Обзор ноутбука Acer Aspire VX5-591G (7700HQ, GTX 1050 Ti)
Развлечение с ограничением. Вне всяких сомнений, новый мультимедийный ноутбук от Acer с претензией на игровую направленность убедителен во многих отношениях, но его обычный жёсткий диск не справляется с требованиями мощных компонентов и сильно тормозит при проведении тестов. Мы рекомендуем присмотреться к другим вариантам, или сразу докупать в конфигурацию накопитель SSD.
Ноутбуки с GeForce GTX 1050 Ti в конфигурации обычно относятся к категории устройств мультимедиа. Бывают исключения, когда производитель позиционирует свою модель как игровой ноутбук, но это не тот случай. Необычным можно назвать вес Acer Aspire VX5-591G - обычно ноутбуки этого класса весят не больше 2 кг. Во время Большого Берлинского Сравнения Цен мы сумели найти в продаже аж 26 вариантов конфигурации серии VX5-591G, с разными процессорами и видеокартами, с предустановленной Linux и без системы вообще.
На момент написания этого обзора Aspire VX5-591G-75C4 VX15 стоит чуть больше 1000 евро и оснащён видеокартой среднего класса с 4 ГБ VRAM, быстрым четырёхядерным процессором Intel Core i7-7700HQ, и 8 ГБ оперативной памяти. Дисплей матовый, с матрицей IPS и разрешением в 1920x1080 пикселей. Производитель отказался от технологии G-Sync в пользу Nvidia Optimus. Для хранения данных используется обычный жёсткий диск с объёмом 1 ТБ. В данной конфигурации разработчики компании Acer отказались от оптического привода. Но, по счастью, не от операционной системы - на нашей модели предустановлена Windows 10 Home.
Нелегко было найти сравнительные модели для этого ноутбука. Кроме размера дисплея нам была важна цена конкурентов, так что устройства оказались очень уж различными по конфигурации, размерам и весу. Тем не менее, мы взяли за среднюю цену 1200 евро и включили варианты с SSD накопителями объёмом 256 ГБ, поскольку мы предполагаем, что немногие читатели окажутся заинтересованы в конфигурации, которую мы протестировали. Вот список выбранных моделей и их характеристик:
- Dell XPS 9560 (i5-7300HQ, 8 GB RAM, GTX 1050, Full HD, 2 кг)
- Asus Zenbook UX510UW (i7-6500U, 8 GB RAM, GTX 960M, Full HD, 2 кг)
- Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-593G (i7-7700HQ, 8 GB RAM, GTX 1060, Full HD, 2.5 кг)
Преимущество в том, что благодаря выбранному списку устройств мы сможем протестировать аппаратные компоненты разных поколений.
В начале года мы уже публиковали статью о серии Acer Aspire VX5-591G (VX15). Рекомендуем прочитать её перед тем, как браться за сегодняшний обзор.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Угловатый футуристический дизайн корпуса, изготовленного, по-видимому, из чёрного пластика, явно навеян серией Predator, ориентированной на видеоигры. Верхняя часть крышки в меру маркая, верхняя часть корпуса глянцевая, днище и края корпуса выполнены из простого, нескользящего пластика. Acer не поскупилась на элементы дизайна: акцент сделан на выделяющейся серебряной петле и блестящей красной окантовке по дальней стороне корпуса, а также на двух красных полосах по краю верхней крышки, и с нашей точки зрения выделяющих дизайн деталей здесь использовано как раз в меру.
Если приложить усилие, корпус можно еле заметно скрутить, при этом он издаёт тихие щелчки и потрескивания. Крышка относительно толстая, и хотелось бы, чтобы она была чуть жёстче: если надавить на крышку с обратной стороны, изображение слегка искажается. Благодаря отличному балансу крепления, ноутбук легко можно открыть одной рукой, но положение экрана меняется только при сильной тряске.
