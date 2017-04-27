Обзор ноутбука Samsung Odyssey NP800G5M (7700HQ, Full HD, GTX 1050)
Не та Одиссея. Новый Samsung Odyssey мог отлично выстрелить. Но на деле получился заурядный игровой ноутбук начального уровня без каких-либо особенностей, которые могли бы его выделить из толпы в стремительно набирающем популярность сегменте. Единственным "отличием" является ужасно громкий кулер системы охлаждения.
Компания Samsung умеет делать удачные смартфоны, но её присутствие в сегменте ноутбуков еле заметно. Поэтому для нас стало новостью, когда производитель представил серию 15.6 и 17.3-дюймовых ноутбуков Odyssey на выставке CES 2017. Поскольку игровые ноутбуки стремительно набирают популярность на фоне падения продаж стационарных ПК, Samsung решила заполучить и свой лакомый кусочек этого рынка, выпустив данные игровые ноутбуки.
15.6-дюймовый Odyssey NP800G5M - доступный игровой ноутбук в духе серий ноутбуков HP Omen 15, MSI GL, Acer Aspire VX и Asus FX/GL. Его цена лежит в пределах 1000 евро и безопасно отделяет героя обзора от широко-известных и дорогих ноутбуков MSI GT, Alienware и Gygabyte P. Мы всегда с интересом тестируем новые серии ноутбуков, так как первенцы показывают, чего стоит ожидать от последующих итераций. Конкуренция в данном сегменте достигает предела, поскольку даже такие бизнес-ноутбуки, как HP Pavilion, Dell XPS и Lenovo Yoga 720 начинают предлагать игровые возможности, сравнимые с таковыми у тестируемого ноутбука.
Case
Корпус ноутбука Odyssey обладает оригинальным дизайном, который подчеркивается гладкими матовыми поверхностями и закругленными краями и углами, даже логотип имеет округлую форму. Поверхность изготовлена из пластмассы и, к сожалению, легко собирает следы от рук. Скорее всего поверхность со временем начнет стираться и станет глянцевой, наряду с тачпадом и клавишами клавиатуры.
Прочность корпуса далека от таковой у MSI GT62/GT72 или Alienware 15, так как при попытке скрутить или надавить на часть корпуса, он начинает скрипеть и создает ощущение дешевого бюджетного устройства. Данный недостаток применим и к днищу, которое прогибается еще легче, поскольку имеет уникальный дизайн в виде сот, которые являются отверстиями для вентиляции внутреннего пространства. Если быть честными, корпус не хуже, чем у Pavilion 15t, а основание даже прочнее, чем у Gigabyte P55. Две небольшие петли позволяют раскрыть устройство на 170 градусов, не позволяя верхней части колебаться во время набора текста. В общем и целом, несмотря на то, что корпус выполнен относительно качественно, без видимых зазоров или дефектов, его дизайн и конструкция оставляют желать лучшего.
Если говорить о весе и габаритах, то новичок от Samsung тяжелее и толще, чем схожий по характеристикам XPS 15 9560, но тоньше бюджетного Asus GL553VD. Его габариты близки к таковым у Pavilion 15t, с которым, кстати, он напрямую и конкурирует.
Connectivity
Набор портов почти такой же, как у Pavilion 15 и включает видеовыход наряду с 3 USB-портами, причем их позиционирование по обе стороны также совпадает. Разница лишь в том, что Samsung обладает лишь одним портом USB 3.0, в то время как у HP их два.
Более дорогие и/или крупные игровые ноутбуки, в числе которых GS63VR или GT62, могут иметь больше вариантов видеовыходов и больше USB-портов, так что Odyssey на их фоне выглядит скудно. Хотя мы и не ожидали обнаружить в нем Thunderbolt 3, стандартный порт USB Type-C был бы очень кстати.
Software
Включенное в комплект поставки системное ПО Odyssey Control является простым монитором таких параметров, как загрузка и температура процессора и видеокарты, скорость вращения кулеров. Для геймеров будут полезны отображение использования оперативной памяти и счетчик кадров в секунду. Других функции данная программа не имеет, поэтому будем надеяться, что в будущем она получит дополнительные функции, например, запись видео.
