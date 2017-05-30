Обзор игрового ноутбука Asus GL753VE
Сбалансированный игровой ноутбук. Asus обычно "дорабатывает" свои игровые ноутбуки, выпуская разные модели с различными видеоадаптерами. Удалось ли тайваньскому производителю "попасть в яблочко" с GL753VE и предложить ровно то, что хотят геймеры, выбирающие ноутбук на GTX 1050 Ti?
Эту статью можно также прочитать на английском языке.
У Asus есть торговая марка "ROG", которая заслужила известность богатством выбора. Этот производитель предлагает довольно широкий спектр моделей игровых ноутбуков, что позволяет любителям игр выбрать наиболее оптимальную конфигурацию не только с точки зрения параметров, производительности, но и индивидуальных ограничений бюджета. Хотя такая характеристика звучит идиллически, не обошлось без ложки дёгтя: у моделей семейства ROG (в которых установлены мощные дискретные видеоадаптеры, вроде NVIDIA GeForce GTX 1070) могут быть проблемы с управлением температурой, а менее мощные конфигурации могут не обеспечивать стабильную производительность в ресурсоёмких играх.
Ноутбук Asus GL753VE, возможно, является оптимальным продуктом для тех, кто любит поиграть в дороге. Его видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti должен справляться с новейшими играми класса AAA даже при высоких настройках, и без особых жертв (которые иногда требуют алгоритмы управления нагревом и шумом). Модель GL753VE является обновлением GL753VD (7700HQ, GTX 1050), которую мы уже рассматривали в начале года, поэтому пропустим некоторые детали (вроде корпуса, коммуникаций и портов - в этом плане ничего не изменилось).
В этом обзоре GL753 мы сфокусируемся в основном на том, какие преимущества даст видеоадаптер GTX 1050 Ti. В сравнении с предыдущей моделью GL753VD мы посмотрим, что меняется при использовании 1050 Ti вместо GTX 1050 (более низкого класса). Кроме этого, взглянем на сегодняшних конкурентов GL753VE, которые тоже используют GTX 1050 Ti: это ноутбуки MSI GE72 7RE, Acer Aspire Nitro BE VN7, Nexoc G739, Lenovo Legion Y520 и Dell Inspiron 15 7000 7567.
Базовая конфигурация включает процессор Intel Core i7-7700HQ, уже упомянутый видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 16 ГБ памяти DDR4, твердотельный диск 256 GB M.2 SATA в тандеме с жёстким диском 1 ТБ 5400 об/мин, которая обойдётся примерно в 1300 долларов. Конфигурация ноутбука из этого обзора была улучшена: твердотельный диск был изменён на 512 ГБ NVMe SSD (вместо модели с интерфейсом SATA), что потребовало доплаты 110 долларов и увеличило цену до 1409 долларов, тем самым сделав GL753VE дороже некоторых своих конкурентов. Оправдывает ли рост производительности такую цену? Посмотрим.
1 | Порты и коммуникации
Адаптер карт SD
Как и в предыдущей модели GL753VD, адаптер расположен в передней части корпуса, и карта вставляется в слот практически полностью. В качестве эталонной мы используем карту Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II, и с ней адаптер показал скорость копирования большого количества фотографий JPG в 66.1 МБ/с (92.3 МБ/с в тесте AS SSD). Такие скорости неплохие, но мы видели и лучше. Производительности адаптера GL753VE должно хватить большинству, но пользователи, которым требуется переносить большие объёмы данных (например, профессиональные фотографы) наверняка будут расстроены.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Nexoc G739
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
78 MB/s ∼100% +18%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
76.3 MB/s ∼98% +15%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
74.74 MB/s ∼96% +13%
|Asus GL753VE-DS74
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
66.1 MB/s ∼85%
|MSI GE72 7RE-046
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
26 MB/s ∼33% -61%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
23.7 MB/s ∼30% -64%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
|
22.2 MB/s ∼28% -66%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Asus GL753VE-DS74
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
92.3 MB/s ∼100%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
89.74 MB/s ∼97% -3%
|Nexoc G739
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
87 MB/s ∼94% -6%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
85.8 MB/s ∼93% -7%
|MSI GE72 7RE-046
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
28 MB/s ∼30% -70%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
|
27.2 MB/s ∼29% -71%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
25 MB/s ∼27% -73%
Коммуникации
Скорость беспроводного адаптера (поддерживает диапазоны 2x2 802.11ac) выше средней: мы замерили передачу со скоростью 497 и приём 618 Мб/с. Для повседневных задач (вроде интернета и онлайн-игр) их вполне достаточно.
В сравнении с конкурентами GL753VE оказался в лидерах. Он лишь на 8-9% отстаёт от своего предшественника, и оставляет позади конкурентов от Dell, Lenovo, Nexoc, и MSI.