Если забыть о некоторых недоработанных зазорах и деталях, корпус создаёт хорошее впечатление: прочный, солидный, и за разумные деньги.
Как было сказано в начале обзора, наши сравнительные модели сильно отличаются по параметрам и весу. На данный момент самым компактным из нашего списка является 17-миллиметровый (в высоту) Dell XPS 15. Рядом с ним стоит более широкий, высокий и толстый 20-миллиметровый Asus Zenbook с весом около 2 кг. Оба оставшихся ноутбука весят плюс-минус 2.5 кг.
Нижняя часть корпуса обоих ноутбуков Acer одинакова, но Nitro на несколько миллиметров тоньше тестовой модели. Относительно компактный Asus Zenbook стоит между тестовым Acer и XPS 15.
2 | Порты и коммуникации
Единственным, достойным отдельного упоминания, здесь является порт USB типа С (Generation 1), всё остальное скучно и стандартно. Есть один порт USB типа А, работающий по всё ещё живой спецификации 2.0. Это не будет недостатком при работе с, например, мышью, но этот (самый медленный) разъём почему-то оказался с левой стороны, что неудобно для правшей. Для работы с Интернетом есть разъём Ethernet, а вот порт VGA отсутствует, хотя в наше время это вряд ли кого будет беспокоить. Эргономическое преимущество: все разъёмы удобно расположены по бокам, ближе к крышке ноутбука, хотя справа расстояние между ними могло быть немного больше.
SD кардридер
При копировании файлов формата JPG мы получили среднюю скорость 57 МБ/с, то есть, меньше, чем у среднестатистического ноутбука. Для измерения скорости передачи данных мы пользовались нашей референсной картой Toshiba Exceria Pro SDXC (64 ГБ, UHS-II).
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
57.3 MB/s ∼100% +147%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
|
23.2 MB/s ∼40%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
|
22.7 MB/s ∼40% -2%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
19.1 MB/s ∼33% -18%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
202.8 MB/s ∼100% +635%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
|
27.6 MB/s ∼14%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
|
27.2 MB/s ∼13% -1%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27 MB/s ∼13% -2%
Коммуникации
Беспроводная связь здесь обеспечивается хоть и не новым, зато проверенным временем модулем Intel Wireless AC 7265. Благодаря установленной конфигурации антенн MIMO 2x2 он имеет теоретическую скорость передачи данных до 867 Мбит/секунду. Само собой, поддерживается как старый и излишне часто используемый диапазон 2.4 ГГц, так и менее часто используемый диапазон 5 ГГц. В набор возможностей включён и Bluetooth 4.2 (работает только после обновления драйверов), и Intel Wireless Display.
Принимая во внимание обычные потери при беспроводной передаче, рассматриваемый Acer Aspire VX5 показал при загрузке скорость 533 Мбит/с, при отправке - 653 Мбит/с. Достойные цифры! Измерения мы проводили в метре от нашего маршрутизатора Linksys EA8500.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
674 Мбит ∼100% +26%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Atheros/Qualcomm QCA6174 (I210-T1)
|
541 Мбит ∼80% +2%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (I210-T1)
|
533 Мбит ∼79%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (I210-T1)
|
653 Мбит ∼100%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
641 Мбит ∼98% -2%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Atheros/Qualcomm QCA6174 (I210-T1)
|
618 Мбит ∼95% -5%
Аксессуары
Никаких особенных аксессуаров к ноутбуку не прилагается. В коробке можно найти блок питания с кабелем, инструкцию пользователя, гарантийный талон, и DVD с ПО от производителя.