SD Card Reader
Встроенный кардридер с пружинным механизмом обладает одной из самых низких скоростей передачи данных. С помощью тестовой UHS-II карты памяти, была достигнута скорость около 18 МБ/с, в то время как с ноутбуком XPS 15 этот показатель составлял более 250 МБ/с. Таким образом, передача изображений, общим весом в 1 ГБ, заняла 41 секунду.
Полностью вставленная карта памяти выпирает всего на 1-2 мм, что не позволит ей пострадать при случайном физическом воздействии.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
120.5 MB/s ∼100% +468%
|Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
78.8 MB/s ∼65% +272%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
21.2 MB/s ∼18%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
252.6 MB/s ∼100% +1311%
|Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
86.9 MB/s ∼34% +385%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
17.9 MB/s ∼7%
Communication
Скорость модуля Wi-Fi Qualcomm QCA9377 ограничена 340 Мбит/с для получения и отправки даже в идеальных условиях (на расстоянии 1 метр от нашего тестового роутера Linksys EA8500 802.11ac). Похоже, что здесь используется стандарт WLAN 1x1, в то время как конкуренты, с установленными на борту модулями Intel 8260 или Killer 1535, в тех же условиях могут развивать скорости порядка 500 Мбит/с. С другой стороны, Wi-Fi тестового ноутбука не теряет связь, не тормозит и работает исправно.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
659 Мбит ∼100% +92%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
541 Мбит ∼82% +58%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
|
343 Мбит ∼52%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
524 Мбит ∼100% +54%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
513 Мбит ∼98% +50%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
|
341 Мбит ∼65%
Комплектация
В комплекте с ноутбуком нет каких-то дополнительных аксессуаров, кроме блока питания и документов.
Доступ внутрь
Samsung подчеркивает сотовую структуру днища, позволяющую с легкостью заменить накопитель или оперативную память. К сожалению, этот маленький "люк" сидит очень плотно и вытащить его не так то просто, так что лучше снять всю крышку основания, так как для этого понадобиться лишь обычная отвертка. Задняя часть снимается посложнее из-за петель и решеток радиатора, зато полный демонтаж нижней части дает доступ к обоим кулерам, оперативной памяти, слотам накопителей и встроенному аккумулятору.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Тактильная отдача клавиатуры на удивление отчетливая. Основная проблема заключается в том, что клавиши болтаются и издают клацающий звук при нажатии. У конкурентов от MSI и Asus дела обстоят получше, таким образом печатание на клавиатуре Odyssey создает больше шума. Отдача клавиш зависит от размера клавиш, так что, например, более компактные клавиши номеронабирателя обладают худшей отдачей.
В отличие от большинства ноутбуков Asus, в Odyssey установлена стандартная подсветка клавиш, имеющая три уровня подсветки. Глянцевая область вокруг тачпада светится красным и является чисто эстетическим дополнением, подчеркивающим индивидуальность устройства на фоне других. Проблема в том, что эта область светится очень ярко и затмевает подсветку клавиатуры.
Тачпад
The ELAN-controlled integrated trackpad (~10.3 x 7.0 cm) performs reliably for simple cursor control with no jitters or dead zones. Glide is slightly rougher on the plastic surface compared to the trackpads on the MSI series, but it is at least firmer than the trackpad on the Pavilion 15t. The integrated mouse keys are shallow in travel and sound muffled when pressed. Tactile feedback is subsequently soft and on the weak side, so clicking repeatedly in quick succession is made more difficult than it ought to be.
Встроенный тачпад на контроллере ELAN имеет физические размеры ~10.3 x 7.0 см и работает вполне сносно, без колебаний и мертвых зон. Скольжение немного жестче, чем в ноутбуках MSI, но сам тачпад лучше, таковой у Pavilion 15t. Левая и правая клавиши мягко нажимаются и слабо ощущаются, поэтому быстрое многократное нажатие сложно контролировать.
