Android 8.0 - уже этой осенью

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Bay Trail , Bristol Ridge / Stoney Ridge , Broadwell , бизнес , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , трансформеры , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , iPad Pro , iPhone , iPhone 7 , iPhone 8 , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Skylake , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , Surface Pro 4 , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Windows , рабочие станции , XPS , Zen без изображений

Android 8.0 может носить кодовое имя "Oreo" - и выйти в свет уже в августе. Первыми будут обновлены устройства серии Google Pixel и Nexus. Так утверждает тематический портал Android Police. Устройства, не произведённые под прямым контролем Google, смогут получить обновление не ранее, чем через несколько недель после этого. Это будет зависеть от ответственности каждого конкретного производителя.

Помимо различных улучшений безопасности и внешнего вида, новая ОС будет иметь более совершенные уведомления, встроенный режим многозадачности “картинка-в-картинке” и подобные улучшения.