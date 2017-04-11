Обзор ноутбука Acer Aspire VX5-591G (7700HQ, GTX 1050 Ti)

Ноутбуки с GeForce GTX 1050 Ti в конфигурации обычно относятся к категории устройств мультимедиа. Бывают исключения, когда производитель позиционирует свою модель как игровой ноутбук, но это не тот случай. Необычным можно назвать вес Acer Aspire VX5-591G - обычно ноутбуки этого класса весят не больше 2 кг. Во время Большого Берлинского Сравнения Цен мы сумели найти в продаже аж 26 вариантов конфигурации серии VX5-591G, с разными процессорами и видеокартами, с предустановленной Linux и без системы вообще.

На момент написания этого обзора Aspire VX5-591G-75C4 VX15 стоит чуть больше 1000 евро и оснащён видеокартой среднего класса с 4 ГБ VRAM, быстрым четырёхядерным процессором Intel Core i7-7700HQ, и 8 ГБ оперативной памяти. Дисплей матовый, с матрицей IPS и разрешением в 1920x1080 пикселей. Производитель отказался от технологии G-Sync в пользу Nvidia Optimus. Для хранения данных используется обычный жёсткий диск с объёмом 1 ТБ. В данной конфигурации разработчики компании Acer отказались от оптического привода. Но, по счастью, не от операционной системы - на нашей модели предустановлена Windows 10 Home.

Нелегко было найти сравнительные модели для этого ноутбука. Кроме размера дисплея нам была важна цена конкурентов, так что устройства оказались очень уж различными по конфигурации, размерам и весу. Тем не менее, мы взяли за среднюю цену 1200 евро и включили варианты с SSD накопителями объёмом 256 ГБ, поскольку мы предполагаем, что немногие читатели окажутся заинтересованы в конфигурации, которую мы протестировали. Вот список выбранных моделей и их характеристик:

Dell XPS 9560 (i5-7300HQ, 8 GB RAM, GTX 1050, Full HD, 2 кг)

Asus Zenbook UX510UW (i7-6500U, 8 GB RAM, GTX 960M, Full HD, 2 кг)

Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-593G (i7-7700HQ, 8 GB RAM, GTX 1060, Full HD, 2.5 кг)

Преимущество в том, что благодаря выбранному списку устройств мы сможем протестировать аппаратные компоненты разных поколений.

В начале года мы уже публиковали статью о серии Acer Aspire VX5-591G (VX15). Рекомендуем прочитать её перед тем, как браться за сегодняшний обзор.

