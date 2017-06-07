Notebookcheck

Рынок носимых устройств растёт

По мнению компании IDC, сравнившей периоды за прошлый и текущий годы, рост составляет 18%
by Allen Ngo / Sergey T., 07.06.2017
Wearable Apple умные часы

Если верить аналитикам IDC, сравнившим первую четверть календарного 2017 года с аналогичным периодом 2016 года, по всему миру было продано почти на четыре миллиона больше различных носимых умных устройств: 24.7 млн против 20.9 млн.

Не все игроки этого растущего рынка развиваются в правильную сторону. Доля устройств от Fitbit, в частности, очень упала (до примерно 1/8 всего рынка), в то время как продукция Xiaomi и Apple отвоёвывает всё больше внимания.

Больше всего внимания средний потребитель уделяет умным часам (причём не обязательно самым недорогим из доступных), а не каким-то другим носимым устройствам.

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Allen Ngo / Sergey T., 2017-06- 7 (Update: 2017-06- 7)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 