Импортозамещение ИТ в России. Успех?

Да! Но не везде. Например, банкоматы никак не хотят перейти с Windows XP на другие ОС

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Русскоязычные новостные издания всё чаще отчитываются о том, что как минимум в одной отрасли, а именно в коммерческой информационно-технической индустрии, импортозамещение проходит фантастически успешно. В число медалистов попали даже Российские Железные Дороги. Деньги экономятся, свои технологии развиваются... Так ли всё гладко на самом деле?

+ Без железной поддержки

В первую очередь ухватимся за очевидное, но замалчиваемое. Если программа сделана в России, то это пока не успех. Успех: когда и монитор, и мышь, и системный блок со всеми внутренностями также были произведены в России. В ближайшем будущем этого не будет. Но движение в нужном направлении есть. Те же маршрутизаторы для частных пользователей Ростелеком покупает не в Тайвани, а в России, у компании Eltex. Подобных случаев становится больше.

+ Себе в убыток

Официальные лица всячески пытаются убедить нас, что за идеей импортозамещения стоит в первую очередь забота об отечественных потребителях (обеспечение безопасности, экономии) и производителях (запрет зарубежных конкурентов есть эффективная форма господдержки). Да и государство больше налогов получит. Красота! Конкретные цифры если и называются, то, как правило, внушительные. Но на деле целесообразность и издержки замены одного на другое не всегда продумываются удачным образом. И часто острым углом становится рядовой сотрудник.



Периодическое повышение квалификации сотрудников в России обычно воспринимается как нечто ненужное. При найме подавляющее большинство работодателей ищет человека с конкретными умениями, очень неохотно вкладываясь в него в дальнейшем. Бухгалтер, например, практически обязан знать в лицо Excel и Word. Это прямо влияет на успешность выполнения повседневных обязанностей. Но насколько качественно этот бухгалтер сможет выполнять свои обязанности, если внезапно заставить его (или её - представляем себе замужнюю женщину сорока лет в очках и с лишним весом) перейти с привычных программных продуктов Microsoft на один из пары десятков других "офисных пакетов", нередко сыроватых, пусть даже обладающих схожим дизайном и функционалом?

+ Знакомые лица

Большинство вызывающих уважение сфер отечественного ПО-строения, которые удобно приводить в пример как успешные, в действительности и без внимания государства, без великого и ужасного импортозамещения вполне комфортно себя чувствовали. У нас умеют делать игры, пример - Katauri с их серией King's Bounty. Умеют автоматизировать рабочие процессы (1С), понимают в безопасности (Лаборатория Касперского). Государство не имеет ко всему этому почти никакого прямого отношения.

При этом, отхватить какие-либо другие сферы (помимо уже освоенных) хочется, но будет проблематично. Создать среду для быстрого и успешного внедрения инноваций в стиле "убийцы такси" Uber, которые способны перевернуть мир с ног на голову и принести в процессе немалую прибыль, российские власти вряд ли смогут, даже если действительно того захотят.

+ Каждый сам за себя

Что, если забыть о гигантах и вспомнить о рядовых людях? Ничего хорошего. Про них проще умолчать по вполне очевидной причине.

Коммерческое программное обеспечение, в особенности на частично государственных предприятиях, и ПО для домашних пользователей - это представители разных биологических видов. Для домашнего пользователя важно не выполнение некой политической воли, а удобство применения и здоровье личных финансов. Тех, кто выбирает Linux вместо Windows, в России всегда можно найти, как и таких, которые из принципа не хотят нелегально загружать фильмы и игры из сетей P2P. Но значительно больше людей делают ровно наоборот, и причина чаще всего одна: дохода хватает лишь на самое необходимое, но не на развлечения.

+ Вместо заключения

В короткой статье, да ещё и без подбора огромной базы подтверждающих высказываемые тезисы источников, невозможно в полной мере обрисовать картину происходящего. Да это и не нужно. Что нужно, так это осторожно воспринимать информацию, подаваемую нам чиновниками и статистическими службами, а также задавать как можно больше вопросов. Без правильных вопросов никогда не будет правильных ответов.