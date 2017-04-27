Обзор ноутбука Samsung Odyssey NP800G5M (7700HQ, Full HD, GTX 1050)

Тестируемый Samsung Odyssey вызывает смешанные чувства. С одной стороны система показывает высокую производительность, без заметного троттлинга и нагрева. Её способность достигать высоких частот Turbo Boost является той важной особенностью, которой пытаются достичь многие современные тонкие игровые ноутбуки.

С другой стороны герою обзора приходится бороться с иными факторами, наиболее примечательным из которых является шум системы охлаждения, слишком заметный даже по меркам игровых ноутбуков. Звук такой громкости стоило ожидать при наличии под капотом видеокарты GTX 1070 или 1080, но никак не GTX 1050. Для борьбы с этим ужасным шумом не предусмотрено каких-либо настроек, так что нет никакой возможности найти компромисс между шумом и производительностью.



Всевозможные проблемы становятся более очевидными при длительном знакомстве с устройством: кардридер очень медленный, коммуникации ограничены, видеопамять урезана вдвое, емкость аккумулятора маленькая, а контрастность и цветовой охват дисплея оставляют желать лучшего. Сильно нагревающиеся клавиши WASD являются результатом странного дизайнерского решения; производитель автомобилей никогда не сконструирует машину с горячим рулем, таким образом и игровые ноутбуки не должны иметь нагревающиеся до экстремальных температур WASD-клавиши.



Что касается конкурентов, то HP Pavilion 15t с таким же процессором и видеокартой стоит столько же, сколько герой обзора. В то время как Samsung превосходит соперника по части стабильности системы, чем-то иным ему похвастать нечем.

