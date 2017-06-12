Музей неудачных разработок в Швеции: Apple Newton, Google Glass...
Шведский город Хельсингборг на юге страны, недалеко от границы с Данией, с населением около 130 тысяч людей стал известен своей новой достопримечательностью. Именуется она музеем. Музеем неудачных разработок (Museum of Failure).
Куратор Сэмюэл Вест проводит экскурсии по относительно небольшому пространству, 450 квадратных метров, на котором собрано чуть менее сотни разнообразных коммерчески неуспешных товаров и разработок. Не так много - но достаточно.
Стоимость посещения составляет десять долларов, что вполне нормально для приезжающих сюда международных туристов. Выставка позволяет практически каждому открыть что-то новое. Взять Швецию, например, продвинутую в технологическом плане страну. Мало кто может припомнить пятно для её репутации - но не Сэмюэл. Он готов рассказать, например, об эксперименте Volvo из семидесятых годов прошлого века. Компания попробовала разработать инновационный пластиковый автомобиль. Успеха не получилось, но часть разработчиков отказалась смириться с этим и начала новый проект на базе старого, они хотели разработать сверхлёгкий и нержавеющий пластиковый велосипед. Вышло ещё хуже: дорого и непрактично, так как применённые материалы были недостаточно прочны, и гнулись в процессе езды. Такой товар был не нужен никому. Часть изготовленных велосипедов буквально отвезли на свалку, ещё какую-то часть решили в итоге отдать одной из слаборазвитых экономически стран Карибского моря, чтобы хоть получить хотя бы минимальную отдачу для репутации. Они не подумали о том, что при постоянной жаре пластик будет совсем мягким...
Можно сказать, что все экспонаты собраны против воли тех, кто их создал: ни одна компания не захотела участвовать в проекте хоть каким-либо образом. Их можно понять. Слово "неудача" очень уж нелюбимо людьми, а крупные корпорации, даже при внушительном портфолио, с миллиардными прибылями, состоят как раз из людей.
Выставка, помимо очевидного напоминания о том, как неудачи бывают у всех, является ещё и ярчайшим примером того, что построить бизнес можно практически на всём.