Нужно отметить, что при работе с нашим домашним WiFi роутером 802.11ac в большинстве случаев соединение было стабильным, но были и случаи отключений. Хотя проблема эпизодическая (и может быть дефектом именно нашего экземпляра), она может стать довольно неприятным моментом, если подтвердится и в других экзеплярах этого семейства.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Asus Strix GL753VD-GC045T
Intel Wireless-AC 7265
|
666 Мбит ∼100% +8%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
618 Мбит ∼93%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
Qualcomm/Atheros QCA6174 (I210-T1)
|
594 Мбит ∼89% -4%
|Nexoc G739
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
443 Мбит ∼67% -28%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Dual Band Wireless-AC 3168
|
345 Мбит ∼52% -44%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
|
307 Мбит ∼46% -50%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
246 Мбит ∼37% -60%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
Qualcomm/Atheros QCA6174 (I210-T1)
|
638 Мбит ∼100% +28%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
Intel Wireless-AC 7265
|
543 Мбит ∼85% +9%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|
497 Мбит ∼78%
|Nexoc G739
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
388 Мбит ∼61% -22%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
306 Мбит ∼48% -38%
|MSI GE72 7RE-046
Intel Dual Band Wireless-AC 3168
|
294 Мбит ∼46% -41%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
|
282 Мбит ∼44% -43%
Аксессуары
В комплекте с ноутбуком идёт блок питания и тряпочка из микрофибры (которая весьма полезна, т.к. алюминиевый корпус собирает отпечатки "на раз").
В GL753VE предустановлены приложения Asus ROG Gaming Center, в котором можно менять все основные системные настройки, а также оценить производительность процессора и видеоадаптера. Частью Gaming Center является Aura Core, где можно настраивать параметры подсветки клавиатуры (RGB). Есть также утилиты Audio Wizard и Splendid, где можно менять аудио и видео профили.
2 | Дисплей
17.3-дюймовый IPS-экран разрешения Full HD - лучше, чем у конкурентов. В наших тестах мы замерили среднюю яркость в 348 Кд/м², что для игровых ноутбуков считается довольно хорошим результатом. Хотя яркость и не дотягивает до уровня новейших Macbook Pro 2016 года, этот экран хорошо читаем на улице. Поскольку у него есть ещё и матовое покрытие, то содержимое экрана должно быть разборчивым при любом освещении. В правой части экрана заметна небольшая утечка подсветки (к сожалению, в тёмных сценах она может отвлекать).
Время отклика тоже хорошее. Матрица LG Philips из GL753VE обеспечила скорость переключения в 36 мс (включение и выключение) для серого 50%/80%, и 22 мс для чёрно-белого. Это лучше любого ноутбука из нашего обзора (за исключением MSI GE72). Лучший результат у MSI скорее всего, вызван матрицей TN; TN-экраны обычно обладают меньшим временем отклика, но также худшими цветами и углами обзора.
|Asus GL753VE-DS74
LG Philips LP173WF4-SPF3, IPS, 17.3, 1920x1080
|Asus Strix GL753VD-GC045T
LP173WF4-SPF3, LED IPS, 17.3, 1920x1080
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
AU Optronics, IPS, 17.3, 1920x1080
|Nexoc G739
CMN1738, IPS, 17.3, 1920x1080
|MSI GE72 7RE-046
N173HHE-G32 (CMN1747), TN LED, 17.3, 1920x1080
|Dell Inspiron 15 7000 7567
AU Optronics AUO38ED B156HTN 28H80, TN, 15.6, 1920x1080
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
LP156WF6-SPK3, IPS, 15.6, 1920x1080
|Response Times
-12%
-15%
-26%
42%
-32%
-64%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
36
33.2
8%
38
-6%
45
-25%
27
25%
36
-0%
58.8
-63%
|Response Time Black / White *
22
28.8
-31%
27
-23%
28
-27%
9
59%
36
-64%
36
-64%
|PWM Frequency
450
21550
|Параметры экрана
-17%
-1%
5%
-14%
-95%
-34%
|Brightness
348
337
-3%
270
-22%
304
-13%
230
-34%
235
-32%
244
-30%
|Brightness Distribution
90
91
1%
79
-12%
85
-6%
86
-4%
75
-17%
88
-2%
|Уровень чёрного *
0.35
0.58
-66%
0.38
-9%
0.23
34%
0.24
31%
0.55
-57%
0.35
-0%
|Контрастность
1046
602
-42%
792
-24%
1357
30%
1054
1%
447
-57%
683
-35%
|Colorchecker DeltaE *
4.4
4.5
-2%
3.49
21%
4.19
5%
5.01
-14%
10.97
-149%
7.3
-66%
|DeltaE для серого *
3
3.3
-10%
1.88
37%
3.72
-24%
7.26
-142%
14.25
-375%
4.9
-63%
|Гамма
2.1 114%
2.15 112%
2.35 102%
2.29 105%
2.09 115%
1.83 131%
2.19 110%
|CCT
6362 102%
6103 107%
6587 99%
7104 91%
6329 103%
11200 58%
7332 89%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
56
55.7
-1%
56
0%
59
5%
76
36%
35
-37%
35
-37%
|Color Space (Percent of sRGB)
86
75.7
-12%
86
0%
91
6%
100
16%
55
-36%
55
-36%
|Среднее значение
-15% / -16%
-8% / -4%
-11% / -2%
14% / -3%
-64% / -82%
-49% / -40%
* ... меньше = лучше
Уровни чёрного и контраст - на хорошем, но не отличном уровне. Хотя контраст в 1000:1 считается посредственным, - у конкурентов он хуже (особенно у GL753VD и Dell Inspiron 7000). Тёмные оттенки и чёрный цвет в играх и фильмах выглядят нормальными, без артефактов, которые бывают часто видны на дешёвых матрицах.
