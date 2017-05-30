Обзор игрового ноутбука Asus GL753VE

После всего этого, что можно сказать про GL753VE? Asus удалось создать очень сбалансированный ноутбук, который может оказаться "мастером на все руки". Если посмотреть на семейство ROG в целом, то у нашей модели есть несколько явных преимуществ: видеоадаптер GTX 1050 Ti отлично справляется с играми в разрешении 1080p при максимальных настройках, при этом без особого нагрева или шума, и потребляя немного энергии. Управление нагревом и шумом очень эффективное, а смотреть на прекрасный экран - одно удовольствие.

При этом обнаружились и несколько минусов. при высокой нагрузке процессор принудительно снижает частоту (что может быть проблемой для некоторых пользователей). Несмотря на то, что это эффективно помогает предотвращать нагрев - снижение производительности может заставить некоторых сделать выбор в пользу другого устройства. Неудачное расположение портов из GL753VD наблюдается и в этой модели. Возможно, самый большой минус данного ноутбука - его цена. 1400 долларов за нашу конфигурацию (или 1300 за базовую) для некоторых могут оказаться слишком высоким ценником. В продаже есть другие игровые ноутбуки, которые обеспечивают сравнимую производительность за гораздо меньшие деньги.

Dell Inspiron 7000 и Lenovo Legion Y520 буквально лезут в драку. Хотя это гораздо более простые ноутбуки в более компактных корпусах, они отличаются привлекательным соотношением цена/производительность (которое сложно превзойти). Более того, цены этих двух моделей уже упали, и они регулярно встречаются с какой-нибудь скидкой, что делает их ещё более привлекательными.

При своей высокой цене в Asus GL753VE есть несколько приятных моментов. Экран - яркий и сочный, клавиатура - отличная (и с RGB-подсветкой!), а ноутбук в целом выглядит хорошо сбалансированным и "вылизанным". И всё-таки, для любителей игр со стеснённым бюджетом есть гораздо более дешёвые ноутбуки, которые обеспечат аналогичную (или даже лучшую) производительность в играх.