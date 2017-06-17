Рабочее разрешение iPhone 8, похоже, действительно равно 1125 x 2436 пикс.

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Одно из самых волнительных ожиданий касательно ожидаемого этой осенью iPhone - это то, что сенсорный экран будет занимать почти всё его лицо. При этом какая-то часть экрана будет служебной, то есть, будет недоступна для приложений вроде Safari, потому что примет на себя функции домашней кнопки, сканера подушечки пальца и так далее (Dock - ?)

Размеры этого телефона будут аналогичны либо iPhone 7, либо iPhone 7 Plus, но диагональ экрана будет, само собой, больше. Конкретная цифра, называемая уже несколько месяцев: 5.8 дюйма при разрешении 1242 x 2800 пикселей. Из них активная область будет измеряться 5.15 дюйма в диагонали при разрешении 1125 x 2436.

Отступление. Со времени выпуска iPhone 4 в 2010 году экраны Apple Retina отображают большинство приложений в масштабе 1:2 либо 1:3. Этот подход важен для улучшения читаемости содержимого экрана, и уже подхвачен практически всеми производителями смартфонов и планшетов.