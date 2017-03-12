Notebookcheck

Краткий обзор ноутбука Asus ROG Strix GL553VD (7700HQ, Full HD, GTX 1050)

Sam Medley (перевод - Антон Фёдоров), 15/03/2017

Переоцененный игровой бюджетник. Благодаря появлению таких видеокарт как nVidia GeForce GTX 1050, бюджетные игровые ноутбуки становятся все популярнее, поэтому Asus решила посоревноваться в данном секторе, выпустив GL553VD. Данное устройство характеризуется достаточно скромной начинкой, размещенной в качественном корпусе и приправлено некоторыми приятными дополнениями, но достаточно ли всего этого для оправдания завышенной цены?

Полную версию этой статьи можно прочитать на английском языке.

В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.

Asus ROG Strix GL553VD-DS71 (GL553 Серия)
Процессор
Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz
Графический адаптер
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) - 4096 Мбайт, Ядро: 1354 МГц, Память: 7000 МГц, NVIDIA GeForce GTX 1050 21.21.13.7654, Optimus
Оперативная память
16384 Мбайт 
, DDR4-2400
Дисплей
15.6 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 141 точек/дюйм, No, BOE HF NV156FHM-N43, IPS, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
Intel HM175
Хранение данных
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630, 1000 Гбайт 
, 7200 об/мин, 1 TB HDD, 7200 Об/мин, 930 Гбайт свободно
Интерфейсы
1 PC-Card, 1 USB 2.0, 3 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: 3.5 мм аудио разъем, датчик освещённости
Коммуникации
Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), Intel Wireless-AC 7265 (a/b/g/n/ac)
Оптический привод
HL-DT-ST DVDRAM GUE1N
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 30 x 382.8 x 254.8
Аккумулятор
48 Вт⋅ч, 48240 мА⋅ч литий-ион., Автономная работа (сведения производителя): 5 час.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 720p
Дополнительно
акустическая система: Два динамика, клавиатура: Островного типа, подсветка клавиатуры: да, ASUS Touchpad Handwriting, ROG Aura Core, ROG Gaming Center, XSplit GameCaster, GeForce Experience, 12 мес. гарантии в Европе
Вес
2.5 Кг, адаптер питания: 499 г
Стоимость
1099 USD
Ссылки
Asus - сайт производителя
Asus (сайт производителя)

 

