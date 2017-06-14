Notebookcheck

Google, вероятно, начала разработку собственных мобильных процессоров

Изображение: Apple Insider
Изображение: Apple Insider
В пользу этого свидетельствует найм человека, делавшего как раз это в Apple
by Douglas Black / Sergey T., 14.06.2017
Apple телефоны бизнес

Речь здесь идёт о Ману Гулати (Manu Gulati), в течение восьми лет принимавшего участие в разработке микроархитектуры процессоров семейства Apple. Около двух месяцев назад этот человек перешёл в Google для исполнения сходной роли. По слухам, он присоединился к уже существующему коллективу людей с аналогичными навыками. Это может свидетельствовать только об одном: будущие смартфоны Pixel или Nexus будут использовать процессоры, хотя бы в какой-то степени разработанные под флагом Google. Не просто купленные у Qualcomm или любого другого производителя.  

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Douglas Black / Sergey T., 2017-06-14 (Update: 2017-06-17)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 