12-ядерные Intel Skylake-X и Kaby Lake-X могут назвать "Core i9"

По предварительным данным, супер-высокопроизводительные 12-ядерные процессоры Kaby Lake-X могут выйти на рынок как "Core i9-7920X", а не как "Core i7-7920X". Это позволит легче отличать их от обычных мощных i7.

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Только что появилась фотография слайда презентации Intel, по которой можно сделать вывод о том, что компания готовит к выпуску четвёртое поколение популярных процессоров Core ix.

Возможно, Intel решила добавить ещё одну категорию процессоров (уровнем выше текущих i7) - так будет удобней отличать процессоры ультра-высокопроизводительной X-серии семейств Skylake-X и Kaby Lake-X от существующих i7-7700K (и готовящихся к выходу i7-7740K и i7-7640K). Ожидается, что самая производительная модель Core i9 получит маркировку Core i9-7920X; этот 12-ядерный процессор сможет обрабатывать 24 потока одновременно. Из других характеристик стоит отметить 16.5 МБ кэш-памяти уровня L3, поддержку 44 линий PCIe, а также довольно высокую норму тепловыделения в 140 Вт (по сравнению с семейством Broadwell-E).

Первые процессоры Skylake-X могут появиться уже в следующем месяце. По предварительным данным, 8-ядерный Core i9-7800X будет работать на базовой частоте 3.5 ГГц (4 ГГц в режиме Turbo Boost).

Подобную "утечку" стоит воспринимать именно как предварительную информацию, поскольку Intel только предстоит представить новые поколения процессоров Skylake-X и Kaby Lake-X официально. Тем не менее, момент появления этих слухов увеличивает их вес, потому что процессор Broadwell-E i7-6950X официально представили как раз в мае 2016 года. Таким образом, стоит ожидать, что преемников Broadwell-E рано или поздно представят официально.