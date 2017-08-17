Notebookcheck

Google ценит Samsung больше Apple

За право оставатьcя приоритетным поиском Google отдаст 3 млрд долларов американской компании и 3.5 млрд - корейской
by Sergey Tarasov, 17.08.2017
бизнес

За право держать лидерство на рынке поисковых услуг приходится платить. Три года назад $1 млрд, ушедший в пользу Apple за то, что в браузерах её устройств именно Google Search настроен как поиск по умолчанию, уже выглядел несколько дико. К сегодняшнему дню ставки значительно выросли. На сей раз очередное годовое продление данной братской услуги стоит 3 млрд. Важная деталь: Samsung получает деньги за точно за то же самое, но, по всей видимости, на сей раз получит на половинку миллиарда больше американского конкурента! Сведения основаны на оценках корейского бизнес-издания и с большой вероятностью близки к реальности. 

Телефоны Samsung, как правило, поставляются с виджетом Google на одном из экранов. Собственный браузер корейской компании также предлагает искать информацию именно через Google Search. Вот уже несколько лет корейский производитель держится в лидерах по количеству продаваемых смартфонов и является также одним из ключевых поставщиков многих компонентов для портативных устройств, таких, как аккумуляторы, дисплеи, центральные процессоры, оперативная память и так далее. С таким партнёром действительно приходится считаться. 

 

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Sergey Tarasov, 2017-08-17 (Update: 2017-08-24)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 