Делаем идеальное селфи: мнение науки

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Ключевая вещь для любого снимка selfie?

Угол. С которого камера снимает человеческое лицо.

Оказывается, подобрать идеальный угол невозможно. Точнее, он сильно зависит от того, кто делает селфи и с какой целью. Немецкие учёные провели исследование (оно опубликовано в журнале Frontiers of Psychology) на 172 людях, которых попросили оценить большое количество селфи по различным критериям. В их числе: интеллектуальность, привлекательность, воспринимаемый вес человека на снимке.

Результаты

Самые привлекательные: если снять левую половину лица под углом 15 градусов, лицо будет выглядеть наиболее красиво. Особенно женское.