4 | Дисплей
Матовый не сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1080p является единственной доступной опцией. Другие игровые ноутбуки предлагают варианты с QHD или Ultra HD-разрешением, но в таком случае видеокарта GTX 1050 попросту не вытянет разрешение, выше Full HD.
Samsung заявляет о яркости порядка 250 Кд/м², что подтверждается нашими тестами. Контрастность не впечатлила, поскольку 533:1 почти в два раза меньше, чем у более дорогих игровых ноутбуков. Однако изображение выглядит достаточно четким, а матовое исполнение не искажает цвета, как это нередко бывает. Небольшие засветы все же имеются в нижнем и верхнем углах, но их едва ли можно заметить при обычном использовании.
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
IPS, 15.6, 1920x1080
|Asus FX502VM-AS73
TN LED, 15.6, 1920x1080
|HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
LGD04D4, , 15.6, 3840x2160
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Sharp SHP1453 LQ156M1, LED IGZO IPS InfinityEdge, 15.6, 1920x1080
|Gigabyte P55W v7
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Apple APPA030, IPS, 15.4, 2880x1800
|Response Times
30%
24%
-48%
16%
-43%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
38.8
28.4
27%
30.4
22%
54
-39%
37
5%
46
-19%
|Response Time Black / White *
33.6
22.4
33%
24.8
26%
52.4
-56%
25
26%
56
-67%
|PWM Frequency
19230
|Параметры экрана
-7%
11%
45%
29%
59%
|Brightness
249
205
-18%
255
2%
392
57%
289
16%
401
61%
|Brightness Distribution
90
92
2%
87
-3%
89
-1%
87
-3%
90
0%
|Уровень чёрного *
0.48
0.69
-44%
0.51
-6%
0.26
46%
0.29
40%
0.3
37%
|Контрастность
533
304
-43%
508
-5%
1538
189%
990
86%
1400
163%
|Colorchecker DeltaE *
5.9
4.7
20%
3.9
34%
4.9
17%
4.92
17%
3.33
44%
|DeltaE для серого *
5.6
1.8
68%
4.5
20%
7.2
-29%
3.66
35%
2.73
51%
|Гамма
2.21 109%
2.23 108%
2.43 99%
2.11 114%
2.32 103%
2.48 97%
|CCT
7250 90%
6975 93%
7257 90%
6911 94%
6482 100%
6457 101%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
44.8
36.2
-19%
59.5
33%
64.2
43%
54
21%
78.09
74%
|Color Space (Percent of sRGB)
70.1
56.6
-19%
98.9
41%
82
17%
99.97
43%
|Среднее значение
12% / 1%
18% / 14%
-2% / 27%
23% / 26%
8% / 39%
* ... меньше = лучше
Цветовой охват матрицы составляет 45% и 70% для AdobeRGB и sRGB соответственно. Данные значения можно назвать средними, так как чем дороже ноутбук, тем большим охватом sRGB обладает его дисплей. Время отклика также далеко от рекордных значений, к тому же экран не поддерживает частоту развертки 120 Гц.
Ограниченность цветовой гаммы становится очевидной при измерении с помощью спектрометра X-Rite. С ростом насыщенности цвета становятся все более неточными, в особенности это касается голубого и пурпурного цветов. С другой стороны, оттенки серого и баланс RGB выглядят хорошо после калибровки и небольшого понижения цветовой температуры.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|33.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18.8 ms стадия 1
|↘ 14.8 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 84% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|38.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20.8 ms стадия 1
|↘ 18 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 36% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|19230 Hz
|99 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 19230 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 99 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 19230 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1486 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Яркости дисплея недостаточно для комфортной работы вне помещения. Как на солнце, так и в тени изображение едва различимо. Матовой поверхности и широких углов обзора недостаточно для компенсации относительно слабой подсветки и невысокой контрастности.
5 | Производительность
На момент обзора доступна только модель с 15.6-дюймовым дисплеем, оснащенная процессором Intel Core i7-7700HQ и видеокартой nVidia GeForce GTX 1050. Более крупная версия Odyssey появится через некоторое время в конфигурации с видеокартами GeForce GTX 1070 или Radeon RX570. Но до тех пор единственной останется модель, представителем которой является герой обзора.
