Notebookcheck

Новый смартфон Micromax использует экран формата 18:9 (оно же 2:1)

Совсем-совсем широкие экраны: из дорогих смартфонов они идут в недорогие. (Изображение: Micromax)
Совсем-совсем широкие экраны: из дорогих смартфонов они идут в недорогие. (Изображение: Micromax)
Canvas Infinity стоит 150 долларов, имеет 3 ГБ памяти
by Sergey Tarasov, 23.08.2017
Android телефоны

LG Q6 стоит дорого, но аналогичные разработки уже в пути. Canvas Infinity от индийской компании Micromax не имеет топового процессора, но выглядит крайне современно и использует экран формата 18:9 с диагональю 5.7 дюйма. Скруглённые углы присутствуют. Разве что, разрешение не такое высокое: 1440 на 720 вместо 2880 на 1440 точек.

Прочие характеристики включают в себя процессор Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ постоянной памяти, сканер подушечки пальца и две камеры (16 МП и 13 МП). Занятно то, что наибольшее разрешение обеспечивает именно лицевая камера.

Штатная ёмкость аккумуляторной батареи составляет 2900 мАч. Старт продаж назначен на первое сентября.

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Sergey Tarasov, 2017-08-23 (Update: 2017-08-28)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 