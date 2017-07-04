Android 8.0 - уже этой осенью
Вероятно, новый релиз будет назван в честь печенек Oreo
Android 8.0 может носить кодовое имя "Oreo" - и выйти в свет уже в августе. Первыми будут обновлены устройства серии Google Pixel и Nexus. Так утверждает тематический портал Android Police. Устройства, не произведённые под прямым контролем Google, смогут получить обновление не ранее, чем через несколько недель после этого. Это будет зависеть от ответственности каждого конкретного производителя.
Помимо различных улучшений безопасности и внешнего вида, новая ОС будет иметь более совершенные уведомления, встроенный режим многозадачности “картинка-в-картинке” и подобные улучшения.