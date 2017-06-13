Телефон недели: Huawei Honor 9

Прямо сейчас его хотят купить не менее полмиллиона людей, до старта продаж три дня

В пользу изделия говорит целый набор цифр. Только в одном китайском Интернет-магазине, JD , за сутки после старта продаж нашлось более 300 тысяч желающих приобрести Honor 9. Его аккумулятор - 3200 мАч, 3.8 В - очень вместителен, это успех с учётом малой толщины корпуса, 7.5 миллиметра. Восьмиядерный процессор Kirin 960 (ГП Mali-G71 MP8 ) зарабатывает 6519 очков в GeekBench 4.1, что практически сравнимо со вдвое более дорогим Galaxy S8.

Huawei , сродни Xiaomi , в последние годы привлекает к себе всё больше внимания своими успешными продуктами. Одним из таких выглядит и Honor 9 , смартфон, представленный в качестве прямого конкурента для Xiaomi Mi 6, Samsung Galaxy S8, Apple iPhone 7 Plus и прочих подобных.

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Продажи смартфона начинаются 16 числа по цене 2700 юаней, или около 23000 рублей с учётом доставки, за версию с 64 ГБ памяти. В более дорогой версии встроено 128 ГБ. В обоих случаях никто не помешает дополнительно использовать карту памяти.

Процессор Huawei Kirin 960 производится по контракту с TSMC по нормам 16-нанометровой литографии. Он состоит из четырёх ядер Cortex-A73 с макс. частотой 2.4 ГГц и четырёх ядер Cortex-A53 с макс. частотой 1.8 ГГц. Количество оперативной памяти LPDDR4 равно 6 ГБ.

Дисплей Honor 9 выполнен по технологии IPS, его диагональ составляет 5.15 дюйма при разрешении Full HD 1080p. Обещается соответствие цветовому спектру DCI-P3, прямо как у последних Galaxy и iPhone. Основная камера двойная, 12 МП + 20 МП, одна из них обеспечивает двойное приближение объекта съёмки в сравнению с другой. Разрешение лицевой камеры равно 8 МП.

Смартфон первым в ассортименте компании официально заработает с только-только запущенным платёжным сервисом Huawei Pay, работающим, как и конкурирующие предложения от других производителей, через модуль NFC. Конечно же, имеется поддержка 4G VoLTE и Wi-Fi 802.11ac.

Вся тыловая сторона Honor 9 защищена закалённым стеклом. Новинка будет изначально доступен в трёх цветах - сером, голубом, золотом. Аудиовыход 3.5 миллиметра присутствует во всех вариантах.