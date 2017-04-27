Notebookcheck

Обзор ноутбука Samsung Odyssey NP800G5M (7700HQ, Full HD, GTX 1050)

Allen Ngo (перевод - Антон Фёдоров), 27/04/2017

Не та Одиссея. Новый Samsung Odyssey мог отлично выстрелить. Но на деле получился заурядный игровой ноутбук начального уровня без каких-либо особенностей, которые могли бы его выделить из толпы в стремительно набирающем популярность сегменте. Единственным "отличием" является ужасно громкий кулер системы охлаждения.

Компания Samsung умеет делать удачные смартфоны, но её присутствие в сегменте ноутбуков еле заметно. Поэтому для нас стало новостью, когда производитель представил серию 15.6 и 17.3-дюймовых ноутбуков Odyssey на выставке CES 2017. Поскольку игровые ноутбуки стремительно набирают популярность на фоне падения продаж стационарных ПК, Samsung решила заполучить и свой лакомый кусочек этого рынка, выпустив данные игровые ноутбуки.

15.6-дюймовый Odyssey NP800G5M - доступный игровой ноутбук в духе серий ноутбуков HP Omen 15, MSI GL, Acer Aspire VX и Asus FX/GL. Его цена лежит в пределах 1000 евро и безопасно отделяет героя обзора от широко-известных и дорогих ноутбуков MSI GT, Alienware и Gygabyte P. Мы всегда с интересом тестируем новые серии ноутбуков, так как первенцы показывают, чего стоит ожидать от последующих итераций. Конкуренция в данном сегменте достигает предела, поскольку даже такие бизнес-ноутбуки, как HP Pavilion, Dell XPS и Lenovo Yoga 720 начинают предлагать игровые возможности, сравнимые с таковыми у тестируемого ноутбука.

Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Процессор
Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz
Графический адаптер
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) - 2048 Мбайт, Ядро: 1354 МГц, Память: 7008 МГц, GDDR5, 375.63, Optimus
Оперативная память
16384 Мбайт 
, PC4-19200 DDR4, 1300 МГц, 15-15-15-35, двухканальная, 2x SODIMM
Дисплей
15.6 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 141 точек/дюйм, IPS, NV156FHM-N46, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
Intel HM175
Хранение данных
Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR, 128 Гбайт 
, 1 Тб Seagate ST1000M035-1RK172 HDD
Звуковая плата
Conexant @ Intel Skylake PCH - High Definition Audio Controller
Интерфейсы
2 USB 2.0, 1 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: 3.5-мм аудио разъем, картридер: SD
Коммуникации
Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 23.9 x 378 x 260.1
Аккумулятор
43 Вт⋅ч, 3780 мА⋅ч литий-полимерн.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 720p
Дополнительно
акустическая система: 1.5 Вт, стерео, клавиатура: Островная, подсветка клавиатуры: да, Samsung Recovery, Samsung Settings, Samsung Update, WiFi Sharing, 12 мес. гарантии в Европе
Вес
2.5 Кг, адаптер питания: 747 г
Ссылки
Samsung (сайт производителя)

 

Case

Корпус ноутбука Odyssey обладает оригинальным дизайном, который подчеркивается гладкими матовыми поверхностями и закругленными краями и углами, даже логотип имеет округлую форму. Поверхность изготовлена из пластмассы и, к сожалению, легко собирает следы от рук. Скорее всего поверхность со временем начнет стираться и станет глянцевой, наряду с тачпадом и клавишами клавиатуры.

Прочность корпуса далека от таковой у MSI GT62/GT72 или Alienware 15, так как при попытке скрутить или надавить на часть корпуса, он начинает скрипеть и создает ощущение дешевого бюджетного устройства. Данный недостаток применим и к днищу, которое прогибается еще легче, поскольку имеет уникальный дизайн в виде сот, которые являются отверстиями для вентиляции внутреннего пространства. Если быть честными, корпус не хуже, чем у Pavilion 15t, а основание даже прочнее, чем у Gigabyte P55. Две небольшие петли позволяют раскрыть устройство на 170 градусов, не позволяя верхней части колебаться во время набора текста. В общем и целом, несмотря на то, что корпус выполнен относительно качественно, без видимых зазоров или дефектов, его дизайн и конструкция оставляют желать лучшего.

Если говорить о весе и габаритах, то новичок от Samsung тяжелее и толще, чем схожий по характеристикам XPS 15 9560, но тоньше бюджетного Asus GL553VD. Его габариты близки к таковым у Pavilion 15t, с которым, кстати, он напрямую и конкурирует.

Connectivity

Набор портов почти такой же, как у Pavilion 15 и включает видеовыход наряду с 3 USB-портами, причем их позиционирование по обе стороны также совпадает. Разница лишь в том, что Samsung обладает лишь одним портом USB 3.0, в то время как у HP их два.

Более дорогие и/или крупные игровые ноутбуки, в числе которых GS63VR или GT62, могут иметь больше вариантов видеовыходов и больше USB-портов, так что Odyssey на их фоне выглядит скудно. Хотя мы и не ожидали обнаружить в нем Thunderbolt 3, стандартный порт USB Type-C был бы очень кстати.

