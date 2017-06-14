Google, вероятно, начала разработку собственных мобильных процессоров

Речь здесь идёт о Ману Гулати (Manu Gulati), в течение восьми лет принимавшего участие в разработке микроархитектуры процессоров семейства Apple. Около двух месяцев назад этот человек перешёл в Google для исполнения сходной роли. По слухам, он присоединился к уже существующему коллективу людей с аналогичными навыками. Это может свидетельствовать только об одном: будущие смартфоны Pixel или Nexus будут использовать процессоры, хотя бы в какой-то степени разработанные под флагом Google. Не просто купленные у Qualcomm или любого другого производителя.