDiskMark 3.0
-7%
-44%
-23%
104%
|Write 4k
122.9
143.7
17%
75.74
-38%
98.84
-20%
177.5
44%
|Read 4k
37.8
42.62
13%
21.44
-43%
21.86
-42%
59.11
56%
|Write 512
428.1
304.8
-29%
287.8
-33%
471.2
10%
1216
184%
|Read 512
833.2
651.8
-22%
294.8
-65%
444.7
-47%
872.6
5%
|Write Seq
429.2
306
-29%
312.4
-27%
485.5
13%
1635
281%
|Read Seq
1123
1213
8%
485.4
-57%
523
-53%
1718
53%
Видеоадаптер
Можно выбрать один из двух видеоадаптеров: GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070. Менее мощной модели семейства Pascal будет достаточно только тем, кто планирует играть в разрешении Full HD. Энтузиастам, которые любят использовать более агрессивные настройки, оптимизацию изображения, и всё это зачастую в разрешении 3K или 4K - лучше взять конфигурацию с GTX 1070. Эта модель поддерживает DirectX 12 и 2048 шейдеров - что даже выше, чем у аналога для настольных систем (1920 шейдеров).
То, что данный ноутбук иногда немного медленнее, объясняется более низкими тактовыми частотами (или менее удачной реализацией турбо режима). Для турбо режима Nvidia приводит диапазон частот "всего лишь" в 1443-1645 МГц, хотя сам чип может работать на частоте до 1900 МГц (тест рендеринга GPU-Z). Средняя тактовая частота GeForce GTX 1070 под нагрузкой составляет ~1600 MHz в тесте Unigine Heaven 4.0 (или ~1100 MHz при работе от аккумулятора). В Battlefield 1 тактовая частота была на ~100 МГц выше.
|3DMark - 1920x1080 Fire Strike Graphics
|Alienware 15 R3
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
17675 Points ∼100%
|MSI GT62VR-6RE16H21
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
17066 Points ∼97% -3%
|Schenker XMG P507 PRO
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
16873 Points ∼95% -5%
|Asus Strix GL502VS-FY032T
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
16525 Points ∼93% -7%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
NVIDIA GeForce GTX 980M
|
9293 Points ∼53% -47%
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Alienware 15 R3
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
22810 Points ∼100%
|MSI GT62VR-6RE16H21
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
22195 Points ∼97% -3%
|Asus Strix GL502VS-FY032T
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
22022 Points ∼97% -3%
|Schenker XMG P507 PRO
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
21922 Points ∼96% -4%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
NVIDIA GeForce GTX 980M
|
11509 Points ∼50% -50%
|Unigine Heaven 4.0 - Extreme Preset DX11
|Alienware 15 R3
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
109.6 fps ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
109.1 fps ∼100% 0%
|MSI GT62VR-6RE16H21
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
|
104.3 fps ∼95% -5%
|Alienware 15 R2 (Skylake)
NVIDIA GeForce GTX 980M
|
58.1 fps ∼53% -47%
Как обычно, мы заметили принудительное снижение тактовой частоты (throttling) во время нагрузочного теста с одновременной работой FurMark и Prime95. Частота видеопамяти 8 Гб GDDR5 (256-бит) в 3D приложениях составила 4000 МГц.
Архитектура Nvidia Pascal очень успешна, что подтверждается синтетическими тестами. Наш видеоадаптер почти вдвое быстрее GTX 980M из Alienware 15 R2. Больших отличий от других систем на базе GTX 1070 не заметно, но Alienware 15 R3 оказывается на первом месте в результатах тестов 3DMark 13, 3DMark 11 и Unigine Heaven 4.0. Небольшая разница в результатах может быть вызвана разными драйверами; мы использовали новейшую версию ForceWare 378.49.
|3DMark 11 Performance
|16435 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|135715 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|26672 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|13728 баллов
Производительность в играх
Наш игровой тест, включающий 6 игр из 2016 и 2017, не является большой проблемой для GeForce GTX 1070. Даже на максимальных настройках, в родном разрешении 1920x1080 всё идёт гладко. Это включает боевики (Battlefield 1, Titanfall 2, Call of Duty Infinite Warfare), открытые пространства (Watch Dogs 2) или ужасы (Resident Evil 7). Даже довольно плохо оптимизированная Dishonored 2 показала 60 кадров в секунду на уровне настроек Ultra. Только разрешения 3K и 4K могут оказаться не по силам, в таком случае GeForce GTX 1080 будет лучшим выбором.
