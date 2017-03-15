Обзор ноутбука Dell XPS 15 9560

1 | Дизайн и особенности корпуса

В последнее время в моделях этого поколения корпус остаётся в целом неизменным. Качество сборки остаётся неизменно высоким - нет никаких плохо прилегающих деталей или дефектов. Как алюминиевое основание, так и крышка экрана (с узкими рамкам и защищённого Gorilla Glass) хорошо сопротивляются надавливанию и попыткам скручивания. Защита экрана добавляет дополнительной прочности и так крепкому корпусу. Поверхность не такая твёрдая, как у MacBook Pro 15 или некоторых Dell с Tri-Metal, но корпус XPS 15 очень хорошо подходит для конечных пользователей, потребляющих много мультимедиа контента.

Из возможных недостатков корпуса почти все - притянуты за уши. Тракпад, область для рук из углеволокна и чёрные пластиковые клавиши очень быстро покрываются отпечатками пальцев и приобретают неряшливый вид. К тому же, уже печально известное неудачное расположение веб-камеры будет продолжать расстраивать некоторых пользователей; возможно, 360-градусные петли экрана, как в новом XPS 13 2-в-1, могли бы поправить положение.