Точность отображения цветов - также средняя. Отклонение delta в 4.4 (цвета) означает, что этот ноутбук не годится для профессиональной работы (для чего обычно требуется значение 3 или меньше). Отклонение delta (оттенки серого), равное 3 - уже лучше, но всё равно заурядное. Калибровка немного улучшает ситуацию, снижая отклонения до 3.6 и 2.4, соответственно. В любом случае, этот экран не создавался для работы с фотографиями. Покрытие диапазона цветов также не впечатляет (86% sRGB и 56% AdobeRGB).
В целом экран очень неплох. Он лучше, чем у более слабого GL753VD, и лучше большинства конкурентов (особенно Dell Inspiron и Lenovo Legion Y520). Для игр он вполне годится - что и является основным предназначением данной модели.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|22 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 12.4 ms стадия 1
|↘ 9.6 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 14% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|36 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18.4 ms стадия 1
|↘ 17.6 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 25% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 43.8 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 2286 Гц (мин. 43 Гц, макс. 142900 Гц).
Поскольку перед нами - IPS-экран, углы обзора просто фантастические. Изображения выглядят чёткими даже при взгляде с экстремальных углов, начиная выцветать только с 170-го градуса. Большой размер экрана и отличные углы обзора делают этот ноутбук отличным устройством для просмотра фильмов с друзьями.
3 | Производительность
Основным улучшением новой модели GL753VD является видеоадаптер (иначе производительность ноутбуков была бы сравнима). В нашей конфигурации был установлен опциональный твердотельный диск с интерфейсом NVMe (что означает более высокую скорость обмена по сравнению с традиционными дисками SATA, что видно в результатах тестах). Разумеется, это повысило и цену ноутбука. Посмотрим, имеет ли это смысл.
Процессор
Intel Core i7-7700HQ стал стандартным компонентом игровых ноутбуков: он изготовлен по 14-нм техпроцессу FinFET и относится к новому семейству Intel Kaby Lake. 7700HQ неоднократно показал себя очень производительным, что снова видно и в случае GL753VE. Производительность нашего ноутбука такая же, как у других ноутбуков на базе 7700HQ.
Базовая частота процессора составляет 2.8 ГГц (3.8 ГГц в режиме Turbo Boost). В тесте Cinebench разница в производительности GL753VE по сравнению с конкурентами не превышает 1-3%. Зато по сравнению с Acer Aspire Nitro, в однопоточном тесте Cinebench 15 GL753VE работает на 11% лучше (а в многопоточном - на 30% лучше). Это не удивляет, ведь в Acer используется Core i5-7300HQ, поэтому переход на 7700HQ обеспечивает заметный рост производительности.
Процессор GL753VE CPU легко достигает частоты Turbo Boost как при работе от сети, так и в автономном режиме. При работе от аккумулятора 7700HQ показывал такие же результаты в тесте Cinebench 15, поддерживая турбо-частоту 3.8 ГГц. Но в реальных играх всё было не так хорошо (подробнее - см. часть обзора, посвящённую производительности в играх).
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Aorus x3 Plus v7
Intel Core i7-7820HK
|
181 Points ∼81% +14%
|Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005
Intel Core i7-6820HK
|
172 Points ∼77% +8%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ
|
159 Points ∼71% 0%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Core i7-7700HQ
|
159 Points ∼71%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
Intel Core i7-7700HQ
|
151 Points ∼68% -5%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
143 Points ∼64% -10%
|Acer Predator 17 G9-793-77LG
Intel Core i7-6700HQ
|
141 Points ∼63% -11%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
Intel Core i5-7300HQ
|
141 Points ∼63% -11%
|CPU Multi 64Bit
|Aorus x3 Plus v7
Intel Core i7-7820HK
|
819 Points ∼44% +11%
|Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005
Intel Core i7-6820HK
|
817 Points ∼44% +11%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
Intel Core i7-7700HQ
|
741 Points ∼40% 0%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Core i7-7700HQ
|
738 Points ∼40%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
724 Points ∼39% -2%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel Core i7-7700HQ
|
724 Points ∼39% -2%
|Acer Predator 17 G9-793-77LG
Intel Core i7-6700HQ
|
656 Points ∼35% -11%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
Intel Core i5-7300HQ
|
515 Points ∼28% -30%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Aorus x3 Plus v7
Intel Core i7-7820HK
|
2.08 Points ∼95% +29%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
Intel Core i7-7700HQ
|
1.72 Points ∼78% +7%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
1.67 Points ∼76% +4%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Core i7-7700HQ
|
1.61 Points ∼73%
|CPU Multi 64Bit
|Aorus x3 Plus v7
Intel Core i7-7820HK
|
8.86 Points ∼44% +10%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
Intel Core i7-7700HQ
|
8.14 Points ∼41% +1%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Core i7-7700HQ
|
8.06 Points ∼40%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
7.94 Points ∼40% -1%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Aorus x3 Plus v7
Intel Core i7-7820HK
|
8872 Points ∼100% +25%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Core i7-7700HQ
|
7099 Points ∼80%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
5550 Points ∼63% -22%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
Intel Core i5-7300HQ
|
5525 Points ∼62% -22%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Aorus x3 Plus v7
Intel Core i7-7820HK
|
32510 Points ∼81% +15%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Core i7-7700HQ