|Titanfall 2
|1920x1080 Very High (Insane Texture Quality) / Enabled AA:TS AF:16x
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
121 fps ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
111 fps ∼92% -8%
|1920x1080 High / Enabled AA:TS AF:8x
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
132 fps ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
123 fps ∼93% -7%
|Call of Duty Infinite Warfare
|1920x1080 Ultra / On AA:T2X SM
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
114 fps ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
112 fps ∼98% -2%
|1920x1080 High / On AA:FX
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
121 fps ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
114 fps ∼94% -6%
|Dishonored 2
|1920x1080 Ultra Preset AA:TX
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
73.3 fps ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
62.1 fps ∼85% -15%
|1920x1080 High Preset AA:TX
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
85.4 fps ∼100% 0%
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
85 fps ∼100%
|Watch Dogs 2
|1920x1080 Ultra Preset
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
62.9 fps ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
55.1 fps ∼88% -12%
|1920x1080 High Preset
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
83.2 fps ∼100%
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
75.3 fps ∼91% -9%
|Resident Evil 7
|1920x1080 Very High / On AA:FXAA+T
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
130 fps ∼100%
|1920x1080 High / On AA:FXAA+T
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
156 fps ∼100%
|Battlefield 1
|1920x1080 Ultra Preset AA:T
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
109 fps ∼100%
|1920x1080 High Preset AA:T
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
121 fps ∼100%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Battlefield 1 (2016)
|121
|109
|fps
|Titanfall 2 (2016)
|132
|121
|fps
|Call of Duty Infinite Warfare (2016)
|121
|114
|fps
|Dishonored 2 (2016)
|85
|73.3
|fps
|Watch Dogs 2 (2016)
|83.2
|62.9
|fps
|Resident Evil 7 (2017)
|156
|130
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Одной из проблем нашего ноутбука является уровень шума. Не имеет значения, был ли запущен 3DMark06, Battlefield 1 или нагрузочный тест Prime95 и FurMark: ноутбук Alienware 15 R3 всегда шумит на уровне ~50 дБ, что очень громко, и будет раздражать довольно большое количество пользователей (конечно, если они без наушников).
Сначала мы подозревали алгоритм управления оборотами вентилятора (возможно, слишком агрессивный) - но замеры температур показали, что температура ядер отличается. Разница почти в 20 °C указывает возможную проблему с местоположением кулера, или термопастой. Можно с большой долей уверенности утверждать, что это не программная проблема (при которой ядра загружаются неоднородно), поскольку в диспетчере задач все ядра были загружены равномерно.
Во время простоя ситуация тоже далека от оптимальной. Иногда вентиляторы полностью выключены (и слышно лишь шуршание жёсткого диска), но иногда они начинают пульсировать, и шум вырастает до 40 дБ - явно избыточный уровень, и к тому же довольно раздражающий. Это нехарактерно для ноутбуков Alienware, и обычно встречается в простых системах Clevo (где проблема по крайней мере может быть уменьшена с помощью ручной установки параметров вентиляторов).
Похоже, что Alienware 15 R3 не любит полумеры. Вентилятор процессора либо полностью выключен, либо работает на полной скорости. Возможно, Dell улучшит этот алгоритм в будущем обновлении BIOS (по крайней мере 1 новое обновление было уже доступно на момент работы над обзором).
Уровень шума
|Ожидание
|
31 / 32 / 42 дб
|Шум от HDD
|
|32 дб
|Нагрузка
|
|49 / 50 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30 dB(A)
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|Alienware 15 R2 (Skylake)
GeForce GTX 980M, 6700HQ
|Asus Strix GL502VS-FY032T
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ
|MSI GT62VR-6RE16H21
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|Уровень шума
4%
6%
8%
-3%
|Мин. в простое *
31
33.6
-8%
32
-3%
32
-3%
33
-6%
|В простое, сред. *
32
33.8
-6%
33
-3%
33
-3%
34
-6%
|В простое, макс. *
42
34
19%
34
19%
34
19%
44
-5%
|Нагрузка, сред. *
49
39.3
20%
39
20%
40
18%
46
6%
|Нагрузка, макс. *
50
51.4
-3%
51
-2%
46
8%
52
-4%
* ... меньше = лучше
Нагрев
В плане нагрева нет никаких неожиданностей. Во время простоя температура составляла в среднем 32-34 °C, и повышалась до 46 °C (сверху) и 52 °C (снизу) при работе 3D-приложений, что является вполне нормальным результатом. Продолжительные игровые сессии не вызвали никаких проблем - область для рук вполне прохладная (до 27 °C).