Слева: гнездо зарядного устройства, Ethernet-порт, HDMI, 2x USB 3.0, USB Type-C (Gen 1), 3.5 мм комбинированный аудио разъем
Слева: гнездо зарядного устройства, Ethernet-порт, HDMI, 2x USB 3.0, USB Type-C (Gen 1), 3.5 мм комбинированный аудио разъем
Справа: слот замка Kensington, DVD-привод, USB 2.0
Справа: слот замка Kensington, DVD-привод, USB 2.0
Спереди: динамики, светодиодные индикаторы, кардридер
Спереди: динамики, светодиодные индикаторы, кардридер
SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
HP Omen 15-ax007ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
75 MB/s ∼100% +22%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II Reference Card)
61.32 MB/s ∼82%
MSI GL62M 7RD-077
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
26 MB/s ∼35% -58%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
22.7 MB/s ∼30% -63%
Dell Inspiron 15 7000 7567
22.2 MB/s ∼30% -64%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II Reference Card)
91.72 MB/s ∼100%
HP Omen 15-ax007ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
86 MB/s ∼94% -6%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
36.96 MB/s ∼40% -60%
MSI GL62M 7RD-077
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
27.7 MB/s ∼30% -70%
Dell Inspiron 15 7000 7567
27.2 MB/s ∼30% -70%
Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Wireless-AC 7265
661 Мбит ∼100%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
647 Мбит ∼98% -2%
MSI GL62M 7RD-077
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (I210-T1)
347 Мбит ∼52% -48%
Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
246 Мбит ∼37% -63%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
524 Мбит ∼100% +21%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Wireless-AC 7265
434 Мбит ∼83%
MSI GL62M 7RD-077
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (I210-T1)
312 Мбит ∼60% -28%
Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
306 Мбит ∼58% -29%
Разъемы 2.5" и M.2
Разъемы SATA 2.5" и M.2
Keyboard deck and touchpad.
Клавиатура и тачпад
4 зоны RGB-подсветки
4 зоны RGB-подсветки
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
285.8
cd/m²		280.2
cd/m²		281.6
cd/m²
279.9
cd/m²		289.3
cd/m²		275.7
cd/m²
270.3
cd/m²		286.8
cd/m²		267.9
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 289.3 cd/m² В среднем: 279.7 cd/m² Minimum: 16.58 cd/m²
Равномерность подсветки: 93 %
От батареи: 289.3 cd/m²
Контрастность: 998:1 (Уровень чёрного: 0.29 cd/m²)
ΔE Color 3.1 | - Ø
ΔE Greyscale 2.1 | - Ø
91% sRGB (Argyll) 59% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.22
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
BOE HF NV156FHM-N43, IPS, 15.6, 1920x1080		Dell Inspiron 15 7000 7567
AU Optronics AUO38ED B156HTN 28H80, TN, 15.6, 1920x1080		MSI GL62M 7RD-077
Chi Mei N156HGE-EAL, TN LED, 15.6, 1920x1080		HP Omen 15-ax007ng
LGD0519, IPS, 15.6, 1920x1080
Response Times
20%
23%
11%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
57.6
36
37%
44
24%
55
5%
Response Time Black / White *
37.2
36
3%
29
22%
31
17%
PWM Frequency
198
Параметры экрана
-137%
-100%
-51%
Brightness
280
235
-16%
234
-16%
203
-27%
Brightness Distribution
93
75
-19%
79
-15%
79
-15%
Уровень чёрного *
0.29
0.55
-90%
0.54
-86%
0.28
3%
Контрастность
998
447
-55%
478
-52%
764
-23%
Colorchecker DeltaE *
3.1
10.97
-254%
9.74
-214%
6.04
-95%
DeltaE для серого *
2.1
14.25
-579%
11.59
-452%
5.91
-181%
Гамма
2.22 108%
1.83 131%
21.9 11%
2.44 98%
CCT
6226 104%
11200 58%
11851 55%
7362 88%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
59
35
-41%
76
29%
38
-36%
Color Space (Percent of sRGB)
91
55
-40%
100
10%
60
-34%
Среднее значение
-59% / -105%
-39% / -75%
-20% / -39%

* ... меньше = лучше

Охват sRGB: 91%
Охват sRGB: 91%
Охват AdobeRGB: 59%
Охват AdobeRGB: 59%
CalMAN: Saturation Sweeps
CalMAN: Saturation Sweeps
CalMAN: Saturation Sweeps (после калибровки)
CalMAN: Saturation Sweeps (после калибровки)
CalMAN: Grayscale
CalMAN: Grayscale
CalMAN: Grayscale (после калибровки)
CalMAN: Grayscale (после калибровки)
CalMAN: ColorChecker
CalMAN: ColorChecker
CalMAN: ColorCheck (после калибровки)
CalMAN: ColorCheck (после калибровки)
Изображение вполне читаемо на улице в пасмурную погоду
Изображение вполне читаемо на улице в пасмурную погоду

