Pixel 2 выйдет 5 октября с процессором Snapdragon 836
Два первых смартфона "по-настоящему от Google" были представлены не так давно. В октябре прошлого года. Конечно же, это Pixel и Pixel XL, очень удачные по меркам мира Android модели. Жалобы клиентов были незначительны и включали лишь мелочи, как, скажем, выступающая из общей плоскости корпуса камера. Приняли разработчики во внимание те жалобы или нет, мы узнаем совсем скоро.
Ожидаемый пятого октября [по американскому времени] Pixel 2, а также его старший собрат, если таковой будет, будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 836, 4 ГБ оперативной памяти... и потеряет 3.5-миллиметровый аудиопорт, по поводу чего многие, вероятно, расстроятся.
Snapdragon 836, при этом - скорее всего - является незначительно модифицированной в пользу уменьшения тепловыделения и роста производительности версией Snapdragon 835.