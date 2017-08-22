Notebookcheck

Android 8 выходит в свет, и это действительно Oreo

Готовимся к набирающей размах волне обновлений
by Sergey Tarasov, 22.08.2017
Android телефоны планшеты бизнес

Мы ожидали этого события в августе, и оно, довольно неожиданно, произошло именно в августе. Android Oreo приходит на смену не оставляющему широкого следа в памяти релизу Android Nutella, неся с собой преимущественно мелкие улучшения, вроде новых способов ограничения свободы приложений, или поддержки Bluetooth 5.0 с возможностью ручного выбора аудиокодека для максимально качественной передачи звука на беспроводные наушники. Или ресивер.

Сборки AOSP доступны прямо сейчас, но большинство телефонов не получают подобные обновления напрямую, сперва те должны пройти через жернова компании-производителя. В случае с самыми недавними и дорогими моделями процесс должен занять от пары недель до пары месяцев, но те, кто использует устройства стоимостью 6-10 тысяч рублей и менее, даже выпущенные в 2016-2017 годах, вряд ли попадут в число счастливчиков. И ведь уже никто не возмущается диким цифрам периодически всплывающей тут или там статистики, сухо сообщающей, что треть или даже половина Android-электроники в мире использует безмерно устаревшие сборки этой операционной системы, вроде 4.4 или 5.1...

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Sergey Tarasov, 2017-08-22 (Update: 2017-08-26)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 