Краткий обзор ноутбука Asus ROG Strix GL553VD (7700HQ, Full HD, GTX 1050)
Переоцененный игровой бюджетник. Благодаря появлению таких видеокарт как nVidia GeForce GTX 1050, бюджетные игровые ноутбуки становятся все популярнее, поэтому Asus решила посоревноваться в данном секторе, выпустив GL553VD. Данное устройство характеризуется достаточно скромной начинкой, размещенной в качественном корпусе и приправлено некоторыми приятными дополнениями, но достаточно ли всего этого для оправдания завышенной цены?
Полную версию этой статьи можно прочитать на английском языке.
В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|HP Omen 15-ax007ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
75 MB/s ∼100% +22%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II Reference Card)
|
61.32 MB/s ∼82%
|MSI GL62M 7RD-077
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
26 MB/s ∼35% -58%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
22.7 MB/s ∼30% -63%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
|
22.2 MB/s ∼30% -64%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II Reference Card)
|
91.72 MB/s ∼100%
|HP Omen 15-ax007ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
86 MB/s ∼94% -6%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
36.96 MB/s ∼40% -60%
|MSI GL62M 7RD-077
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.7 MB/s ∼30% -70%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
|
27.2 MB/s ∼30% -70%
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Wireless-AC 7265
|
661 Мбит ∼100%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
647 Мбит ∼98% -2%
|MSI GL62M 7RD-077
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (I210-T1)
|
347 Мбит ∼52% -48%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
246 Мбит ∼37% -63%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
524 Мбит ∼100% +21%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Wireless-AC 7265
|
434 Мбит ∼83%
|MSI GL62M 7RD-077
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (I210-T1)
|
312 Мбит ∼60% -28%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
306 Мбит ∼58% -29%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
BOE HF NV156FHM-N43, IPS, 15.6, 1920x1080
|Dell Inspiron 15 7000 7567
AU Optronics AUO38ED B156HTN 28H80, TN, 15.6, 1920x1080
|MSI GL62M 7RD-077
Chi Mei N156HGE-EAL, TN LED, 15.6, 1920x1080
|HP Omen 15-ax007ng
LGD0519, IPS, 15.6, 1920x1080
|Response Times
20%
23%
11%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
57.6
36
37%
44
24%
55
5%
|Response Time Black / White *
37.2
36
3%
29
22%
31
17%
|PWM Frequency
198
|Параметры экрана
-137%
-100%
-51%
|Brightness
280
235
-16%
234
-16%
203
-27%
|Brightness Distribution
93
75
-19%
79
-15%
79
-15%
|Уровень чёрного *
0.29
0.55
-90%
0.54
-86%
0.28
3%
|Контрастность
998
447
-55%
478
-52%
764
-23%
|Colorchecker DeltaE *
3.1
10.97
-254%
9.74
-214%
6.04
-95%
|DeltaE для серого *
2.1
14.25
-579%
11.59
-452%
5.91
-181%
|Гамма
2.22 108%
1.83 131%
21.9 11%
2.44 98%
|CCT
6226 104%
11200 58%
11851 55%
7362 88%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
59
35
-41%
76
29%
38
-36%
|Color Space (Percent of sRGB)
91
55
-40%
100
10%
60
-34%
|Среднее значение
-59% / -105%
-39% / -75%
-20% / -39%
* ... меньше = лучше
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|37.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 4.8 ms стадия 1
|↘ 32.4 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 91% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|57.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 23.6 ms стадия 1
|↘ 34 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 90% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.4 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 780 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ
|
159 Points ∼82% +7%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
Intel Core i7-7700HQ
|
152 Points ∼78% +3%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
148 Points ∼76%
|HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
|
147 Points ∼76% -1%
|MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
|
146 Points ∼75% -1%
|CPU Multi 64Bit
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
732 Points ∼44%
|MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
|
730 Points ∼44% 0%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ
|
724 Points ∼44% -1%
|HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
|
678 Points ∼41% -7%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
Intel Core i7-7700HQ
|
677 Points ∼41% -8%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
1.7 Points ∼77%
|HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
|
1.68 Points ∼76% -1%
|MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
|
1.65 Points ∼75% -3%
|CPU Multi 64Bit
|MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
|
8.16 Points ∼45% +1%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
8.08 Points ∼45%
|HP Omen 15-ax007ng
Intel Core i7-6700HQ
|
7.45 Points ∼41% -8%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
|
5568 Points ∼75% 0%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
5548 Points ∼75%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|MSI GL62M 7RD-077
Intel Core i7-7700HQ
|
21976 Points ∼63% +1%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
21774 Points ∼63%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
323.56 s * ∼4%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
Intel Core i7-7700HQ
|
541.28 Seconds * ∼2%
* ... меньше = лучше
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
5068 Points ∼78% +8%
|HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
|
5003 Points ∼77% +7%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
4831 Points ∼74% +3%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
4680 Points ∼72%
|Creative Score Accelerated v2
|HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
|
4992 Points ∼54% +16%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
4679 Points ∼50% +8%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
4317 Points ∼46%
|Home Score Accelerated v2
|HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
|
3946 Points ∼66% +5%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
3899 Points ∼65% +3%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
3850 Points ∼64% +2%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
3770 Points ∼63%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|
3698 Points ∼62% -2%
|PCMark 7 Score
|3567 баллов
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3770 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4317 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4680 баллов
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel SSDSCKKF256H6
|MSI GL62M 7RD-077
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|HP Omen 15-ax007ng
Adata IM2S3138E-128GM-B
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|CrystalDiskMark 3.0
8182%
10%
7113%
9543%
|Write 4k QD32
1.04
255.1
24429%
1.234
19%
168
16054%
317.4
30419%
|Read 4k QD32
1.06
279.6
26277%
1.088
3%
276.8
26013%
394.9
37155%
|Write 4k
1.05
85.44
8037%
1.122
7%
81.38
7650%
38.36
3553%
|Read 4k
0.57
27.11
4656%
0.494
-13%
33.14
5714%
16.97
2877%
|Write 512
51.11
304
495%
56.98
11%
169.6
232%
418.2
718%
|Read 512
39.06
338.9
768%
43.19
11%
327.6
739%
348.1
791%
|Write Seq
89.64
422.8
