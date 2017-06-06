Notebookcheck

Apple представила 10.5-дюймовый iPad Pro…

2016: Sierra. 2017... High Sierra
и кучу другой малоинтересной фигни (НЕ iPhone 8)
by Sergey T., 06.06.2017
Apple iPhone 8 Software

От очередной презентации Apple снова ждали больше, чем получили. Снова зрителям в зале и по всему миру пришлось смотреть на то, как ораторы на трибуне тужатся изобразить истинное восхищение "инновациями" яблочной компании, подавляющее большинство которых мы в той или иной форме уже несколько лет используем в повседневной жизни. 

Некоторое количество аппаратных и программных новшеств действительно было представлено, но основная масса из них: 

  • и так уже была известна благодаря многочисленным утечкам и слухам;
  • будет доступна не сейчас, а лишь к осени.

Объявленные обновления для ноутбуков MacBook (включая Pro, Air и "просто" MacBook) крайне малозначительны: чуть больше памяти, чуть современнее процессоры, плюс 15-дюймовые MacBook Pro получили более производительную графику, AMD Radeon серии 500 вместо 400. К счастью, остальная часть презентации была более интересной. Вот что мы узнали.

macOS запоздало врывается на рынок виртуальной реальности. Объявлено сотрудничество с Valve и Unreal, работать пока будет только на HTC Vive.
macOS запоздало врывается на рынок виртуальной реальности. Объявлено сотрудничество с Valve и Unreal, работать пока будет только на HTC Vive.
"Новые" iMac будут доступны в умеренном сером цвете...
"Новые" iMac будут доступны в умеренном сером цвете...
а также с увеличенным объёмом RAM, с более быстрой графикой AMD, с новыми процессорами. Включая самые дорогие из образцов Xeon!
а также с увеличенным объёмом RAM, с более быстрой графикой AMD, с новыми процессорами. Включая самые дорогие из образцов Xeon!
10.5-дюймовый iPad Pro пришёл на место прошлой 9.7-дюймовой модели, а также iPad Air 2. Новые Pro будут чуть быстрее прошлых.
10.5-дюймовый iPad Pro пришёл на место прошлой 9.7-дюймовой модели, а также iPad Air 2. Новые Pro будут чуть быстрее прошлых.
Частота обновления экрана, видимо, теперь автоматически варьируется от 30 до 120 Гц. Разъём 3.5 мм остался.
Частота обновления экрана, видимо, теперь автоматически варьируется от 30 до 120 Гц. Разъём 3.5 мм остался.
Никак не упомянуты серии iPad, iPad Mini и iPad Air. Их прикроют? Или отложили на осень?
Никак не упомянуты серии iPad, iPad Mini и iPad Air. Их прикроют? Или отложили на осень?
Новая версия macOS будет называться High Sierra. Непонятно, 10.13 это или 11.0, но до публичного релиза всё равно ещё месяцы
Новая версия macOS будет называться High Sierra. Непонятно, 10.13 это или 11.0, но до публичного релиза всё равно ещё месяцы
iOS получает настоящий файл-менеджер и парочку приятных, но совершенно не революционных возможностей (пример: Drag-and-Drop)
iOS получает настоящий файл-менеджер и парочку приятных, но совершенно не революционных возможностей (пример: Drag-and-Drop)
Яблочный конкурент для устройств Sonos Play, Amazon Echo и тому подобных будет назван HomePod. Стоить будет в пределах 16-20 тысяч рублей.
Яблочный конкурент для устройств Sonos Play, Amazon Echo и тому подобных будет назван HomePod. Стоить будет в пределах 16-20 тысяч рублей.
Обещается и качественное воспроизведение музыки, и исполнение всех функций электронного помощника. В продаже появится ближе к релизу iPhone 8
Обещается и качественное воспроизведение музыки, и исполнение всех функций электронного помощника. В продаже появится ближе к релизу iPhone 8
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2017 06 > Apple представила 10.5-дюймовый iPad Pro…
Sergey T., 2017-06- 6 (Update: 2017-06- 7)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 