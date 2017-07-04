Notebookcheck

Android 8.0 - уже этой осенью

Android O. Предполагается, что O = Oreo
Android O. Предполагается, что O = Oreo
Вероятно, новый релиз будет назван в честь печенек Oreo
by Сергей Тарасов, 04.07.2017
Android телефоны планшеты

Android 8.0 может носить кодовое имя "Oreo" - и выйти в свет уже в августе. Первыми будут обновлены устройства серии Google Pixel и Nexus. Так утверждает тематический портал Android Police. Устройства, не произведённые под прямым контролем Google, смогут получить обновление не ранее, чем через несколько недель после этого. Это будет зависеть от ответственности каждого конкретного производителя. 

Помимо различных улучшений безопасности и внешнего вида, новая ОС будет иметь более совершенные уведомления, встроенный режим многозадачности “картинка-в-картинке” и подобные улучшения.

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Сергей Тарасов, 2017-07- 4 (Update: 2017-07- 9)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 