|
28268 Points ∼70%
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
21755 Points ∼54% -23%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
Intel Core i5-7300HQ
|
18296 Points ∼45% -35%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Aorus x3 Plus v7
Intel Core i7-7820HK
|
327.1 s * ∼4% -45%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Core i7-7700HQ
|
225.7 s * ∼3%
|Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005
Intel Core i7-6820HK
|
211.505 s * ∼3% +6%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|MSI GT80 Titan SLI
Intel Core i7-5700HQ
|
565.334 Seconds * ∼3% -6%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
Intel Core i7-7700HQ
|
553 Seconds * ∼2% -4%
|Asus GL753VE-DS74
Intel Core i7-7700HQ
|
532.6 Seconds * ∼2%
|Aorus x3 Plus v7
Intel Core i7-7820HK
|
521.8 Seconds * ∼2% +2%
|Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005
Intel Core i7-6820HK
|
488.207 Seconds * ∼2% +8%
* ... меньше = лучше
В течение часа работы зацикленного теста Cinebench 15 наш GL753VE уверенно работал в диапазоне частот от 690 до 700. Это означает, что данный ноутбук будет стабильно обеспечивать высокую производительность даже в периоды продолжительной высокой нагрузки.
Общая производительность системы
В целом, система работает быстро и без задержек. Хотя в некоторых тестах PC Mark 8 показаны неоднозначные результаты - в реальной жизни всё "летает". Благодаря замену твердотельного диска на супер быстрый NVMe программы открываются мгновенно. GL753VE быстро работает с любыми задачами; придётся найти очень ресурсоёмкую игру или задачу, чтобы как-либо замедлить ноутбук. За исключением самых "тяжёлых" задач, всё работает плавно.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Nexoc G739
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
5243 Points ∼80% +1%
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
5171 Points ∼79%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
5068 Points ∼78% -2%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7300HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
4486 Points ∼69% -13%
|Creative Score Accelerated v2
|Nexoc G739
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
5420 Points ∼58% +28%
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
4243 Points ∼46%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7300HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
4169 Points ∼45% -2%
|Home Score Accelerated v2
|Nexoc G739
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
4270 Points ∼71% +20%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
4088 Points ∼68% +15%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
3850 Points ∼64% +8%
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7300HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
3596 Points ∼60% +1%
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
3570 Points ∼60%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3570 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4243 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|5171 баллов
Хранение данных
Диски этого ноутбука отлично соответствуют задачам целевой аудитории. Твердотельный диск 512 ГБ с интерфейсом PCIe NVMe - довольно быстрый, особенно если сравнить с более обычными дисками SATA (твердотельными или жёсткими) из этого же ценового диапазона. Добавление жёсткого диска объёмом 1 ТБ может стать манной небесной для тех, кто хранит тяжёлые игры и большие объёмы мультимедиа-файлов.
Несмотря на интерфейс NVMe, используемый диск M.2 не так быстр, как другие NVMe-коллеги, встречающиеся сегодня (в особенности по сравнению с диском Samsung из Nexoc G739). В тесте AS SSD картина выглядит лучше; Твердотельный диск Intel из нашего GL753VE показал скорость чтения в 1500 МБ/с и записи в 558 МБ/с. Интересно, что такая скорость записи оказалась на 43% ниже, чем в тесте CrystalDiskMark, который зафиксировал запись в 1050 МБ/с. Несмотря на такую разницу, диск работал быстро и надёжно. Большинство пользователей, скорее всего, будут полностью довольны вариантом в версии NVMe. Стоит ли он лишних 110 долларов - решать конечному покупателю.
|Asus GL753VE-DS74
Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|Asus Strix GL753VD-GC045T
Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|Nexoc G739
Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|MSI GE72 7RE-046
Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|Dell Inspiron 15 7000 7567
Intel SSDSCKKF256H6
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|CrystalDiskMark 3.0
27%
-91%
221%
64%
37%
178%
|Write 4k QD32
264
234.9
-11%
4.705
-98%
544.4
106%
212.9
-19%
255.1
-3%
392.9
49%
|Read 4k QD32
57.8
247.6
328%
1.008
-98%
635.7
1000%
372.5
544%
279.6
384%
457.7
692%
|Write 4k
108
76.8
-29%
3.152
-97%
154.5
43%
112.9
5%
85.44
-21%
146.4
36%
|Read 4k
14.1
24.7
75%
0.435
-97%
60.74
331%
22.7
61%
27.11
92%
58.93
318%
|Write 512
458
346.6
-24%
98.56
-78%
826.7
81%
481.4
5%
304
-34%
822
79%
|Read 512
583
336.1
-42%
39.93
-93%
856.5
47%
455.1
-22%
338.9
-42%
785.8
35%
|Write Seq
584
419.1
-28%
109.1
-81%
1192
104%
495.7
-15%
422.8
-28%
1202
106%
|Read Seq
1049
475.7
-55%
117.6
-89%
1666
59%
539.6
-49%
485.8
-54%
2170
107%
Видеопроцессор
Вот теперь GL753VE покажет свои мускулы! NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti является существенным шагом вперёд по сравнению с GTX 1050 из GL753VD. В наших тестах 3DMark, 1050 Ti оказался на 25-30% быстрее 1050. Не забывайте, что цена входа в этот клуб составляет лишние 200 долларов, но для любителей игр она может оказаться приемлемой платой за стабильную производительность видеопроцессора и относительно доступную цену. Другие ноутбуки на базе GTX 1050 Ti показывают аналогичные результаты (которые отличаются в рамках погрешности).