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
37.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 4.8 ms стадия 1
↘ 32.4 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 91% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
57.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 23.6 ms стадия 1
↘ 34 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 90% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.4 миллисек.)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 780 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Углы обзора
Углы обзора
Cinebench R15 | Cinebench R11.5 | Cinebench R10 | wPrime 2.0x | Super Pi Mod 1.5 XS 32M
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ
159 Points ∼82% +7%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
Intel Core i7-7700HQ
152 Points ∼78% +3%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
148 Points ∼76%
HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
147 Points ∼76% -1%
MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
146 Points ∼75% -1%
CPU Multi 64Bit
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
732 Points ∼44%
MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
730 Points ∼44% 0%
Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ
724 Points ∼44% -1%
HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
678 Points ∼41% -7%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
Intel Core i7-7700HQ
677 Points ∼41% -8%
Cinebench R11.5
CPU Single 64Bit
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
1.7 Points ∼77%
HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
1.68 Points ∼76% -1%
MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
1.65 Points ∼75% -3%
CPU Multi 64Bit
MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
8.16 Points ∼45% +1%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
8.08 Points ∼45%
HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
7.45 Points ∼41% -8%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
5568 Points ∼75% 0%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
5548 Points ∼75%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
21976 Points ∼63% +1%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
21774 Points ∼63%
wPrime 2.0x - 1024m
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
323.56 s * ∼4%
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
541.28 Seconds * ∼2%

* ... меньше = лучше

Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
5548
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
21774
Cinebench R10 Shading 32Bit
6774
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
1.7 Points
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit
61.88 fps
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
8.08 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
732 Points
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
99.6 %
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
93.99 fps
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
148 Points
?
PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
5068 Points ∼78% +8%
HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
5003 Points ∼77% +7%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
4831 Points ∼74% +3%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
4680 Points ∼72%
Creative Score Accelerated v2
HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
4992 Points ∼54% +16%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
4679 Points ∼50% +8%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
4317 Points ∼46%
Home Score Accelerated v2
HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
3946 Points ∼66% +5%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
3899 Points ∼65% +3%
Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
3850 Points ∼64% +2%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
3770 Points ∼63%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
3698 Points ∼62% -2%
PCMark 7 Score
3567 баллов
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
3770 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
4317 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
4680 баллов
?
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630		Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel SSDSCKKF256H6		MSI GL62M 7RD-077
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630		HP Omen 15-ax007ng
Adata IM2S3138E-128GM-B		Acer Aspire VX5-591G-D0DD
SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
CrystalDiskMark 3.0
8182%
10%
7113%
9543%
Write 4k QD32
1.04
255.1
24429%
1.234
19%
168
16054%
317.4
30419%
Read 4k QD32
1.06
279.6
26277%
1.088
3%
276.8
26013%
394.9
37155%
Write 4k
1.05
85.44
8037%
1.122
7%
81.38
7650%
38.36
3553%
Read 4k
0.57
27.11
4656%
0.494
-13%
33.14
5714%
16.97
2877%
Write 512
51.11
304
495%
56.98
11%
169.6
232%
418.2
718%
Read 512
39.06
338.9
768%
43.19
11%
327.6
739%
348.1
791%
Write Seq
89.64
422.8
372%
107.3
20%
169.2
89%
449.6
402%
Read Seq
93.48
485.8
420%
112.4
20%
475.7
409%
494.2
429%
hddimg
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
Мин. скорость передачи данных: 61.5 MB/s
Макс. скорость передачи данных: 147.6 MB/s
Средняя скорость передачи данных: 112.8 MB/s
