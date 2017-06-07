Рынок носимых устройств растёт

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Если верить аналитикам IDC, сравнившим первую четверть календарного 2017 года с аналогичным периодом 2016 года, по всему миру было продано почти на четыре миллиона больше различных носимых умных устройств: 24.7 млн против 20.9 млн.

Не все игроки этого растущего рынка развиваются в правильную сторону. Доля устройств от Fitbit, в частности, очень упала (до примерно 1/8 всего рынка), в то время как продукция Xiaomi и Apple отвоёвывает всё больше внимания.

Больше всего внимания средний потребитель уделяет умным часам (причём не обязательно самым недорогим из доступных), а не каким-то другим носимым устройствам.