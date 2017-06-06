Apple представила 10.5-дюймовый iPad Pro…

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От очередной презентации Apple снова ждали больше, чем получили. Снова зрителям в зале и по всему миру пришлось смотреть на то, как ораторы на трибуне тужатся изобразить истинное восхищение "инновациями" яблочной компании, подавляющее большинство которых мы в той или иной форме уже несколько лет используем в повседневной жизни.

Некоторое количество аппаратных и программных новшеств действительно было представлено, но основная масса из них:

и так уже была известна благодаря многочисленным утечкам и слухам;

будет доступна не сейчас, а лишь к осени.

Объявленные обновления для ноутбуков MacBook (включая Pro, Air и "просто" MacBook) крайне малозначительны: чуть больше памяти, чуть современнее процессоры, плюс 15-дюймовые MacBook Pro получили более производительную графику, AMD Radeon серии 500 вместо 400. К счастью, остальная часть презентации была более интересной. Вот что мы узнали.