Время случайного доступа: 16.8 ms
Пиковая скорость: 242.7 MB/s
Использование процессора: 3.2 %
3DMark 11 | 3DMark
3DMark 11
1280x720 Performance Combined
Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
7281 Points ∼59% +4%
HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
7134 Points ∼58% +2%
MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
7072 Points ∼57% +1%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
6999 Points ∼57%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
6808 Points ∼55% -3%
1280x720 Performance GPU
Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
9725 Points ∼19% +30%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
9713 Points ∼19% +30%
MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
8223 Points ∼16% +10%
HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
7919 Points ∼16% +6%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
7457 Points ∼15%
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
7741 Points ∼20% +29%
Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
7646 Points ∼19% +27%
MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
6382 Points ∼16% +6%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
6013 Points ∼15%
HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
5904 Points ∼15% -2%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
49539 Points ∼30% +31%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
48626 Points ∼30% +29%
MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
39824 Points ∼24% +5%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
37840 Points ∼23%
HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
36659 Points ∼22% -3%
1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics
MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
83572 Points ∼22% +14%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
78188 Points ∼20% +6%
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
73576 Points ∼19%
3DMark 11 Performance
7423 баллов
3DMark Ice Storm Standard Score
65973 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
18436 баллов
3DMark Fire Strike Score
5455 баллов
3DMark Fire Strike Extreme Score
2693 баллов
?
Rise of the Tomb Raider | Doom | Ashes of the Singularity | BioShock Infinite | Thief | Fallout 4
Rise of the Tomb Raider
1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
30 fps ∼19%
Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
38.3 fps ∼24% +28%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
33.7 fps ∼21% +12%
HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
30.6 fps ∼19% +2%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
38.5 fps ∼24% +28%
1920x1080 High Preset AA:FX AF:4x (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
36 fps ∼20%
Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
46.6 fps ∼26% +29%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
39.5 fps ∼22% +10%
HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
37.4 fps ∼21% +4%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
47.4 fps ∼26% +32%
Doom
1920x1080 Ultra Preset AA:SM (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
54 fps ∼27%
Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
67.5 fps ∼34% +25%
HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
37.4 fps ∼19% -31%
1920x1080 High Preset AA:FX (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
58 fps ∼34%
Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
69.1 fps ∼41% +19%
HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
40 fps ∼24% -31%
Ashes of the Singularity - 1920x1080 high (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
28 fps ∼32%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
29.1 fps ∼33% +4%
BioShock Infinite
1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
62 fps ∼29%
Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
72.8 fps ∼34% +17%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
66.2 fps ∼31% +7%
1366x768 High Preset (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
128 fps ∼42%
Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
147 fps ∼48% +15%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
156.2 fps ∼51% +22%
Thief
1920x1080 Very High Preset AA:FXAA & High SS AF:8x (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
42 fps ∼33%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
43.6 fps ∼35% +4%
1366x768 High Preset AA:FXAA & Low SS AF:4x (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
61 fps ∼46%
MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
65.8 fps ∼50% +8%
Fallout 4
1920x1080 Ultra Preset AA:T AF:16x (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
34 fps ∼23%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
44.5 fps ∼30% +31%
1920x1080 High Preset AA:T AF:16x (по убыванию)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
39 fps ∼26%
Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
54 fps ∼36% +38%
мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 12862fps
Metro: Last Light (2013) 6441fps
Thief (2014) 6142fps
Fallout 4 (2015) 3934fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 3630fps
Ashes of the Singularity (2016) 3228fps
Doom (2016) 5854fps
Mafia 3 (2016) 2624fps