Вид спереди
Вид спереди
Справа: кардридер, 2x USB 2.0, слот Kensington
Справа: кардридер, 2x USB 2.0, слот Kensington
Вид сзади
Вид сзади
Слева: гнездо зарядного устройства, порт Ethernet, HDMI, USB 3.0, 3.5-мм комбинированный аудио разъем
Слева: гнездо зарядного устройства, порт Ethernet, HDMI, USB 3.0, 3.5-мм комбинированный аудио разъем

Software

Включенное в комплект поставки системное ПО Odyssey Control является простым монитором таких параметров, как загрузка и температура процессора и видеокарты, скорость вращения кулеров. Для геймеров будут полезны отображение использования оперативной памяти и счетчик кадров в секунду. Других функции данная программа не имеет, поэтому будем надеяться, что в будущем она получит дополнительные функции, например, запись видео.

SD Card Reader

Встроенный кардридер с пружинным механизмом обладает одной из самых низких скоростей передачи данных. С помощью тестовой UHS-II карты памяти, была достигнута скорость около 18 МБ/с, в то время как с ноутбуком XPS 15 этот показатель составлял более 250 МБ/с. Таким образом, передача изображений, общим весом в 1 ГБ, заняла 41 секунду.

Полностью вставленная карта памяти выпирает всего на 1-2 мм, что не позволит ей пострадать при случайном физическом воздействии.

SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
120.5 MB/s ∼100% +468%
Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
78.8 MB/s ∼65% +272%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
21.2 MB/s ∼18%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
252.6 MB/s ∼100% +1311%
Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
86.9 MB/s ∼34% +385%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
17.9 MB/s ∼7%

Communication

Скорость модуля Wi-Fi Qualcomm QCA9377 ограничена 340 Мбит/с для получения и отправки даже в идеальных условиях (на расстоянии 1 метр от нашего тестового роутера Linksys EA8500 802.11ac). Похоже, что здесь используется стандарт WLAN 1x1, в то время как конкуренты, с установленными на борту модулями Intel 8260 или Killer 1535, в тех же условиях могут развивать скорости порядка 500 Мбит/с. С другой стороны, Wi-Fi тестового ноутбука не теряет связь, не тормозит и работает исправно.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
659 Мбит ∼100% +92%
Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
541 Мбит ∼82% +58%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
343 Мбит ∼52%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
524 Мбит ∼100% +54%
Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
513 Мбит ∼98% +50%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
341 Мбит ∼65%

Комплектация

В комплекте с ноутбуком нет каких-то дополнительных аксессуаров, кроме блока питания и документов.

Доступ внутрь

Samsung подчеркивает сотовую структуру днища, позволяющую с легкостью заменить накопитель или оперативную память. К сожалению, этот маленький "люк" сидит очень плотно и вытащить его не так то просто, так что лучше снять всю крышку основания, так как для этого понадобиться лишь обычная отвертка. Задняя часть снимается посложнее из-за петель и решеток радиатора, зато полный демонтаж нижней части дает доступ к обоим кулерам, оперативной памяти, слотам накопителей и встроенному аккумулятору.

Относительно легкий доступ к внутренним компонентам
Относительно легкий доступ к внутренним компонентам

3 | Устройства ввода

Клавиатура

Тактильная отдача клавиатуры на удивление отчетливая. Основная проблема заключается в том, что клавиши болтаются и издают клацающий звук при нажатии. У конкурентов от MSI и Asus дела обстоят получше, таким образом печатание на клавиатуре Odyssey создает больше шума. Отдача клавиш зависит от размера клавиш, так что, например, более компактные клавиши номеронабирателя обладают худшей отдачей.

В отличие от большинства ноутбуков Asus, в Odyssey установлена стандартная подсветка клавиш, имеющая три уровня подсветки. Глянцевая область вокруг тачпада светится красным и является чисто эстетическим дополнением, подчеркивающим индивидуальность устройства на фоне других. Проблема в том, что эта область светится очень ярко и затмевает подсветку клавиатуры.

Тачпад

The ELAN-controlled integrated trackpad (~10.3 x 7.0 cm) performs reliably for simple cursor control with no jitters or dead zones. Glide is slightly rougher on the plastic surface compared to the trackpads on the MSI series, but it is at least firmer than the trackpad on the Pavilion 15t. The integrated mouse keys are shallow in travel and sound muffled when pressed. Tactile feedback is subsequently soft and on the weak side, so clicking repeatedly in quick succession is made more difficult than it ought to be.

Встроенный тачпад на контроллере ELAN имеет физические размеры ~10.3 x 7.0 см и работает вполне сносно, без колебаний и мертвых зон. Скольжение немного жестче, чем в ноутбуках MSI, но сам тачпад лучше, таковой у Pavilion 15t. Левая и правая клавиши мягко нажимаются и слабо ощущаются, поэтому быстрое многократное нажатие сложно контролировать.