Под нагрузкой внутренним компонентам приходится несладко. Мы уже упоминали неоднородный нагрев ядер Core i7-7700HQ. Во время нагрузочного теста HWMonitor показывал ~97 °C для Core #0 (до 99 °C), и при этом всего лишь 74 °C для Core #3 (до 78 °C).
Наш опыт говорит, что разница более чем 10 °C - это не нормально. К примеру, в Schenker XMG P507, разница в температуре между ядрами не превышала 4 °C. Не было существенного ограничения частоты, за исключением нескольких очень кратковременных падений до 700 МГц (согласно HWiNFO). Наш нагрузочный тест проработал на вполне приличной частоте в 2.6 ГГц.
Видеопроцессоры поколения Nvidia Pascal впечатляют намного лучшей энергоэффективностью, что очень заметно отражается на температуре корпуса. В конфигурации с GeForce GTX 1070 нагрев никогда не превышал 70 °C . Что касается Intel - мы не увидели практически никаких улучшений в плане управления температурой.
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|Alienware 15 R2 (Skylake)
GeForce GTX 980M, 6700HQ
|Asus Strix GL502VS-FY032T
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ
|MSI GT62VR-6RE16H21
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|Нагрев
3%
9%
12%
-1%
|Нагрузка, макс. сверху *
46
48
-4%
48
-4%
44
4%
49.2
-7%
|Нагрузка, макс. на дне *
51.8
57.3
-11%
46.8
10%
53.1
-3%
62
-20%
|В простое сверху *
36.5
31.9
13%
33.7
8%
28.8
21%
32.4
11%
|В простое на дне *
38.2
33.4
13%
30.5
20%
28.2
26%
33
14%
* ... меньше = лучше
7 | Акустическая система
Качество звука не вполне соответствует высокому классу ноутбука. Хотя (для ноутбуков) он явно неплохой, но более требовательные пользователи наверняка захотят больше басов и больше детализации в целом. Возможно, сабвуфер смог бы существенно улучшить ситуацию с глубиной панорамы.
Громкость этих двух динамиков выше, чем у 15-дюймового конкурента Asus GL502VS (82 vs. 77 дБ), который более точно воспроизводит средние, и менее - высокие частоты. Ручная настройка возможна через приложение Alienware Sound Center, где есть настройки для микрофона и динамиков. Они включают различные профили вроде Музыка или Фильм.
Анализ АЧХ аудиосистемы Alienware 15 R3
(+) | отличный уровень макс. громкости (82 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 19.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (20.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 72% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 13% примерно так же, 15% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 42% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 51% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus Strix GL502VS-FY032T
(±) | неплохой уровень макс. громкости (77 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 16.2% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 0.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 33% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 59% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 14% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 82% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Энергопотребление аналогично другим ноутбукам с GTX 1070 без переключения между видеоадаптерами. 19-29 Вт в режиме простоя и 85-192 Вт под нагрузкой - это аналогично Asus GL502VS. Ноутбук MSI GT62VR потребляет больше энергии во всех тестах, тогда как Schenker XMG P507 эффективнее (благодаря технологии Optimus). Интересно, что Alienware 15 R2 потребляет больше энергии, при этом обеспечивая меньшую производительность 3D-графики.
|Выкл.
