Hyper-Threading в процессорах Skylake, Kaby Lake работает некорректно

Проблема в микрокоде может приводить к сбоям и потерям данных

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Bay Trail , Bristol Ridge / Stoney Ridge , Broadwell , бизнес , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , трансформеры , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , iPad Pro , iPhone , iPhone 7 , iPhone 8 , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Skylake , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , Surface Pro 4 , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Windows , рабочие станции , XPS , Zen без изображений

Текущий год выглядит всё хуже и хуже для Intel. Задержки освоения 10-нанометрового технологического процесса, неожиданная конкуренция со стороны AMD с их процессорами Ryzen, заявление Qualcomm о практически готовой адаптации архитектуры ARM для исполнения программ с платформы x86, что позволит делать ноутбуки и планшеты с полноценной Windows 10 на процессорах Snapdragon, а теперь и это: серьёзный огрех в проектировании процессоров прошлого, шестого, и текущего, седьмого поколений процессоров Core.

Новость пришла с тематического форума пользователей Linux и была оперативно подтверждена самой Intel:

При определённых условиях, исполнение циклов из менее чем 64 инструкций с регистрами AH, BH, CH, DH или соответствующими более широкими регистрами может спровоцировать непредсказуемое поведение системы.

Подобное возможно только тогда, когда активна функция Hyper Threading, "удваивающая" количество доступных для приложений вычислительных ядер. (Форум-источник расскажет более подробно.) Виртуальные ядра можно отключить, и тогда повод для беспокойства пропадает сам собой, только вот влияние на быстродействие будет заметным и весьма неприятным. Ведь HT для процессоров Intel уже много лет является ключевым фактором, обеспечивающим высокую производительность.

Другой вариант - обновление BIOS/UEFI, только вот скоро ли их выпустят производители материнских плат?