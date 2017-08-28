iPhone 8: Ждём 12 сентября

Теперь, когда Galaxy Note 8 представлен и все взгляды переведены в сторону Apple, возникает очевидный вопрос. Сколько остаётся ждать? И авторитетное англоязычное издание WSJ, похоже, имеет ответ. Две недели.

Именно двенадцатого сентября должны быть представлены новые часы со встроенным LTE-подключением и три телефона, iPhone 8 + iPhone 7S + iPhone 7S Plus. Если, конечно, они названы именно так. Есть также вероятность релиза обновлённой версии Apple TV или даже iPhone SE. Но не слишком большая.

Из трёх новых телефонов только один будет иметь дисплей OLED и новый дизайн. Суть нового дизайна вкратце: "чем больше экран, тем лучше". Ради этого компания не боится даже принести в жертву лицевую кнопку Touch ID. Ну, или так нам говорят.