|1.2 / 1.4 Вт
|Ожидание
| 19 / 23 / 29 Вт
|Нагрузка
|
85 / 192 Вт
Легенда: min: , med: , max: Voltcraft VC 940
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|Alienware 15 R2 (Skylake)
GeForce GTX 980M, 6700HQ
|Asus Strix GL502VS-FY032T
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ
|MSI GT62VR-6RE16H21
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|Энергопотребление
16%
-1%
-10%
12%
|В простое, мин. *
19
11.4
40%
20
-5%
20
-5%
14
26%
|В простое, сред. *
23
16.5
28%
24
-4%
26
-13%
18
22%
|В простое, макс. *
29
22
24%
29
-0%
32
-10%
24
17%
|Нагрузка, сред. *
85
94.2
-11%
86
-1%
100
-18%
87
-2%
|Нагрузка, макс. *
192
192.2
-0%
183
5%
202
-5%
201
-5%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Игровые ноутбуки без Optimus обычно недолго работают от аккумулятора. Dell смогла немного компенсировать этот недостаток, установив очень объёмный аккумулятор номиналом 99 Вт. В режиме простоя (и низкой яркости) его хватило на 6,5 часов. При чтении веб-сайтов можно рассчитывать на 4,5 часов (при низкой яркости), а также 4,5 часов просмотра HD видео - это хорошие результаты, и лучше, чем у конкурентов.
Даже у XMG P507 с отключенным GeForce нет шансов - что неудивительно, если посмотреть на его маленький аккумулятор 60 Вт. Соперники Asus (62 Вт @GL502VS) и MSI (75 Вт @GT62VR) тоже используют аккумуляторы меньшего размера. С другой стороны, Alienware 15 R2 демонстрирует, на что способна комбинация переключаемых видеоадаптеров и мощного аккумулятора. Он проработал 13 часов (почти 7,5 часов @Wi-Fi и проигрывании фильмов в HD).
|Без нагрузки
|6час. 22мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|4час. 24мин.
|1080p-видео
|4час. 26мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 42мин.
|Alienware 15 R3
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, 99 Вт⋅ч
|Alienware 15 R2 (Skylake)
GeForce GTX 980M, 6700HQ, 96 Вт⋅ч
|Asus Strix GL502VS-FY032T
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ, 62 Вт⋅ч
|MSI GT62VR-6RE16H21
GeForce GTX 1070 (Laptop), 6700HQ, 75.24 Вт⋅ч
|Schenker XMG P507 PRO
GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ, 60 Вт⋅ч
|Время работы
63%
-35%
-11%
-23%
|В простое
382
769
101%
243
-36%
300
-21%
|Нагрузка и 100% яркости
102
114
12%
58
-43%
97
-5%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
264
446
69%
196
-26%
246
-7%
195
-26%
|Воспр. видео H.264
266
456
71%
213
-20%
За
Против
Вердикт
Это уже третье обновление Alienware 15 R3, и игровые ноутбуки этого семейства продолжают нравиться с первого взгляда (разве что за исключением выступающей области с вентиляторами). На данный момент ему нет равных в плане проработанного, стабильного, и качественно сделанного корпуса. Он выглядит необычно, оборудован отличным набором портов, а также многочисленными возможностями подсветки.
Данная модель не должна устареть ещё как минимум несколько лет. Когда мощность видеопроцессора перестанет устраивать, можно подключить внешний - через порт Thunderbolt 3, или фирменный Graphics Amplifier. Экран с частотой обновления 120 Гц оставляет смешанные впечатления. Время отклика, подсветка и контраст - на уровне, а углы обзора, уровень чёрного и точность отображения цветов ниже среднего, и оставляют желать лучшего. Такой результат является следствием использования матрицы с технологией TN (в то время как матрица с частотой обновления 60 Гц - IPS).
Основной проблемой нашей модели оказался нагрев и шум под нагрузкой, который - как мы предположили в разделе Нагрев и шум - вызван неравномерным нагревом ядер процессора. Шум на уровне почти 50 дБ в 3D приложениях - это слишком, хотя надо признать, что Alienware 15 R3 удивительно тонкий при своих 2,5 см. Мы постараемся протестировать другой экземпляр этой модели, чтобы проверить - является ли всё сказанное выше проблемой конструкции, или же браком нашего экземпляра. Мы вычли 1% из общего рейтинга из-за проблем с системой охлаждения и температурой.
Если закрыть глаза на посредственное качество звука - в остальном Alienware 15 R3 является хорошим выбором практически во всех аспектах. На Core i7-7700HQ и GeForce GTX 1070 все современные игры отлично идут даже при настройках Ultra (в родном разрешении 1920x1080 пикселей).
Alienware 15 R3 - 08/02/2017 v6
Florian Glaser