Матовая поверхность лицевой стороны основания и глянцевая область тачпада легко собирают следы от рук
Матовая поверхность лицевой стороны основания и глянцевая область тачпада легко собирают следы от рук
Красные стрелочные клавиши ярче подсветки остальной части клавиатуры и выглядят эффектно
Красные стрелочные клавиши ярче подсветки остальной части клавиатуры и выглядят эффектно
Шумные клавиши с коротким ходом
Шумные клавиши с коротким ходом

4 | Дисплей

Матовый не сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1080p является единственной доступной опцией. Другие игровые ноутбуки предлагают варианты с QHD или Ultra HD-разрешением, но в таком случае видеокарта GTX 1050 попросту не вытянет разрешение, выше Full HD.

Samsung заявляет о яркости порядка 250 Кд/м², что подтверждается нашими тестами. Контрастность не впечатлила, поскольку 533:1 почти в два раза меньше, чем у более дорогих игровых ноутбуков. Однако изображение выглядит достаточно четким, а матовое исполнение не искажает цвета, как это нередко бывает. Небольшие засветы все же имеются в нижнем и верхнем углах, но их едва ли можно заметить при обычном использовании.

Небольшие засветы в левом нижнем углу
Небольшие засветы в левом нижнем углу
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
245.6
cd/m²		251.5
cd/m²		234.9
cd/m²
246.8
cd/m²		255.9
cd/m²		241
cd/m²
245.9
cd/m²		261.4
cd/m²		257.8
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro Basic 2
Максимум: 261.4 cd/m² В среднем: 249 cd/m² Minimum: 4.69 cd/m²
Равномерность подсветки: 90 %
От батареи: 255.9 cd/m²
Контрастность: 533:1 (Уровень чёрного: 0.48 cd/m²)
ΔE Color 5.9 | - Ø
ΔE Greyscale 5.6 | - Ø
70.1% sRGB (Argyll) 44.8% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.21
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
IPS, 15.6, 1920x1080		Asus FX502VM-AS73
TN LED, 15.6, 1920x1080		HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
LGD04D4, , 15.6, 3840x2160		Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Sharp SHP1453 LQ156M1, LED IGZO IPS InfinityEdge, 15.6, 1920x1080		Gigabyte P55W v7
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080		Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Apple APPA030, IPS, 15.4, 2880x1800
Response Times
30%
24%
-48%
16%
-43%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
38.8
28.4
27%
30.4
22%
54
-39%
37
5%
46
-19%
Response Time Black / White *
33.6
22.4
33%
24.8
26%
52.4
-56%
25
26%
56
-67%
PWM Frequency
19230
Параметры экрана
-7%
11%
45%
29%
59%
Brightness
249
205
-18%
255
2%
392
57%
289
16%
401
61%
Brightness Distribution
90
92
2%
87
-3%
89
-1%
87
-3%
90
0%
Уровень чёрного *
0.48
0.69
-44%
0.51
-6%
0.26
46%
0.29
40%
0.3
37%
Контрастность
533
304
-43%
508
-5%
1538
189%
990
86%
1400
163%
Colorchecker DeltaE *
5.9
4.7
20%
3.9
34%
4.9
17%
4.92
17%
3.33
44%
DeltaE для серого *
5.6
1.8
68%
4.5
20%
7.2
-29%
3.66
35%
2.73
51%
Гамма
2.21 109%
2.23 108%
2.43 99%
2.11 114%
2.32 103%
2.48 97%
CCT
7250 90%
6975 93%
7257 90%
6911 94%
6482 100%
6457 101%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
44.8
36.2
-19%
59.5
33%
64.2
43%
54
21%
78.09
74%
Color Space (Percent of sRGB)
70.1
56.6
-19%
98.9
41%
82
17%
99.97
43%
Среднее значение
12% / 1%
18% / 14%
-2% / 27%
23% / 26%
8% / 39%

* ... меньше = лучше

Цветовой охват матрицы составляет 45% и 70% для AdobeRGB и sRGB соответственно. Данные значения можно назвать средними, так как чем дороже ноутбук, тем большим охватом sRGB обладает его дисплей. Время отклика также далеко от рекордных значений, к тому же экран не поддерживает частоту развертки 120 Гц.

Охват sRGB
Охват sRGB
Охват AdobeRGB
Охват AdobeRGB
Сравнение с Full HD-дисплеем Dell XPS 15 9560
Сравнение с Full HD-дисплеем Dell XPS 15 9560

Ограниченность цветовой гаммы становится очевидной при измерении с помощью спектрометра X-Rite. С ростом насыщенности цвета становятся все более неточными, в особенности это касается голубого и пурпурного цветов. С другой стороны, оттенки серого и баланс RGB выглядят хорошо после калибровки и небольшого понижения цветовой температуры.

Grayscale
Grayscale
Saturation Sweeps
Saturation Sweeps
ColorChecker
ColorChecker
Grayscale (после калибровки)
Grayscale (после калибровки)
Saturation Sweeps (после калибровки)
Saturation Sweeps (после калибровки)
ColorChecker (после калибровки)
ColorChecker (после калибровки)

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
33.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 18.8 ms стадия 1
↘ 14.8 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 84% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
38.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 20.8 ms стадия 1
↘ 18 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 36% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 19230 Hz99 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 19230 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 99 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 19230 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1486 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Яркости дисплея недостаточно для комфортной работы вне помещения. Как на солнце, так и в тени изображение едва различимо. Матовой поверхности и широких углов обзора недостаточно для компенсации относительно слабой подсветки и невысокой контрастности.

