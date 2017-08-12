Eurocom хочет ставить мобильные ГП в настольные ПК

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Число производителей, предлагающих док-станции с игровой графикой для ноутбуков, неспешно, но растёт. А в компании Eurocom решили направить мысль в иную сторону - выпустить видеокарту ноутбучного класса для настольного компьютера. Семейство Eurocom Riser Card будет доступно с ГП как от AMD, так и от NVIDIA, с ориентацией на верхний класс производительности (напр. GTX 1080) и с оригинальной системой охлаждения, устанавливаемой на видеокарту уже после её размещения в корпусе. Видеокарты будут иметь множество видеовыходов и всего один 6-пиновый либо 8-пиновый вход питания в дополнение к той энергии, что обеспечивает шина PCI-Express.

Конкретные цены и дата старта продаж станут известны буквально через считанные дни. От разумности ценообразования в данном случае зависит ни много, ни мало, будущее всей затеи. Но мы постараемся в любом случае заполучить подобного зверя для собственных тестов. Сразу, как только это станет возможно.