При этом о производительности видеоадаптера в GL753VE можно сказать не только хорошее. В автономном режиме, в тесте Fire Strike результаты начинают уменьшаться, падая до 64%. Возможно, причина в агрессивных настройках профиля Optimus (который полностью отключает GTX 1050 Ti при работе от аккумулятора). Мы остановимся на этом подробнее в абзаце производительности игр.
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
11160 Points ∼28% +48%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7682 Points ∼20% +2%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7646 Points ∼19% +2%
|Acer Predator 17 G9-791-75PV
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
7594 Points ∼19% +1%
|Asus GL753VE-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
7531 Points ∼19%
|HP Omen 17-w010ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
5863 Points ∼15% -22%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
5784 Points ∼15% -23%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
5421 Points ∼14% -28%
|HP Pavilion 17 FHD V3A33AV
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6700HQ
|
4361 Points ∼11% -42%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Acer Predator 17 G9-791-75PV
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
51939 Points ∼32% +9%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
50981 Points ∼31% +7%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
49539 Points ∼30% +4%
|Asus GL753VE-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
47807 Points ∼29%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
35884 Points ∼22% -25%
|HP Omen 17-w010ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, 6700HQ
|
34679 Points ∼21% -27%
|HP Pavilion 17 FHD V3A33AV
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6700HQ
|
31060 Points ∼19% -35%
|Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
26770 Points ∼16% -44%
|1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics
|HP Pavilion 17 FHD V3A33AV
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6700HQ
|
110806 Points ∼29% +54%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
95568 Points ∼25% +33%
|Asus GL753VE-DS74
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
71804 Points ∼19%
|3DMark Ice Storm Standard Score
|62164 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|20619 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|6584 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|3495 баллов
Производительность в играх
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti является находкой для тех, кто хочет играть в разрешении 1080p, но обладает ограниченным бюджетом. GL753VE может справиться почти с любой игрой при самых высоких настройках и разрешении Full HD, при этом частота кадров в секунду будет достойной. В старых (или очень хорошо оптимизированных) играх вроде Bioshock Infinite или DOOM, игры идут плавно, "как по маслу", и картинка выглядит замечательно. Если в более требовательных играх захочется поднять частоту кадров до 60 FPS, то настройки придётся снизить до высоких или средних, в зависимости от игры.
В сравнении со своими соперниками, GL753VE показывает аналогичную частоту кадров. Между ноутбуками на базе GTX 1050 Ti нет различий в производительности. Зато GTX 1050 примерно на 20-30% отстаёт от 1050 Ti.
Как мы уже упомянули ранее, игра в автономном режиме приводит к весьма странным результатам. Похоже, что ноутбук полностью отключает GTX 1050 Ti даже во время игрового процесса (или во время задач, интенсивно использующих видеоадаптер). Поэтому ноутбуку приходится использовать гораздо более хилый Intel HD Graphics 630. При работе Witcher 3 в режиме от аккумулятора, мы едва увидели 9-10 кадров в секунду (из-за интегрированного видеоадаптера), что невероятно плохо. Использование профиля электропитания "Высокая производительность", и попытка форсировать использование только дискретного видеоадаптера (запретив NVIDIA Optimus в утилите NVIDIA Control Panel), ноутбук всё равно продолжал переключаться на встроенный видеоадаптер. Возможно, есть способ порыться в BIOS и вручную запретить использование интегрированной графики, но такой метод может привести к сбоям в системе и только ухудшить работу ноутбука. Поэтому, похоже, в этом ноутбуке использовать GTX 1050 Ti при работе от аккумулятора - нелёгкая задача.