Обслуживание
Люка для доступа к компонентам у этой модели нет, более того, аккумулятор можно вынуть только после срока истечения гарантии, выкрутив 14 крестообразных винтов на днище. Даже с первого взгляда эта операция обещает быть не самой лёгкой. Поскольку это тестовый образец, мы воздержимся от вскрытия.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Ничего нового в расположении кнопок на этой клавиатуре островного типа нет, тем не менее, производитель уменьшил расстояние между основной клавиатурой и числовым блоком, который оказался обидно меньше стандартного. С остальными, большими и частично вогнутыми, клавишами у нас не возникло проблем. Ход у кнопок неглубокий, с хорошей, хотя и не совсем чёткой отдачей. На наш вкус, они слишком сильно поглощают энергию нажатия, что с одной стороны не даёт пальцам уставать, а с другой - порождает ощущение какой-то губчатости. Некоторые большие кнопки(ввод, пробел) щёлкают так громко, что людям, чувствительным к шуму, может оказаться трудно работать над обширными документами.
В правом верхнем углу сенсорной панели корпус слегка прогибается под сильным давлением; клавиатура более прочна. Красная подсветка довольно равномерная, но недостаточно яркая. Зато маркировка клавиш очень чёткая и читается без проблем.
Тачпад
Поверхность сенcорной панели лишена видимых кнопок и занимает довольно большую площадь, при этом она не всегда реагирует на касания в углах. Сухие пальцы легко скользят по панели, однако мокрые пальцы сразу начинают цеплять поверхность. В остальном точность и отзывчивость у неё не вызывают нареканий, функция Drag & Drop двумя пальцами работает неплохо, но не каждый раз.
Нам очень понравились скрытые в панели кнопки: со средним ходом, чёткой отдачей и приятным щелчком. В меню Elan Smart Pad можно настроить ответ панели на жесты тремя пальцами.
4 | Дисплей
15.6-дюймовый матовый дисплей с IPS-матрицей имеет разрешение Full HD с 141 пикселями на дюйм, так что востроглазый пользователь вблизи сразу почувствует его невысокое качество. Резкость у экрана неплохая, в отличие от конкурентов, его яркость достигает 300 Кд/м² - хороший показатель. Равномерность подсветки тоже неплохая, примерно 85%. При просмотре изображений с большой глубиной чёрного по контуру экрана образуется эффект паразитного освещения (screen bleeding), но такое происходит только тогда, когда затемнена вся поверхность экрана. В рамках этой серии других дисплеев Acer не предлагает.
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
LG Philips LGD0550 / LP156WF6-SPK4, , 1920x1080, 15.6
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
LG Display LP156WF6-SPP1, , 1920x1080, 15.6
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Sharp SHP1453 LQ156M1, , 1920x1080, 15.6
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
LG Philips LP156WF6-SPB6, , 1920x1080, 15.6
|Response Times
-67%
-137%
-48%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
22
41
-86%
54
-145%
40
-82%
|Response Time Black / White *
23
34
-48%
52.4
-128%
26
-13%
|PWM Frequency
|Параметры экрана
22%
31%
10%
|Brightness
257
297
16%
392
53%
316
23%
|Brightness Distribution
85
86
1%
89
5%
80
-6%
|Уровень чёрного *
0.32
0.31
3%
0.26
19%
0.35
-9%
|Контрастность
878
1039
18%
1538
75%
931
6%
|Colorchecker DeltaE *
5.16
4.73
8%
4.9
5%
5.49
-6%
|DeltaE для серого *
4.57
2.99
35%
7.2
-58%
4.84
-6%
|Гамма
2.59 93%
2.32 103%
2.11 114%
2.23 108%
|CCT
6931 94%
6905 94%
6911 94%
5971 109%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
37
56
51%
64.2
74%
53
43%
|Color Space (Percent of sRGB)
58
85
47%
98.9
71%
80
38%
|Среднее значение
-23% / 5%
-53% / -3%
-19% / -1%
* ... меньше = лучше
С субъективной точки зрения наш VX5 с небольшой глубиной чёрного (примерно 0,32 Кд/м²) и среднестатистической яркостью, выдаёт очень неплохой контраст - 878:1. У конкурентных моделей глубина чёрного почти такая же, а яркость выше, поэтому наша тестовая модель стоит на последнем месте по этому показателю.