Стоит отметить, что видеоускоритель GTX 1050 соседствует лишь с 2 ГБ видеопамяти, в то время как абсолютное большинство других игровых ноутбуков с данной видеокартой оснащается 4 гигабайтами.
Ноутбук поддерживает технологию Optimus, для переключения между видеоускорителем nVidia и встроенным в процессор видеоядром HD Graphics 530, а вот nVidia G-Sync не поддерживается.
Процессор
Процессор Core i7-7700HQ широко распространен среди мультимедийных ноутбуков 2017 года. Его удельная производительность не особо отличается от i7-6700HQ или i7-5700HQ, но это не играет роли, поскольку игры опираются в основном на возможности видеоускорителя. В тесте CineBench герой обзора показал схожие с MSI GS63VR (с процессором Core i7-7700HQ) результаты, в то время как флагманский процессор i7-7820HK оказался в среднем на 20% быстрее как в однопоточном, так и многопоточном тестах.
Интересно, что многократный прогон теста CineBench R15 не вызвал ухудшения результатов. Для сравнения, оборудованный таким же процессором MSI GS63VR в таких условиях начинает троттлить и теряет до 15% в производительности.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
190 Points ∼85% +23%
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
184 Points ∼83% +19%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
162 Points ∼73% +5%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
155 Points ∼70%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
143 Points ∼64% -8%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
134 Points ∼60% -14%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
131 Points ∼59% -15%
|CPU Multi 64Bit
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
899 Points ∼48% +22%
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
897 Points ∼48% +22%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
742 Points ∼40% +1%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
738 Points ∼40%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
724 Points ∼39% -2%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
678 Points ∼36% -8%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
566 Points ∼30% -23%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
2.19 Points ∼100% +20%
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
2.08 Points ∼95% +14%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
1.83 Points ∼83%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
1.77 Points ∼80% -3%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
1.67 Points ∼76% -9%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
1.5 Points ∼68% -18%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
1.49 Points ∼68% -19%
|CPU Multi 64Bit
|Asus G701VIK-BA049T
Intel Core i7-7820HK
|
9.91 Points ∼50% +21%
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
9.78 Points ∼49% +20%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
8.18 Points ∼41% 0%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
8.17 Points ∼41%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
7.94 Points ∼40% -3%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
7.47 Points ∼37% -9%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
6.02 Points ∼30% -26%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
7222 Points ∼94% +21%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
5954 Points ∼78%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
5747 Points ∼75% -3%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
5550 Points ∼73% -7%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
5126 Points ∼67% -14%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
28189 Points ∼70% +25%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
22512 Points ∼56%
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
22217 Points ∼55% -1%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
21755 Points ∼54% -3%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
20111 Points ∼50% -11%
|wPrime 2.0x - 1024m
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
236 s * ∼3% -12%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
211.321 s * ∼2%
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
176.329 s * ∼2% +17%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|MSI GS63VR 7RF-228US
Intel Core i7-7700HQ
|
579.909 Seconds * ∼3% -12%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
565.334 Seconds * ∼3% -9%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Intel Core i7-7700HQ
|
519.371 Seconds * ∼2%
|Eurocom Tornado F5
Intel Core i7-7700K
|
440.036 Seconds * ∼2% +15%
* ... меньше = лучше
Общая производительность системы
Результаты теста PCMark 8 определяют ноутбук Odyssey в ту же лигу, что и большинство мультимедийных и игровых систем. Тот же Asus Strix GL553VD с идентичными процессором и видеокартой получил меньший балл из-за медленного жесткого диска.
