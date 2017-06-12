Музей неудачных разработок в Швеции: Apple Newton, Google Glass...

Куратор Сэмюэл Вест проводит экскурсии по относительно небольшому пространству, 450 квадратных метров, на котором собрано чуть менее сотни разнообразных коммерчески неуспешных товаров и разработок. Не так много - но достаточно.

Шведский город Хельсингборг на юге страны, недалеко от границы с Данией , с населением около 130 тысяч людей стал известен своей новой достопримечательностью. Именуется она музеем. Музеем неудачных разработок ( Museum of Failure ).

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Стоимость посещения составляет десять долларов, что вполне нормально для приезжающих сюда международных туристов. Выставка позволяет практически каждому открыть что-то новое. Взять Швецию, например, продвинутую в технологическом плане страну. Мало кто может припомнить пятно для её репутации - но не Сэмюэл. Он готов рассказать, например, об эксперименте Volvo из семидесятых годов прошлого века. Компания попробовала разработать инновационный пластиковый автомобиль. Успеха не получилось, но часть разработчиков отказалась смириться с этим и начала новый проект на базе старого, они хотели разработать сверхлёгкий и нержавеющий пластиковый велосипед. Вышло ещё хуже: дорого и непрактично, так как применённые материалы были недостаточно прочны, и гнулись в процессе езды. Такой товар был не нужен никому. Часть изготовленных велосипедов буквально отвезли на свалку, ещё какую-то часть решили в итоге отдать одной из слаборазвитых экономически стран Карибского моря, чтобы хоть получить хотя бы минимальную отдачу для репутации. Они не подумали о том, что при постоянной жаре пластик будет совсем мягким...

Можно сказать, что все экспонаты собраны против воли тех, кто их создал: ни одна компания не захотела участвовать в проекте хоть каким-либо образом. Их можно понять. Слово "неудача" очень уж нелюбимо людьми, а крупные корпорации, даже при внушительном портфолио, с миллиардными прибылями, состоят как раз из людей.

Выставка, помимо очевидного напоминания о том, как неудачи бывают у всех, является ещё и ярчайшим примером того, что построить бизнес можно практически на всём.