Дисплей в тени ...
Дисплей в тени ...
... и на солнце.
... и на солнце.
Под прямыми солнечными лучами.
Под прямыми солнечными лучами.
Углы обзора
Углы обзора

5 | Производительность

На момент обзора доступна только модель с 15.6-дюймовым дисплеем, оснащенная процессором Intel Core i7-7700HQ и видеокартой nVidia GeForce GTX 1050. Более крупная версия Odyssey появится через некоторое время в конфигурации с видеокартами GeForce GTX 1070 или Radeon RX570. Но до тех пор единственной останется модель, представителем которой является герой обзора.

Стоит отметить, что видеоускоритель GTX 1050 соседствует лишь с 2 ГБ видеопамяти, в то время как абсолютное большинство других игровых ноутбуков с данной видеокартой оснащается 4 гигабайтами.

Ноутбук поддерживает технологию Optimus, для переключения между видеоускорителем nVidia и встроенным в процессор видеоядром HD Graphics 530, а вот nVidia G-Sync не поддерживается.

Процессор

Процессор Core i7-7700HQ широко распространен среди мультимедийных ноутбуков 2017 года. Его удельная производительность не особо отличается от i7-6700HQ или i7-5700HQ, но это не играет роли, поскольку игры опираются в основном на возможности видеоускорителя. В тесте CineBench герой обзора показал схожие с MSI GS63VR (с процессором Core i7-7700HQ) результаты, в то время как флагманский процессор i7-7820HK оказался в среднем на 20% быстрее как в однопоточном, так и многопоточном тестах.

Интересно, что многократный прогон теста CineBench R15 не вызвал ухудшения результатов. Для сравнения, оборудованный таким же процессором MSI GS63VR в таких условиях начинает троттлить и теряет до 15% в производительности.

CineBench R10 32-бит
CineBench R10 32-бит
CineBench R11.5 64-бит
CineBench R11.5 64-бит
CineBench R15
CineBench R15
0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750Tooltip
Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
Cinebench R15 | Cinebench R11.5 | Cinebench R10 | wPrime 2.0x | Super Pi Mod 1.5 XS 32M
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
190 Points ∼85% +23%
Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
184 Points ∼83% +19%
MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
162 Points ∼73% +5%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
155 Points ∼70%
MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
143 Points ∼64% -8%
Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
134 Points ∼60% -14%
Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
131 Points ∼59% -15%
CPU Multi 64Bit
Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
899 Points ∼48% +22%
Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
897 Points ∼48% +22%
MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
742 Points ∼40% +1%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
738 Points ∼40%
MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
724 Points ∼39% -2%
Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
678 Points ∼36% -8%
Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
566 Points ∼30% -23%
Cinebench R11.5
CPU Single 64Bit
Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
2.19 Points ∼100% +20%
Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
2.08 Points ∼95% +14%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
1.83 Points ∼83%
MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
1.77 Points ∼80% -3%
MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
1.67 Points ∼76% -9%
Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
1.5 Points ∼68% -18%
Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
1.49 Points ∼68% -19%
CPU Multi 64Bit
Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
9.91 Points ∼50% +21%
Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
9.78 Points ∼49% +20%
MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
8.18 Points ∼41% 0%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
8.17 Points ∼41%
MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
7.94 Points ∼40% -3%
Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
7.47 Points ∼37% -9%
Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
6.02 Points ∼30% -26%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
7222 Points ∼94% +21%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
5954 Points ∼78%
MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
5747 Points ∼75% -3%
MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
5550 Points ∼73% -7%
Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
5126 Points ∼67% -14%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
28189 Points ∼70% +25%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
22512 Points ∼56%
MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
22217 Points ∼55% -1%
MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
21755 Points ∼54% -3%
Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
20111 Points ∼50% -11%
wPrime 2.0x - 1024m
MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
236 s * ∼3% -12%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
211.321 s * ∼2%
Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
176.329 s * ∼2% +17%
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
579.909 Seconds * ∼3% -12%
MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
565.334 Seconds * ∼3% -9%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
519.371 Seconds * ∼2%
Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
440.036 Seconds * ∼2% +15%

* ... меньше = лучше

Cinebench R10 Shading 32Bit
6832
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
22512
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
5954
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit
67.51 fps
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
8.17 Points
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
1.83 Points
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
99.6 %
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
102.86 fps
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
738 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
155 Points
?

Общая производительность системы

Результаты теста PCMark 8 определяют ноутбук Odyssey в ту же лигу, что и большинство мультимедийных и игровых систем. Тот же Asus Strix GL553VD с идентичными процессором и видеокартой получил меньший балл из-за медленного жесткого диска.

Мы не столкнулись с заметными программными или аппаратными сбоями на протяжении всего времени тестирования данного ноутбука.

