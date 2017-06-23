Делаем идеальное селфи: мнение науки
- Ключевая вещь для любого снимка selfie?
- Угол. С которого камера снимает человеческое лицо.
Оказывается, подобрать идеальный угол невозможно. Точнее, он сильно зависит от того, кто делает селфи и с какой целью. Немецкие учёные провели исследование (оно опубликовано в журнале Frontiers of Psychology) на 172 людях, которых попросили оценить большое количество селфи по различным критериям. В их числе: интеллектуальность, привлекательность, воспринимаемый вес человека на снимке.
Результаты
Самые привлекательные: если снять левую половину лица под углом 15 градусов, лицо будет выглядеть наиболее красиво. Особенно женское.
Самые умные: фотографии, демонстрирующие преимущественно правую часть лица, выглядят более интеллектуально, чем снимки в анфас. Мужчин такие фотографии также представляют как более сопереживающих и понимающих.
Самые наглые: если держать телефон над головой и снимать себя сверху, люди на снимке воспринимаются как не готовые помочь, наглые. И более невесомые. Особенно если акцент делается на правой щеке.
Худей, дорогуша: если снимать себя снизу вверх, стоит ждать именно такой комментарий.