Мы не столкнулись с заметными программными или аппаратными сбоями на протяжении всего времени тестирования данного ноутбука.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|
5317 Points ∼82% 0%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
5305 Points ∼81%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
4884 Points ∼75% -8%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
4680 Points ∼72% -12%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
2722 Points ∼42% -49%
|Creative Score Accelerated v2
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
7220 Points ∼78% +35%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
5362 Points ∼58%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
4317 Points ∼46% -19%
|Home Score Accelerated v2
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
4765 Points ∼80% +19%
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|
4013 Points ∼67% 0%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|
4001 Points ∼67%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
3770 Points ∼63% -6%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
3659 Points ∼61% -9%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|4001 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|5362 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|5305 баллов
Хранение данных
Для накопителей доступно два отсека, оба из которых были заняты в случае нашей конфигурации. Твердотельный накопитель Samsung с интерфейсом NVMe и емкостью 128 ГБ соседствует с жестким диском объемом 1 ТБ. Скорость твердотельного накопителя с интерфейсом NVMe выше, чем у SATA III, используемого в Asus FX502VM, но скорость записи заметно уступает накопителю Lite-On в Dell XPS 15. Жесткий диск же, согласно тесту HD Tune, имеет среднюю скорость линейной передачи данных порядка 105 МБ/с, что является солидным показателем для диска со скоростью вращения шпинделя 5400 Об/мин. Рекомендуем использовать жесткий диск толщиной 7 мм, так как 9.5-мм жесткий диск едва помещается в отсек.
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|Asus FX502VM-AS73
SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Lite-on CX2-8B512-Q11 NVMe SSD
|CrystalDiskMark 3.0
-46%
19%
-93%
94%
|Write 4k QD32
176.4
99.74
-43%
405.5
130%
1.04
-99%
398.1
126%
|Read 4k QD32
521.4
369.9
-29%
288.3
-45%
1.06
-100%
509.1
-2%
|Write 4k
143.1
70.91
-50%
135.1
-6%
1.05
-99%
134.1
-6%
|Read 4k
47.16
29.36
-38%
31.97
-32%
0.57
-99%
45.14
-4%
|Write 512
195.8
137.8
-30%
472.3
141%
51.11
-74%
1119
472%
|Read 512
460.5
343.5
-25%
705.5
53%
39.06
-92%
977.4
112%
|Write Seq
798.4
138.2
-83%
311
-61%
89.64
-89%
1106
39%
|Read Seq
1518
502.5
-67%
1115
-27%
93.48
-94%
1684
11%
Видеокарта
Бенчмарк 3DMark рисует ожидаемую и типичную для GTX 1050 картину. Его производительность лежит аккурат между GTX 965M и 970M, правда, к первой он все-таки ближе. Настольная версия GTX 1050 быстрее мобильной на 10-20%, а мобильная версия GTX 1050Ti быстрее на 20-30%.
|3DMark
|Fire Strike Extreme Graphics
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
5348 Points ∼39% +99%
|Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
3517 Points ∼26% +31%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
|
3199 Points ∼24% +19%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
2714 Points ∼20% +1%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
2685 Points ∼20%
|Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
2507 Points ∼19% -7%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
|
1988 Points ∼15% -26%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
11261 Points ∼29% +88%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7791 Points ∼20% +30%
|Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
7321 Points ∼19% +22%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
|
6797 Points ∼17% +13%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
6013 Points ∼15% 0%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
5990 Points ∼15%
|Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
5323 Points ∼14% -11%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
|
4133 Points ∼11% -31%
|MSI PX60 6QD
NVIDIA GeForce GTX 950M, 6700HQ
|
3638 Points ∼9% -39%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
50205 Points ∼31% +32%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
46362 Points ∼28% +22%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
|
40922 Points ∼25% +8%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
38001 Points ∼23%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
37840 Points ∼23% 0%
|Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
33304 Points ∼20% -12%
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
32344 Points ∼20% -15%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