Цветопередача "из коробки" довольно хорошая, но, как и у большинства других ноутбуков, отличается от стандарта по метрике Delta E примерно на 3 уровня. В этом плане Acer Nitro стоит несколько ближе к идеалу, а вот Dell XPS 15 - ещё дальше по градации серого. Минимальная калибровка Acer Aspire VX5 поможет устранить недостатки цветопрофиля по умолчанию.
С точки зрения покрытия цветовой гаммы, дисплей плохо справляется со своей задачей - всего 37% AdobeRGB и 58% sRGB не позволяют серьёзно работать с изображениями. Другие модели справляются с этим на порядок лучше, и первый среди них - Dell XPS 15, покрывающий 100% sRGB.
На улице, на ярком солнце, матовый экран Acer Aspire VX5-591G сумел достойно выдержать проверку. На фото слева мы направили на ноутбук прямой свет солнца, и несмотря на тень фотографа, рассмотреть что-то на экране довольно затруднительно. На фотографии справа ноутбук располагается за углом дома, так что очевидно, что при небольшом усилии вы легко сможете найти место для работы, даже при самой безоблачной погоде. А саду или в тени от дома нам даже хотелось больше света.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|23 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 13 ms стадия 1
|↘ 10 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 20% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|22 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 10 ms стадия 1
|↘ 12 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 6% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.2 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1282 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Что касается преимуществ IPS-матрицы, то в первую очередь это её обзорность. Цветопередача почти одинакова на всех углах обзора, хотя значительно меняется яркость и контрастность. Но на общее качество картинки это всё равно не влияет.
5 | Производительность
Благодаря мощному четырёхъядерному процессору и достаточному количеству ОЗУ, Aspire VX5 легко справляется практически с любым доступным программным обеспечением. Однако, графическая карта находится в пределах среднего класса, и плавность работы часто нарушается медленной работой жёсткого диска (или отсутствием SSD, что одно и то же). Использование двухканальной памяти полезно с любой точки зрения, в частности, для ускорения встроенной в центральной процессор графики. Пусть даже здесь от неё не требуется высоких результатов - ведь есть дискретная видеокарта от NVIDIA и активна технология Optimus.
Процессор
Процессор Intel Core i7-7700HQ (4 x 2.8 - 3.8 ГГц, Hyper-Threading, TDP 45 Вт) это тот самый Kaby Lake, который перенял пальму первенства у повсеместно использующегося в игровых ноутбуках Skylake i7-6700HQ (4 x 2.6 - 3.5 ГГц). Большую скорость работы процессор получил благодаря обновлённой, оптимизированной архитектуре, созданной по 14-н.м техпроцессу: за счёт этого производитель смог увеличить количество тактовых частот в основном и Turbo режимах. С другой стороны, ожидаемый прирост мощности - не менее 10%, а на деле не превышает 5%.
Интегрированное графическое ядро Intel HD 630 отличается от своего предшественника в основном только названием и немного повышенной тактовой частотой, а благодаря Nvidia Optimus система быстрее выполняет графические вычисления (2D). Из-за высокого TDP в 45 Вт этот процессор подходит в основном для больших мощных ноутбуков, таких как наша тестируемая модель, но иногда его можно встретить и в компактных устройствах, например, в новом Gigabyte Aero 14. Больше информации и тестов вы найдёте в нашем разделе, посвящённом процессорам.
