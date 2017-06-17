Рабочее разрешение iPhone 8, похоже, действительно равно 1125 x 2436 пикс.
Одно из самых волнительных ожиданий касательно ожидаемого этой осенью iPhone - это то, что сенсорный экран будет занимать почти всё его лицо. При этом какая-то часть экрана будет служебной, то есть, будет недоступна для приложений вроде Safari, потому что примет на себя функции домашней кнопки, сканера подушечки пальца и так далее (Dock - ?)
Размеры этого телефона будут аналогичны либо iPhone 7, либо iPhone 7 Plus, но диагональ экрана будет, само собой, больше. Конкретная цифра, называемая уже несколько месяцев: 5.8 дюйма при разрешении 1242 x 2800 пикселей. Из них активная область будет измеряться 5.15 дюйма в диагонали при разрешении 1125 x 2436.
Отступление. Со времени выпуска iPhone 4 в 2010 году экраны Apple Retina отображают большинство приложений в масштабе 1:2 либо 1:3. Этот подход важен для улучшения читаемости содержимого экрана, и уже подхвачен практически всеми производителями смартфонов и планшетов.
Например, iPhone 7 использует экран с разрешением 750 x 1334 пикселей, при этом выводимое содержимое имеет вчетверо меньшее разрешение, или 375 x 667 пикселей. Точно так же iPad Mini 4 при фактическом разрешении 2048 x 1536 представляется веб-сайтам как устройство с экраном 1024 x 768. В свою очередь, все iPhone серии "Plus" при разрешении экрана 1080 x 1920 отображают ровно 414 строк содержимого по горизонтали и 736 строк по вертикали. И для показа одной точки используется девять точек на экране, то есть, около того. При умножении на три разрешение 414 x 736 превращается в 1242 x 2208, а это разрешение телефон превращает в 1080 x 1920.
К чему вся эта информация? К тому, что если разделить на три предполагаемое разрешение будущего iPhone, 1125 x 2436, то получается 375 x 812. Как раз такое устройство уже пару месяцев как посещает страницы популярного тематического портала MacRumors. Все подобные сессии используют IP-адреса из Калифорнии, где как раз и располагается Apple, а браузер сообщает об использовании операционной системе iOS 11.0, которая должна выйти осенью вместе с новым iPhone.
Таким образом, всё больше предсказаний из недавнего прошлого, которые касались аппаратных характеристик телефона, выглядят верными. Верить не стоит, скорее всего, лишь регулярно публикуемым то тут, то там изображениям якобы компонентов iPhone 8. Уж больно плохая история правдоподобности у подобных "утечек".