PCMark 8 Home Accelerated
PCMark 8 Home Accelerated
PCMark 8 Creative Accelerated
PCMark 8 Creative Accelerated
PCMark 8 Work Accelerated
PCMark 8 Work Accelerated
PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
5317 Points ∼82% 0%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
5305 Points ∼81%
Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
4884 Points ∼75% -8%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
4680 Points ∼72% -12%
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
2722 Points ∼42% -49%
Creative Score Accelerated v2
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
7220 Points ∼78% +35%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
5362 Points ∼58%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
4317 Points ∼46% -19%
Home Score Accelerated v2
Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
4765 Points ∼80% +19%
Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
4013 Points ∼67% 0%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
4001 Points ∼67%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
3770 Points ∼63% -6%
Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
3659 Points ∼61% -9%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
4001 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
5362 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
5305 баллов
?

Хранение данных

M.2 2280 SSD скрыт под шлейфом
M.2 2280 SSD скрыт под шлейфом

Для накопителей доступно два отсека, оба из которых были заняты в случае нашей конфигурации. Твердотельный накопитель Samsung с интерфейсом NVMe и емкостью 128 ГБ соседствует с жестким диском объемом 1 ТБ. Скорость твердотельного накопителя с интерфейсом NVMe выше, чем у SATA III, используемого в Asus FX502VM, но скорость записи заметно уступает накопителю Lite-On в Dell XPS 15. Жесткий диск же, согласно тесту HD Tune, имеет среднюю скорость линейной передачи данных порядка 105 МБ/с, что является солидным показателем для диска со скоростью вращения шпинделя 5400 Об/мин. Рекомендуем использовать жесткий диск толщиной 7 мм, так как 9.5-мм жесткий диск едва помещается в отсек.

AS SSD
AS SSD
CDM (SSD)
CDM (SSD)
CDM (HDD)
CDM (HDD)
HD Tune (HDD)
HD Tune (HDD)
PCMark 8 Storage
PCMark 8 Storage
 
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR		Asus FX502VM-AS73
SK Hynix HFS256G39TND-N210A		HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7		Asus ROG Strix GL553VD-DS71
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630		Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Lite-on CX2-8B512-Q11 NVMe SSD
CrystalDiskMark 3.0
-46%
19%
-93%
94%
Write 4k QD32
176.4
99.74
-43%
405.5
130%
1.04
-99%
398.1
126%
Read 4k QD32
521.4
369.9
-29%
288.3
-45%
1.06
-100%
509.1
-2%
Write 4k
143.1
70.91
-50%
135.1
-6%
1.05
-99%
134.1
-6%
Read 4k
47.16
29.36
-38%
31.97
-32%
0.57
-99%
45.14
-4%
Write 512
195.8
137.8
-30%
472.3
141%
51.11
-74%
1119
472%
Read 512
460.5
343.5
-25%
705.5
53%
39.06
-92%
977.4
112%
Write Seq
798.4
138.2
-83%
311
-61%
89.64
-89%
1106
39%
Read Seq
1518
502.5
-67%
1115
-27%
93.48
-94%
1684
11%
hddimg
Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
Sequential Read: 1518 MB/s
Sequential Write: 798.4 MB/s
512K Read: 460.5 MB/s
512K Write: 195.8 MB/s
4K Read: 47.16 MB/s
4K Write: 143.1 MB/s
4K QD32 Read: 521.4 MB/s
4K QD32 Write: 176.4 MB/s

Видеокарта

Бенчмарк 3DMark рисует ожидаемую и типичную для GTX 1050 картину. Его производительность лежит аккурат между GTX 965M и 970M, правда, к первой он все-таки ближе. Настольная версия GTX 1050 быстрее мобильной на 10-20%, а мобильная версия GTX 1050Ti быстрее на 20-30%.

3DMark 11
3DMark 11
Ice Storm Unlimited
Ice Storm Unlimited
Cloud Gate
Cloud Gate
Fire Strike
Fire Strike
Fire Strike Extreme
Fire Strike Extreme
Fire Strike Ultra
Fire Strike Ultra
3DMark | 3DMark 11
3DMark
Fire Strike Extreme Graphics
MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
5348 Points ∼39% +99%
Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
3517 Points ∼26% +31%
Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
3199 Points ∼24% +19%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
2714 Points ∼20% +1%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
2685 Points ∼20%
Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
2507 Points ∼19% -7%
Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
1988 Points ∼15% -26%
1920x1080 Fire Strike Graphics
MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
11261 Points ∼29% +88%
Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
7791 Points ∼20% +30%
Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
7321 Points ∼19% +22%
Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
6797 Points ∼17% +13%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
6013 Points ∼15% 0%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
5990 Points ∼15%
Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
5323 Points ∼14% -11%
Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
4133 Points ∼11% -31%
MSI PX60 6QD
NVIDIA GeForce GTX 950M, 6700HQ
3638 Points ∼9% -39%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
50205 Points ∼31% +32%
Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
46362 Points ∼28% +22%
Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
40922 Points ∼25% +8%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
38001 Points ∼23%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
37840 Points ∼23% 0%
Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
33304 Points ∼20% -12%
MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
32344 Points ∼20% -15%
Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
25986 Points ∼16% -32%
MSI PX60 6QD
NVIDIA GeForce GTX 950M, 6700HQ
25900 Points ∼16% -32%
3DMark 11
1280x720 Performance Combined
MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
8873 Points ∼56% +19%
Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
7998 Points ∼50% +8%
Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
7952 Points ∼50% +7%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
7440 Points ∼47%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
6999 Points ∼44% -6%
Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
6712 Points ∼42% -10%
Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
6361 Points ∼40% -15%
MSI PX60 6QD
NVIDIA GeForce GTX 950M, 6700HQ
4501 Points ∼28% -40%
Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
4466 Points ∼28% -40%
1280x720 Performance GPU
MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
14450 Points ∼28% +86%
Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
9824 Points ∼19% +27%
Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
9768 Points ∼19% +26%
Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
8571 Points ∼17% +10%
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
7760 Points ∼15%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
7457 Points ∼15% -4%
Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
7128 Points ∼14% -8%
Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
4826 Points ∼9% -38%
MSI PX60 6QD
NVIDIA GeForce GTX 950M, 6700HQ
4384 Points ∼9% -44%
3DMark 11 Performance
7872 баллов
3DMark Ice Storm Standard Score
84774 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
20291 баллов
3DMark Fire Strike Score
5455 баллов
3DMark Fire Strike Extreme Score
2678 баллов
?