Уровень шума

Ожидание
33.4 / 33.4 / 33.4 дб
Нагрузка
46.5 / 49.6 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   BK Precision 732A (15 см от источника шума)   фоновый шум: 30.6 dB(A)
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630		Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6		MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630		HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B		HP Pavilion 17t-ab200
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP
Уровень шума
5%
5%
1%
-5%
Мин. в простое *
33.4
30.9
7%
32.5
3%
32
4%
35.3
-6%
В простое, сред. *
33.4
30.9
7%
32.5
3%
33
1%
35.4
-6%
В простое, макс. *
33.4
31
7%
32.5
3%
36
-8%
35.4
-6%
Нагрузка, сред. *
46.5
46.5
-0%
36.4
22%
43
8%
48.6
-5%
Нагрузка, макс. *
49.6
46.8
6%
52.4
-6%
49
1%
49.8
-0%

* ... меньше = лучше

Макс.
 42.6 °C36 °C23.2 °C 
 33.8 °C39.2 °C25.2 °C 
 25.8 °C30.2 °C25.2 °C 
Максимум: 42.6 °C
В среднем: 31.2 °C
22.8 °C32.8 °C36.4 °C
23.6 °C32 °C37.4 °C
25.2 °C25.4 °C28 °C
Максимум: 37.4 °C
В среднем: 29.3 °C
Блок питания (макс)  49 °C | Темп. воздуха 20 °C | Fluke 62 Mini
Нагрев лицевой части основания во время вычислительной нагрузки
Нагрев лицевой части основания во время вычислительной нагрузки
Нагрев днища во время вычислительной нагрузки
Нагрев днища во время вычислительной нагрузки
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2035.238.22535.335.23135.133.74031.933.65032.231.26333.733.78031.23410034.533.612534.335.216030.635.720030.145.525028.354.531527.254.640026.154.150025.955.863025.963.780026.363.9100025.255.3125024.257.2160023.955.5200023.556250023.359315023.259.3400023.464.9500023.167.663002368.5800023.167.2100002358.91250022.9531600023.255.3SPL36.475.2N2.834.8median 24.2Asus ROG Strix GL553VD-DS71median 55.8Delta2.7432.234.332.23333.43336.132.536.130.630.430.629.627.729.627.129.127.132.227.232.245.325.845.35732.65757.423.557.452.622.352.655.621.655.661.521.361.567.219.867.26519.76565.418.565.465.318.265.367.517.867.567.517.167.569.117.369.173.417.273.473.617.673.671.817.771.873.417.773.472.318.172.371.718.271.766.218.166.268.818.268.869.618.169.668.61868.682.930.382.9561.456median 67.5Dell Inspiron 15 7000 7567median 18.2median 67.54.624.633.834.333.832.233.432.234.932.534.930.730.430.730.427.730.42729.12727.927.227.927.925.827.932.932.632.935.823.535.837.822.337.846.921.646.956.621.356.66219.86262.419.762.465.518.565.570.118.270.175.317.875.379.217.179.287.617.387.685.917.285.985.317.685.381.217.781.276.217.776.271.418.171.469.118.269.16818.16862.118.262.157.418.157.459.91859.993.330.393.377.91.477.9median 65.5MSI GL62M 7RD-077median 18.2median 65.512.3212.3hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus ROG Strix GL553VD-DS71

(±) | неплохой уровень макс. громкости (75.17 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 12.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.8% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (21.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 80% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 15% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 45% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 48% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Dell Inspiron 15 7000 7567

(±) | неплохой уровень макс. громкости (74 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 12.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (10.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 91% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы MSI GL62M 7RD-077

(+) | отличный уровень макс. громкости (86 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 25.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 9.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.8% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (28.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 96% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 80% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 15% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.4 / 1.1 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 7.7 / 11.7 / 12 Вт
Нагрузка midlight 80.5 / 128.4 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630, IPS, 1920x1080, 15.6		Dell Inspiron 15 7000 7567
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel SSDSCKKF256H6, TN, 1920x1080, 15.6		MSI GL62M 7RD-077
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630, TN LED, 1920x1080, 15.6		HP Omen 15-ax007ng
6700HQ, GeForce GTX 965M, Adata IM2S3138E-128GM-B, IPS, 1920x1080, 15.6		HP Pavilion 17t-ab200
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), Samsung CM871a MZNTY128HDHP, IPS, 1920x1080, 17.3
Энергопотребление
23%
-21%
-7%
4%
В простое, мин. *
7.7
4.4
43%
10.6
-38%
7
9%
8.2
-6%
В простое, сред. *
11.7
6.8
42%
14.5
-24%
11
6%
11
6%
В простое, макс. *
12
8.3
31%
15
-25%
19
-58%
11.1
7%
Нагрузка, сред. *
80.5
81
-1%
90
-12%
79
2%
77
4%
Нагрузка, макс. *
128.4
127
1%
135
-5%
119
7%
116.9
9%