|
25986 Points ∼16% -32%
|MSI PX60 6QD
NVIDIA GeForce GTX 950M, 6700HQ
|
25900 Points ∼16% -32%
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
8873 Points ∼56% +19%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
|
7998 Points ∼50% +8%
|Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
7952 Points ∼50% +7%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7440 Points ∼47%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
6999 Points ∼44% -6%
|Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
6712 Points ∼42% -10%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
6361 Points ∼40% -15%
|MSI PX60 6QD
NVIDIA GeForce GTX 950M, 6700HQ
|
4501 Points ∼28% -40%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
|
4466 Points ∼28% -40%
|1280x720 Performance GPU
|MSI GS63VR 7RF-228US
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
14450 Points ∼28% +86%
|Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
9824 Points ∼19% +27%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
9768 Points ∼19% +26%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
|
8571 Points ∼17% +10%
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7760 Points ∼15%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7457 Points ∼15% -4%
|Gigabyte P55K v5
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
7128 Points ∼14% -8%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
|
4826 Points ∼9% -38%
|MSI PX60 6QD
NVIDIA GeForce GTX 950M, 6700HQ
|
4384 Points ∼9% -44%
|3DMark 11 Performance
|7872 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|84774 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|20291 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|5455 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|2678 баллов
Игры
Несмотря на принадлежность к начальному уровню в GTX-серии, 1050 способна справиться с большинством игр в разрешении 1080p. Производительность впечатляет даже несмотря на только 2 ГБ видеопамяти, а пользователи могут как угодно менять настройки графики в игре и при этом получать на выходе выше 30 к/с. GTX 960M и 950M лишь изредка способны выдать играбельный фреймрейт. Тем, кому важно иметь частоту обновления картинки 60 кадров в секунду, придется снизить настройки до средних, а то и до низких, если дело касается очень требовательных игр.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|63.6
|fps
|Metro: Last Light (2013)
|78
|43.8
|fps
|Thief (2014)
|73
|40.4
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|43
|20.8
|fps
|Batman: Arkham Knight (2015)
|91
|79
|47
|25
|fps
|Dota 2 Reborn (2015)
|115
|fps
|Fallout 4 (2015)
|41.5
|34.2
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|70.1
|38.7
|33.4
|fps
|Ashes of the Singularity (2016)
|54.7
|34.1
|29.6
|fps
|Doom (2016)
|47.5
|43.5
|fps
|Overwatch (2016)
|95.3
|54.2
|fps
Стресс-тестирование
Мы загрузили ноутбук по полной для изучения на предмет троттлинга и стабильности. Samsung Odyssey справился на отлично, не снижая частоту процессора ниже 3.4 ГГц и не превышая температуры 76 °C при тестировании в Prime95. Одновременный прогон Prime95 и FurMark заставил систему снизить частоту процессора до базовой частоты 2.8 ГГц, так что пользователям не стоит беспокоиться о серьезном снижении производительности. Вышеуказанная нагрузка далека от реальной и смогла разогреть процессор и видеоядро соответственно до 88 °C и 76 °C.
Игра Witcher 3 представляет именно тот сценарий нагрузки, с которым столкнутся игроки. Температура процессора и видеокарты установилась на комфортных 60 °C, для сравнения эти же компоненты в ноутбуке Dell XPS 15 разогрелись до 70 °C и 80 °C. Более того, ноутбук стабильно достигал Turbo-частот для обоих компонентов без просадки фреймрейта на протяжении часового тестирования.
В свою очередь, работа от аккумулятора приводит к снижению частот и процессора и видеокарты. Результат в 3DMark 11 при автономном тестировании составил 6965 и 3450 очков для физики и графики соответственно, а при работе от сети - 8859 и 7760 очков.
|CPU Clock (GHz)
|GPU Clock (MHz)
|Average CPU Temperature (°C)
|Average GPU Temperature (°C)
|Prime95 Stress
|3.4
|--
|76
|49
|FurMark Stress
|--
|1481
|80
|64
|Prime95 + FurMark Stress
|2.8
|1455
|88
|76
|Witcher 3 Stress
|3.5+
|1696
|66
|61
6 | Нагрев и шум
Шум
Система охлаждения состоит из двух 50-миллиметровых кулеров с двумя тепловыми трубками, объединяющими центральный процессор и графический чип. По крайней мере один из них активен вне зависимости от вычислительной нагрузки (если верить показаниям фирменной утилиты Odyssey Control), но его шум остается в разумных пределах 29 дБ(А). Работа в браузере повышает уровень шума до 30-31 дБ(А), что вполне приемлемо для офисного или мультимедийного уровня нагрузки.
