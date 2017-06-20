Intel отказывается от платформ Joule, Galileo, Edison

Практически все к настоящему моменту хоть что-то слышали про семейство недорогих плат Raspberry Pi, но правда заключается в том, что сверхкомпактные компьютеры на единичной крохотной плате предлагают сотни и тысячи различных компаний - включая, в частности, Intel. Их продукты (Galileo, Edison, Joule) присутствуют на рынке уже несколько лет, они основаны на процессорах Atom и Quark.

Так вот, к концу этого года они будут выведены из производства и продажи. Об этом говорят недавние документы самой Intel. На данный момент не совсем понятно, придёт ли некий новый продукт на замену старым, или же компания планирует совсем уйти с данного рынка. Непонятна также причина подобного решения, но стоит заметить, что продажи с большой вероятностью оказались недостаточно высокими, да и используемые в упомянутых платах процессоры больше не производятся. Вероятно, как раз к концу 2017 их запасы окончательно иссякнут.