* ... меньше = лучше

Автономная работа
Без нагрузки
7час. 20мин.
Интернет через WiFi v1.3
4час. 36мин.
Макс. расход энергии
0час. 47мин.
Asus ROG Strix GL553VD-DS71
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 48 Вт⋅ч		Dell Inspiron 15 7000 7567
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 74 Вт⋅ч		MSI GL62M 7RD-077
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 41 Вт⋅ч		HP Omen 15-ax007ng
6700HQ, GeForce GTX 965M, 61.5 Вт⋅ч		Acer Aspire VX5-591G-D0DD
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 52 Вт⋅ч
Время работы
121%
-14%
34%
32%
В простое
440
1174
167%
387
-12%
467
6%
Нагрузка и 100% яркости
47
81
72%
41
-13%
93
98%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
276
622
125%
225
-18%
272
-1%
365
32%

За

+ Отличная и удобная клавиатура с RGB-подсветкой
+ Прочный и жесткий корпус
+ Удачная конструкция системы охлаждения
+ Яркий матовый IPS-дисплей с точной цветопередачей
+ Легкий доступ к компонентам
+ Легкоосуществимый апгрейд

Против

- Дорогой для своей начинки
- Посредственное время работы от аккумулятора
- Непозволительно медленный жесткий диск
- Шумный кулер системы охлаждения
- Неудобное расположение портов
- Слабоватые динамики
- Разочаровывающий тачпад

Asus GL 553VD - "принц среди нищих". Если его видеокарта соответствует бюджетному уровню, то цена вряд ли. Такое же аппаратное обеспечение можно встретить в MSI GL62M, который стоит более чем на сотню евро меньше. Итоговая стоимость может быть и ниже, если променять процессор Core i7-7700HQ на более скромный Core i5-7300HQ. С другой стороны, ноутбук Dell Inspiron 15 7000 располагает более мощной видеокартой GTX 1050 Ti и стоит столько же, а Acer Aspire VX5 и того дешевле.

Так за что же доплата? Дело в том, что Asus GL553 включает впечатляющую клавиатуру с RGB-подсветкой, проработанную и эффективную систему охлаждения, а так же прекрасный и хорошо настроенный IPS-дисплей. Качество сборки на высшем уровне: ноутбук действительно очень приятный внешне и тактильно. Остается только решить, стоят ли эти достоинства приличной доплаты в сотню-другую евро.

Для геймеров, желающих играть в игры с высокой детализацией картинки, выбор будет не простым. Ноутбук Asus GL553 располагает солидной начинкой, размещенной внутри качественного и красивого корпуса. Он отлично подойдет тем, для кого важны как внешний вид и удобство пользования, так и качество изображения. А вот заядлые игроки могут найти варианты получше.

HP Omen 15 является хорошим конкурентом и предлагает схожий уровень производительности. Потенциальным покупателям стоит обратить внимание и на бывшие в употреблении устройства, так как они позволят прилично сэкономить. Опять же, определенно стоит обратить внимание на равноценный Dell Inspiron 15 7000, который включает более мощную видеокарту и скоростной SSD. Более того, доплатив пару сотен евро можно разжиться устройством с видеокартой GTX 1060 на борту, которая позволит играть при высоких настройках графики в разрешении Full HD, а то и выше.

Сегодня в обзоре: Asus ROG GL553VD-DS71. Благодарим Computer Upgrade King за тестовый образец.
Сегодня в обзоре: Asus ROG GL553VD-DS71. Благодарим Computer Upgrade King за тестовый образец.

Asus ROG Strix GL553VD-DS71 - 12/03/2017 v6
Sam Medley

Внешний вид
83 / 98 → 85%
Клавиатура
88%
Сенсорная панель
71%
Интерфейсы
45 / 81 → 55%
Портативность
60 / 66 → 89%
Автономность
79%
Дисплей
89%
Игры и 3D
88%
Процессор
84%
Охлаждение
94 / 95 → 98%
Бесшумность
72 / 90 → 80%
Аудиосистема
50%
Камера
44 / 85 → 52%
Средний балл
73%
80%
Gaming - Итоговый рейтинг
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Sam Medley, 2017-03-15 (Update: 2017-03-16)

 