372%
107.3
20%
169.2
89%
449.6
402%
|Read Seq
93.48
485.8
420%
112.4
20%
475.7
409%
494.2
429%
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7281 Points ∼59% +4%
|HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
7134 Points ∼58% +2%
|MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7072 Points ∼57% +1%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
6999 Points ∼57%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
6808 Points ∼55% -3%
|1280x720 Performance GPU
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
9725 Points ∼19% +30%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
9713 Points ∼19% +30%
|MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
8223 Points ∼16% +10%
|HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
7919 Points ∼16% +6%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
7457 Points ∼15%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7741 Points ∼20% +29%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7646 Points ∼19% +27%
|MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
6382 Points ∼16% +6%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
6013 Points ∼15%
|HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
5904 Points ∼15% -2%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
49539 Points ∼30% +31%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
48626 Points ∼30% +29%
|MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
39824 Points ∼24% +5%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
37840 Points ∼23%
|HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
36659 Points ∼22% -3%
|1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics
|MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
83572 Points ∼22% +14%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
78188 Points ∼20% +6%
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
73576 Points ∼19%
|3DMark 11 Performance
|7423 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|65973 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|18436 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|5455 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|2693 баллов
|Rise of the Tomb Raider
|1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
30 fps ∼19%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
38.3 fps ∼24% +28%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
33.7 fps ∼21% +12%
|HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
|
30.6 fps ∼19% +2%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|
38.5 fps ∼24% +28%
|1920x1080 High Preset AA:FX AF:4x (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
36 fps ∼20%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
46.6 fps ∼26% +29%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
39.5 fps ∼22% +10%
|HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
|
37.4 fps ∼21% +4%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|
47.4 fps ∼26% +32%
|Doom
|1920x1080 Ultra Preset AA:SM (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
54 fps ∼27%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
67.5 fps ∼34% +25%
|HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
|
37.4 fps ∼19% -31%
|1920x1080 High Preset AA:FX (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
58 fps ∼34%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
69.1 fps ∼41% +19%
|HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
|
40 fps ∼24% -31%
|Ashes of the Singularity - 1920x1080 high (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
28 fps ∼32%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
29.1 fps ∼33% +4%
|BioShock Infinite
|1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
62 fps ∼29%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
72.8 fps ∼34% +17%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
66.2 fps ∼31% +7%
|1366x768 High Preset (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
128 fps ∼42%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
147 fps ∼48% +15%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
156.2 fps ∼51% +22%
|Thief
|1920x1080 Very High Preset AA:FXAA & High SS AF:8x (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
42 fps ∼33%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
43.6 fps ∼35% +4%
|1366x768 High Preset AA:FXAA & Low SS AF:4x (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
61 fps ∼46%
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
65.8 fps ∼50% +8%
|Fallout 4
|1920x1080 Ultra Preset AA:T AF:16x (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
34 fps ∼23%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|
44.5 fps ∼30% +31%
|1920x1080 High Preset AA:T AF:16x (по убыванию)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|
39 fps ∼26%
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|
54 fps ∼36% +38%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|128
|62
|fps
|Metro: Last Light (2013)
|64
|41
|fps
|Thief (2014)
|61
|42
|fps
|Fallout 4 (2015)
|39
|34
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|36
|30
|fps
|Ashes of the Singularity (2016)
|32
|28
|fps
|Doom (2016)
|58
|54
|fps
|Mafia 3 (2016)
|26
|24
|fps
Уровень шума
|Ожидание
|
33.4 / 33.4 / 33.4 дб
|Нагрузка
|
|46.5 / 49.6 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.6 dB(A)
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|MSI GL62M 7RD-077
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630
|HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
|HP Pavilion 17t-ab200
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Samsung CM871a MZNTY128HDHP
|Уровень шума
5%
5%
1%
-5%
|Мин. в простое *
33.4
30.9
7%
32.5
3%
32
4%
35.3
-6%
|В простое, сред. *
33.4
30.9
7%
32.5
3%
33
1%
35.4
-6%
|В простое, макс. *
33.4
31
7%
32.5
3%
36
-8%
35.4
-6%
|Нагрузка, сред. *
46.5
46.5
-0%
36.4
22%
43
8%
48.6
-5%
|Нагрузка, макс. *
49.6
46.8
6%
52.4
-6%
49
1%
49.8
-0%
* ... меньше = лучше
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus ROG Strix GL553VD-DS71
(±) | неплохой уровень макс. громкости (75.17 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 12.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.8% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (21.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 80% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 15% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 45% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 48% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell Inspiron 15 7000 7567
(±) | неплохой уровень макс. громкости (74 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 12.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (10.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 91% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы MSI GL62M 7RD-077
(+) | отличный уровень макс. громкости (86 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 25.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 9.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.8% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (28.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 96% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 29%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 80% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 15% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
|Выкл.
