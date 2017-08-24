Третий YotaPhone можно заказать с 5 сентября включительно

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После нескольких месяцев довольно точных слухов о YotaPhone 3 факт существования телефона наконец подтверждён через официальный блог Yota! Экраны теперь занимают подавляющее большинство лицевой и тыловой поверхности, их диагонали равны 5.5 и 5.2 дюйма. Разрешение основного экрана AMOLED равно стандарту Full HD 1080p вместо более дорогих QHD или UHD, что как раз и позволило, в значительной степени, удержать стоимость на разумном уровне. Около 360 долларов США, или 20 с небольшим тысяч рублей, за младшую версию с 64 ГБ встроенной памяти. Старшая имеет вдвое больше памяти и стоит на четверть дороже.

По поводу доступности устройства в российских сетях, реализующих электронику, на данный момент ничегошеньки не ясно. Зато однозначно можно будет заказать YotaPhone 3 из немалоизвестного китайского онлайн-магазина JD.com, там приём предварительных заказов стартует через считанные дни, а исполняться они будут с 18 сентября.

Новый телефон выглядит наиболее конкурентноспособным из всей тройки: общий тренд на стеклянно/металлический дизайн не прошёл мимо разработчиков, да и толщину корпуса они постарались удержать на разумном уровне. Процессор используется не самый мощный из доступных, Qualcomm Snapdragon 625, но количество оперативной памяти хорошее: 4 ГБ. Разрешение двух камер равно 12 МП и 13 МП, поддерживается работа сразу двух SIM-карт. Операционная система YotaOS 3 основана на Android 7.1, вместительность аккумуляторной батареи составляет 3300 мАч, типоразмер порта USB более чем современный (Type C).