Игры

Несмотря на принадлежность к начальному уровню в GTX-серии, 1050 способна справиться с большинством игр в разрешении 1080p. Производительность впечатляет даже несмотря на только 2 ГБ видеопамяти, а пользователи могут как угодно менять настройки графики в игре и при этом получать на выходе выше 30 к/с. GTX 960M и 950M лишь изредка способны выдать играбельный фреймрейт. Тем, кому важно иметь частоту обновления картинки 60 кадров в секунду, придется снизить настройки до средних, а то и до низких, если дело касается очень требовательных игр.

мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 63.6fps
Metro: Last Light (2013) 7843.8fps
Thief (2014) 7340.4fps
The Witcher 3 (2015) 4320.8fps
Batman: Arkham Knight (2015) 91794725fps
Dota 2 Reborn (2015) 115fps
Fallout 4 (2015) 41.534.2fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 70.138.733.4fps
Ashes of the Singularity (2016) 54.734.129.6fps
Doom (2016) 47.543.5fps
Overwatch (2016) 95.354.2fps

Стресс-тестирование

Мы загрузили ноутбук по полной для изучения на предмет троттлинга и стабильности. Samsung Odyssey справился на отлично, не снижая частоту процессора ниже 3.4 ГГц и не превышая температуры 76 °C при тестировании в Prime95. Одновременный прогон Prime95 и FurMark заставил систему снизить частоту процессора до базовой частоты 2.8 ГГц, так что пользователям не стоит беспокоиться о серьезном снижении производительности. Вышеуказанная нагрузка далека от реальной и смогла разогреть процессор и видеоядро соответственно до 88 °C и 76 °C.

Игра Witcher 3 представляет именно тот сценарий нагрузки, с которым столкнутся игроки. Температура процессора и видеокарты установилась на комфортных 60 °C, для сравнения эти же компоненты в ноутбуке Dell XPS 15 разогрелись до 70 °C и 80 °C. Более того, ноутбук стабильно достигал Turbo-частот для обоих компонентов без просадки фреймрейта на протяжении часового тестирования.

В свою очередь, работа от аккумулятора приводит к снижению частот и процессора и видеокарты. Результат в 3DMark 11 при автономном тестировании составил 6965 и 3450 очков для физики и графики соответственно, а при работе от сети - 8859 и 7760 очков.

Prime95
Prime95
FurMark
FurMark
Prime95+FurMark
Prime95+FurMark
Witcher 3
Witcher 3
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The Witcher 3 high
CPU Clock (GHz) GPU Clock (MHz) Average CPU Temperature (°C) Average GPU Temperature (°C)
Prime95 Stress 3.4 -- 76 49
FurMark Stress -- 1481 80 64
Prime95 + FurMark Stress 2.8 1455 88 76
Witcher 3 Stress 3.5+ 1696 66 61

6 | Нагрев и шум

Шум

Система охлаждения состоит из двух 50-миллиметровых кулеров с двумя тепловыми трубками, объединяющими центральный процессор и графический чип. По крайней мере один из них активен вне зависимости от вычислительной нагрузки (если верить показаниям фирменной утилиты Odyssey Control), но его шум остается в разумных пределах 29 дБ(А). Работа в браузере повышает уровень шума до 30-31 дБ(А), что вполне приемлемо для офисного или мультимедийного уровня нагрузки.

Основная проблема заключается в том, как сильно меняется картина шума во время игры. Требовательные приложения и игры разгоняют кулер таким образом, что его шум постоянно находится на уровне 49 дБ(А). Даже простой прогон 3DMark позволяет достичь таких пределов, делая систему охлаждения Odyssey гораздо громче таковой в Pavilion 15t. Другим примером является Asus FX502VM, чья начинка мощнее, а система охлаждения тише. Таким образом пользователям Odyssey приходится жертвовать комфортным уровнем шума ради достижения более высоких частот процессора и видеокарты.

С другой стороны, во время тестирования не было выявлено шума электронных компонентов ноутбука, что хорошо.