Основная проблема заключается в том, как сильно меняется картина шума во время игры. Требовательные приложения и игры разгоняют кулер таким образом, что его шум постоянно находится на уровне 49 дБ(А). Даже простой прогон 3DMark позволяет достичь таких пределов, делая систему охлаждения Odyssey гораздо громче таковой в Pavilion 15t. Другим примером является Asus FX502VM, чья начинка мощнее, а система охлаждения тише. Таким образом пользователям Odyssey приходится жертвовать комфортным уровнем шума ради достижения более высоких частот процессора и видеокарты.
С другой стороны, во время тестирования не было выявлено шума электронных компонентов ноутбука, что хорошо.
Уровень шума
|Ожидание
|
28.1 / 29.1 / 29.1 дб
|Шум от HDD
|
|29.1 дб
|Нагрузка
|
|49.2 / 49.2 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 28.1 dB(A)
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Lite-on CX2-8B512-Q11 NVMe SSD
|Gigabyte P55W v7
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Liteonit CV3-8D256
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Radeon Pro 460, 6920HQ, Apple SSD SM1024L
|Уровень шума
-4%
-3%
-1%
-7%
4%
|Мин. в простое *
28.1
30.6
-9%
32.3
-15%
29
-3%
33
-17%
30.3
-8%
|В простое, сред. *
29.1
30.6
-5%
32.3
-11%
29
-0%
34
-17%
30.3
-4%
|В простое, макс. *
29.1
31
-7%
32.3
-11%
32.2
-11%
35
-20%
30.3
-4%
|Нагрузка, сред. *
49.2
46.2
6%
43.2
12%
47.1
4%
39
21%
35.1
29%
|Нагрузка, макс. *
49.2
52.3
-6%
45.2
8%
47.1
4%
50
-2%
46
7%
* ... меньше = лучше
Температура
Температура поверхностей находится в комфортных пределах во время невысокой нагрузки, при этом задняя часть несколько теплее передней из-за дизайна системы охлаждения. Во время экстремальной нагрузки, левая часть клавиатуры разогревается до серьезных 50 С, а все потому, что процессор и видеокарта расположены прямо по клавишами WASD, чего другие производители игровых ноутбуков стараются не делать.
К счастью, палмрест и тачпад остаются прохладными вне зависимости от нагрузки, потому-что под ними расположены жесткий диск и аккумулятор. Решетки радиатора системы охлаждения обеспечивают охлаждение левой и правой части поверхности, на которой располагается ноутбук.
7 | Акустическая система
1.5-ваттные стерео-динамики не столь громкие, как в других 15-дюймовых мультимедийных ноутбуках. В свою очередь, баланс немного лучше, а высокие частоты не столь выражены во время проигрывания музыки и просмотра видео. Низких частот маловато, но, к счастью, максимальная громкость не приводит к дребезжанию корпуса. 3.5-мм аудио разъем позволит не слышать назойливый шум системы охлаждения во время игры.
Анализ АЧХ аудиосистемы Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
(-) | невысокий уровень макс. громкости (63.07 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 15.2% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (32.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 98% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 0% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 32%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 91% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 5% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency Comparison (Checkbox selectable!)
Graph 1: Pink Noise 100% Vol.; Graph 2: Audio off
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергопотребление
Во время простоя системы энергопотребление составляет 6-11 Вт, в зависимости от яркости дисплея и профиля электропитания. При тестировании в 3DMark 06 система потребляет 82 Вт, что на 25 Вт меньше потребления Asus FX502VM с видеокартой GTX 1060. Таким образом, энергопотребление вполне соответствует ожиданиям от связки GTX 1050 и i7-7700HQ.
