Обзор ноутбука Samsung Odyssey NP800G5M (7700HQ, Full HD, GTX 1050)

Клавиатура

Тактильная отдача клавиатуры на удивление отчетливая. Основная проблема заключается в том, что клавиши болтаются и издают клацающий звук при нажатии. У конкурентов от MSI и Asus дела обстоят получше, таким образом печатание на клавиатуре Odyssey создает больше шума. Отдача клавиш зависит от размера клавиш, так что, например, более компактные клавиши номеронабирателя обладают худшей отдачей.



В отличие от большинства ноутбуков Asus, в Odyssey установлена стандартная подсветка клавиш, имеющая три уровня подсветки. Глянцевая область вокруг тачпада светится красным и является чисто эстетическим дополнением, подчеркивающим индивидуальность устройства на фоне других. Проблема в том, что эта область светится очень ярко и затмевает подсветку клавиатуры.





Тачпад

Встроенный тачпад на контроллере ELAN имеет физические размеры ~10.3 x 7.0 см и работает вполне сносно, без колебаний и мертвых зон. Скольжение немного жестче, чем в ноутбуках MSI, но сам тачпад лучше, таковой у Pavilion 15t. Левая и правая клавиши мягко нажимаются и слабо ощущаются, поэтому быстрое многократное нажатие сложно контролировать.