Производительность Acer VX5-591G-75C4 в целом соответствует ожиданиям. С помощью Cinebench мы смогли проверить процессор в режиме Turbo на частоте 3.4 ГГц. В режиме работы от батареи результат упал на 16%.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Intel Core i7-7700HQ
|
152 Points ∼68% +1%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
Intel Core i7-7700HQ
|
151 Points ∼68%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
146 Points ∼65% -3%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
130 Points ∼58% -14%
|CPU Multi 64Bit
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
Intel Core i7-7700HQ
|
719 Points ∼39%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Intel Core i7-7700HQ
|
673 (min: 660) Points ∼36% -6%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
508 Points ∼27% -29%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
Intel Core i7-6500U
|
326 Points ∼18% -55%
Производительность системы
При том, что в конфигурации задействован отличный процессор, скорость работы несколько страдает от недостатка оперативной памяти - её тут всего 8 ГБ. Большинство программ запускаются и работают с приятной скоростью. Но иногда приходится набираться терпения: по сравнению с SSD скорость работы HDD оставляет желать лучшего. По его вине сильно падает скорость загрузки системы, рабочих программ и объёмных игр. При загрузке некоторых программ ощутим недостаток ОЗУ, здесь бы не повредило иметь хотя бы 16 ГБ.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
4884 Points ∼75% +10%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba MQ01ABD100
|
4442 Points ∼68%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
GeForce GTX 960M, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4341 Points ∼67% -2%
|Home Score Accelerated v2
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
3659 Points ∼61% +3%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba MQ01ABD100
|
3565 Points ∼60%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
GeForce GTX 960M, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
3370 Points ∼56% -5%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3565 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4442 баллов
Накопитель
К счастью, всего за дополнительные 200 евро вы можете приобрести VX5-591G с диском SSD объёмом 256 ГБ. В нашей же модели установлен медлительный для своего класса HDD с объёмом 1 ТБ и скоростью записи 5400 об/мин, который упорно тормозит всю систему. Можно обновить систему за счёт свободного разъёма M.2, в итоге это выйдет даже дешевле.
На одну ступеньку выше после нашей модели стоит Acer Nitro, следующий за ним - Dell XPS 15 с SSD объёмом 32 ГБ и отдельным (!) HDD. SanDisk SSD в Asus Zenbook это вообще отдельное решение: здесь SSD установлен в разъём SATA 3, хотя и без особого толку. Итак, вывод: SSD-накопителю - быть.
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
Toshiba MQ01ABD100
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
SanDisk SD8SNAT256G1002
|CrystalDiskMark 3.0
28%
1647%
8077%
|Write 4k QD32
0.893
0.274
-69%
1.057
18%
234
26104%
|Read 4k QD32
0.718
1.133
58%
69.75
9614%
149
20652%
|Write 4k
0.846
0.313
-63%
1.021
21%
74.86
8749%
|Read 4k
0.327
0.473
45%
10.84
3215%
22.43
6759%
|Write 512
28.31
84.36
198%
42.51
50%
280.1
889%
|Read 512
28.33
37.83
34%
101.7
259%
279.2
886%
|Write Seq
100.6
101.8
1%
74.17
-26%
325.5
224%
|Read Seq
101.5
120.9
19%
123
21%
459.3
353%
Графическая карта
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti c 4 ГБ оперативной памяти GDDR5 (максимальная эффективная тактовая частота - 7000 МГц) и обновлённой архитектурой на базе Pascal считается видеокартой среднего уровня, следующей за GTX 960M и 965M, но быстрее на 30% и меньше по размеру, чем GeForce GTX 1050 - с тем же уровнем производительности. Со стоящей выше по классу GTX 1060 новенькая 1050 Ti не сравнится, ближайшие к ней видеокарты это Radeon RX 480 и RX 470 от AMD.