Максимальная нагрузка одновременно работающими Prime95 и FurMark "выжимает" 123 Ватта из относительно крупного (14.5 x 7.5 x 4 см) блока питания, номинальной мощностью в 120 Вт, что достаточно необычно видеть, так что Samsung стоит учесть данный момент на будущее.
|Выкл.
|0.28 / 0.78 Вт
|Ожидание
| 6.7 / 8.9 / 10.8 Вт
|Нагрузка
|
81.8 / 122.7 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
|Asus FX502VM-AS73
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
|Gigabyte P55W v7
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
|Энергопотребление
-57%
0%
-12%
-28%
14%
|В простое, мин. *
6.7
14.9
-122%
6.6
1%
7.7
-15%
8
-19%
3
55%
|В простое, сред. *
8.9
15.1
-70%
9
-1%
11.7
-31%
13
-46%
9.9
-11%
|В простое, макс. *
10.8
15.2
-41%
10.7
1%
12
-11%
18
-67%
12.5
-16%
|Нагрузка, сред. *
81.8
105.8
-29%
77.5
5%
80.5
2%
76
7%
70.6
14%
|Нагрузка, макс. *
122.7
148.8
-21%
130
-6%
128.4
-5%
143
-17%
90.8
26%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
В Samsung Odyssey установлена аккумуляторная батарея емкостью всего 43 Вт-ч - одна из самых небольших по данному показателю. Это не мешает ноутбуку работать 4.5 часа при включенном Wi-Fi, что является средним для данного класса результатом. Ноутбук способен проработать порядка 10 часов при простое системы и минимальной яркости дисплея.
Комплектный блок питания способен восполнить заряд аккумуляторной батареи за ~2 часа.
|Без нагрузки
|10час. 12мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|4час. 23мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 16мин.
|Samsung Odyssey NP800G5M-X01US
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 43 Вт⋅ч
|Asus FX502VM-AS73
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 64 Вт⋅ч
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 56 Вт⋅ч
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 48 Вт⋅ч
|Gigabyte P55W v7
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 63 Вт⋅ч
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
6920HQ, Radeon Pro 460, 76 Вт⋅ч
|Время работы
-17%
10%
-20%
30%
52%
|В простое
612
363
-41%
565
-8%
440
-28%
789
29%
|Нагрузка и 100% яркости
76
64
-16%
84
11%
47
-38%
98
29%
52
-32%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
263
277
5%
334
27%
276
5%
346
32%
619
135%
За
Против
Вердикт
Тестируемый Samsung Odyssey вызывает смешанные чувства. С одной стороны система показывает высокую производительность, без заметного троттлинга и нагрева. Её способность достигать высоких частот Turbo Boost является той важной особенностью, которой пытаются достичь многие современные тонкие игровые ноутбуки.
С другой стороны герою обзора приходится бороться с иными факторами, наиболее примечательным из которых является шум системы охлаждения, слишком заметный даже по меркам игровых ноутбуков. Звук такой громкости стоило ожидать при наличии под капотом видеокарты GTX 1070 или 1080, но никак не GTX 1050. Для борьбы с этим ужасным шумом не предусмотрено каких-либо настроек, так что нет никакой возможности найти компромисс между шумом и производительностью.
Всевозможные проблемы становятся более очевидными при длительном знакомстве с устройством: кардридер очень медленный, коммуникации ограничены, видеопамять урезана вдвое, емкость аккумулятора маленькая, а контрастность и цветовой охват дисплея оставляют желать лучшего. Сильно нагревающиеся клавиши WASD являются результатом странного дизайнерского решения; производитель автомобилей никогда не сконструирует машину с горячим рулем, таким образом и игровые ноутбуки не должны иметь нагревающиеся до экстремальных температур WASD-клавиши.
Что касается конкурентов, то HP Pavilion 15t с таким же процессором и видеокартой стоит столько же, сколько герой обзора. В то время как Samsung превосходит соперника по части стабильности системы, чем-то иным ему похвастать нечем.
Первый игровой ноутбук Samsung из серии Odyssey не представляет из себя ничего особенного. Его центральный процессор и видеокарта способны достигать Turbo-частот, но расплатой за это станет сильный шум системы охлаждения.
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US - 24/04/2017 v6
Allen Ngo