|0.4 / 1.1 Вт
|Ожидание
| 7.7 / 11.7 / 12 Вт
|Нагрузка
|
80.5 / 128.4 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630, IPS, 1920x1080, 15.6
|Dell Inspiron 15 7000 7567
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel SSDSCKKF256H6, TN, 1920x1080, 15.6
|MSI GL62M 7RD-077
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630, TN LED, 1920x1080, 15.6
|HP Omen 15-ax007ng
6700HQ, GeForce GTX 965M, Adata IM2S3138E-128GM-B, IPS, 1920x1080, 15.6
|HP Pavilion 17t-ab200
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), Samsung CM871a MZNTY128HDHP, IPS, 1920x1080, 17.3
|Энергопотребление
23%
-21%
-7%
4%
|В простое, мин. *
7.7
4.4
43%
10.6
-38%
7
9%
8.2
-6%
|В простое, сред. *
11.7
6.8
42%
14.5
-24%
11
6%
11
6%
|В простое, макс. *
12
8.3
31%
15
-25%
19
-58%
11.1
7%
|Нагрузка, сред. *
80.5
81
-1%
90
-12%
79
2%
77
4%
|Нагрузка, макс. *
128.4
127
1%
135
-5%
119
7%
116.9
9%
* ... меньше = лучше
|Без нагрузки
|7час. 20мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|4час. 36мин.
|Макс. расход энергии
|0час. 47мин.
|Asus ROG Strix GL553VD-DS71
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 48 Вт⋅ч
|Dell Inspiron 15 7000 7567
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 74 Вт⋅ч
|MSI GL62M 7RD-077
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 41 Вт⋅ч
|HP Omen 15-ax007ng
6700HQ, GeForce GTX 965M, 61.5 Вт⋅ч
|Acer Aspire VX5-591G-D0DD
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 52 Вт⋅ч
|Время работы
121%
-14%
34%
32%
|В простое
440
1174
167%
387
-12%
467
6%
|Нагрузка и 100% яркости
47
81
72%
41
-13%
93
98%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
276
622
125%
225
-18%
272
-1%
365
32%
За
Против
Asus GL 553VD - "принц среди нищих". Если его видеокарта соответствует бюджетному уровню, то цена вряд ли. Такое же аппаратное обеспечение можно встретить в MSI GL62M, который стоит более чем на сотню евро меньше. Итоговая стоимость может быть и ниже, если променять процессор Core i7-7700HQ на более скромный Core i5-7300HQ. С другой стороны, ноутбук Dell Inspiron 15 7000 располагает более мощной видеокартой GTX 1050 Ti и стоит столько же, а Acer Aspire VX5 и того дешевле.
Так за что же доплата? Дело в том, что Asus GL553 включает впечатляющую клавиатуру с RGB-подсветкой, проработанную и эффективную систему охлаждения, а так же прекрасный и хорошо настроенный IPS-дисплей. Качество сборки на высшем уровне: ноутбук действительно очень приятный внешне и тактильно. Остается только решить, стоят ли эти достоинства приличной доплаты в сотню-другую евро.
Для геймеров, желающих играть в игры с высокой детализацией картинки, выбор будет не простым. Ноутбук Asus GL553 располагает солидной начинкой, размещенной внутри качественного и красивого корпуса. Он отлично подойдет тем, для кого важны как внешний вид и удобство пользования, так и качество изображения. А вот заядлые игроки могут найти варианты получше.
HP Omen 15 является хорошим конкурентом и предлагает схожий уровень производительности. Потенциальным покупателям стоит обратить внимание и на бывшие в употреблении устройства, так как они позволят прилично сэкономить. Опять же, определенно стоит обратить внимание на равноценный Dell Inspiron 15 7000, который включает более мощную видеокарту и скоростной SSD. Более того, доплатив пару сотен евро можно разжиться устройством с видеокартой GTX 1060 на борту, которая позволит играть при высоких настройках графики в разрешении Full HD, а то и выше.
Asus ROG Strix GL553VD-DS71 - 12/03/2017 v6
Sam Medley