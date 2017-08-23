Новый смартфон Micromax использует экран формата 18:9 (оно же 2:1)
Canvas Infinity стоит 150 долларов, имеет 3 ГБ памяти
LG Q6 стоит дорого, но аналогичные разработки уже в пути. Canvas Infinity от индийской компании Micromax не имеет топового процессора, но выглядит крайне современно и использует экран формата 18:9 с диагональю 5.7 дюйма. Скруглённые углы присутствуют. Разве что, разрешение не такое высокое: 1440 на 720 вместо 2880 на 1440 точек.
Прочие характеристики включают в себя процессор Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ постоянной памяти, сканер подушечки пальца и две камеры (16 МП и 13 МП). Занятно то, что наибольшее разрешение обеспечивает именно лицевая камера.
Штатная ёмкость аккумуляторной батареи составляет 2900 мАч. Старт продаж назначен на первое сентября.