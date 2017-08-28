Notebookcheck

iPhone 8: Ждём 12 сентября

Оправдаются ли предсказания касательно нового дизайна? (Изображение: iDrop News)
Оправдаются ли предсказания касательно нового дизайна? (Изображение: iDrop News)
В тот же день покажут и третье поколение часов Watch
by Sergey Tarasov, 28.08.2017
Apple телефоны

Теперь, когда Galaxy Note 8 представлен и все взгляды переведены в сторону Apple, возникает очевидный вопрос. Сколько остаётся ждать? И авторитетное англоязычное издание WSJ, похоже, имеет ответ. Две недели.

Именно двенадцатого сентября должны быть представлены новые часы со встроенным LTE-подключением и три телефона, iPhone 8 + iPhone 7S + iPhone 7S Plus. Если, конечно, они названы именно так. Есть также вероятность релиза обновлённой версии Apple TV или даже iPhone SE. Но не слишком большая. 

Из трёх новых телефонов только один будет иметь дисплей OLED и новый дизайн. Суть нового дизайна вкратце: "чем больше экран, тем лучше". Ради этого компания не боится даже принести в жертву лицевую кнопку Touch ID. Ну, или так нам говорят. 

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Sergey Tarasov, 2017-08-28 (Update: 2017-08-31)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 