|BioShock Infinite - 1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) (по убыванию)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
97 fps ∼45%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
72.8 fps ∼34% -25%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
74 fps ∼34% -24%
|HP Pavilion 17 FHD V3A33AV
GeForce GTX 960M, 6700HQ, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|
45 fps ∼21% -54%
|Metro: Last Light - 1920x1080 Very High (DX11) AF:16x (по убыванию)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
59 fps ∼40%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
40 fps ∼27% -32%
|HP Pavilion 17 FHD V3A33AV
GeForce GTX 960M, 6700HQ, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|
31.2 fps ∼21% -47%
|Thief - 1920x1080 Very High Preset AA:FXAA & High SS AF:8x (по убыванию)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
50 fps ∼40%
|HP Pavilion 17 FHD V3A33AV
GeForce GTX 960M, 6700HQ, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|
28.4 fps ∼23% -43%
|The Witcher 3 - 1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+) (по убыванию)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
32 fps ∼28%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
19.7 fps ∼17% -38%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
38 fps ∼33% +19%
|Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Toshiba NVMe THNSN5512GPU7
|
39.9 fps ∼35% +25%
|Fallout 4 - 1920x1080 Ultra Preset AA:T AF:16x (по убыванию)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
44 fps ∼30%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
33.9 fps ∼23% -23%
|Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Toshiba NVMe THNSN5512GPU7
|
66.8 fps ∼45% +52%
|HP Pavilion 17 FHD V3A33AV
GeForce GTX 960M, 6700HQ, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|
24.5 fps ∼16% -44%
|Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x (по убыванию)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
37 fps ∼23%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
31.2 fps ∼19% -16%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
38.3 fps ∼24% +4%
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
38 fps ∼24% +3%
|Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Toshiba NVMe THNSN5512GPU7
|
62.8 fps ∼39% +70%
|HP Pavilion 17 FHD V3A33AV
GeForce GTX 960M, 6700HQ, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|
24.2 fps ∼15% -35%
|Ashes of the Singularity - 1920x1080 high (по убыванию)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
36 fps ∼41%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN) (DX12)
|
28.6 fps ∼33% -21%
|Doom - 1920x1080 Ultra Preset AA:SM (по убыванию)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
62 fps ∼31%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
48.2 (min: 41) fps ∼24% -22%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
67.5 fps ∼34% +9%
|HP Omen 17-w010ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
37.2 fps ∼19% -40%
|Mafia 3 - 1920x1080 High Preset (по убыванию)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|
31 fps ∼33%
|Asus Strix GL753VD-GC045T
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
22 (min: 19) fps ∼23% -29%
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|
28.6 fps ∼30% -8%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|97
|fps
|Metro: Last Light (2013)
|59
|fps
|Thief (2014)
|50
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|32
|fps
|Fallout 4 (2015)
|44
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|37
|fps
|Ashes of the Singularity (2016)
|36
|fps
|Doom (2016)
|62
|fps
|Mafia 3 (2016)
|31
|fps
Видеоадаптер GTX 1050 Ti обеспечивает стабильную производительность. При работе Witcher 3 в течение часа частота кадров уверенно держалась на уровне 30 с небольшим. В ночных сценах иногда видны всплески производительности до 34 FPS (а также провалы чуть ниже 30 FPS), но в целом можно рассчитывать на стабильную производительность даже в течение продолжительных игровых сессий.
Нагрузочный тест
Здесь у GL753VE возникли некоторые затруднения. При использовании Prime95 для максимально высокой нагрузки процессора, 7700HQ смог на короткое время повысить частоту до Turbo Boost (3.8 ГГц), после чего понизил её до 3.3 ГГц. Во время теста будут наблюдаться попытки вернуться к уровню 3.8 ГГц, но они длятся недолго. Похоже, что ноутбук ограничивает производительность процессора, чтобы он "держался" в запланированном режиме тепловыделения - и это работает: максимум составил 86° C, а в среднем температура составляла 82° C. Для игрового ноутбука это отличный показатель (особенно, учитывая, что он достигнут при нереально высокой синтетической нагрузке тестом Prime95, не встречающейся в реальной жизни).
Использование FurMark для максимальной нагрузки GTX 1050 Ti не составило затруднений для GL753VE. Видеоадаптер 1050 Ti достиг максимальной тактовой частоты в 1493 МГц (предел для этого адаптера). Затем, на протяжении часа "пыток" нагрузочным тестом, частота видеопроцессора держалась на уровне 1340 МГц, при этом нагрев был относительно небольшим (78° C).
Только одновременный запуск нагрузочных тестов Prime95 и FurMark наконец-то заставил ноутбук молить о пощаде. Видеопроцессор работал так же (как и в одиночном тесте), а процессор сильно ограничил производительность (снизив частоту до 2.1 ГГц). Такое ограничение производительности, тем не менее, обеспечило относительно комфортный температурный режим. Процессор нагревался в среднем до 85° C, а видеопроцессор в среднем до 81° C. Разумеется, печально, что процессор так сильно снизил частоту - но зато нагрев был очень небольшим.
