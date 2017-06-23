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Делаем идеальное селфи: мнение науки

Угол съёмки стоит выбирать от желаемой цели (Изображение: Newshub NZ / Getty)
Угол съёмки стоит выбирать от желаемой цели (Изображение: Newshub NZ / Getty)
Сделать наиболее привлекательную фотографию проще, чем кажется
by Sergey T., 23.06.2017
телефоны
  • Ключевая вещь для любого снимка selfie?
  • Угол. С которого камера снимает человеческое лицо.

Оказывается, подобрать идеальный угол невозможно. Точнее, он сильно зависит от того, кто делает селфи и с какой целью. Немецкие учёные провели исследование (оно опубликовано в журнале Frontiers of Psychology) на 172 людях, которых попросили оценить большое количество селфи по различным критериям. В их числе: интеллектуальность, привлекательность, воспринимаемый вес человека на снимке.

Результаты

Самые привлекательные: если снять левую половину лица под углом 15 градусов, лицо будет выглядеть наиболее красиво. Особенно женское.

Она знает, как выглядеть привлекательнее (Изображение: Newshub NZ / Getty)
Она знает, как выглядеть привлекательнее (Изображение: Newshub NZ / Getty)

Самые умные: фотографии, демонстрирующие преимущественно правую часть лица, выглядят более интеллектуально, чем снимки в анфас. Мужчин такие фотографии также представляют как более сопереживающих и понимающих.

Подобный угол сделает фотографию интеллигентной. Вне зависимости от выражения лица (Изображение: Newshub NZ / Getty)
Подобный угол сделает фотографию интеллигентной. Вне зависимости от выражения лица (Изображение: Newshub NZ / Getty)

Самые наглые: если держать телефон над головой и снимать себя сверху, люди на снимке воспринимаются как не готовые помочь, наглые. И более невесомые. Особенно если акцент делается на правой щеке.

Сделанное сверху фото оставит впечатление надменности. (Изображение: Newshub NZ / Getty)
Сделанное сверху фото оставит впечатление надменности. (Изображение: Newshub NZ / Getty)

Худей, дорогуша: если снимать себя снизу вверх, стоит ждать именно такой комментарий.

Сделанное снизу фото оставляет впечатление большого веса и малого роста. Делаем наоборот! (Изображение: Newshub NZ / Getty)
Сделанное снизу фото оставляет впечатление большого веса и малого роста. Делаем наоборот! (Изображение: Newshub NZ / Getty)

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Sergey T., 2017-06-23 (Update: 2017-06-23)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 