Acer сумела добиться тактовой частоты от 1493 до 1620 МГц (Turbo). Среди семи других сравнительных моделей в нашей базе данных Aspire XV5-591G-75C4 сумел обойти четыре, с отрывом в 2-8%. Таким образом, его производительность находится в ожидаемых пределах. При отключении от питания результат, полученный ноутбуком в 3DMark 11, упал на 25%.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
14942 Points ∼29% +53%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel Core i7-7700HQ
|
9768 Points ∼19%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i5-7300HQ
|
8201 Points ∼16% -16%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6500U
|
4826 Points ∼9% -51%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
11494 Points ∼29% +48%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel Core i7-7700HQ
|
7791 Points ∼20%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i5-7300HQ
|
6393 Points ∼16% -18%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6500U
|
4133 Points ∼11% -47%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
66973 Points ∼41% +44%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Intel Core i7-7700HQ
|
46362 Points ∼28%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i5-7300HQ
|
39864 Points ∼24% -14%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6500U
|
25986 Points ∼16% -44%
|3DMark 11 Performance
|8674 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|20791 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|6774 баллов
Производительность в играх
Как видно из таблицы FPS, представленной ниже, в настоящее время для графически сложных игр с высокими настройками, сглаживанием изображения и Ambient Occlusion требуется видеокарта уровня GeForce GTX 1060. Запуск на высоких настройках, в режиме Ultra, может показать некоторые видимые искажения. Исключения подтверждают правила: Battlefield 1 с относительно скромными требованиями к графической карте показал 50 FPS, в то время как новая Mass Effect: Andromeda запустилась на средних настройках. Об этих и других свойствах GTX 1050 Ti вы можете прочитать в нашем разделе, посвящённом видеокартам.
|The Witcher 3 - 1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+)
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
38.3 fps ∼100% +52%
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba MQ01ABD100
|
25.2 (min: 19) fps ∼66%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
24.9 fps ∼65% -1%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|The Witcher 3 (2015)
|45.8
|25.2
|fps
|The Division (2016)
|42.6
|34.9
|fps
|For Honor (2017)
|44.8
|40.9
|21.2
|fps
|Ghost Recon Wildlands (2017)
|40.9
|21.2
|fps
6 | Нагрев и шум
Уровень шума
Даже в 14-дюймовых ноутбуках Intel Core i7-7700HQ в состоянии обеспечивать тихую и производительную работу, да и GTX 1050 Ti недалеко ушла от него по этим показателям. В целом, они оба работают очень тихо. Вентилятор работает всегда, но и в режиме ожидания, и на начальном этапе запуска игр в режиме питания от батареи, его практически не слышно. В стресс-тесте он показал плавную работу на высоких оборотах. К концу теста скорость вращения осталась такой же плавной, уровень шума повысился, но не до раздражающего значения. GTX 1060 было бы трудно проверить в этом тесте.
Уровень шума
|Ожидание
|
31.4 / 31.4 / 31.4 дб
|Шум от HDD
|
|31.8 дб
|Нагрузка
|
|36.8 / 41.3 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.4 dB(A)
Температура
Под максимальной нагрузкой температура поверхности на верхней и нижней части корпуса достигла 47 °C: если вам очень хочется поработать с 15-дюймовой моделью, держа её на коленях, сначала убедитесь, что у вас жароустойчивые ноги. Когда ноутбук стоит на столе, его поверхность ощутимо греется под пальцами: до 27 °C под нагрузкой.
В лабораторном стресс-тесте с применением Prime95 м FurMark первые несколько минут все четыре ядра процессора работали на частоте 3.4 ГГц, а потом частота падала до базовых 2.8 ГГц. При этом температура ядер достигала 90 °C - много, но не критично. Видеокарта подверглась небольшому троттлингу: в этом сценарии её частота периодически падала ниже базовой.
Динамики
Расположенные впереди на днище динамики обладают достаточной мощностью для адекватного воспроизведения звуков в среднем диапазоне. К сожалению, на высокой громкости они выдают лёгкие хлопки, но громкость звучания остаётся равномерной. В целом, в среднем и высоком диапазонах звук получается удивительно естественным, динамичным и объёмным. Тем не менее, в некоторых композициях, особенно в жанре металл, при достаточной громкости звук становится невыразительным. Если не слишком повышать уровень громкости, то общее впечатление от звуковой системы будет соответствовать ожидаемому от мультимедийного ноутбука в этой ценовой категории.
