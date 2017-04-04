Google Android стала самой популярной ОС для интернета во всём мире

В марте Android потеснила Windows, её чаще всего использовали для выхода в интернет. Это историческое событие, и оно открывает новую эру в истории технологий."

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Bay Trail , Bristol Ridge / Stoney Ridge , Broadwell , бизнес , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , трансформеры , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , iPad Pro , iPhone , iPhone 7 , iPhone 8 , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Skylake , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , Surface Pro 4 , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Windows , рабочие станции , XPS , Zen без изображений

Раньше Android от Google была просто популярной ОС, - теперь же с неё заходят на веб-сайты чаще всего. В марте она стала доминирующей ОС для выхода в интернет на мобильных платформах, незначительно превысив долю рынка Microsoft Windows. Такие данные были получены сервисом StatCounter в марте, и они показывают, насколько быстро Android смогла захватить свою долю рынка; ведь всего лишь в 2012 году 82% пользователей настольных и мобильных устройств использовали Windows, тогда как у Android было всего 2%. Теперь же обе операционные системы идут "ноздря в ноздрю" - Android 37.93% vs. Windows 37.91%.

Это очень важное достижение для Google - так как Microsoft была лидером рынка настольных ОС, начиная с 1980-х годов. Аодхан Куллен (Aodhan Cullen), исполнительный директор StatCounter, сказал, что столь быстрое изменение соотношения сил в пользу Android стало результатом не только роста рынка мобильных устройств, но и (частично) постепенного сокращения рынка ПК. Неудивительно, что Microsoft до сих пор удаётся удерживать довольно существенную долю рынка настольных систем - но мир явно движется в направлении мобильных устройств, так что достижение в области настольных с каждым годом будет значить всё меньше.

Куллен также добавил, что Microsoft оказалась не в состоянии откусить существенный кусок от мобильного рынка. “Microsoft оказалось сложно перестроиться под реалии мобильных пользователей, но очередная смена парадигм может дать ей ещё один шанс упрочить позиции,” сказал Куллен. “Такими парадигмами могут стать дополненная реальность (Augmented Reality), искусственный интеллект (AI), голосовые интерфейсы (Voice) или конвергенция настольных и мобильных платформ (Continuum).”