Уровень шума

Ожидание
28.1 / 29.1 / 29.1 дб
Шум от HDD
29.1 дб
Нагрузка
49.2 / 49.2 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   BK Precision 732A (15 см от источника шума)   фоновый шум: 28.1 dB(A)
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR		Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A		HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7		Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Lite-on CX2-8B512-Q11 NVMe SSD		Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256		Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Radeon Pro 460, 6920HQ, Apple SSD SM1024L
Уровень шума
-4%
-3%
-1%
-7%
4%
Мин. в простое *
28.1
30.6
-9%
32.3
-15%
29
-3%
33
-17%
30.3
-8%
В простое, сред. *
29.1
30.6
-5%
32.3
-11%
29
-0%
34
-17%
30.3
-4%
В простое, макс. *
29.1
31
-7%
32.3
-11%
32.2
-11%
35
-20%
30.3
-4%
Нагрузка, сред. *
49.2
46.2
6%
43.2
12%
47.1
4%
39
21%
35.1
29%
Нагрузка, макс. *
49.2
52.3
-6%
45.2
8%
47.1
4%
50
-2%
46
7%

* ... меньше = лучше

Температура

Температура поверхностей находится в комфортных пределах во время невысокой нагрузки, при этом задняя часть несколько теплее передней из-за дизайна системы охлаждения. Во время экстремальной нагрузки, левая часть клавиатуры разогревается до серьезных 50 С, а все потому, что процессор и видеокарта расположены прямо по клавишами WASD, чего другие производители игровых ноутбуков стараются не делать.    

К счастью, палмрест и тачпад остаются прохладными вне зависимости от нагрузки, потому-что под ними расположены жесткий диск и аккумулятор. Решетки радиатора системы охлаждения обеспечивают охлаждение левой и правой части поверхности, на которой располагается ноутбук.

Нагрев лицевой стороны основания ...
Нагрев лицевой стороны основания ...
... и днища.
... и днища.
Нагрев лицевой стороны основания ...
Нагрев лицевой стороны основания ...
... и днища во время игры в Witcher 3.
... и днища во время игры в Witcher 3.
Макс.
 58.4 °C51.2 °C45.2 °C 
 48.2 °C47 °C29.2 °C 
 26.8 °C27 °C26.2 °C 
Максимум: 58.4 °C
В среднем: 39.9 °C
43.4 °C40.6 °C54.2 °C
24.2 °C33.8 °C35.2 °C
25.8 °C25 °C26.2 °C
Максимум: 54.2 °C
В среднем: 34.3 °C
Блок питания (макс)  43 °C | Темп. воздуха 21 °C | Fluke 62 Mini IR Thermometer

7 | Акустическая система

1.5-ваттные стерео-динамики не столь громкие, как в других 15-дюймовых мультимедийных ноутбуках. В свою очередь, баланс немного лучше, а высокие частоты не столь выражены во время проигрывания музыки и просмотра видео. Низких частот маловато, но, к счастью, максимальная громкость не приводит к дребезжанию корпуса. 3.5-мм аудио разъем позволит не слышать назойливый шум системы охлаждения во время игры.

Samsung Odyssey
Samsung Odyssey
HP Pavilion 15t
HP Pavilion 15t
MSI GS63VR
MSI GS63VR
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2042.139.82539.4363135.835.6403735.95035.6356333.633.48032.332.710031.232.612530.431.116030.23020029.230.925028.23631527.74840027.753.25002747.963026.345.880025.647100025.849125024.949.5160024.551.8200024.650250024.451.6315024.156.440002461.650002459.2630023.958.5800023.861.81000023.959.71250023.863.11600023.957.4SPL3769N2.922.2median 24.9Samsung Odyssey NP800G5M-X01USmedian 50Delta28.435.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Samsung Odyssey NP800G5M-X01US

(-) | невысокий уровень макс. громкости (63.07 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 15.2% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (32.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 98% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 0% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 32%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 91% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 5% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Frequency Comparison (Checkbox selectable!)
Graph 1: Pink Noise 100% Vol.; Graph 2: Audio off

8 | Энергопотребление и автономная работа

Энергопотребление

Во время простоя системы энергопотребление составляет 6-11 Вт, в зависимости от яркости дисплея и профиля электропитания. При тестировании в 3DMark 06 система потребляет 82 Вт, что на 25 Вт меньше потребления Asus FX502VM с видеокартой GTX 1060. Таким образом, энергопотребление вполне соответствует ожиданиям от связки GTX 1050 и i7-7700HQ. 