Анализ АЧХ аудиосистемы Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
(±) | неплохой уровень макс. громкости (73 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 15% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (13.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 20% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 74% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 10% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 87% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
(±) | неплохой уровень макс. громкости (80 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.5% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 1.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (12.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 17% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 80% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 9% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 90% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
(+) | отличный уровень макс. громкости (86.97 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 15.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 26% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 69% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 13% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 84% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus Zenbook UX510UW-CN044T
(±) | неплохой уровень макс. громкости (73 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 14.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (15.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 31% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 60% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 16% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 80% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
7 | Энергопотребление и автономная работа
Энергопотребление
Поскольку наши сравнительные ноутбуки слишком разные, сопоставлять их энергопотребление с нашей моделью не имеет смысла, поэтому мы поискали в базе данных другие аппараты на GTX 1050 Ti и i7-7700HQ. Из четырёх выбранных кандидатов у одного - 17-дюймовый, у другого - 14-дюймовый монитор. К сожалению, такой набор данных не позволяет адекватно оценить разницу в энергопотреблении. В целом можно сказать, что прожорливость Aspire VX5 вписывается в рамки ожидаемого. Ему вполне хватает мощности блока питания в 135 Вт.
|Выкл.
|0.31 / 0.4 Вт
|Ожидание
| 7 / 10.2 / 14 Вт
|Нагрузка
|
78 / 127 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), Toshiba MQ01ABD100, IPS, 1920x1080, 15.6
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035, AH-IPS, Normally Black, Transmissive, 1920x1080, 15.6
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache, LED IGZO IPS InfinityEdge, 1920x1080, 15.6
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
6500U, GeForce GTX 960M, SanDisk SD8SNAT256G1002, IPS, 1920x1080, 15.6
|Энергопотребление
-9%
8%
23%
|В простое, мин. *
7
7.2
-3%
6.6
6%
5
29%
|В простое, сред. *
10.2
10.5
-3%
9
12%
8.9
13%
|В простое, макс. *
14
16
-14%
10.7
24%
11.8
16%
|Нагрузка, сред. *
78
82
-5%
77.5
1%
55
29%
|Нагрузка, макс. *
127
155
-22%
130
-2%
93
27%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Во время наших нагрузочных тестов мы заметили разницу в 20 минут автономной работы в простое и в практическом тесте с включённым WiFi-модулем и 100% яркости экрана. Для сравнения, Dell XPS 15, который оснащён более слабым процессором и видеокартой, зато более объёмной 56 Вт-ной батареей, показал ощутимо лучший результат: наша тестовая модель в режиме простоя продержалась всего 322 минуты, но в других тестах они показали более-менее одинаковые результаты. Мы рекомендуем ориентироваться на результаты, полученные в тесте с WLAN.
|Без нагрузки
|5час. 22мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|5час. 02мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 21мин.
|Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15
7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 52.5 Вт⋅ч
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), 69 Вт⋅ч
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 56 Вт⋅ч
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
6500U, GeForce GTX 960M, 48 Вт⋅ч
|Время работы
51%
30%
71%
|В простое
322
501
56%
565
75%
816
153%
|Нагрузка и 100% яркости
81
144
78%
84
4%
95
17%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
302
357
18%
334
11%
430
42%
|Воспр. видео H.264
428
Вердикт
За
Против
Ничего сверхвыдающегося, но солидно - Acer проделала неплохую работу над своим новым Aspire VX5-591G-75C4.
Кроме быстрого процессора, все остальные компоненты находятся в верхней планке среднего класса, и вполне соответствуют заявленной цене в 1000 евро за тестируемую модель, и 1200 евро за конфигурацию с SSD накопителем. И вот здесь мы сталкиваемся с критическим моментом: мы не рекомендуем к покупке этот ноутбук без включения в конфигурацию накопителя Solid State Drive. Если же пользователю необходима большая производительность видеокарты, а значит, покупка GXT 1060, придётся пойти на компромиссы, поскольку сильная сторона нашего новичка это именно спокойная, непрерывная работа.
Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15 - 11/04/2017 v6
Sven Kloevekorn