В нашем более реалистичном нагрузочном тесте (Witcher 3 в течение 1 часа) процессор держался в среднем на частоте 3.0 ГГц (изредка с недолгими пиками производительности до 3.8 ГГц). Что касается видеопроцессора - он показал себя во всей красе, работая на максимальном уровне в 1771 МГц и 1713 МГц в среднем. Такая производительность по-настоящему впечатляет, особенно учитывая то, что температуры держатся в диапазоне от 80 до 85 градусов. При настройках Ultra игра показывала частоту кадров более 30 к/с. GeForce GTX 1050 Ti отлично работает, и мало греется.
|Процессор (ГГц)
|Видеопроцессор (МГц)
|Средний нагрев процессора (°C)
|Средний нагрев видеопроцессора (°C)
|Prime95
|3.3
|-
|82
|-
|FurMark
|3.7
|1339
|75
|78
|Prime95 + FurMark
|2.1
|1333
|85
|81
|Witcher 3
|3.0
|1713
|85
|82
4 | Нагрев и шум
Температура
Как мы уже видели ранее, GL753VE отлично справляется с нагревом. Крупный корпус, а также в целом результативная система охлаждения в комплексе обеспечивают успешный вывод тепла наружу. Даже в условиях интенсивных синтетических нагрузок, самая горячая точка корпуса GL753VE нагревалась лишь до 36° C (она находится у бокового вентилятора, выводящего горячий воздух наружу). клавиши WASD немного тёплые, но пользоваться ими вполне комфортно. Все остальные части корпуса остаются относительно холодными (даже область для рук). В районе процессора и видеопроцессора нагрев колеблется от 30 до 35 градусов. Короче говоря, у пользователей этого ноутбука не должно быть поводов для жалоб.
Шум
Можно предположить, что комфортные температуры достигаются за счёт невероятного шума вентиляторов, но они как раз работают очень тихо (и в особенности по меркам игровых ноутбуков). В среднем уровень шума составляет 42.6 дБ, изредка повышаясь до 46.8 дБ. Шум низкочастотный, и на максимальной громкости напоминает шуршание, так что не должен отвлекать от работы или игр. В тихой комнате его будет слышно, но он не должен раздражать.
Уровень шума
|Ожидание
|
33.3 / 33.3 / 33.4 дб
|Нагрузка
|
|42.6 / 46.8 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 29.1 dB(A)
|Asus GL753VE-DS74
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7
|Asus Strix GL753VD-GC045T
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7300HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|Nexoc G739
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|Dell Inspiron 15 7000 7567
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Intel SSDSCKKF256H6
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|Уровень шума
-3%
9%
-3%
-3%
1%
7%
|off / environment *
29.1
28.8
1%
29.7
-2%
30
-3%
30
-3%
30.3
-4%
27.7
5%
|Мин. в простое *
33.3
33.9
-2%
30.2
9%
31
7%
34
-2%
30.9
7%
30.5
8%
|В простое, сред. *
33.3
33.9
-2%
30.2
9%
32
4%
35
-5%
30.9
7%
30.5
8%
|В простое, макс. *
33.4
37.8
-13%
30.6
8%
38
-14%
36
-8%
31
7%
30.6
8%
|Нагрузка, сред. *
42.6
42.7
-0%
33.8
21%
44
-3%
41
4%
46.5
-9%
40
6%
|Нагрузка, макс. *
46.8
47.4
-1%
42.6
9%
50
-7%
49
-5%
46.8
-0%
42.6
9%
* ... меньше = лучше
5 | Акустическая система
Динамики - "обычные ноутбучные". Они направлены по направлению к пользователю и относительно громкие (максимальный уровень 72 дБ. Басы слабые - что является общим недостатков ноутбучных динамиков. Средние и высокие частоты звучат громко и чисто, поэтому отлично походят для фильмов и подкастов, а также вокальной музыки. Динамики этого ноутбука вполне можно назвать сбалансированными: звук равномерный, и не искажается даже на максимальной громкости. Для ноутбука они хорошие, но недостаток басов оставляет желать лучшего.
Предустановленная утилита Audio Wizard позволяет выбрать один из 6 звуковых профилей. Разница между ними минимальная (по крайней мере, при прослушивании через динамики).
Анализ АЧХ аудиосистемы Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
(±) | неплохой уровень макс. громкости (72 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 6.9% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 1.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 87% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 0% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы MSI GE72 7RE-046
(+) | отличный уровень макс. громкости (91 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 16.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (12.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 23% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 70% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 10%, средняя Δ: 17%, худший результат: 32%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 8% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 90% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
6 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Интересно, что несмотря на стабильную производительность в играх и даже требовательных приложениях, модель GL753VE потребляет меньше энергии, чем её соперники. В максимальном режиме потребляется 116 Вт (что заметно меньше других ноутбуков этой категории). Возможно, это вызвано ограничением производительности процессора под нагрузкой. В более реалистичном тесте (The Witcher 3) энергопотребление составило 96 Вт, что составляет примерно 80% от номинала блока питания (120 Вт) - неплохой результат. В итоге, энергоэффективность этого ноутбука впечатляет. Хорошая работа, ASUS!
|Выкл.
