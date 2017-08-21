Notebookcheck

Ноутбуки с системой Chrome теперь официально совместимы с Play Store

Обещанного пришлось ждать довольно долго, пусть и не 3 года (Изображение: Android Police)
Обещанного пришлось ждать довольно долго, пусть и не 3 года (Изображение: Android Police)
Модели Chromebook от Dell, Lenovo, Asus и прочих производителей научились работать с приложениями Android
by Sergey Tarasov, 21.08.2017
Android сенсорный ноутбуки

Ноутбуки Chromebook, которые до сих пор крайне непросто купить в России, вызывали и вызывают некоторое недовольство своих владельцев как раз основной своей особенностью. Тем, что все виды деятельности должны быть выполнены строго в рамках браузера Chrome. О намерении Google добавить в эту операционную систему поддержку Android-приложений стало известно довольно давно, и даже в прошлом году отдельные хромбуки, вроде Acer Chromebook R 11, уже обладали этим приятным умением.

Теперь пришла очередь и многих других моделей: для них выпущены или готовятся обновления, которые добавят в систему новые возможности. Факт появления такого обновления подтверждён для Asus Chromebook Flip C302, Dell Chromebook 3189, Lenovo Chromebook N22, и в ближайшее время должен быть подтверждён для IdeaPad N42. А для всех будущих моделей доступ к магазину приложений Google будет открыт по умолчанию.

Жаль только, что хромбуки, как устройства довольно низкого социального класса, не слишком хорошо подойдут для многих ориентированных на смартфоны программ, ведь те часто требуют наличие GPS-навигации, или гироскопа, или подобных усложнений.

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Sergey Tarasov, 2017-08-21 (Update: 2017-08-23)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 