Максимальная нагрузка одновременно работающими Prime95 и FurMark "выжимает" 123 Ватта из относительно крупного (14.5 x 7.5 x 4 см) блока питания, номинальной мощностью в 120 Вт, что достаточно необычно видеть, так что Samsung стоит учесть данный момент на будущее.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.28 / 0.78 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 6.7 / 8.9 / 10.8 Вт
Нагрузка midlight 81.8 / 122.7 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Samsung Odyssey NP800G5M-X01USAsus FX502VM-AS73Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)Asus ROG Strix GL553VD-DS71Gigabyte P55W v7Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Энергопотребление
-57%
0%
-12%
-28%
14%
В простое, мин. *
6.7
14.9
-122%
6.6
1%
7.7
-15%
8
-19%
3
55%
В простое, сред. *
8.9
15.1
-70%
9
-1%
11.7
-31%
13
-46%
9.9
-11%
В простое, макс. *
10.8
15.2
-41%
10.7
1%
12
-11%
18
-67%
12.5
-16%
Нагрузка, сред. *
81.8
105.8
-29%
77.5
5%
80.5
2%
76
7%
70.6
14%
Нагрузка, макс. *
122.7
148.8
-21%
130
-6%
128.4
-5%
143
-17%
90.8
26%

* ... меньше = лучше

Время автономной работы

В Samsung Odyssey установлена аккумуляторная батарея емкостью всего 43 Вт-ч - одна из самых небольших по данному показателю. Это не мешает ноутбуку работать 4.5 часа при включенном Wi-Fi, что является средним для данного класса результатом. Ноутбук способен проработать порядка 10 часов при простое системы и минимальной яркости дисплея.

Комплектный блок питания способен восполнить заряд аккумуляторной батареи за ~2 часа.

Автономная работа
Без нагрузки
10час. 12мин.
Интернет через WiFi v1.3
4час. 23мин.
Макс. расход энергии
1час. 16мин.
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 43 Вт⋅ч		Asus FX502VM-AS73
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 64 Вт⋅ч		Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 56 Вт⋅ч		Asus ROG Strix GL553VD-DS71
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 48 Вт⋅ч		Gigabyte P55W v7
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 63 Вт⋅ч		Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
6920HQ, Radeon Pro 460, 76 Вт⋅ч
Время работы
-17%
10%
-20%
30%
52%
В простое
612
363
-41%
565
-8%
440
-28%
789
29%
Нагрузка и 100% яркости
76
64
-16%
84
11%
47
-38%
98
29%
52
-32%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
263
277
5%
334
27%
276
5%
346
32%
619
135%

За

+ Едва греется даже при игровой нагрузке
+ Солидная производительность процессора и видеокарты без троттлинга
+ NVMe M.2 + SATA III
+ Полезные утилиты мониторинга системы
+ Удобный доступ к компонентам
+ Отзывчивые клавиши клавиатуры

Против

- Дисплей с посредственной скоростью отклика, без поддержки 120 Гц или G-Sync
- Очень шумный кулер, который невозможно настроить
- Малая емкость аккумулятора и слабая автономность
- Корпус скрипит, верхняя крышка прогибается
- Клавиатура шумная, а ее левая часть нагревается во время игры
- Нет ни USB Type-C ни DisplayPort
- Плохие динамики
- Очень медленный кардридер

Вердикт

В обзоре: Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
В обзоре: Samsung Odyssey NP800G5M-X01US

Тестируемый Samsung Odyssey вызывает смешанные чувства. С одной стороны система показывает высокую производительность, без заметного троттлинга и нагрева. Её способность достигать высоких частот Turbo Boost является той важной особенностью, которой пытаются достичь многие современные тонкие игровые ноутбуки.

С другой стороны герою обзора приходится бороться с иными факторами, наиболее примечательным из которых является шум системы охлаждения, слишком заметный даже по меркам игровых ноутбуков. Звук такой громкости стоило ожидать при наличии под капотом видеокарты GTX 1070 или 1080, но никак не GTX 1050. Для борьбы с этим ужасным шумом не предусмотрено каких-либо настроек, так что нет никакой возможности найти компромисс между шумом и производительностью. 

Всевозможные проблемы становятся более очевидными при длительном знакомстве с устройством: кардридер очень медленный, коммуникации ограничены, видеопамять урезана вдвое, емкость аккумулятора маленькая, а контрастность и цветовой охват дисплея оставляют желать лучшего. Сильно нагревающиеся клавиши WASD являются результатом странного дизайнерского решения; производитель автомобилей никогда не сконструирует машину с горячим рулем, таким образом и игровые ноутбуки не должны иметь нагревающиеся до экстремальных температур WASD-клавиши.

Что касается конкурентов, то HP Pavilion 15t с таким же процессором и видеокартой стоит столько же, сколько герой обзора. В то время как Samsung превосходит соперника по части стабильности системы, чем-то иным ему похвастать нечем.

Первый игровой ноутбук Samsung из серии Odyssey не представляет из себя ничего особенного. Его центральный процессор и видеокарта способны достигать Turbo-частот, но расплатой за это станет сильный шум системы охлаждения.

Samsung Odyssey NP800G5M-X01US - 24/04/2017 v6
Allen Ngo

Внешний вид
63 / 98 → 64%
Клавиатура
67%
Сенсорная панель
69%
Интерфейсы
49 / 81 → 60%
Портативность
60 / 66 → 89%
Автономность
78%
Дисплей
81%
Игры и 3D
89%
Процессор
94%
Охлаждение
85 / 95 → 89%
Бесшумность
80 / 90 → 89%
Аудиосистема
50%
Камера
37 / 85 → 43%
Средний балл
69%
77%
Gaming - Итоговый рейтинг
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> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука Samsung Odyssey NP800G5M (7700HQ, Full HD, GTX 1050)
Allen Ngo, 2017-04-27 (Update: 2017-04-30)

 