|0.4 / 1 Вт
|Ожидание
| 7.5 / 11.3 / 11.8 Вт
|Нагрузка
|
82.1 / 116.6 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Asus GL753VE-DS74
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7, IPS, 1920x1080, 17.3
|Asus Strix GL753VD-GC045T
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN), LED IPS, 1920x1080, 17.3
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
7300HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035, IPS, 1920x1080, 17.3
|Nexoc G739
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 17.3
|MSI GE72 7RE-046
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY, TN LED, 1920x1080, 17.3
|Dell Inspiron 15 7000 7567
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel SSDSCKKF256H6, TN, 1920x1080, 15.6
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6
|Энергопотребление
-5%
-11%
-30%
-58%
21%
5%
|В простое, мин. *
7.5
6.2
17%
8.7
-16%
7
7%
14
-87%
4.4
41%
8.5
-13%
|В простое, сред. *
11.3
12.2
-8%
12.4
-10%
14
-24%
20
-77%
6.8
40%
9.1
19%
|В простое, макс. *
11.8
14.8
-25%
15.4
-31%
23
-95%
25
-112%
8.3
30%
9.7
18%
|Нагрузка, сред. *
82.1
84.9
-3%
73
11%
82
-0%
82
-0%
81
1%
79.9
3%
|Нагрузка, макс. *
116.6
120.7
-4%
130
-11%
163
-40%
135
-16%
127
-9%
121.5
-4%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Похоже, мы нашли другое слабое место. В то время как в режиме простоя ноутбук в состоянии продержаться полный рабочий день (с выключенными WiFi и Bluetooth, уменьшении подсветки до минимума, и выполняя только элементарные операции - вроде прокрутки простого текстового файла, à la Battery Eater idle test). Наш тест чтения веб-сайтов по WiFi версии 1.3 более реалистичный: он открывает веб-сайт каждые 30-40 секунд при профиле энергопитания "Сбалансированный" и уровне яркости в 250 Кд/м² (что составляет 40% для этого ноутбука). В таких условиях GL753VE смог продержаться лишь неполные 4 часа, что очень плохо. Частично в этом виноват и аккумулятор небольшого размера (48 Вт⋅ч).
Поиграть в автономном режиме можно только в течение непродолжительного времени - 45 минут (например, короткая поездка в поезде). Весьма странно (учитывая наши проблемы с видеоадаптером), но тест Battery Eater Classic смог использовать дискретный видеоадаптер.
|Без нагрузки
|8час. 40мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|3час. 55мин.
|Макс. расход энергии
|0час. 47мин.
|Asus GL753VE-DS74
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 48 Вт⋅ч
|Asus Strix GL753VD-GC045T
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 48 Вт⋅ч
|Acer Aspire Nitro BE VN7-793G-5811
7300HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 52.5 Вт⋅ч
|Nexoc G739
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 62 Вт⋅ч
|MSI GE72 7RE-046
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 51.4 Вт⋅ч
|Dell Inspiron 15 7000 7567
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 74 Вт⋅ч
|Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 45 Вт⋅ч
|Время работы
2%
18%
71%
-22%
121%
-1%
|В простое
520
515
-1%
613
18%
1174
126%
509
-2%
|Нагрузка и 100% яркости
47
45
-4%
128
172%
81
72%
46
-2%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
235
261
11%
278
18%
288
23%
184
-22%
622
165%
240
2%
За
Против
Вердикт
После всего этого, что можно сказать про GL753VE? Asus удалось создать очень сбалансированный ноутбук, который может оказаться "мастером на все руки". Если посмотреть на семейство ROG в целом, то у нашей модели есть несколько явных преимуществ: видеоадаптер GTX 1050 Ti отлично справляется с играми в разрешении 1080p при максимальных настройках, при этом без особого нагрева или шума, и потребляя немного энергии. Управление нагревом и шумом очень эффективное, а смотреть на прекрасный экран - одно удовольствие.
При этом обнаружились и несколько минусов. при высокой нагрузке процессор принудительно снижает частоту (что может быть проблемой для некоторых пользователей). Несмотря на то, что это эффективно помогает предотвращать нагрев - снижение производительности может заставить некоторых сделать выбор в пользу другого устройства. Неудачное расположение портов из GL753VD наблюдается и в этой модели. Возможно, самый большой минус данного ноутбука - его цена. 1400 долларов за нашу конфигурацию (или 1300 за базовую) для некоторых могут оказаться слишком высоким ценником. В продаже есть другие игровые ноутбуки, которые обеспечивают сравнимую производительность за гораздо меньшие деньги.
Dell Inspiron 7000 и Lenovo Legion Y520 буквально лезут в драку. Хотя это гораздо более простые ноутбуки в более компактных корпусах, они отличаются привлекательным соотношением цена/производительность (которое сложно превзойти). Более того, цены этих двух моделей уже упали, и они регулярно встречаются с какой-нибудь скидкой, что делает их ещё более привлекательными.
При своей высокой цене в Asus GL753VE есть несколько приятных моментов. Экран - яркий и сочный, клавиатура - отличная (и с RGB-подсветкой!), а ноутбук в целом выглядит хорошо сбалансированным и "вылизанным". И всё-таки, для любителей игр со стеснённым бюджетом есть гораздо более дешёвые ноутбуки, которые обеспечат аналогичную (или даже лучшую) производительность в играх.
Тем геймерам, кто не против отказаться от некоторых "красивостей", лучше отказаться от Asus GL753VE. Если же вы готовы потратить немного больше за в целом гораздо более сбалансированный ноутбук, то покупка Asus GL753VE вас обрадует.
Asus GL753VE-DS74 - 29/05/2017 v6
Sam Medley